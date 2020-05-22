Koronanın politik olarak neresindesiniz?

Kimi önlemlere karşı çıkıyor, kimi yeterince önlem alınmamasına. Aşı karşıtı olan da var, lige çıkmak istemeyen de...
Koronavirüsün siyasi olarak en hareketlendirdiği ülkelerden biri Almanya.
Birçok kentte alınan önlemlere karşı protesto gösterileri düzenlendi.
Protestolara farklı gruplar katılsa da aşırı sağcılar öne çıkıyor.
Siyasi dalgalanma sadece önlemlerle ilgili değil. Nürnberg şehir merkezindeki Lorenz Kilisesi önünde toplanan 50 kişilik bir grup da koronavirüs aşısına karşı çıktıklarını açıkladı. Yanında çocuklarıyla gelen protestocular, “Zorunlu aşılanmaya hayır” yazılı pankartlar taşıdı.
Bill Gates’in insanların vücuduna çip takacağı yönündeki iddiaları da protestocuların hedefindeydi. Gruptan iki kişi gözaltına alındı.
Öte yandan bir grup Alman doktor, salgında yaşadıkları koruyucu giysi ve malzeme sıkıntısını çıplak pozlarla protesto etmeye başladı.
Üzerlerinde sadece stetoskopları var. Fotoğraflardan birinde bir kadın doktor “Yara dikmeyi öğrendim. Neden şimdi maske dikmeyi öğrenmek zorundayım?” yazılı bir döviz tutuyor.
Karantina günlerinde dünyanın politik olarak en şenlikli ülkesiyse en çok kaybı veren ABD. Önlemlere karşı Michigan’da bazı gruplar silahlarıyla sokaklara döküldü. Parlamento binasının önüne gelen silahlı ve maskeli gruplar, karantinanın kaldırılması çağrısında bulundu.
Topu eyaletlere atan Başkan Trump önlemleri sürdüren valilere karşı halkı gaza getirecek açıklamalar yapıyor: “İnsanlar hayatlarını geri istiyorlar. Ben hiçbir mitingimde bu kadar çok bayrak görmedim. Bu insanlar ülkelerini seviyorlar, işe geri dönmek istiyorlar!”
Buna karşı Colorado eyaletinde bir grup sağlık çalışanı, önlemleri protesto eden muhafazakâr eylemcilere karşı bir gösteri düzenledi.
Anglosakson dünyada virüs çocukları bile bölmüş durumda. ABD’li ünlü oyuncu Tom Hanks, adı Corona olduğu için okul arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyen 8 yaşındaki Avustralyalı çocuğa bir mektup yazdı.
Korona karşısında cepheleşmenin en sert yaşandığı ülkelerden biri de yine ABD gibi virüse karşı takınılan tavrın çok tartışıldığı Brezilya.
Ülke vaka sayısında rekor üstüne rekor kırarken, Ulusal Kongre ve Yüksek Mahkeme’yi protesto gösterilerine devlet başkanı Jair Bolsonaro da bizzat katılıyor. Aşırı sağcı devlet başkanı, koronavirüs testlerinin gerçek sonuçlarını federal yargıcın kararına rağmen paylaşmadı.
Ülkesi dünyanın yeni salgın merkezi olma konusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama başkanla aynı fikirde olmayanlar da var.
Mesela Brezilya Ligi’ndeki Gremio takımı, Sao Luiz ile oynanan maç öncesinde sahaya maskeyle çıkarak koronavirüs tehlikesine rağmen maçların oynanmasını protesto etti.
Dünyanın hareketli yerlerinden biri de Avrupa’da en çok kaybı yaşayan ülkelerden İtalya. Toscana’da sokağa çıkma yasağı biter bitmez Piaza Della Signoria Meydanı’nda bir araya gelen restoran işletmecileri ve sektör çalışanları, hükümetin kararlarına karşı protesto gösterisi düzenledi.
Ha keza İspanya’nın başkenti Madrid’de de yüzlerce göstericinin katıldığı gösteriler yapıldı.
Sağlık çalışanlarıyla omuz omuza
Türkiye’deyse koronayla ilgili düzenlenen tek toplu eylem, krizin ilk başladığı dönemde sağlık çalışanlarıyla dayanışma amaçlı yapılan ışık yakma-söndürme eylemiydi.
Her akşam saat 21.00’de yapılan eyleme bazen şarkılar, türküler, marşlar eşlik etti.
Koronanın politik olarak neresindesiniz?
Kimi önlemlere karşı çıkıyor, kimi yeterince önlem alınmamasına. Aşı karşıtı olan da var, lige çıkmak istemeyen de...
Koronavirüsün siyasi olarak en hareketlendirdiği ülkelerden biri Almanya.
Birçok kentte alınan önlemlere karşı protesto gösterileri düzenlendi.
Protestolara farklı gruplar katılsa da aşırı sağcılar öne çıkıyor.
Siyasi dalgalanma sadece önlemlerle ilgili değil. Nürnberg şehir merkezindeki Lorenz Kilisesi önünde toplanan 50 kişilik bir grup da koronavirüs aşısına karşı çıktıklarını açıkladı. Yanında çocuklarıyla gelen protestocular, “Zorunlu aşılanmaya hayır” yazılı pankartlar taşıdı.
Bill Gates’in insanların vücuduna çip takacağı yönündeki iddiaları da protestocuların hedefindeydi. Gruptan iki kişi gözaltına alındı.
Öte yandan bir grup Alman doktor, salgında yaşadıkları koruyucu giysi ve malzeme sıkıntısını çıplak pozlarla protesto etmeye başladı.
Üzerlerinde sadece stetoskopları var. Fotoğraflardan birinde bir kadın doktor “Yara dikmeyi öğrendim. Neden şimdi maske dikmeyi öğrenmek zorundayım?” yazılı bir döviz tutuyor.
Karantina günlerinde dünyanın politik olarak en şenlikli ülkesiyse en çok kaybı veren ABD. Önlemlere karşı Michigan’da bazı gruplar silahlarıyla sokaklara döküldü. Parlamento binasının önüne gelen silahlı ve maskeli gruplar, karantinanın kaldırılması çağrısında bulundu.
Topu eyaletlere atan Başkan Trump önlemleri sürdüren valilere karşı halkı gaza getirecek açıklamalar yapıyor: “İnsanlar hayatlarını geri istiyorlar. Ben hiçbir mitingimde bu kadar çok bayrak görmedim. Bu insanlar ülkelerini seviyorlar, işe geri dönmek istiyorlar!”
Buna karşı Colorado eyaletinde bir grup sağlık çalışanı, önlemleri protesto eden muhafazakâr eylemcilere karşı bir gösteri düzenledi.
Anglosakson dünyada virüs çocukları bile bölmüş durumda. ABD’li ünlü oyuncu Tom Hanks, adı Corona olduğu için okul arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyen 8 yaşındaki Avustralyalı çocuğa bir mektup yazdı.
Korona karşısında cepheleşmenin en sert yaşandığı ülkelerden biri de yine ABD gibi virüse karşı takınılan tavrın çok tartışıldığı Brezilya.
Ülke vaka sayısında rekor üstüne rekor kırarken, Ulusal Kongre ve Yüksek Mahkeme’yi protesto gösterilerine devlet başkanı Jair Bolsonaro da bizzat katılıyor. Aşırı sağcı devlet başkanı, koronavirüs testlerinin gerçek sonuçlarını federal yargıcın kararına rağmen paylaşmadı.
Ülkesi dünyanın yeni salgın merkezi olma konusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama başkanla aynı fikirde olmayanlar da var.
Mesela Brezilya Ligi’ndeki Gremio takımı, Sao Luiz ile oynanan maç öncesinde sahaya maskeyle çıkarak koronavirüs tehlikesine rağmen maçların oynanmasını protesto etti.
Dünyanın hareketli yerlerinden biri de Avrupa’da en çok kaybı yaşayan ülkelerden İtalya. Toscana’da sokağa çıkma yasağı biter bitmez Piaza Della Signoria Meydanı’nda bir araya gelen restoran işletmecileri ve sektör çalışanları, hükümetin kararlarına karşı protesto gösterisi düzenledi.
Ha keza İspanya’nın başkenti Madrid’de de yüzlerce göstericinin katıldığı gösteriler yapıldı.
Sağlık çalışanlarıyla omuz omuza
Türkiye’deyse koronayla ilgili düzenlenen tek toplu eylem, krizin ilk başladığı dönemde sağlık çalışanlarıyla dayanışma amaçlı yapılan ışık yakma-söndürme eylemiydi.
Her akşam saat 21.00’de yapılan eyleme bazen şarkılar, türküler, marşlar eşlik etti.