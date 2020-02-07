Kerimcan’ı öp başına koy! Bayram’a hazır mısın Türk dünyası?

Kardeş ülke Azerbaycan’dan Kerimcan Durmaz’a “kardeş fenomen” geldi: @bayram_nurlu. Allah esirgesin “Sakallı Bebek” gibi bir şey.
Fenomen Kerimcan Durmaz’ı herkes “neşeli” kontenjanından seviyor ya da “tuhaf” kontenjanından sevmiyordu.
Ben nötr takılıyordum.
Ne nefret ediyor ne de sosyal medyada takip edip koştur koştur partilerine gidiyordum.
Ta ki kendi kendine durduk yere yaptığı “ifşa selfie”sine kadar.
O skandalda ibrem olumsuza döndü.
Şimdi kardeş ülke Azerbaycan’dan Kerimcan’a “kardeş fenomen” geldi: @bayram_nurlu.
“Kardeş fenomen” diyorum ama Allah esirgesin, 1980’lerdeki “Sakallı Bebek” gibi bir şey.
Geriye dönüp eski fotoğraflarına baktım, gittikçe daha da çok benziyor.
Kerimcan’ı öp başına koy dedim kendi kendime.
Bayram’ın adını yakında daha sık duyacaksınız, bir Türk işadamından 100 bin liralık proje teklifi aldı.
Evet, yüzbintörkişlira.
Ne dersiniz? Bu hızla “tuhaflaşan” dünyada siz de kendinizi, bir kenarda “fazla normal” kalmış hissediyor musunuz?
Mecbuuur, teşekkür edecen n’apacan
Bensu Soral’a bir hayranı büstünü yapıp göndermiş.
Sanata saygısızlık etmek istemem tabii ama güzelim kızı benzettiği şeyi görseniz...
İnsan kıkırdamadan duramıyor.
Madonna’yla Tina Turner’ı topla, ikiye böl. Yetmedi, elinle makyajını-rujunu yüzüne-gözüne dağıt. Bir de tokat patlat.
Öyle bir şey...
Geri gönderseeen; ayıp, gönderemezsin...
Eve alsaan; hayır, onu nereye koyacaksın, gece korkarsın...
Atsaaan, atamazsın; yazık o kadar uğraşmış, yollamış...
Bensu Soral sosyal medyasından paylaşıp teşekkür etmiş.
Ne çektin şu güzelliğinden be Bensu.
Mecbuuur, teşekkür edecen n’apacan...
Reynmen’in yaptığı
yeni bir şey mi?
◊ Evet, yeni bir şey... R&B ile arabeski karıştırıp ortaya R&Besk diye bir tarz çıkardı. Adı bile yaratıcı. Zaten Türkiye’de farklı kültürleri, müzikleri, mimarileri, mutfakları, stilleri ne kadar melezlersek kültürümüz o kadar zenginleşecek, o kadar gelişecek.
◊ Hayır, yeni bir şey değil... Çünkü bu ülkede zaten pop da, rap de rock da arabeskle harmanlanıyor.
Hatta mimari de moda da... Artık bir Allah’ın kulu da çıksın da cazla, Roma mimarisiyle, Rus edebiyatıyla, Japon disipliniyle sentezlesin bir şeyleri.
Kerimcan’ı öp başına koy! Bayram’a hazır mısın Türk dünyası?
Kardeş ülke Azerbaycan’dan Kerimcan Durmaz’a “kardeş fenomen” geldi: @bayram_nurlu. Allah esirgesin “Sakallı Bebek” gibi bir şey.
Fenomen Kerimcan Durmaz’ı herkes “neşeli” kontenjanından seviyor ya da “tuhaf” kontenjanından sevmiyordu.
Ben nötr takılıyordum.
Ne nefret ediyor ne de sosyal medyada takip edip koştur koştur partilerine gidiyordum.
Ta ki kendi kendine durduk yere yaptığı “ifşa selfie”sine kadar.
O skandalda ibrem olumsuza döndü.
Şimdi kardeş ülke Azerbaycan’dan Kerimcan’a “kardeş fenomen” geldi: @bayram_nurlu.
“Kardeş fenomen” diyorum ama Allah esirgesin, 1980’lerdeki “Sakallı Bebek” gibi bir şey.
Geriye dönüp eski fotoğraflarına baktım, gittikçe daha da çok benziyor.
Kerimcan’ı öp başına koy dedim kendi kendime.
Bayram’ın adını yakında daha sık duyacaksınız, bir Türk işadamından 100 bin liralık proje teklifi aldı.
Evet, yüzbintörkişlira.
Ne dersiniz? Bu hızla “tuhaflaşan” dünyada siz de kendinizi, bir kenarda “fazla normal” kalmış hissediyor musunuz?
Mecbuuur, teşekkür edecen n’apacan
Bensu Soral’a bir hayranı büstünü yapıp göndermiş.
Sanata saygısızlık etmek istemem tabii ama güzelim kızı benzettiği şeyi görseniz...
İnsan kıkırdamadan duramıyor.
Madonna’yla Tina Turner’ı topla, ikiye böl. Yetmedi, elinle makyajını-rujunu yüzüne-gözüne dağıt. Bir de tokat patlat.
Öyle bir şey...
Geri gönderseeen; ayıp, gönderemezsin...
Eve alsaan; hayır, onu nereye koyacaksın, gece korkarsın...
Atsaaan, atamazsın; yazık o kadar uğraşmış, yollamış...
Bensu Soral sosyal medyasından paylaşıp teşekkür etmiş.
Ne çektin şu güzelliğinden be Bensu.
Mecbuuur, teşekkür edecen n’apacan...
Reynmen’in yaptığı
yeni bir şey mi?
◊ Evet, yeni bir şey... R&B ile arabeski karıştırıp ortaya R&Besk diye bir tarz çıkardı. Adı bile yaratıcı. Zaten Türkiye’de farklı kültürleri, müzikleri, mimarileri, mutfakları, stilleri ne kadar melezlersek kültürümüz o kadar zenginleşecek, o kadar gelişecek.
◊ Hayır, yeni bir şey değil... Çünkü bu ülkede zaten pop da, rap de rock da arabeskle harmanlanıyor.
Hatta mimari de moda da... Artık bir Allah’ın kulu da çıksın da cazla, Roma mimarisiyle, Rus edebiyatıyla, Japon disipliniyle sentezlesin bir şeyleri.