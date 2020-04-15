Sayılarında bir artış ya da azalma olursa bütün Türkiye sathına yayılmış dev bir deneyin sonuçlarını alacağız.
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart’tan bu yana, yaklaşık 1 aydır giderek evlere kapandık, hatta sokağa çıkma yasakları başladı.
7/24 aynı evde kapalı olmanın ilişkileri olumsuz etkilediğini duyuyoruz, medyada çiftlerin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için tavsiyeler görüyoruz.
Gündelik ilişkiler tamam da acaba cinsellik nasıl etkileniyor?
İnsanlar eve kapanıp dip dibe olunca birbirlerine ilgileri artıyor mu, azalıyor mu?
Başta artıyor, sonra mı azalıyor, yoksa tam tersi mi oluyor?
Kaba bir hesapla 10 Mart’a, 9 ay 10 gün eklersek bunun sonucunu önümüzdeki 20 Aralık’tan itibaren göreceğiz.
Yani “korona çocukları” Oğlak burcu olacak.
Sayılarında bir artış ya da azalma olursa bütün Türkiye sathına yayılmış dev bir deneyin sonuçlarını alacağız.
Bakalım insanları mümkün mertebe aynı ortamda izole etmek mi muteber...
Yoksa...
“Sal gitsin, dönerse senindir” tezi mi
kıymetli?
WhatsApp’tan nefret ettim
Kiminle konuşsam “Bu salgın bittiğinde ilk iş WhatsApp’ı sileceğim” diyorum. Beyaz yakalı olmayan anlamaz...
Onlarca grup... Kim, nerede, ne yazmıştı?
Öbürleri bitti, sıra ona geldi, tamam cevap vereceğim ama hangi gruptaydı, bütün ekip grubunda mıydı, özelde miydi, ayrı kurduğumuz şu grupta mıydı...
Mail’de miydi, SMS miydi aklımı kaçıracak hale geliyorum.
Hani soruyorlar ya insanlara, “Bu durum bitince ilk ne yapacaksınız?” diye...
Ben bir süre WhatsApp’tan çıkacağım.
Uyku düzeniniz nasıl?
İnsan, iş-güç vesaire gibi nedenlerle toplumla birlikte yaşayınca ister istemez ortak hareket edip kısmen de olsa ayak uyduruyor.
Şimdi gencinden yaşlısına herkes evde ipini kopardı ya...
Çok sayıda insanın çok geç yatıp çok geç kalktığını duyuyorum.
Sizde durum nasıl?
Bende mi?
Tabii ki her şey gibi bu da ters. Eskiden gece uyumak bilmezdim, şimdi erkenden yatıp sabah kargalara çay demliyorum.
Kunata korona korona korona megeees...
Şarkıcı Fedon’un balkondan verdiği konseri gördüm sosyal medyada.
Meşhur “Kunata kunata kunata meges” şarkısını söylemiş komşularına.
Müzik müziktir. Türü ne olursa olsun, insana mutluluk katar tabii...
Müzikle haşır neşir insanların bu çabaları da hoş elbette ama...
“Kırıcı” olmadan nasıl söylemek lazım bilmiyorum.
Yekten baklayı çıkarayım: Zaten canım acayip sıkkın, bir de Fedon komşum olsa evde “kırılmamış” tabak bırakmamıştım.
Korona çocukları Oğlak burcu olacak
Sayılarında bir artış ya da azalma olursa bütün Türkiye sathına yayılmış dev bir deneyin sonuçlarını alacağız.
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart’tan bu yana, yaklaşık 1 aydır giderek evlere kapandık, hatta sokağa çıkma yasakları başladı.
7/24 aynı evde kapalı olmanın ilişkileri olumsuz etkilediğini duyuyoruz, medyada çiftlerin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için tavsiyeler görüyoruz.
Gündelik ilişkiler tamam da acaba cinsellik nasıl etkileniyor?
İnsanlar eve kapanıp dip dibe olunca birbirlerine ilgileri artıyor mu, azalıyor mu?
Başta artıyor, sonra mı azalıyor, yoksa tam tersi mi oluyor?
Kaba bir hesapla 10 Mart’a, 9 ay 10 gün eklersek bunun sonucunu önümüzdeki 20 Aralık’tan itibaren göreceğiz.
Yani “korona çocukları” Oğlak burcu olacak.
Sayılarında bir artış ya da azalma olursa bütün Türkiye sathına yayılmış dev bir deneyin sonuçlarını alacağız.
Bakalım insanları mümkün mertebe aynı ortamda izole etmek mi muteber...
Yoksa...
“Sal gitsin, dönerse senindir” tezi mi
kıymetli?
WhatsApp’tan nefret ettim
Kiminle konuşsam “Bu salgın bittiğinde ilk iş WhatsApp’ı sileceğim” diyorum. Beyaz yakalı olmayan anlamaz...
Onlarca grup... Kim, nerede, ne yazmıştı?
Öbürleri bitti, sıra ona geldi, tamam cevap vereceğim ama hangi gruptaydı, bütün ekip grubunda mıydı, özelde miydi, ayrı kurduğumuz şu grupta mıydı...
Mail’de miydi, SMS miydi aklımı kaçıracak hale geliyorum.
Hani soruyorlar ya insanlara, “Bu durum bitince ilk ne yapacaksınız?” diye...
Ben bir süre WhatsApp’tan çıkacağım.
Uyku düzeniniz nasıl?
İnsan, iş-güç vesaire gibi nedenlerle toplumla birlikte yaşayınca ister istemez ortak hareket edip kısmen de olsa ayak uyduruyor.
Şimdi gencinden yaşlısına herkes evde ipini kopardı ya...
Çok sayıda insanın çok geç yatıp çok geç kalktığını duyuyorum.
Sizde durum nasıl?
Bende mi?
Tabii ki her şey gibi bu da ters. Eskiden gece uyumak bilmezdim, şimdi erkenden yatıp sabah kargalara çay demliyorum.
Kunata korona korona korona megeees...
Şarkıcı Fedon’un balkondan verdiği konseri gördüm sosyal medyada.
Meşhur “Kunata kunata kunata meges” şarkısını söylemiş komşularına.
Müzik müziktir. Türü ne olursa olsun, insana mutluluk katar tabii...
Müzikle haşır neşir insanların bu çabaları da hoş elbette ama...
“Kırıcı” olmadan nasıl söylemek lazım bilmiyorum.
Yekten baklayı çıkarayım: Zaten canım acayip sıkkın, bir de Fedon komşum olsa evde “kırılmamış” tabak bırakmamıştım.