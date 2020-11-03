Keşke indirimi araya sokuşturmasaydı

◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı geç kalanı beklemek mi?
- Hiçbiri. “Burası İstanbul” der, geçerim...
◊ Kadıköylüsünüz. İstanbul’un Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı?
- Anadolu yakası ve hatta daha nokta atışı yapayım: Erenköy.
◊ Yeşilçam’dan hangisi sizin kadınınız: Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?
- Onları paylaştık biz aile içinde. Türkan Şoray benim ilahem, ablamınki Filiz Akın.
◊
Sahte olabilir mi:
Tabii ki olabilir. Artık şop’la neler yapılmıyor ki? Ayrıca belge gerçek ama garsonlar eğlence için basmış olabilir. Ama öyle bir durumda, kasayla depo bağlantılı. Yani kasadan çıkan içkiyle depoda kalan içki birbirini tutmalı. Bu içkileri kasadan öylesine düştüğünüz anda, depodaki bütün sayım şaşar. Başınız büyük belaya girer. Kolay kolay hiçbir garson böyle bir topa girmez.
Doğru olabilir mi:
Tabii ki olabilir. Fişin üstünde yazan yer, Ruby. Ortaköy’de eski Anjelique’in yerine açılan, Boğaz’ın en lüks mekânlarından biri. Çoğu müşteri arabayla bile değil, teknesiyle yanaşıyor önüne. Pusulada “Masa #1” yazıyor. Belli ki bunlar “yağlı müşteri”. En öndeki, en “faça” locaya kurulmuşlar.
Kim bu hesabı ödeyen:
EN PAHALI ESER
‘İstila’, 2020
Yağmur Çalış’ın ‘İstila’sı. Bir geyik heykeli. İnsan egemenliğindeki doğada diğer canlıların varlıklarını sürdürebilmesinin ancak ‘istilacı insan’ı taklit ederek mümkün olacağını savunuyor. Fiyatını hiç sormayın. Asıl mesele, bu ‘istilacı eser’i almaya kalkarsanız nereye sığdıracağınız...
EN UCUZ ESER
Organizasyonun en güzel yanı, doğrudan ‘üreticiden koleksiyonere’ olması. Genç sanatçıların eserleri halka açılıyor. Böylece bir sanat koleksiyoneri olmak istiyorsanız, işe küçük bütçelerle başlayabiliyorsunuz. Mesela Zeynep Aslanoba’nın kuklaları 1000’er lira.
EN DOĞRU ZİYARET SAATİ
Pandemi önlemleri nedeniyle herkes içeri küçük gruplar halinde alınıyor ve ziyaret 45 dakika kadar sürüyor. Benim şansıma mıydı bilmiyorum, sergiyi 14.00’te gezdim ve sanatçılardan dördüyle tanışma ve işlerinde ne anlatmak istediklerini bizzat kendilerinden dinleme fırsatı buldum. Genç bir sanatçıyı heyecanla eserlerini anlatırken izlemek o kadar güzel ki...
Balat’ın bir duvarında bir balina resmi... Beyoğlu’nun bir kaldırımında panda... Etiler’in bir otobüs durağında aslan...
Belki siz de ben de denk geldik ama çok dikkatimizi çekmedi, herhangi bir sokak sanatı örneği sandık.
Ne olduğunu anlayamadık, aklımızda bile kalmadı. Zaten çok büyük değiller.
Fakat bunlardan şehrin farklı noktalarına dağılmış tam 400 tane var. Sonra hepsinin tek tek fotoğrafı çekiliyor.
Çocukken defterin kenarına şekiller çizip yaprakları hızlıca taradığımızda çizgi film elde ederdik ya... İşte o fotoğraflar da arkaya arkaya konduklarında sanki bir balina Balat’ta yüzüyor, sanki bir panda Beyoğlu’nda dolaşıyor, sanki bir aslan Etiler’de av arıyor gibi bir video ortaya çıkıyor.
Üstelik kolaj şeklinde çizildikleri için rengârenkler. Çok eğlenceli.
Ama hepsinin tek tek elle yapıldığını ve 2 sene sürdüğünü düşünürseniz deli işi.
İşte o deli,
Sevdiğim birini sosyal medyada durduk yere gündemde görünce “Acaba bir şey mi oldu?” diye ödüm kopuyor.
Gülşen Bubikoğlu’nu görünce de öyle oldu.
Öyle ya yeni bir filmi yok, yeni programı, projesi, bir yere katılıp açıklama yapmışlığı yok.
Niye durduk yere gündemin en üst sıralarına yerleşsin?
Sonra biraz tarayınca anlaşılıyor ki Gülşen Bubikoğlu’nu seven hayranları ansızın gaza gelmiş, “Bence Türk sinemasının en güzel kadını” yorumları eşliğinde kadını TT yapmışlar.
Güzellik göreceli kavram.
Kimi Türkan Şoray’ı, kimi Filiz Akın’ı, kimi Hülya Koçyiğit’i, kimi de Fatma Girik’i daha güzel bulabilir... Dönüp de “Niye” diye soramazsın.
Emektar oyuncu İlyas Salman, katıldığı bir programda Şener Şen’i “halka açık olmamakla” eleştirdi.
Konuşmanın özetinden anladığımız şu: Neden toplumsal olaylar karşısında ortaya çıkmıyorsun, bildiğimiz/tanıdığımız sanatçı kimliğinle tepkini ortaya koymuyorsun...
Yangın olur...
Deprem olur...
Doğu Akdeniz’de gerginlik başlar...
Azerbaycan’da savaş çıkar...
Hemen bir cadı avı başlıyor. Hangi ünlü reaksiyon gösterdi, hangisi eksik kaldı, kim niye gösterdi; kim, neden göstermedi.
◊ 90 yaşındasınız... Hayatınız bir maç olsa ömrünüzün hangi yarısını tekrar oynamak isterdiniz: İlk 45 mi, ikinci 45 mi?
- Hiç tereddütsüz ikinci yarısını tekrar yaşamak isterim. Çünkü öncelikle eşim Gül olmak üzere, tüm güzellikler başıma ikinci yarıda geldi.
◊ Kimselere âşık olamamak mı, her aşkın kötü bitmesi mi?
- Amma da yaptın yahu, aşksız olmaz. Olsun, olsun da kötü bitsin. Güzelken verdiği enerji, duygu yeter.
◊ Hangisi daha iç gıdıklayıcı: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Göz kırpmak! Çünkü dopamin, serotonin gibi hormonların salgılanmasına neden oluyor.
◊ Yılın hangi mevsimi daha romantik? İlkbahar/yaz mı, sonbahar/kış mı?
Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Takır takır jantın üzerinde gidiyoruz. Durduk. Ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor.”
Bu cümleden anlıyoruz ki bir kocası olduğu için Demet Akalın çok şanslı.
Arayacak kimsesi olmadığı için de arabada beraber gittiği arkadaşı şanssız.
İyi ki lastik eve yakın bir yerde patlamış.
Ezkaza şehirlerarası yolda olsa, atıyorum İzmir girişinde... Çaresiz, herkes gibi “yol yardım ekibi” çağıracaktınız. O zaman şanslar eşitlenecek miydi?
Ama asıl mesele, insanın gönlünü verdiği eşini, o kişi olduğu için, ona ne kadar hayran olduğu için, onunlayken kalbinin, zihninin ne kadar açıldığı için değil de böyle pratik ihtiyaçları öne çıkararak izaha kalkışması.
E sevgi neydi o zaman? Sevgi lastik değiştirmek mi?
Hepsi hepsi Külkedisi’nin balosu kadar. Vakit gece yarısı oldu mu müzik susacak, eğlence bitecek, herkes evlerine dağılacak.
Daha az evvel yarın yokmuşçasına çığlık atıp sirtaki yapan, dolu kadehi ağzıyla yerden kaldırdığı gibi tekrar yere fırlatıp kıran kadının camdan ayakkabısını ara ki bulasın...
Herkes bunu bildiği için saat 20.30’da masalarda çoktan yerlerini almış, Girit ezme, deniz börülcesi, Yunan usulü cacıki gibi mezelere girişmiş bile.
Burası Cihangir’deki eski Hazine.
Biraz makyajla Yunan tavernası ‘Tanisia’ oldu geçen hafta. Camlarda, masalarda Antik Yunan figürleri, etraf biraz daha beyaz, acıcık daha mavi...
Kitle, Hazine’nin kitlesi değil. Daha çok kadın kadına masa gelmiş. Girişte kafalarına çiçekten yapılmış taçlar takıyorlar. Bana mı öyle denk geldi bilmiyorum ama inanılmaz bacak dekoltesi var.
Tam bu sıralarda sohbet ettiniz ettiniz, sonra yavaş yavaş müziğin sesi yükseliyor, birbirinizi duymanız imkânsız hale geliyor. Türkçe-Yunanca ortaya karışık çalıyor. Bildiğimiz Türkçe şarkıların Yunancaları, Yunanca şarkıların Türkçeleri. Mesela Nilüfer’den dinlediğimiz ‘Haykırsam Göklere’... Yani ‘Ta Mavra Matia Sou’...
Kadın masaları çok daha eğlenceli
◊ “Ne olacaksa olsun”cular:
Salgın ilk başladığında önlemler konusunda titizdiler. Evden hiç çıkmıyor, sipariş verdikleri su bidonunu bile önce küvette yıkıyor, sipariş torbalarını bir gün balkonda bekletiyorlardı. Ama aradan geçen 7 ayda bunaldılar.
Artık televizyonda, gazetede bile korona haberlerine dayanamıyorlar. Kendi içlerinde de ikiye ayrılıyorlar: En azından sokakta sosyal mesafe ve maske kuralına uyanlar, polis ve ceza korkusu olmadığı sürece ona da uymayanlar.
◊ “Ben koronayı atlattım”cılar:
Zaman zaman benim de dahil olduğum grup. Tıbbi hiçbir dayanağımız yok. Tamamen goygoy olsun diye, cahillikten. Hatta bana sorsanız iki kere falan bile geçirmiş olabilirim. Fakat cahil-cahile sohbet çok zevkli. Aranızda şöyle konuşmalar oluyor: “Bende ateş yükselmedi, öksürmedim de. Biraz kollarım ağrıdı.”
◊ “Her işin başı tedbir”ciler:
İlk günden itibaren ve hâlâ bütün kurallara sıkı sıkıya uyanlar. Tanıdıklarıyla açık havada bile görüşmüyorlar. Benim asıl dahil olduğum grup burası. Neredeyse sadece iş ve alışveriş için dışarı çıkıyorum, o da haftada iki. Üç kere de şehir dışına çıktım. Gerisi paso karantina. Fakat hiç zorlanmıyorum, hatta biraz işime bile geldi.
Aralıkta evlendi. Amsterdam’da.
O gün “Lunapark gibi bir hayatımız olacak” diye yazmıştı eşi Burcu Kıratlı sosyal medyada.
Kadıncağız ne bilsin çarpışan otolara bineceklerini.
Eylülde boşandı.
E olabilir, her evlilik bir yastıkta kocamayla bitmez, bazen dokuz ayda doğru kararı vermediğini anlarsın, üzücü ama ayrılırsın.
20 gün sonra barıştılar.
Akçıl, sosyal medyadan “24.09.2019 milat” paylaşımı yaptı.
Mabel Matiz’in “Toy” klibi gündemde. Çekimleri Fethiye-Kayaköy ve Kaş-Patara’da yapılan video hakikaten enteresan.
Etekleri led ışıklı semazen görselleri, çölde (Patara kumsalı) oldukları yerde yıkılıp yıkılıp tekrar kalkan dansçılar...
Zaten Matiz de kliple ilgili Onur Baştürk’e verdiği demeçte “Toy; kırılan, düşen, zorluklardan geçen ama bir şekilde yoluna devam eden insanın hikâyesi” demiş.
Tek sorun, klibin bu kadar gerçekçi olmasının nedeninin gerçek olması.
Mabel Matiz, “kırılan, düşen, zorluklardan geçen” diyor ya...
Çekim sırasında bire bir yaşanmış.
Klipte yer alan dansçılar 55 saat aç susuz çalıştırılmış.
◊ 72 yaşındasınız. Ömrün hangi kısmını tekrar yaşamak isterdiniz: İlk 35 mi ikinci 35 mi?
- Ömrümün ikinci 35 yılını tekrar yaşamak isterim. 60 yaşımdan sonra zihnim açıldı ve IQ’m arttı.
◊ Hangisi daha gurur verici: Times dergisinin “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesine girmek mi Rolling Stones dergisinin “100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali” listesine girmek mi?
- İkisi de çok gurur verici tabii ama Times dergisinin listesinde olmanın benim için şöyle bir anlamı var: 15 yaşımdayken Ankara radyosunun stüdyolarında söylediğim ilk şarkı Amalia Rodrigues’in “Abandonado” adlı şarkısıydı. Yıllar sonra alfabetik sırayla yayınlanan ‘Efsane Kadın Şarkıcılar Listesi’nde onunla yer almak benim için daha şaşırtıcı oldu.
◊ Üç kere hapse girdiniz. Trafik kazası geçirip bir süre çelik iskelete mahkum oldunuz. İnsanda hangisi daha çok haksızlık duygusu uyandırıyor: Ruhun demir parmaklıklar arkasında olması mı bedenin çelik iskelete hapsolması mı?
- Ruhun ve bedenin demir parmaklıklar arkasında olması...
◊
Sosyal medyada @sheyliee olarak bilinen Sheyenne Shea İngilizce ve Türkçe olarak yayımladığı mesajında şöyle diyordu:
“Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye’ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Aylardır Türk erkeklerinden ölüm tehditleri ve fazlasını içeren taciz mesajları alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler.”
Olay biraz tuhaftı.
Türkler gerçekten başka bir ülkenin fenomenini tacizleriyle bezdirip Türkçe mesaj yazacak hale getirmiş olabilir miydi?
Eğri oturalım, doğru konuşalım: Olabilir.
Kendi kadınlarımıza yaptığımız taciz, artık sınırlarımızı, okyanusları aşmış; ülke dışına taşmış olabilir miydi?
Eğri oturalım, doğru konuşalım: Olabilir.
Efsane lokanta Kantin’in şefi Şemsa Denizsel’in dillere destan ekşili dili... Reşitpaşa Amanda Bravo’nun şefi İnanç Baykar’ın pekmezli ciğeri... Apartıman Yeniköy’ün şefi Burçak Kazdal’ın pekmezli patlıcanı... Beymen Brasserie’nin şefi Mustafa Otar’ın çiğ rezene salatası... Nişantaşı’nın yenisi Foxy’de menü böyle uzayıp gidiyor.
Çeşit çeşit gelsin, herkes biraz tatsın
Bu isimlerin ortak yanı, Maksut Aşkar ve Levon Bağış’ın yakın arkadaşları olmaları. Ve bu arkadaşlıkları da sahipleri oldukları Foxy’yi kent gastronomisinin en ünlü isimlerinin müdavim mekânı haline getirmiş.
O yüzden imza yemeklerinin Foxy’de servis edilmesine izin vermişler. Mesala çarşamba akşamı ben karides mücvere elimle girişirken Mustafa Otar da yan masada keyif yapıyordu.
Beyin tava, humus ve karides mücver.
Ama menüyü sadece başka şeflerin yemeklerinden ibaret sanmayın. Kuzulu patatesten beyin tavaya, lorlu ot salatasından topiğe seçenek çok. Karar vermesi biraz zor. Dert etmeyin, hiçbiri ne başlangıç, ne ara ne de ana yemek. ‘Çok çok söylensin, çeşit çeşit gelsin, herkes biraz tatsın’ kafasında tabaklar.
Ve bunlara eşlik eden 100’ün üstünde şarap... Sadece yerli üreticilerin, yerli üzümlerle yaptığı, birçoğunu başka hiçbir yerde bulamayacağınız şaraplar. Orada da kararsız kalıp birden fazla denemek isteyen için, ‘yarı fiyatına yarım kadeh’ uygulamaları var.
◊ Nasıl hissettiğim çok net: Çok üzgünüm.
Okuyan, pırıl pırıl bir gencin, kendisinin hiç dahli olmadığı bir kavgaya müdahale edeyim derken hayatının kararması... Keşke bir 10 dakika önce ya da bir 10 dakika sonra geçseydi oradan da başına hiç böyle bir şey gelmeseydi.
◊ Seda Sayan, Şevval Sam, Bengü, Sevim Emre, Gaye Su Akyol, Didem Soydan gibi kadınlar başta olmak üzere, birçok ünlü tepkisini dile getiriyor. Hatta Şevval Sam, Kadir Şeker’in beraatini istedi; Seda Sayan kendisinden özür diledi: “Bizi affet, senin için bir şey yapamadık.”
◊ Hukukçu olmayanın beraat falan gibi konularda ahkâm kesmesi zor. Ama mahkemenin verilebilecek en az ceza konusunda hassas davrandığı kanısı yaygın. En büyük endişeyse bundan sonra benzeri başka olaylarda insanların müdahale etmekten çekineceği kaygısı.
◊ Şöyle bir paylaşım gördüm: “Demek ki bu ülkede çocuklarımıza ‘Aman yavrum, sokakta bir kadına, bir çocuğa bir şey yapıldığını görürsen kafanı çevir, yürü, git. Sakın yardım etmeye falan kalkma’ diyeceğiz. Ne acı! Bugün insanlığımızdan vazgeçme günü...”
◊ Zaten bunu telaffuz eden de çok: “Asla karışmam, sonra bir de kadın karakolda ‘Kocamdır. Sever de döver de’ diyecek...” Bununla birlikte şunu söyleyenler de var: “Bir şiddet olayına müdahale etmekle o kişinin ölümüne sebep olmak ayrı şeyler. Oyalayın, vakit kazanın, polis çağırın.”
◊ Verilen cezayı doğru bulanlar da mevcut:
“Kadir Şeker dayak yiyen bir kadını kurtardığı için değil, kurtarırken adamı bıçakla öldürdüğü için hapis yatmaktadır. Şiddetle karşı çıkanlar da: “Filanca gibi adamlar elini kolunu sallaya sallaya gezsin, Kadir 12 sene yesin!”
ABD’li fenomen... Sheyenne Shea... Instagram’da @sheyliee olarak biliniyor. 108 bin takipçisi var.
İddia o ki Instagram’ın hikâyeler bölümünden hem İngilizce hem Türkçe bir paylaşım yaparak Türk erkeklerinin tacizinden şikâyet ediyor.
Haberi okur okumaz @sheyliee hesabını kontrol ettim. Öyle bir paylaşım bulamadım.
Ama hikâye paylaşımları 24 saatte siliniyor.
Belki ben yakalayamadım. İnternette dolaşan ve farklı saatlerde ekran görüntüsü alınmış fotoğraflardaysa fenomenin şöyle yazdığı görülüyor:
“Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye’ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Aylardır Türk erkeklerinden ölüm tehditleri ve fazlasını içeren taciz mesajları alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler.”
Haber uydurma olabilir. İnternet asparagası falan... Hatta hesap toptan sahte olabilir. Yine de Türkiye’de öyle şeyler yaşıyoruz ki insan böyle şeyler karşısında pürdikkat kesiliyor.
Ivana Sert, oğlu Ateş için eski eşi Yurdal Sert’e açtığı nafaka artırma davasıyla gündemde.
Aylık 5 bin lira olan nafakanın yüzde 300 artırılarak 15 bin lira olmasını istiyor.
Olaya tepkiler çığ gibi. Hatta şarkıcı Hatice (Çarpar), bu olayla ilgili “Ticari evliliklerden midem bulanıyor. Zaten çalışan bir kadın. Ne bu erkekleri haraca bağlamak? Biraz idare ve irade...” dedi.
Davada telaffuz edilen rakamlara, şarkıcı Hatice’nin “erkek tribünleri”ne oynamasına, “idare” ve “irade” gibi uyumlu, laf cambazlığına uygun kelimelere bakıp Hatice için “Ivana’ya füze atmış” diyebilirsiniz.
Ama benim katılmadığım, hatta ciddi itiraz ettiğim birkaç nokta var. Hatice Çarpar, Ivana Sert ve eski eşi Yurdal Sert’in 9 yıllık evliliğini neye dayanarak “ticari” ilan etti bilmiyorum.
Ama söylenen lafa bakmak lazım, bir de söyleyenin kim olduğuna.
İlle de “ticari” bir hareket arıyorsak Hatice’ye ne oluyor?
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder? Sezen mi, Ajda mı?
- Sezen Aksu daha damar. (Gülüyor) Ajda daha motive edici. Hani “Kalk, kendine gel kızım, hayat devam ediyor” gibisinden... O yüzden “Geçmişe bakmayalım, önümüze bakalım, Ajda” diyorum.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Bence bir ruh için her aşkın kötü bitmesi daha darbeli. Diğer türlü, bilmediğin bir duygu... Ne kadar acıtabilir ki? En fazla canın çeker.
◊ Hangisini tercih edersiniz? Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
Keşke indirimi araya sokuşturmasaydı
Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, AKUT’a bağış duyurusu yaptı. Ama keşke Selin Ciğerci o 40-50 saniyelik kısa videoda sitesindeki indirimden hiç bahsetmeseydi.
Futbolcu Gökhan Çıra ve fenomen eşi Selin Ciğerci, kasım ayındaki bütün gelirlerinin bir kısmını AKUT’a bağışlama kararı aldıklarını duyurdu.
Detaylarını bilmiyoruz. “Muhasebecimiz görüşmeleri sürdürüyor” dedi Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile birlikte yaptıkları ortak paylaşımda.
Gökhan Çıra da bir ara lafa girip, “Her derde derman olmaz ama her derde derman olsun” temennisinde bulundu.
Sonra da herkesi kendileri gibi AKUT’a destek olmaya davet ettiler. Ne örnek, güzel bir davranış.
Sadece...
Keşke Selin Ciğerci bu 40-50 saniyelik kısa videoda iki kere sitesindeki bütün ürünlerin “yüzde 50 indirime girdiği”nden bahsetmeseydi.
Güzel bir çorbaya düşen sinek gibi. İnsanın kafasına bir sürü lüzumsuz soru doluşuyor.
“Yok canım, ikisi de işleri güçleri yerinde, kazançları tıkırında insanlar. Böyle bir şeye tenezzül etmezler” deyip kafamdan savuşturdum.
Çünkü kimde okudum hatırlamıyorum ama içindeki kin ve nefreti sosyal medyada kusanlara karşı güzel bir söze denk geldim.
Bire bir aynı kelimelerle olmasa da yaklaşık şöyle bir şeydi: Afet anında...
Tonlarca blokun altından 3 yaşında çocuklar çıkarken...
Siyasi kavga olmaz.
Parti propagandası olmaz.
İdeolojik hesaplaşma olmaz.
Dini tartışma olmaz.
Sen-ben ayrımı olmaz.
Dua olur.
Yardım olur.
Birlik olur, beraberlik olur.
Kardeşlik olur.
Biz de yapabiliriz
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın paylaşımı bana da örnek oldu... AKUT’un (Arama Kurtarma Derneği) sitesine girdim. 2020’de 27 ekiple, 137 farklı operasyonda, 3 bin 13 kişiyi kurtarmışlar. Şu anda da İzmir’de canla başla çalışıyorlar.
Gönüllüsü olabileceğiniz gibi, birkaç adımda 20, 50, 100 lira gibi seçeneklerde bağış da yapabiliyorsunuz.
Hatırlarsınız, dağcı Nasuh Mahruki’nin kurduğu AKUT’un adını ilk 1999 Gölcük Depremi’nde duymuştuk.
Kimsenin nereye koşturacağını bilemediği bir anda imdada yetişmişlerdi.
Ve küçük bir ayrıntıyı hatırlayalım: Mahruki, kurtarma çalışmalarını bırakıp o sırada vefat eden annesinin cenazesine gidememişti.
Artık tsunami ülkesiyiz
Deprem, çığ, orman yangını... Alışamadık ama yadırgamıyoruz da. “Coğrafyamızın gerçeği” diyoruz.
Ama İzmir’deki deprem sırasında ilk defa Türkiye’de bir tsunaminin görüntülerine şahit olduk. Dalgalar mahalleleri bastı, suya kapılıp hayatını kaybeden oldu.
O sırada denizde olan balıkçı Şerafettin Küçük, “Denizde kıyameti yaşadım, korkunçtu. Böyle bir şeyi filmlerde bile görmedim. Sonumuz geldi, hepimiz öleceğiz sandım” diyor.
Ülkemizde hortum çıkmasını daha kısa süre önce listeye eklemiştik, şimdi envantere tsunami de girdi.
Bir de insanlarda 2020 bitince her şey normale dönecek gibi bir his var, hiç o kadar emin değilim.
Kimlerle sadece “durabilirsiniz”?
Hande Yener, dün Kelebek’te yayımlanan söyleşimizde “İki insan yan yanayken sessiz de kalabilmeli” dedi.
Çok güzel bir söz, hep bilip de bir türlü tarif edemediğim bir şeyi çok iyi ifade etti.
Aile, arkadaş ya da sevgili... Bazen iki insanın sessizliğin, hiçbir şey yapmadan “durmanın” huzurunu paylaşabilmesi çok önemli.
İster televizyon seyretmek olsun, ister yolculuk... Sürekli bir şey yapıyor olmak, sürekli konuşmak, konuşma bitince paniğe kapılıp elini kolunu nereye koyacağını bilememek de bir arıza.
Kendimize dair değil belki ama kurduğumuz ilişkiye dair.
Sessizlik derken; aynı masada birbirinin suratına bakmadan cep telefonlarına gömülen insanlardan bahsetmiyoruz.
Aynı ortamda, aynı iklimde, birlikte bazen sadece yan yana nefes alıp vermenin de yetebilmesi mesele.
Kriter soru şu: Birçok insanla birçok şey yapabilirsin. Ama kimlerle sadece “durabilirsin”?
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