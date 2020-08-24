Kavuk hikâyesi içi boş bir tantana

Oyuncu, yazar ve yönetmen... UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi... Fakat UNICEF’in sandığı kadar iyi niyetli biri mi, işte orası biraz muallakta: Sosyal medyada “sinsi” hesaplar açmış, insanın güzel ve zengin olanını tercih edermiş, arkadaş teknelerine hususi bir düşkünlüğü varmış. İkilemli soruların bu haftaki konuğu duayen tiyatrocu Ali Poyrazoğlu. Verdiği cevaplar hem pazartesi neşesi hem de bir polemik madeni...
◊ Hayvanları sevdiğinizi biliyoruz. Peki kedi mi köpek mi?
- Ben köpekçiyim. Üç köpeğim oldu: Cin, Can, Bıdık. Üçü de öbür tarafa göçtüler. Şimdi kimsesizim yahu...
◊ Zaman makinesini icat ettiniz. Nereye gidersiniz? Geçmişe mi geleceğe mi?
- Geçmişe geri gitmek isterim herhalde. Bazı yıllarım var, onlara geri gitmek... İstanbul’un eski günlerine, 1970’lere...
◊ O zaman İstanbul’un... Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı?
- Avrupa yakası ama şöyle: Akşamları güneş batarken, Avrupa yakasından Anadolu yakasını seyretmeye bayılırım.
◊ Güneş batıyor, şöyle birkaç saat kafa dinlemek istediniz... İyi bir roman mı güzel bir film mi?
- Kitap. Ve yanında mutlaka klasik müzik.
◊ Koronavirüs günlerinde... Risk altında olmak mı taşıyıcı olmak mı? Malum, yaşınız da var...
- (Kahkahayı patlatıyor) Çok tehlikeli... İkisi de. Bu soruyu geçiyorum. Koronadan baygınlık geldi.
◊ İlkinde 33 bin, ikincisinde 315 bin takipçiniz var... Instagram mı Twitter mı?
- Hem Twitter hem Instagram. Tiyatronun oyunlarını, çalışmaları duyurmak için çok işime yarıyor ikisi de. Ayrıca onlar bilinen hesaplarım. Gizli, sinsi bilinmeyen hesaplarım da var. Sorma, açıklamaya hiç niyetim yok.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz... Mantı mı iskender mi?
- Yoldan çıkmanın o kadar heyecanlı yolları var ki ne mantıya ne iskendere sıra gelir.
◊ Hangisini tercih edersiniz? Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?
- Biriyle ağlamak eğlenceli olabilir. Beraber ağladıktan sonra gözyaşlarını silip iki kişi çok hoş şeyler yapabilir.
◊ Ağlamak demişken, sizce hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- İkisi de değil. En çok çeken Ferhat’tı. Garibim Şirin’e kavuşmak için dağları deldi.
◊ Çok güzel şarkı söylüyorsunuz... Hangisiyle düet yapmak isterdiniz? Ajda mı Sezen mi?
- Üçlü yapmayı tercih edebilir miyim? Ama ille de birini seçmem gerekiyorsa Sezen canım ciğerimdir.
◊ Hangisini ıssız adaya götürürdünüz? Gırgıriye serisi mi Hababam mı?
- Ne birini ne ötekini. Issız bir adada kafamı dinlemeyi tercih ederim.
Benim tercihim “güzel ve zengin”
◊ Sizce hayata başlamak için hangisi daha avantajlı? Fakir ama güzel mi, zengin ama çirkin mi?
- Benim tercihim “güzel ve zengin”den yana olacaktır. Malum, füzyon severim.
◊ Hangisine tahammül daha zordur? Obura mı gevezeye mi?
- Tabii ki gevezeye tahammül zordur.
◊ İmkânınız olsa hangisini isterdiniz? Jennifer Lopez ile dans mı Madonna’yla düet mi?
- İmkânım var vallahi. Basar parayı, getirtirim J. Lo’yu.
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı sevildiğiniz zaman mı?
- Vallahi, yalansız bir sevgi yaşamaya çalışsak daha hoş ama beyaz yalanı sevdiğin zaman söyleyebilirsin. Sevgiyi ve sevgiliyi korumak için beyaz yalan söylenebilir.
En iyi tekne Erol Tezman’ın teknesi, ondan sonra Adnan Polat
◊ Sıcaklarla nasıl baş ediyorsunuz? Sizin için hangisi daha zor: Kışın üşümek mi yazın sıcaklamak mı?
- Kışın üşümek çok zor geliyor bana. Üşümek zor iştir, ben sıcak hava adamıyım.
◊ Peki hangi mevsim daha romantik? İlkbahar mı sonbahar mı?
- Dedim ya sıcak havaları severim. Yaz çocuğuyum ben. Benim için en romantik mevsim, kat kat giyinmeyeceğim mevsimdir. Üst üste giyinmekten nefret ediyorum.
◊ Bodrum aşığı olduğunuzu biliyoruz. Evinizin olduğu merkez mi, dostlarınızın olduğu Torba mı?
- Geceleri bizim ev, gündüzleri Torba.
◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi arkadaşınızınki mi?
- Arkadaşımınki gayet tabii. Bana soracak olursanız en iyi tekne Erol Tezman’ın teknesidir. Ondan sonra Adnan Polat’ın teknesidir. Arkadaş teknelerine hususi bir düşkünlüğüm vardır.
Ne Cem Yılmaz’a ne Ata Demirer’e...
◊ Kavuğunuz olsa kime devrederdiniz? Cem Yılmaz mı Ata Demirer mi?
- Niye ikisinden birine vermeye mecbur olayım ki? Bir tarihte Günay Kulüp’te şov yapıyordum. İlk gece Müjdat Gezen gelmişti, ona bir kavuk taktım.
Bu kavuk hikâyesinin içi boş bir tantana olduğunu düşündüğüm için ertesi gün gittim, Kapalıçarşı’da 30 tane kavuk yaptırdım. Ondan sonra her akşam, gelen her oyuncuya kavuk dağıttım. Hatta dedim ki kadınlara da takmak lazım. Zerrin Sümer gelmişti; ona da takıverdim.
Bir insana, bir aşka, bir maceraya geç kalmaktan çok korkarım
◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı geç kalanı beklemek mi?
- Bende en büyük anksiyeteyi geç kalmak yaratır. Geç kalanı beklerim, aldırmam, sabırlıyımdır. Ama gecikmekten çok korkarım çünkü ben tiyatrocuyum. Yıllardır her akşam aynı saatte perde... Perde açılmadan bir saat önce tiyatroda bulunmaya alışmışım.
Biraz programım şaştığı zaman elim ayağım birbirine dolaşır. 10 milyon kişinin dinlediği, çok sevilen, çok severek yaptığım “Gölgede Muhabbet” adında radyo programım vardı.
İki kere matineye geç kaldım diye bıraktım. Sadece oyuna değil aslında, genel olarak geç kalmaktan çok korkarım: Bir insana geç kalmak, bir aşka, bir maceraya geç kalmak...
Kavuk hikâyesi içi boş bir tantana
Oyuncu, yazar ve yönetmen... UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi... Fakat UNICEF’in sandığı kadar iyi niyetli biri mi, işte orası biraz muallakta: Sosyal medyada “sinsi” hesaplar açmış, insanın güzel ve zengin olanını tercih edermiş, arkadaş teknelerine hususi bir düşkünlüğü varmış. İkilemli soruların bu haftaki konuğu duayen tiyatrocu Ali Poyrazoğlu. Verdiği cevaplar hem pazartesi neşesi hem de bir polemik madeni...
◊ Hayvanları sevdiğinizi biliyoruz. Peki kedi mi köpek mi?
- Ben köpekçiyim. Üç köpeğim oldu: Cin, Can, Bıdık. Üçü de öbür tarafa göçtüler. Şimdi kimsesizim yahu...
◊ Zaman makinesini icat ettiniz. Nereye gidersiniz? Geçmişe mi geleceğe mi?
- Geçmişe geri gitmek isterim herhalde. Bazı yıllarım var, onlara geri gitmek... İstanbul’un eski günlerine, 1970’lere...
◊ O zaman İstanbul’un... Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı?
- Avrupa yakası ama şöyle: Akşamları güneş batarken, Avrupa yakasından Anadolu yakasını seyretmeye bayılırım.
◊ Güneş batıyor, şöyle birkaç saat kafa dinlemek istediniz... İyi bir roman mı güzel bir film mi?
- Kitap. Ve yanında mutlaka klasik müzik.
◊ Koronavirüs günlerinde... Risk altında olmak mı taşıyıcı olmak mı? Malum, yaşınız da var...
- (Kahkahayı patlatıyor) Çok tehlikeli... İkisi de. Bu soruyu geçiyorum. Koronadan baygınlık geldi.
◊ İlkinde 33 bin, ikincisinde 315 bin takipçiniz var... Instagram mı Twitter mı?
- Hem Twitter hem Instagram. Tiyatronun oyunlarını, çalışmaları duyurmak için çok işime yarıyor ikisi de. Ayrıca onlar bilinen hesaplarım. Gizli, sinsi bilinmeyen hesaplarım da var. Sorma, açıklamaya hiç niyetim yok.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz... Mantı mı iskender mi?
- Yoldan çıkmanın o kadar heyecanlı yolları var ki ne mantıya ne iskendere sıra gelir.
◊ Hangisini tercih edersiniz? Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?
- Biriyle ağlamak eğlenceli olabilir. Beraber ağladıktan sonra gözyaşlarını silip iki kişi çok hoş şeyler yapabilir.
◊ Ağlamak demişken, sizce hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- İkisi de değil. En çok çeken Ferhat’tı. Garibim Şirin’e kavuşmak için dağları deldi.
◊ Çok güzel şarkı söylüyorsunuz... Hangisiyle düet yapmak isterdiniz? Ajda mı Sezen mi?
- Üçlü yapmayı tercih edebilir miyim? Ama ille de birini seçmem gerekiyorsa Sezen canım ciğerimdir.
◊ Hangisini ıssız adaya götürürdünüz? Gırgıriye serisi mi Hababam mı?
- Ne birini ne ötekini. Issız bir adada kafamı dinlemeyi tercih ederim.
Benim tercihim “güzel ve zengin”
◊ Sizce hayata başlamak için hangisi daha avantajlı? Fakir ama güzel mi, zengin ama çirkin mi?
- Benim tercihim “güzel ve zengin”den yana olacaktır. Malum, füzyon severim.
◊ Hangisine tahammül daha zordur? Obura mı gevezeye mi?
- Tabii ki gevezeye tahammül zordur.
◊ İmkânınız olsa hangisini isterdiniz? Jennifer Lopez ile dans mı Madonna’yla düet mi?
- İmkânım var vallahi. Basar parayı, getirtirim J. Lo’yu.
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı sevildiğiniz zaman mı?
- Vallahi, yalansız bir sevgi yaşamaya çalışsak daha hoş ama beyaz yalanı sevdiğin zaman söyleyebilirsin. Sevgiyi ve sevgiliyi korumak için beyaz yalan söylenebilir.
En iyi tekne Erol Tezman’ın teknesi, ondan sonra Adnan Polat
◊ Sıcaklarla nasıl baş ediyorsunuz? Sizin için hangisi daha zor: Kışın üşümek mi yazın sıcaklamak mı?
- Kışın üşümek çok zor geliyor bana. Üşümek zor iştir, ben sıcak hava adamıyım.
◊ Peki hangi mevsim daha romantik? İlkbahar mı sonbahar mı?
- Dedim ya sıcak havaları severim. Yaz çocuğuyum ben. Benim için en romantik mevsim, kat kat giyinmeyeceğim mevsimdir. Üst üste giyinmekten nefret ediyorum.
◊ Bodrum aşığı olduğunuzu biliyoruz. Evinizin olduğu merkez mi, dostlarınızın olduğu Torba mı?
- Geceleri bizim ev, gündüzleri Torba.
◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi arkadaşınızınki mi?
- Arkadaşımınki gayet tabii. Bana soracak olursanız en iyi tekne Erol Tezman’ın teknesidir. Ondan sonra Adnan Polat’ın teknesidir. Arkadaş teknelerine hususi bir düşkünlüğüm vardır.
Ne Cem Yılmaz’a ne Ata Demirer’e...
◊ Kavuğunuz olsa kime devrederdiniz? Cem Yılmaz mı Ata Demirer mi?
- Niye ikisinden birine vermeye mecbur olayım ki? Bir tarihte Günay Kulüp’te şov yapıyordum. İlk gece Müjdat Gezen gelmişti, ona bir kavuk taktım.
Bu kavuk hikâyesinin içi boş bir tantana olduğunu düşündüğüm için ertesi gün gittim, Kapalıçarşı’da 30 tane kavuk yaptırdım. Ondan sonra her akşam, gelen her oyuncuya kavuk dağıttım. Hatta dedim ki kadınlara da takmak lazım. Zerrin Sümer gelmişti; ona da takıverdim.
Bir insana, bir aşka, bir maceraya geç kalmaktan çok korkarım
◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı geç kalanı beklemek mi?
- Bende en büyük anksiyeteyi geç kalmak yaratır. Geç kalanı beklerim, aldırmam, sabırlıyımdır. Ama gecikmekten çok korkarım çünkü ben tiyatrocuyum. Yıllardır her akşam aynı saatte perde... Perde açılmadan bir saat önce tiyatroda bulunmaya alışmışım.
Biraz programım şaştığı zaman elim ayağım birbirine dolaşır. 10 milyon kişinin dinlediği, çok sevilen, çok severek yaptığım “Gölgede Muhabbet” adında radyo programım vardı.
İki kere matineye geç kaldım diye bıraktım. Sadece oyuna değil aslında, genel olarak geç kalmaktan çok korkarım: Bir insana geç kalmak, bir aşka, bir maceraya geç kalmak...