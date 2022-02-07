Keşke hiç magazin programı yapmasaydım

Başlıktaki fikir Marilyn Monroe’ya ait. Özetle, kadınların güzelliği erkekleri nasıl ışığa koşan pervaneler gibi kendine çekiyorsa, erkeğin zenginliği de kadınlarda aynı etkiyi yaratıyor demeye getiriyor.
Şu sıralar bütün dünyada popüler olan bir suç belgeseli tam da bunu anlatıyor: Tinder Avcısı.
Dünyanın farklı ülkelerinden kadınlarla bu arkadaşlık sitesi üzerinden sevgili olup onları dolandıran Simon Leviev adında birinin gerçek hikâyesi.
Hepsiyle farklı farklı kişiliklerle tanışıyor. Kendini büyük bir silah tüccarı ya da pırlanta devinin vârisi olarak tanıtıyor.
İnanılmaz lüks bir yaşamı var.
Tanıştığı kadınları bu şekilde büyülüyor.
Daha ikinci görüşmede alıyor, özel jetle yurtdışı seyahate götürüyor. En pahalı restoranlar, beş yıldızlı oteller...
Boğaz hattındaki ünlülerin Emirgân’da Gizli Kalsın’ı varsa Nişantaşı ve Cihangirlilerin de artık Rika’sı var. İrem Derici son single’ı ‘Konu
O Olunca’nın lansman partisini orada yapıyor, ‘La Casa de Papel’in Berlin’i Pedro Alonso İstanbul’a geldiğinde soluğu orada alıyor. Tıpkı Gizli Kalsın’ınki gibi küçücük sahnesinde Edis’in vokalisti Aybüke Albere, Ozan Doğulu’nun sevgilisi Hera Aslan, Murat Balcı, Müjde Kızılkan boy gösteriyor, vagon gibi ince uzun mekânın masalarında Hasan Can Kaya, Kadir Doğulu, İlker Ayrık gibi isimler göze çarpıyor.
CİHANGİR-BASKETÇİ KARMASI
Bıraksanız Merve Boluğur her akşam gidip paylaşım yapmaya devam edecek ama mekânın işletmecisi Erkan Şen’le ayrıldığından beri ayağını kesti, artık adımını atmıyor. Bu iyi haber mi mi kötü mü, bakın onu da tam bilemedim şimdi...
Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi akşamları canlı müzik var, pazar geceleriyse DJ Hasan Saydam’la 80’ler-90’lar Türkçe pop partisi... Yakında müzik yazarı Suat Kavukluoğlu gibi konuk DJ’leri de olacak. İlginçtir, bu partilerde Cihangir ahalisiyle basketbol camiası bir arada eğleniyor.
Yaş ortalaması 25-40. Saat 22.30 gibi Mustafa Sandal, Kenan Doğulu şarkılarıyla ‘kızlar için kalk borusu’ çalıyor. Kadın kadına dans ediyorlar çünkü erkekler hâlâ ‘ağır abi’ takılıyor. Yarım saate kalmadan ısrarlara dayanamayıp onlar da ayakta, Türk erkeğinin tipik ‘istemem, yan cebime’ nazları... Sonrası: Beş kuruş ver oynasın, servetini harca oturtama... Neymiş efendim? Bir of çekermiş, oooof... Ayrıca Ay’a benzermiş yüreği... Bir de hovarda diye kıymayacakmışız ona... Peki.
Her şey Hadise’nin yüzüklü paylaşımıyla başladı. Kadınca bir hareket. Erkeklerde böyle bir “yüzük obsesyonu” yok mesela. Kadınlar nedense biririne hava basmak için yapıyor bu tür şeyleri.
Heyhat! Insta-nazar diye bir şey var...
Yüzük önce Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına girdi.
Alacaklı taraf “Yüzüğe bu kadar para harcayacağına borçlarını ödesin” dedi haklı olarak.
Dinçerler ailesi de “yüzük yanlıları” ve “yüzük karşıtları” diye ikiye bölündü.
Sonra yüzük karşıtlığı tabana yayıldı. Yapılan olumsuz yorumlardan sonra Mehmet Dinçerler Instagram hesabını askıya almak zorunda kaldı.
“Hadise nişanlısını takibi bıraktı” dedikodularının kaynağı da bu. Hesap kapanınca sadece kendi giyim markasıyla Dinçerler’i takip eden Hadise’nin “takip ettikleri” sayısı tekrar 1’e düştü.
Seyirci olarak kötü bir huyumuz var: Bir oyuncuyu bir karaktere bir kere yakıştırdığımız zaman onu başka tiplemelerde görmeyi istemiyoruz, o rollerde inandırıcı bulmuyoruz.
Sanatçının üzerinde “hayran prangası” gibi bir şey bu. Ve bir oyuncu kırması da çok zor bir şey.
Halbuki oyuncu her rolü oynar. Oynayabilmeli daha doğrusu. Yeri gelir çapkın koca olur, yeri gelir hırsız, yeri gelir bir aptal ya da bir mahkum...
Şener Şen mesela... Biz bugün onu “Neşeli Günler”de başka, “Eşkıya”da başka, “Züğürt Ağa”da bambaşka rollerle biliyoruz ama bunu başarabilmek için ne risklere girip ne zorluklara göğüs gerdiğini es geçiyoruz.
Sinema kariyerine “Hababam Sınıfı”, “Tosun Paşa” gibi filmlerde üçkâğıtçı, uyanık tiplemeleriyle başladı. Halk da onu o haliyle çok sevdi. İstese bu konfor alanında hayatının sonuna kadar devam edebilirdi.
Ama başka bir şeyi seçti Şener Şen. Başrol oynadığı ilk filmi “Namuslu”da halkın isteğinin dışına çıktı, alışıldık sahtekâr tiplemesi yerine işine bağlı, namuslu bir mutemedi canlandırdı.
Ertem Eğilmez’in “Eğer bu film tutmazsa bir daha fırsat yakalayamazsın. Ama öbürünü seçersen yılda beş, altı film yaparsın, para da kazanırsın” demesine rağmen, “hayran prangası”nı söküp atmayı tercih etti.
◊ Aynı anda hem kitap hem albüm çıkarmak... Açgözlülük mü, dolup taşmak mı?
- Mecburiyetti, birikmeydi, taşmaydı... Senelerdir bir roman tutuyordum içimde. Dışarı çıkardım. Albüm de müzisyen ve sahne emekçilerinin yok sayıldığı ve yok olduğu kriz senelerinde bizleri hayata bağladı ekipçe. Birbirlerini tamamlıyorlar. İyi ki böyle bir şeyi yapan ilk Türkiye vatandaşı ben oldum diye de bencilce haz alıyorum.
◊ Kitabınız “Eski Dünyanın Yangını”nda onlardan “en eski arkadaşlarım” diye bahsediyorsunuz. Hangisiyle küsmek daha zor olurdu: Sesler mi, sözcükler mi?
- Sözcüklerle. Saatlerce sessiz otursam bile aklımda hep uçuşuyor sözcükler. Günlük akışta ilgimi çeken bir sahneyi zihnimde yazıp duruyorum. Durmuyor pek o içsel yazma ve konuşma.
◊ Çok küçük yaştan beri müzikle ilgileniyorsunuz ama Bilkent’te uluslararası ilişkiler okudunuz. Kafa karışıklığı mı, kaderin cilvesi mi?
- Müzikle böyle bir yolculuğum olacağını tahmin etmezdim. Rahmetli annem Türkiye’de ressam olarak ekmek parası kazanamayacağından, resim öğretmeni olmuş bir sanatçıydı. Sanata meslek gözüyle bakmamı istemezdi. Diplomat olmamı istiyordu, ben de ona istediğini vereyim diye o bölüme girdim. Ben okurken annem rahmetli oldu. Dilediğim gibi dersler aldım, yüksek lisans tezimi “yadigârlar ve anı saklamanın yolları” üzerine tamamladım. İşlere girip çıktım sonra. Belirsizdi geleceğim. Müzik, ofisten döndüğüm bitik günlerde beni bırakmadı. Açlıkta, işsizlikte, umutsuzlukta da hiç bırakmadı beni. Sonra da içine aldı. Herkese böyle bir uğraş, dost dilerim. Müziğin bana olduğu gibi.
◊
Yeme-içme fiyatları öyle yükseldi ki insanlar gelen hesaplara inanamıyor, masada hesap pusulası önce elden ele şöyle bir dolaşıyor, sonra “Zaten marketten alsan kaç lira ki” cümlesi eşliğinde pamuk eller ceplere uzanıyor.
Bu yüzden fiks menü yükselişte. Ucuz olduğu için mi? Hayır, onlar da katlandı. Ama gecenin sonunda kötü bir sürprizle karşılaşmamak için herkes ne ödeyeceğini baştan bilmek istiyor.
Kapılarını geçen hafta açan Kita’s Meyhane’de 200 liraya fiks menü uygulandığını duyunca soluğu Bomonti’de aldım. Yeme-içmenin yanında solistli-DJ’li müzik, davullu-dansözlü eğlence vaat ediyorlardı.
Fotoğraf: Murat ŞAKA
ANA YEMEK YOK, EKSTRA İSTENEBİLİR
Önce bir şok: Renkli neonlar, ahşap, sade masalar... Dışarıdan bakınca, modern meyhaneden ziyade bir kafeyi andırıyor Kita’s. Ama masalar doldukça atmosfer değişmeye, ortam kıvamını bulmaya başladı. 150 kişilik bir mekân.
Sonra ikinci şok: Mezelerin kalitesi. Bu fiyatlara daha vasat tabaklar bekliyordum açıkçası, yanılmışım. Parmaklarımızı yiyorduk. Tadım menüsünde iki kadeh içkinin yanında beş çeşit meze servis ediyorlar. İsteyen üstüne parasıyla da ekleme yapabiliyor. Fikir vermesi için mezelerden birkaç örnek: Rakılı fava, çift peynirli Girit ezme, yoğurtlu-kıymalı soğan gömme, hardal soslu levrek marine, iki biberli atom, tahinli deniz börülcesi... Ekstra fiyatları 25-47 lira.
Tadım menüsünde bir de ara sıcak hakkınız var. Tıpkı mezelerde olduğu gibi dilerseniz ekleyebiliyorsunuz: Sütlü yaprak ciğer, keşkekli pazı sarması, ballı karides, ot kavurma... Bana da ot yedirdi ya... Kalktım Tuğba Şef’i tebrik ettim. Ekstra söylerseniz fiyatları 47-110 lira.
Evet, bunu da yaptık: Fatma Girik için düzenlenen cenaze törenini bile itişip kakışmanın vesilesi haline getirmeyi başardık.
Sosyal medyaya baksanız sanki ülkenin bir büyük değerini uğurlamadık, ergenlerin maçını izliyoruz.
Kim ne demiş, kim, kime ne cevap vermiş, nasıl da kapak olmuşmuş...
Böyle bir kayıp karşısında gereken vakarı sergileyememek hepimizin ayıbı. Ama öncelikle bunu tetikleyen konuşmacıların...
Törende konuşan Hülya Koçyiğit, hiç yapmaması gereken bir şey yaptı...
Siyaset kelimesinin “s”sinden bile kaçınılması gereken o ortamda, Fatma Girik’le ilgili çok “lüzumsuz” bir ayrıntıya girdi:
“Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda olsak da...” sözleri döküldü ağzından.
Madrid’de bir kafeden çıkan iki kişi keskin nişancılar tarafından vurulur. Kafenin içinde kalan diğer insanlar bunun bir hükümet operasyonu olduğunu anlar, çünkü tüm civar sokaklar boşaltılmıştır.
Bunun nedeninin içerdekilerden biri olduğu kanaatine varıp birbirini suçlamaya başlarlar.
Tam o sırada tuvaletten bir adam çıkar.
Adam yere yığılıp ölmeden önce “Kimse benimle temas etmesin” diyebilir sadece.
Artık şurası kesindir:
Operasyon, ölen adamın taşıdığı bir bulaşıcı hastalık yüzünden yapılmıştır ve içeridekilerin hepsi aslında o kafede karantinaya alınmışlardır...
İspanyol yapımı “El Bar” (Bar) filmi Türkiye’de “Taxim” adıyla tiyatroya uyarlandı...
Bugün ülkenin en tanınan kadınlarından biri. Ona göre bir çevresi, imkânları, hayat standartı var.
Sevgilisi Umut Evirgen şehrin en popüler kulüplerinin sahibi. Ha dediğinde kapısına bir koruma ordusu yığabiliyor. Fakat yine de kadına şiddetten kendini koruyamıyor, tehdit alıyor, küfür hakaretler işitiyor, şehrin göbeğinde arabasında saldırıya uğruyor.
Takıntılı bir erkek hayranı yüzünden evini, arabasını değiştirmek; telefonuna KADES (Kadın Destek Uygulaması) indirmek zorunda kalıyor.
Ki başına bir şey gelirse en yakın güvenlik güçlerinden yardım alabilsin...
Yaşadığı kâbusu düşünebiliyor musunuz?
Türkiye’yi kadınlar için bir “can pazarı”na dönüştürdük.
Ve en muktedirinden en savunmasızına, bunun istisnası yok.
Serenay Sarıkaya’ya bunu yapan hayat diğerlerine neler yapıyor, zaten hemen her gün görüyor, izliyoruz.
- TEZ: Ne var ki bunda? Kar-kış demeden ben de her sabah işime gidip her akşam geri geliyorum. Bu kadar abartacak bir durum yok ortada.
ANTİTEZ: Bu yokuşlu şehrin buzlu yollarında motor kullanmak, senin otobüsle, metroyla, vapurla ya da arabayla işe gitmenle aynı şey değil ama.
-TEZ: Siparişimi ille de güzel havalarda, günlük güneşlik zamanlarda mı vereceğim? Asıl böyle zor zamanlarda lazım kurye hizmeti.
ANTİTEZ: Topu topu senede üç-beş gün. Pizza yemesen ölmezsin. Makarna haşlayamıyor musun, iki yumurta kırıp yiyemiyor musun?
-TEZ: O zaman karlı havalarda asker de nöbet tutmasın, sağlık çalışanı da mezraya gitmesin, hatta kar temizleme çalışanları da işi bıraksın...
ANTİTEZ: İkisi aynı şey mi? Biri zorunluluk, diğeri keyfi. Doğru olan bütün bu zor meslekleri yapanlara gerekli donanımın sağlanması.
-TEZ: Firma hizmet veriyorsa, ben bu hizmeti aldığım için niye vicdan azabı çekeyim? Alan memnun, veren memnun. Kime ne bundan?
◊ Tiyatro sahnesine ilk kez 6 yaşında çıktınız ama oyunculuğunuz 26 yaşında “Hayat Devam Ediyor”la başladı. Gecikme mi oldu, doğru zamanı mı beklediniz?
- 26 yaş televizyona çıkışım aslında. Bu dönemde üreten insanlarla beraber konunun hep içindeydim zaten. Doğru zamanı bekleyen biri olamıyorum sanırım. Tesadüfler siz hazırsanız gelip sizi buluyor gibi bir şey.
◊ Her ikisini de oynadınız: Basketbol mu, voleybol mu?
- Benim için basketbol her zaman başka.
◊ 14 yaşından beri müzikle ilgilisiniz, ses ve nota eğitiminiz var. Gitar çalmak mı, piyano çalmak mı?
- İkisi de farklı tınılar ve bütün içinde farklı görevleri var. O yüzden ayırt edemem ama piyano sesini daha çok seviyorum. Daha yoğun ve tam duyabildiğim bir enstrüman bence.
Kanal D’deki “Camdaki Kız” dizisinin başrolü Burcu Biricik, Ayvalık’ta butik otel açıyor. Bunun 9 yıllık sevgilisi, 6 yıllık eşiyle ortak hayali olduğunu söyleyen oyuncu, “Eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmeyeceğim bir iş kolu” diyor.
Ben de yaptığım için bilirim, zor ama zevkli meslektir garsonluk.
Hiç tanımadığınız insanların ilginç özelliklerine ya da çok tanınan kişilerin bilinmeyen yönlerine tanık olursunuz.
Burcu&Emre (Yetkin) çifti oteli açınca oraya kesin gidilir.
Kendileri gibi pırıl pırıl, zevkli, huzur ve sevgi dolu bir yer olacağına eminim.
Darısı, Los Angeles’taki fakir dönemlerinde garsonluk yapan Kerem Bürsin’in başına.
Burcu Biricik’in ünlü olmadan önce yaptığı başka işler de var.
Kentsel dönüşüm nedeniyle büyük marka ve zincirlerin ayrıldığı Kadıköy, Bağdat Caddesi yazdan beri yeniden canlanmaya başladı. Ardı ardına açılan mekânlara en son Şaşkınbakkal’daki Paolina eklendi. Tam bir ‘mahalle barı’, yeme-içmenin yanı sıra DJ’li eğlence de var.
Mitolojiden esinlenen Paolina’da sizi iki tanrıça heykeli karşılıyor, duvarlar ve tavan antik görsellerle kaplı. Aklınıza ören yerleri gelmesin.
O soğukluğu bol ahşap, hasırlar ve sarı ışıklarla kırmışlar.
Menüde kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, burgerler ve makarnalara ana yemek olarak et, tavuk ve balık eşlik ediyor. İmza yemeği Hindistan cevizi sütlü ananasla soslanan somon (140 lira).
KAPIDA KALMAK YOK
Buranın alameti farikasıysa kokteylleri. Aynı zamanda mekânın ortaklarından, tanınmış bar şefi İsmail Çimentay’ın elinden çıkan kokteyller de mitoloji temalı: Zeus, Juno, Moena ve Afrodit öne çıkanlar (130-135 lira).
“Madem aldatılmak istemiyorlar o zaman estetikten önce kafalarının içini doldursunlar. Kadın, dolma sarmaktan çok daha öte bir canlı.”
Bıraksanız, Hülya Avşar’ın yıllarca erkek tribünlerine oynadığı bu yoldan daha da yürüyecek ama heyhat!
Dünyanın en güzel ve çekici kadınlarından Bella Hadid, yaprak dolma sararken görüntülerini paylaştı.
Şimdi eğriye eğri:
Bella’nın sarması yenmez.
Kolum kadar yapmış, onun serçe parmağı inceliğinde olanı makbul.
Kasım ortası kendisi açıkladı: Bankaya 10 milyon, eski eşi Chloe Loughnan’a ise 600 bin lira borcu vardı.
Aradan daha 2 ay geçti. Önceki akşam sahne aldığı Yeni Gazino’da gazetecilere “Bütün borçlarımı kapattım, pamuk gibiyim” dedi.
Oh, geçmiş gitmiş olsun, bir daha da başına böyle iş gelmesin. Borç zor şeydir bilirim. Evimin kredisi bitene kadar gözüme uyku girmemişti.
Fakat aklıma takılan bir şey var: Bir insan 2 ayda 10 milyon 600 bin liralık borcu nasıl öder?
Evini sattı deseniz... Olmaz, banka ipotekli. Geriye iki olasılık kalıyor.
Birincisi, yeniden kumara başladı ve bu sefer şansı yaver gidiyor.
İkincisi de ayda 5 milyon 300 bin lira kazanıyor. Vergisini ödedikten sonra Allah artırsın tabii.
◊ İlk kez 13 yaşınızda gitarist babanızla sahneye çıktınız. Bu meslekte müzisyen kızı olmak avantaj mı, dezavantaj mı?
- Müzik aşkıyla doğup müzisyen olmayan aileye mensup birine göre avantajları çok elbette. Ama benimki baskın bir baba olduğu için, bazı küçük dezavantajları da olmadı değil. (Gülüyor)
◊ 1500’e yakın konser verdiniz. Yurtiçi konseri mi, yurtdışı konseri mi?
- Konserlerin her biri özel. Ayırt etmek haksızlık olur. Şunu söyleyebilirim: Benim adrenalin beklentimi en çok kalabalıkta tüm şarkıları beraber söylediğimiz konserler karşılıyor.
◊ Şarkı söylediğiniz gibi beste de yapıyorsunuz. Hangisi daha zevkli: Sahne önü mü, sahne arkası mı?
- Bak burada seçim yapamam. İkisinin tadı o kadar başka ki. Birinde ruhun derinlerinde sanki anne rahminde gibisin: Sessiz, güvende ve tek başına. Diğerinde herkesin önünde bir başına... Ama dünyada nefes aldığın en vazgeçilmez yerdesin. Bilmiyorum bu duyguları başka nasıl tarif edebilirim.
◊ Sizce hangi şarkınız kitleler üzerinde daha etkili oldu: “Alimallah” mı, “Biz Aşkı Meleklerden Çaldık” mı?
- “Biz Aşkı Meleklerden Çaldık” tabii... Sihirli ve artık kült bir eser. Nice çiftleri evlendirdi biliyor musun? Yuva kurduran bir saflığı var...
Alişan, eğer oynadığı dizilerde öpüşmüş olsaydı, eşi Buse Varol ile evlenmeyeceğini açıkladı.
Hem de bayağı kaba dille: “Karım olamazdı.”
Zaten sevmişsin, beğenmişsin, kendine uygun bulup evlenmişsin.
Geçmiş, bitmiş.
Şimdi durduk yere ne manası var, şu olsaydı böyle olurdu, bu olmasaydı şöyle olurdu demenin?
Kendisi de farkında başına açtığı işin, “Bu mesele neden bu kadar büyütüldü, anlamıyorum” diyor.
Olur mu hiç?
Karaköy’deki Tonight otelin terasında açılan Zebra Lounge iki katlı bir mekân. Galataport’a tepeden bakan bir Boğaz manzarası var. Servis 9.00’da organik serpme kahvaltıyla başlıyor. Süt reçeli, muhlama gibi farklı lezzetleri bulabileceğiniz bu kahvaltı iki kişi için 330 lira. Kahvaltıdan sonra gece 2.00’ye kadar sürecek normal servise geçiyorlar: Çorbalar 28, karamelize keçi peynirli gibi çeşitleri olan salatalar 28, 750 gramlık dana pirzola gibi ana yemekler 108 liradan başlıyor.
DJ DOKTOR OLURSA...
Her akşam ağırlıkla deep house çalan DJ Ömer Güneş aslında bir doktor. Eğlence sırasında fenalaşan bir kadın müşteriye anında müdahale edip hayatını kurtarmışlığı var. Pazar gecelerini 23.00’ten itibaren R&B ve hiphop’a ayırmış. Müşterilerin yüzde 70’i turist. Çoğunlukla Alman, Hollandalı, İsviçreli ve Katarlılar. Fotoğrafçı arkadaşım Emre’yle tek tabanca nargilesini içen, bereli, cool genç kadının Doğulu mu Batılı mı olduğu konusuna epey bir mesai harcadık.
4, 6 VEYA 12 KİŞİLİK ODALAR
Birçok mekânın ana salonun yanında özel davetler için ayrılmış VIP bölümleri var. Bu yeni değil. Doğum günü gibi özel etkinlikler için kapatıyorsunuz, misafirlerinizi ağırlıyorsunuz. Zebra Lounge’un alameti farikasıysa bu bölümlerin saatlik olarak kiralanabilmesi. 4, 6 ve 12 kişilik üç VIP oda için saat başına 250 lira ödüyorsunuz. Bütün gece kapatmaktan çok daha ekonomik tabii. Yemek ve içki servisini aynı şekilde buraya da yapıyorlar. Evlilik teklif eden de varmış, önemli maçları seyretmek için kiralayan da... (0536) 275 80 80
45 LİRA
Katıldığı bir düğünde kürk giymekle suçlandı Ajda Pekkan. Kürk giymenin nesi suç ki? Mesela Bülent Ersoy’a sorsanız şıklık, asalet, zenginlik sembolü.
Diva hiç haksız değil. Yakın zamana kadar da öyleydi. Ama şimdi birçok insana göre, nesli tükenmenin eşiğine gelmiş hayvan türlerinin yok edilmesinin nedeni bu.
Böyle giderse gelecek kuşaklar o canlıları sadece Bülent Ersoy’un fotoğraflarından tanıyabilecek.
Ajda Pekkan, hakkında çıkan olumlu ya da olumsuz eleştirilere kayıtsızlığıyla bilinir.
Oturup sosyal medyadan ona buna cevap yetiştirmez, şununla bununla polemiklere girmez. Kendisi yapmadığı gibi, imkânı hepsinden yüksek olmasına rağmen bu işleri yapacak bir trol ordusu da beslemez.
Tenezzül etmez.
Ama bu olayda anında reaksiyon gösterdi. Hemen savunmaya geçti:
Keşke hiç magazin programı yapmasaydım
Müzisyen Cenk Eren’le Ajda Pekkan’ın, Seda Sayan’ın katıldığı doğum günü gecesinde yeni single’ı “Kadife Örtü”yü, Ankara Radyosu’nu neden bıraktığını, hangi ünlünün üzerinde daha çok etkisi olduğunu ve özel hayatını konuştuk: “Kim ister aşklarının kötü bitmesini? Ama benimkiler hep öyle bitti maalesef.”
◊ “Repertuar” adlı serinizde şarkılarını seslendirdiklerinizden hangisine kendinizi daha yakın hissettiniz: Tanju Okan mı, Ferdi Özbeğen mi?
- Aslında kendime yakın hissetmekten ziyade, ikisinden de bir şeyler buldum kendimde. İkisinden de etkilendim. Ferdi’nin nafliği, Tanju’nun o muhteşem yorumculuğu...
- Peki serideki hangi albümün geri dönüşü daha büyük oldu: Selda Bağcan mı, Barış Manço mu?
- Selda Bağcan’ın.
◊ Hangisini bırakmak daha ağır oldu: Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu mu, Ankara Radyosu mu?
- Ankara Radyosu’nu keşke bırakmasaydım, biraz daha devam edebilseydim... Çok üzgünüm bunun için. Ama maalesef o zamanki şartlar sahneye itti beni.
◊ Sunuculuk yaparken yemek programları mı daha keyifli, magazin programları mı?
- İkisi de değil. Pişmanım. Yemek ve magazin programı yapmasaydım daha iyi olurmuş. Ben bir şarkıcıydım. Kendi arkadaşlarımla ilgili magazinsel konular konuşmam doğru değildi.
◊ Gece kulübü işletmeciliği de yaptınız. Mekânlarınızdan siz hangisinde daha çok eğlendiniz: Piyasa mı, My Pavyon mu?
- İlk göz ağrım My Pavyon’du. Çok enteresan bir konseptti. Orada olağanüstü yıllar geçirdik. Ben de arkadaşlarım da çok eğlenmiştik My Pavyon’da.
◊ Mekân patronu olarak... Mümkün olsa mekânınızda hangisini çıkartmak istersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Bilmem... Ata Demirer herhalde. Şarkı da söylebildiği için onu tercih ederdim.
Nükhet Duru’dan çok şey öğrendim
◊ Kişiliğinize hangisi daha çok damga vurmuştur: “Sahne ismi babanız” Murathan Mungan mı, birlikte program ve albüm yaptığınız Nükhet Duru mu?
- Uzun dönemler birlikte çalıştığımız için Nükhet Duru. Sahne anlamında, hayat anlamında çok şey öğrenmişimdir.
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Filiz Hanım’ı çok severim. Çok, çok severim. Çok zarif bir kadın. Ama tabii ki Yeşilçam dendiğinde Türkan Sultan.
◊ Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Bak bu sorun yanlış bence. İkisini aynı döneme denk getiremeyiz ki. Farklı yılların aktörleri. Ama seç diyeceksen ki diyorsun... Ediz Hun o zaman.
◊ Hangisiyle ev arkadaşı olmak daha şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, Yıldız Tilbe mi?
- E yok, ikisiyle de istemezdim. (Gülüyor) Madem seçmem şart, Yıldız’ı alayım ben. Hem de arkadaşım...
HAYAT BİLGİSİ
Kendi adıma söyleyeyim: İçgüdü güder
◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- Kesinlikle aksiyon filmi olurdu. 30 senedir bitmeyen bir aksiyonum var.
◊ 3 Şubat Kova erkeği... Nesinden daha çok çektiniz: Dediğim dediklikten mi, fazla kibarlıktan mı?
- Fazla kibarlıktan.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- Kendi adıma söyleyeyim: İçgüdü güder... Ben maalesef hep içgüdülerimle hareket ediyorum ama birazcık da mantık lazım yani.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Gece adamı olduğum için kafam gece daha iyi çalışıyor. Bütün planlarımı gece yaparım.
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Tabii ki getirir. Sıkıntısı olmayan insan mutludur. İlle de mutludur denemez ama para önemli. Parasız hakikaten saadet olmuyor.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- Fakir ama yakışıklı doğmak. Daha güzel bir şey bu.
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Geçmişim çok keyifliydi, çok mutluydum. Geleceğin ne olacağını bilmiyorum. Bilmediğim bir şeye gitmek de istemezdim. Geçmişe gidip orada kalabilirdim.
◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?
- Negatif ama ilginç insanlar. Beni hep daha çok eğlendirmişlerdir.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Şimdi kimin hatrına binaen? Orası ayrı tabii ama... Kimse kusura bakmasın, hatır için çiğ tavuk falan asla yemem.
KÜÇÜK KEYİFLER
İskender, mantı, makarna... Üçü birden!
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Sana şöyle söyleyeyim, yanına bir tabak da makarna koy, üçü birden! (Gülüyor)
◊ Peki İstanbul’un... Yemekleri mi, sesleri mi?
- (Gülüyor) Sanki sesleri... Dünyanın başka hiçbir yerinde duyamayacağınız, bir sürü değişik ses duyarsınız İstanbul’da. Çok başka bir şehir.
◊ Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Hiç Anadolu tarafında oturmadım. Hep Avrupa yakasında yaşadım. Onun için Avrupa yakası.
◊ Tatillerden... Bodrum mu, Çeşme mi?
- İkisi de, çalıştığım için güzel yerler ama benim gönlümde yatan her zaman Ayvalık’tır, Cunda’dır.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- A zor soru. Orman-ağaç- temiz hava... Bana daha cazip geliyor.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Bunun cevabı net: Rakı-balık-Ayvalık. Tartışmaya da kapalı.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Deniz mahsullerinden vazgeçerdim.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- İkisine de. Mümkünse ikisiyle de oturmak istemem. Yok, ille bir tercihse gevezeye diyelim.
◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Çocukluğumdan beri en sevdiğim şeylerden biri: Tren yolculuğu. Kesin.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- E günbatımı daha romantik şimdi. Değil mi? Bana mı öyle geliyor?
◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?
- Kahveciyim. Ama akşamüzerleri çay severim. Çay da fincanda değil, tavşankanı rengini görebileceğim cam bardakta olacak.
ÖZEL MESELELER
Affederim ama asla unutmam
◊ Yeni single’ınız “Kadife Örtü”... Kadife, masaya mı daha çok yakışır, yatağa mı?
- Ay harika soru. (Gülüyor) Bence siyah, ince, kadife bir yatak örtüsü güzel olurdu.
◊ Madem işletmecisiniz söyleyin bakalım... Gece hayatında hangisi daha çok iç gıcıklar: Bakıp gülümsemek mi, göz kaçırmak mı?
- Göz kaçırmak elbette. O flörtöz bir durum oluyor; gördü mü, görmedi mi, baktı mı, bakacak mı... Bunlar tabii güzel haller bence.
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- Ya ben sonbahar adamıyım. O sarı sarı yapraklar yerlere dökülecek falan... Beni benden alır.
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi,Ajda mı?
- Hmm... “Kimler geldi, kimler geçti” diyeceğiz tabii buna: Ajda eşlik eder.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- E her aşkımın kötü bitmesi tabii. Kim ister aşklarının kötü bitmesini? Ama öyle bitti benimkiler maalesef. (Gülüyor)
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Yaa... Herhalde nefret derim ben buna. Yani âşıkken çok tatlısınız, bittiği zaman nefret ediyorsunuz falan bu sefer.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?
- Tabii ki birinin omzunda ağlamak. O sana bir güven verir. Sevdiğin birinin omzunda ağlamak daha doğrusu.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affederim, kinci değilimdir. Ama asla unutmam.
◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?
- Ne şeytani bir soru... Ben sevgilimin akılını okuyabilmek isterdim.
GÜNDELİK HALLER
Horlayan varsa otele giderim
◊ Az tanıdığınız birine... Telefon mu, mesaj atmak mı?
- Aaa mesaj atarım. Zarafet onu gerektirir bence. Telefonda konuşmak olmaz. Belki o anda müsait değil? Müsaitse o döner zaten sana.
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- Hemen evden çıkar bir otele giderim. Gerçekten uyandıramayacağım ya da uyandırırsam üzüleceğini düşündüğüm bir misafirimse yani. Ona da rahatsızlık veremem, kendi uykumdan da fedakârlık edemem. Hemen yakın bir otele.
◊ Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikâyet edersiniz?
- Böyle hafiften... Uyandırırım herhalde. Ya da ne bileyim mutlu mesutsa, dokunmam aslında. Hiç sorun yok.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Tabii ki telefon-YouTube-sosyal medya. Ama onları da pijama-terlikle yapıyorum.
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Deli gibi iyi bir uyku!
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Güneş mi, ay mı?
- Ay.
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- Twitter.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Nâzım.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Köpek.
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Tavla.
Cenk Eren 56’ncı yaş gününü sahneye çıktığı Etiler My Cabaret’te kutladı. Seda Sayan, modacı Hakan Akkaya gibi ünlü dostlarının yanı sıra konserini izleyenler arasında Ajda Pekkan da vardı. Pekkan arkadaşını salonda diğer davetlilerle birlikte izlemek yerine balkonda, karanlıkta, tek başına takip etti.