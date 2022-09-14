Kubilay Aka vakası

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Ellerinde bazı müstehcen görüntülerinin olduğunu söyleyen kişiler tarafından tehdit ediliyormuş.

Düşünsenize ailenize, menajerinize, belki en yakın arkadaşınıza bile derdinizi anlatamıyorsunuz.

Tehdidi telefonla mı aldınız artık, mail ile falan mı... Tekrar gelecek mi, tekrar çalacak mı diye içiniz içinizi yiyor.

Aylarca ne huzur, ne uyku, ne başka bir şey...

Çok üzüldüm Kubilay’ın durumuna. Şantaj karşılığı nisanda 40 bin dolarını kaptırmış ama kâbus bitmemiş.

Görüntüler için tekrar 60 bin dolar daha istenince artık soluğu savcılıkta almış.

Çünkü 40, 60...

Sonu yok! Her gün bu kâbusla yaşamaktansa en doğrusu bu.

Kubilay Aka ünlü bir insan.

Elbette ki bazı nahoş şeylerin ortalığa serilmesinden maddi-manevi zarar görür.

Ama dünyanın sonu da olmaz Kubilay için.

Ayrıca evli değil ki aldattığı bir eşi ya da bu yüzden mahcup olacağı çocukları olsun.

Hem zaten bu tür mağdurları korumak görüntülerin bulundurulmasını, yayılmasını engellemek için mekanizmalar da var.

Sosyal medya kullanıcıları olarak bize düşen de sadece Kubilay için değil, bu tür zorbalıklara, şantajlara maruz kalan insanlar, özellikle de küçükler için, uymamız gereken hassasiyetlere katiyetle riayet etmemiz.

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Zamansız çıkış

Arkadaşlarıyla gittiği Şile’de köpek saldırısı sonucu yüzü parçalanan Tuğba Altıntop hakkında saçma bir açıklama yaptı Sevda Demirel:

“Köpekler yüze saldırmaz, o izleri bir hemcinsi yapmıştır” dedi. Kadının yüzüne 50’den fazla dikiş atılmış, “Tırnak izidir o, tırmalamadır” demeye getiriyor.

Sanki hemcinsleriyle hırlaşmalarda herkes kendisi kadar mahir:

Hande Ataizi’ne attığı “Ne dedin sen” tokadı, yoluşma tarihimizin kültleri arasına girdi.

Madem böyle bir fikri var, uzmanlarla o konuşmaları acılı birine iftira atmadan önce yapsaymış.

Ama tamamen gereksiz bir hamle değil bu. Meğer altı yıl sonra albüm çıkarıyormuş. Tam “Ne alaka şimdi Sevda Demirel” diyorduk, bu vesileyle onu da serpiştirmiş oldu yarattığı gündemin arasına.

Tuğba Altıntop’un hatası

Köpek saldırısı sonrasında hep çok bilinçli bir hayvansever olarak hareket etti ünlü manken. Sonuçta yüzünden para kazanan biri, kontrolünü kaybedebilirdi ama doğru mesajlar verdi.

Hatanın kendisinde olduğunu, köpeğin özel alanına girdiğini söyledi. Bu kötü olayın hayvanlara sevgisini azaltmadığını, bundan sonra da köpek besleme gibi faaliyetlerini sürdüreceğini anlattı.

Takdir edilmesi gereken bir soğukkanlılık, sorumluluk duygusu ve iyi yüreklilik.

Bence ufak ama önemli, tek bir küçük hatası oldu Tuğba Altıntop’un.

Yaptığı açıklamalarda defaatle köpeğin cinsini telaffuz etti. Bilinçli bir hayvansever olarak bundan sonra bu konuda da örnek olur umarım.

Bu tür olaylarda köpeğin cinsini işaret etmek, zaten gergin bir ortamda o cinsteki bütün hayvanları potansiyel suçlu olarak hedef tahtasına koyuyor.

Beni de bir okuyucum uyarmıştı, kendisine teşekkür edelim.

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