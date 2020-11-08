Kahvaltıdan sonra okuyun

Yağışlı ve buz gibi bir haftanın ardından meteoroloji nihayet bugün ve yarını parçalı bulutlu gösteriyor. Kış iyice bastırmadan hafta sonunuzu açık havada ve bol oksijenle geçirmek için ideal bir önerim var: Atatürk Kent Ormanı.



Şehirde yürüyüş ya da koşu yapmak istiyorsunuz ama Belgrad Ormanı’nda mangal dumanları, Arnavutköy-Bebek hattında balıkçı oltaları canınızdan bezdiriyor.

Sporunuzu yapmak, açık havada yürüyüş keyfinizi arttırmak için İstanbul’un en yeni adreslerinden biri Sarıyer’deki Atatürk Kent Ormanı.

Açılalı henüz beş ay oldu, birçok bölümünde inşaat ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor ama daha şimdiden genç-yaşlı birçok kentlinin uğrak noktası oldu bile.

Parkın birçok giriş çıkışı var. Ben size Hacıosman girişinden başlayarak anlatacağım çünkü oraya hem metro var hem de yokuş aşağı gideceğiz. Çünkü burası bayağı büyük bir alan: 100 dönümün üzerinde.

Yaya ve araç girişi ayrı kapılardan. Otopark kapasitesi 200 araç. Kapıdan parkın içine doğru ilerlemeye başladığınızda sizi önce parkın ismini de aldığı güzel bir Atatürk heykeli karşılıyor. Atatürk’ten hemen sonra sol tarafta çocuk oyun alanlarını görüyorsunuz. Vaktin nasıl geçtiğini anlamayacakları inmeli- çıkmalı, tırmanmalı-kaymalı birçok alengirli bölüm yapmışlar.

Üç ayrı rota

Sonra yol yavaş yavaş dikleşmeye başlıyor. Buralara da yetişkin spor gereçleri serpiştirilmiş. Yokuş bitince ya sağa ya sola gideceksiniz. Sağ taraf henüz tamamlanmamış olan yeme-içme yerleri, konser-festival alanı gibi kısımlara çıkıyor. Vaktiniz azsa sola sapın derim; sizi göletlerin olduğu bölgeye götürecek.