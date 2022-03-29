Kemal Sunal’ın hiç sevmediği arabeskçi Orhan Gencebay mı...

Cüneyt Arkın hayatını anlattığı bir kitap yazdı: Benim Kahramanım Türk Halkıdır.
Arkın, kitapta yakın arkadaşı Kemal Sunal ile birlikte hiç hazzetmedikleri bir arabeskçiden bahsediyor.
İsmi zikredilmeden iki yerde geçiyor bu arabeskçinin konusu.
Birinci kısım şöyle:
“...Bir gün Hilton’un lobisinde oturuyoruz. (Kemal Sunal’ın) Gözü bir yere takıldı.
Baktım, Arap’tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi.
Asansöre bindi, yukarı çıktı.
Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir’ dedi...”
İkinci kısım da şöyle:
“...Yılmaz Kalkavan’ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik.
O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı. Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı.
‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız?’ dedi. Aklınca dalgasını geçiyordu.
Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: ‘Hay hay efendim, isminiz neydi?’ diye sordu...”
Haliyle bu ünlü arabeskçinin kim olduğu merak konusu oldu.
OdaTV kaynak belirtmeden bu kişinin Orhan Gencebay olduğunu ileri sürdü.
Cüneyt Arkın cephesindense henüz bir yalanlama gelmedi.
Bütün dünya şahidiz ağır tahrik vardı
Will Smith’in Oscar töreninde Chris Rock’a tokat atmasıyla ilgili karmakarışık duygular içindeyim.
◊ Bir yanım diyor ki: Olur mu öyle şey? Dünyanın en prestijli ödül töreninde, milyarlarca insan ekran başındayken şiddet ne demek? Hakkını aramanın, eşini savunmanın yumruktan başka yolu mu kalmadı? Sen de bir karşı espri patlatırsın, protesto edersin ya da dava açarsın...
◊ Bir yanım da diyor ki:
Eline sağlık Will. Onca davetlinin önünde bir kadının hastalığıyla dalga geçen bu bayağı adamın hakkı, ancak bu çirkinlikte bir hareket olabilirdi. Yarın öbür gün sana dava mava açmaya kalkarsa bütün dünya şahidiz, ağır tahrik altında yaşandı bu tatsız olay...
En ünlü 3 canlı yayın tokadı
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* Medyum Memiş’in iması üzerine Medyum Keto’ya attığı tokat...
* Muharrem Sarıkaya’nın ses sorununu çözmeye çalışan kameramana attığı tokat...
Asıl siz bizimla değilsiniz
Sokakta yürüyen bir evsizin fotoğrafını çekip, takipçileriyle “Tarz mı, değil mi?” diye paylaşan Ivana Sert...
Düşkün bir insana yaptığın bu acımasızlıktan ve terbiyesizlikten ötürü senin hiç mi hiç suçun yok.
Suç kimde biliyor musun?
Seni hâlâ takip eden
2.3 milyon kişide.
Paylaşımın altına yapılan yorumlarda “Bizimla değilsin” falan yazmışlar.
Asıl siz bizimla değilsiniz!
Kürkçü Gazinosu’nun assolisti
Bir aldatma badiresi atlatıp yeniden kavuştuğu Cem Belevi için “Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım? Gerçekten çok seviyorum” diyordu İrem Derici.
En son Amsterdam kanallarında tekne içinden düetler, romantik paylaşımlar yapıyorlardı.
Aaa! Dönüşte ne aşk kaldı ne paylaşım. İkisi de ne var ne yoksa sildi, dümdüz ettiler.
Görünüşteki sebep, İrem Derici’nin havaalanında valizinin kaybolmasına verdiği aşırı tepki.
Sanmam. Zaten söylentiler kavganın Amsterdam’da başladığı, hatta odaları ayırdıkları yönünde.
Çünkü bu kadar çok seven, değil valizi, gardırobunu verir de aşkından vazgeçmez.
Cem Belevi de biraz hırçınlığa/kaprise tahammül eder, nihayetinde son projesi Cemiyet Gazinosu’nun assolistiydi İrem Derici.
Çok da şey etmemek lazım bence, patronla star arasında olur böyle şeyler deyip geçsek mi?
Sonuçta tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer belli... Kürkçü Gazinosu.
Kemal Sunal’ın hiç sevmediği arabeskçi Orhan Gencebay mı...
Cüneyt Arkın hayatını anlattığı bir kitap yazdı: Benim Kahramanım Türk Halkıdır.
Arkın, kitapta yakın arkadaşı Kemal Sunal ile birlikte hiç hazzetmedikleri bir arabeskçiden bahsediyor.
İsmi zikredilmeden iki yerde geçiyor bu arabeskçinin konusu.
Birinci kısım şöyle:
“...Bir gün Hilton’un lobisinde oturuyoruz. (Kemal Sunal’ın) Gözü bir yere takıldı.
Baktım, Arap’tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi.
Asansöre bindi, yukarı çıktı.
Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir’ dedi...”
İkinci kısım da şöyle:
“...Yılmaz Kalkavan’ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik.
O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı. Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı.
‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız?’ dedi. Aklınca dalgasını geçiyordu.
Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: ‘Hay hay efendim, isminiz neydi?’ diye sordu...”
Haliyle bu ünlü arabeskçinin kim olduğu merak konusu oldu.
OdaTV kaynak belirtmeden bu kişinin Orhan Gencebay olduğunu ileri sürdü.
Cüneyt Arkın cephesindense henüz bir yalanlama gelmedi.
Bütün dünya şahidiz ağır tahrik vardı
Will Smith’in Oscar töreninde Chris Rock’a tokat atmasıyla ilgili karmakarışık duygular içindeyim.
◊ Bir yanım diyor ki: Olur mu öyle şey? Dünyanın en prestijli ödül töreninde, milyarlarca insan ekran başındayken şiddet ne demek? Hakkını aramanın, eşini savunmanın yumruktan başka yolu mu kalmadı? Sen de bir karşı espri patlatırsın, protesto edersin ya da dava açarsın...
◊ Bir yanım da diyor ki:
Eline sağlık Will. Onca davetlinin önünde bir kadının hastalığıyla dalga geçen bu bayağı adamın hakkı, ancak bu çirkinlikte bir hareket olabilirdi. Yarın öbür gün sana dava mava açmaya kalkarsa bütün dünya şahidiz, ağır tahrik altında yaşandı bu tatsız olay...
En ünlü 3 canlı yayın tokadı
* Sevda Demirel’in “Ne dedin sen! Çaaat” diye Hande Ataizi’ne attığı tokat...
* Medyum Memiş’in iması üzerine Medyum Keto’ya attığı tokat...
* Muharrem Sarıkaya’nın ses sorununu çözmeye çalışan kameramana attığı tokat...
Asıl siz bizimla değilsiniz
Sokakta yürüyen bir evsizin fotoğrafını çekip, takipçileriyle “Tarz mı, değil mi?” diye paylaşan Ivana Sert...
Düşkün bir insana yaptığın bu acımasızlıktan ve terbiyesizlikten ötürü senin hiç mi hiç suçun yok.
Suç kimde biliyor musun?
Seni hâlâ takip eden
2.3 milyon kişide.
Paylaşımın altına yapılan yorumlarda “Bizimla değilsin” falan yazmışlar.
Asıl siz bizimla değilsiniz!
Kürkçü Gazinosu’nun assolisti
Bir aldatma badiresi atlatıp yeniden kavuştuğu Cem Belevi için “Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım? Gerçekten çok seviyorum” diyordu İrem Derici.
En son Amsterdam kanallarında tekne içinden düetler, romantik paylaşımlar yapıyorlardı.
Aaa! Dönüşte ne aşk kaldı ne paylaşım. İkisi de ne var ne yoksa sildi, dümdüz ettiler.
Görünüşteki sebep, İrem Derici’nin havaalanında valizinin kaybolmasına verdiği aşırı tepki.
Sanmam. Zaten söylentiler kavganın Amsterdam’da başladığı, hatta odaları ayırdıkları yönünde.
Çünkü bu kadar çok seven, değil valizi, gardırobunu verir de aşkından vazgeçmez.
Cem Belevi de biraz hırçınlığa/kaprise tahammül eder, nihayetinde son projesi Cemiyet Gazinosu’nun assolistiydi İrem Derici.
Çok da şey etmemek lazım bence, patronla star arasında olur böyle şeyler deyip geçsek mi?
Sonuçta tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer belli... Kürkçü Gazinosu.