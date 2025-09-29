Kafa atma tartışması...

Haberin Devamı

Nejat İşler’in alkol sorunu malum: Sorun ne miktarda içtiği de değil. Mesele, bunu yıllardır göz önündeki yerlerde yapması. Arşiv kayıtları ayakta duramadığı görüntülerle dolu. Hatta Teoman’ın annesi, İşler’i magazinde gördükçe seviniyormuş ya: “Senden daha saçmalayan biri var” diye. Bazı yetenekli insanların böyle kendi kendilerini yakıp yok eden otodestrüktif bir yanları oluyor.

‘Git’ demesine rağmen taciz ediyor

Muhabir de haklı. 5-10 saniye görüntü yakalamanın, bir-iki cümle ettirme derdinde. Fakat bu olayda gazetecinin yaptığı tamamen zorbalık. İçkili birini “Git” demesine rağmen ısrarla taciz ediyor. Gideceği yerde hâlâ devam ediyor. Yani ortada atlatma denecek bir haber de yok. “Usturuplu küfür mü olur” diyeceksiniz. Var tabi. Bir defol git anlamında küfür var, bir de anne, bacı, avrat karıştırmak var. İşler onu yapmıyor. Ağzı bozuk konuşuyor ama ettiği küfür karşı tarafı tahrik eden sözler değil. Ve yetmiyor oyuncuya kafa atıyor. Bir anlık öfkeyle değil, mikrofonu başkasına vererek saldırıyor. Meslektaşımı savunmak çok isterdim ama mızrak çuvala sığmıyor.

