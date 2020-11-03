Keşke indirimi araya sokuşturmasaydı

Türk popunun en elektronik kanadı Hande Yener, Müslüm Gürses hayranı çıktı. Hayatı paylaşmayı seviyor ama kelimelerle değil. Gevezeliğe tahammülü yok. Meğer yanlış biliyormuşuz, Demet Akalın’a da Serdar Ortaç’a da beş kuruş tazminat ödememiş. İyi bir ev sahibesi. Sıkı bir Bodrumcu. Brad Pitt ile Johnny Depp’e aynı anda, aynı kafede randevu verebilecek kadar da fettan.

◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı geç kalanı beklemek mi?

- Hiçbiri. “Burası İstanbul” der, geçerim...

◊ Kadıköylüsünüz. İstanbul’un Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı?

- Anadolu yakası ve hatta daha nokta atışı yapayım: Erenköy.

◊ Yeşilçam’dan hangisi sizin kadınınız: Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?

- Onları paylaştık biz aile içinde. Türkan Şoray benim ilahem, ablamınki Filiz Akın.

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