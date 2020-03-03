Aramızdan bazıları kendisini toplumun hassasiyetlerine ait hissetmeyebilir. Peki siz niye takip ve taltif ediyorsunuz?
Şehitler haberi bütün ülkenin ciğerlerine kor gibi düşmüşken sosyal medyada sanki hiçbir şey olmamış gibi yapılan paylaşımlar tepki topluyor.
Tepkileri anlamak mümkün tabii.
Gencecik kuzular ülke için canlarını verirken biz bu kadar ömür yaşamış olmaktan bile utanıyor, suçluluk duyuyoruz.
Fotoğraflardaki gül yüzlerini gördükçe, haberi alan annelerinin çığlıklarını duydukça içimiz dağlanıyor, kan ağlıyoruz.
Yas tutuyoruz.
Acımızı anlamayanlar, kalbimizi okuyamayanlar yanımızda, yöremizde olmasın istiyoruz.
Sizin, benim huzurumuz, rahatımız için yapılan bu fedakarlığa, bu kahramanlığa duyarlı olunmamasını ayıplıyoruz.
Aramızdan bazıları kendisini toplumun genelinin paylaştığı hassasiyetlere ait hissetmeyebilir.
Ama kimseye zorla yas tutturacak halimiz yok.
Sinirimizi bozan o kişiler zaten yas tutsa ne olacak, tutmasa ne olacak?
Türk ordusu bu yüzden ne bir gıdım güçlü olur ne de gücünden bir gıdım kaybeder.
Benim bu olayda tüylerimi asıl ürperten, bu hesapları takip eden milyonlarca insan olması.
Herhangi bir azalma, erime var mı diye o hesaplara baktım.
Takipçi kitleleri olduğu gibi duruyor.
Hadi onlar böyle duyarsız insanlar diyelim. Peki siz niye takip ve taltif ediyorsunuz?
Can Yaman’ı
ne zaman
affedeceğiz?
Yaptığı gaflardan sonra Türkiye’deki imajı ağır darbe alan Can Yaman’ın, Latin Akdeniz’deki popülaritesi hız kesmiyor.
En son İtalya’da katıldığı televizyon programı reyting rekorları kırdı.
Belli ki “libido muhabbeti”nin etkileri oralara ulaşmamış.
Türkiye’deki imajını düzeltmek içinse özenle gözlerden uzak tutuluyor Can Yaman.
Belli ki faullü hareketlerin unutulması, hararetin biraz düşmesi bekleniyor.
Dizisi falan zaten yapımcısı Faruk Turgut tarafından iptal edilmişti ama insan içine çıkarılmıyor, sosyal medyası bile ağır kontrol altında.
Hemen her gün bir paylaşım yapılan Instagram hesabından olaylar patlak verdikten sonra üç ayda sadece iki sabit paylaşım yapıldı.
Onların da biri, ocak sonunda asker üniformasıyla. Biri de geçen hafta İtalya’daki programın fotoğrafı.
Bence doğru taktik ama eksik. Mutlaka çok samimi bir sosyal sorumluluk projesiyle de desteklenmesi lazım.
Sonra elimiz mahkum, nasılsa dayanamayıp eninde sonunda affedeceğiz.
Şöyle hızlıca bir aklınızdan geçirsenize. Öyle ne skandalları unuttu bu toplum.
Kimseye zorla yas tutturacak halimiz yok
Aramızdan bazıları kendisini toplumun hassasiyetlerine ait hissetmeyebilir. Peki siz niye takip ve taltif ediyorsunuz?
Şehitler haberi bütün ülkenin ciğerlerine kor gibi düşmüşken sosyal medyada sanki hiçbir şey olmamış gibi yapılan paylaşımlar tepki topluyor.
Tepkileri anlamak mümkün tabii.
Gencecik kuzular ülke için canlarını verirken biz bu kadar ömür yaşamış olmaktan bile utanıyor, suçluluk duyuyoruz.
Fotoğraflardaki gül yüzlerini gördükçe, haberi alan annelerinin çığlıklarını duydukça içimiz dağlanıyor, kan ağlıyoruz.
Yas tutuyoruz.
Acımızı anlamayanlar, kalbimizi okuyamayanlar yanımızda, yöremizde olmasın istiyoruz.
Sizin, benim huzurumuz, rahatımız için yapılan bu fedakarlığa, bu kahramanlığa duyarlı olunmamasını ayıplıyoruz.
Aramızdan bazıları kendisini toplumun genelinin paylaştığı hassasiyetlere ait hissetmeyebilir.
Ama kimseye zorla yas tutturacak halimiz yok.
Sinirimizi bozan o kişiler zaten yas tutsa ne olacak, tutmasa ne olacak?
Türk ordusu bu yüzden ne bir gıdım güçlü olur ne de gücünden bir gıdım kaybeder.
Benim bu olayda tüylerimi asıl ürperten, bu hesapları takip eden milyonlarca insan olması.
Herhangi bir azalma, erime var mı diye o hesaplara baktım.
Takipçi kitleleri olduğu gibi duruyor.
Hadi onlar böyle duyarsız insanlar diyelim. Peki siz niye takip ve taltif ediyorsunuz?
Can Yaman’ı
ne zaman
affedeceğiz?
Yaptığı gaflardan sonra Türkiye’deki imajı ağır darbe alan Can Yaman’ın, Latin Akdeniz’deki popülaritesi hız kesmiyor.
En son İtalya’da katıldığı televizyon programı reyting rekorları kırdı.
Belli ki “libido muhabbeti”nin etkileri oralara ulaşmamış.
Türkiye’deki imajını düzeltmek içinse özenle gözlerden uzak tutuluyor Can Yaman.
Belli ki faullü hareketlerin unutulması, hararetin biraz düşmesi bekleniyor.
Dizisi falan zaten yapımcısı Faruk Turgut tarafından iptal edilmişti ama insan içine çıkarılmıyor, sosyal medyası bile ağır kontrol altında.
Hemen her gün bir paylaşım yapılan Instagram hesabından olaylar patlak verdikten sonra üç ayda sadece iki sabit paylaşım yapıldı.
Onların da biri, ocak sonunda asker üniformasıyla. Biri de geçen hafta İtalya’daki programın fotoğrafı.
Bence doğru taktik ama eksik. Mutlaka çok samimi bir sosyal sorumluluk projesiyle de desteklenmesi lazım.
Sonra elimiz mahkum, nasılsa dayanamayıp eninde sonunda affedeceğiz.
Şöyle hızlıca bir aklınızdan geçirsenize. Öyle ne skandalları unuttu bu toplum.