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Savaş Özbey
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Kulaklarımızın günahı neydi?

#Survivor Turabi#Lvbel CV5#İsmail Türüt

Survivor Turabi, muhteşem eseri “Wine Me Dine Me” ile yine sosyal medya gündeminin zirvesinde. Sebep, ABD’li ünlü YouTuber Ishowspeed’in şarkıyı dinlerken verdiği tepkiler.

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Mısralardaki müstehcen ve kadın düşmanı ifadeler karşısında dehşete düşen ünlü YouTuber, “Bu adam neden bahsediyor! Nereden, Türkiye’den mi” diye tepki verdi.

Kulaklarımızın günahı neydi

Türk sosyal medya kullanıcılarının Turabi’yi Yunan göstererek, Yunanistan’a ihale çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Fakat görüldüğü üzere pek de başarılı oldukları söylenemez, Turabi’yi iteleyemediler hiçbir ülkeye.

Gündemi belirlemeye devam eden şarkılardan biri de Lvbel CV5’in meşhur “Havhavhav” şarkısı.

Kulaklarımızın günahı neydi

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Biliyorsunuz, bu şarkı yüzünden İrem Derici müziği bırakacağını falan açıklamıştı. O kadar fena bir şey. Şarkıya bir tepki de İsmail Türüt’ten geldi ama bana kalırsa davalık bir açıklama:

“Ulan senin hav havına da sülalene de. Hav hav demiş, 80 milyon kişi izlemiş. Lan böyle soysuzları niye dinliyorsunuz?”

Hoppala!

Şarkıyı eleştirebilirsin ama adama soysuz demeye, sülalesine hakaret etmeye ne gerek var?

Ayrıca gören görmeyen de İsmail Türüt kaliteden yıkılıyor, sanki ömrü Mozart, Dede Efendi icra ederek geçti sanacak.

Maruz kaldığımız şu müzikal ortama bakın, kulaklarımızın ne günahı vardı?

Kulaklarımızın günahı neydi

Başarılı danışman kriteri

Sunucu, yaşam koçu ve aile danışmanı İkbal Gürpınar üç kere evlenip boşanmış olmasını, “Aile danışmanlığında başarılı olabilmem için Allah insanları anlamamı istedi” şeklinde açıkladı.

Bir meslek dalında “başarılı” olabilmek için, o alanda çuvallamış olmanın avantaj sağlayacağını ilk kez duyuyorum. Mesela iyi polis olmak için iki-üç kişiyi öldürmüş olmak...

Kahraman itfaiyecinin birkaç kez kendi evini tutuşturmuş olması...

İyi doktorun birkaç uzvunun kopmuş olması...

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Gülmeyin, bacak kopacak ki hekim bünyeyi daha iyi tanıyacak...

Şimdi diyeceksiniz ki “Maddi tecrübeyle manevi tecrübe aynı şey değil”...

E ama o zaman da Türkiye’nin en iyi aile danışmanının 7 evlilik yapan Seda Sayan olması gerekiyor.

Gazeteleri tercüme ettirip yollayalım

Son Grammy ödül töreninde yaptığı Türkiye esprisiyle ortalığı kırıp geçiren sunucu Trevor Noah, Türkiye’ye geliyor.

Noah, törenlerde Taylor Swift’i anonslarken “Türkiye’ye saç ektirmeye gidenlerden daha çok Amerikalıyı seyahat ettirdi” demişti.

Komedyen, yazar, sunucu ve oyuncu 23 Nisan’da Volkswagen Arena’da olacak.

Bakalım ülkesine kaç Türkiye esprisiyle dönecek...

Kulaklarımızın günahı neydi

Antep’i Klingon’a yedirmeyiz

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Gaziantep semalarında görülen tanımsız ışık ve cisimler hava trafiğinde şaşmalara/şaşırmalara neden oldu. Şu anda memleketin en keyifli insanının Yusuf Güney olduğuna eminim. Adama o kadar uzaylı muzaylı diye burun kıvırdık, “Ben demiştim, ahan da uzaylılar” dese, şimdi ne cevap vereceğiz belli değil.

Yalnız baştan söyleyeyim, uzaylı istilası için Antep çok yanlış bir yer. Eğer böyle bir niyetleri varsa önce Antep’teki üç boyutlu Savaş Müzesi’ni gezsinler, işgale kalkışan Fransızlara neler yaptıklarını bir görsünler, ondan sonra karar versinler.

Yusuf’a ve istilacı arkadaşlarına söylüyorum, baklavası güzel ama tersi kötüdür Antep’in. “Vurun Antepliler, namus günüdür” diye bir laf var, Kilis yollarından “alien” kellesi getirirler.

 

 

 

#Survivor Turabi#Lvbel CV5#İsmail Türüt
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