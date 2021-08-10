Komşu, komşunun suyuna muhtaç

Bu yaz şahane bir hareketlilik var Kuruçeşme’de. Ardı ardına Korto, Boaz, Pasha gibi birbirinden güzel mekânlar açıldı. Hareketliliğin adreslerinden biri de Hande Yener ve Berksan’ın Sortie’de açtığı Lübnan lokantası Ello.



Ello’da fiks menü uygulanıyor; kişi başı 300 lira. Yemekler bitince DJ performansı başlıyor.

Salı gecesi Kuruçeşme’den Beyoğlu’na tam bir saatte ulaştık. İnsan trafiğe sevinir mi? Ben mutlu oldum. Tıpkı eski günlerdeki gibiydi Kuruçeşme-Ortaköy-Çırağan-Dolmabahçe hattı: Milim milim ilerleyen trafik, yan arabalardan gelen müzik sesleri, sağlı sollu kaldırımlarda yürüyenler, elinde bir şeyler atıştıranlar, köpek gezdirenler, gelip geçeni izleyenler... Son yıllarda, özellikle de pandemide öyle ıssız bir hali vardı ki Kuruçeşme’nin, eski halini bilenler için içler acısıydı durum. Halbuki Reina katliamına kadar burası sadece Türkiye’nin değil, dünyanın bildiği bir eğlence noktasıydı. Fakat bu yaz güzel bir hareketlilik var Kuruçeşme’de. Ardı ardına Korto, Boaz, Pasha gibi birbirinden güzel mekânlar açıldı.

Hareketliliğin adreslerinden biri de Sortie. Bu sene mekânı işletmeci Ergun Yıldız devraldı. Hande Yener ve Berksan da Sortie’nin içinde Ello isimli bir Lübnan lokantası açtı. Ben denk gelemedim ama haftanın dört-beş akşamı orada, gelenlerle ilgilendikleri gibi zaman zaman kabine de girip müzik yapıyorlar. Sortie’nin içinde ana restoran dışında Kaşıbeyaz kebapçısı, modern meyhane Cassette, Balıkçı Yılmaz var. Ello, içlerinde en yenisi... Fettuş salata, shish barak, karışık ızgara gibi yöresel lezzetler sunuyorlar. Yemekler bitince ister olduğunuz yerde ister ana piste inip DJ Çağlar Fidan’ın Türkçe ve yabancı şarkılarıyla dans ediyorsunuz. Sortie’ye giriş ücreti yok. Restoranlardan birine rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz, yiyip içtiğinizi ödüyorsunuz. Mesela Ello’da fiks menü uygulanıyor; kişi başı 300 lira. Yıllar sonra Kuruçeşme’nin bu canlı, cıvıl cıvıl halini görmek çok güzel. Çok uzun zamandır kupkuru olan Kuruçeşme yeniden akmaya başladı mı, ne dersiniz?

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