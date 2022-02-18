Kediler Türkiye’yi anlatıyor

Selim Bayraktar’ı çoğunlukla ‘Sümbül Ağa’ gibi tarihi karakterlerle biliyoruz. Sebebini o da bilmiyor, “Kaderimde var galiba” diyor. Yeni filmi “Soygun Oyunu: Büyük Vurgun”la günümüze dönen oyuncuyla kitesurf ve bir çeşit yoga olan budokon tutkusunu, gündelik hallerini, aşka ve hayata bakışını konuştuk: “Mutluluk kişinin kendisidir. Para sadece kolaylaştırır.”

◊ Cuma günü vizyona girecek “Soygun Oyunu: Büyük Vurgun”da üç kafadarın polisiye macerasını izleyeceğiz. Sizin hayatınız film olsa aksiyon mu olurdu, romantik komedi mi?

- Kesin aksiyon! (Gülüyor)

◊ Peki kim çekerdi: Oynadığınız “İstanbul Kırmızısı” filminin yönetmeni Ferzan Özpetek mi, “Arada”nın yönetmeni Mu Tunç mu?

- Aaa Ferzan olsun lütfen...

◊ Canlandırdığınız dizi karakterlerinden hangisinin tanınmanızda daha büyük etkisi oldu: “Ufak Tefek Cinayetler”deki ‘Edip’ mi, “Muhteşem Yüzyıl”daki ‘Sümbül Ağa’ mı?

- Çok büyük ihtimalle ‘Sümbül Ağa’mızın payı daha büyüktür.

◊ “Othello”, “Vezir Parmağı”, “Destan”, “Rise of Empires: Ottoman”... Kariyerinizdeki tarihi yapımların ağırlığı... Tipinizden dolayı mı, kaderin cilvesi mi?