Kadir Şeker’in düşündürdükleri

Türkler gerçekten başka bir ülkenin fenomenini tacizleriyle bezdirip Türkçe “Beni rahat bırakın” diye mesaj yazacak hale getirmiş olabilir mi? Öyle şeyler yaşıyoruz ki uydurma bir haber de olsa insan dikkat kesiliyor. Bakalım, akla kara çok yakında çıkar meydana...

ABD’li fenomen... Sheyenne Shea... Instagram’da @sheyliee olarak biliniyor. 108 bin takipçisi var.

İddia o ki Instagram’ın hikâyeler bölümünden hem İngilizce hem Türkçe bir paylaşım yaparak Türk erkeklerinin tacizinden şikâyet ediyor.

Haberi okur okumaz @sheyliee hesabını kontrol ettim. Öyle bir paylaşım bulamadım.

Ama hikâye paylaşımları 24 saatte siliniyor.

Belki ben yakalayamadım. İnternette dolaşan ve farklı saatlerde ekran görüntüsü alınmış fotoğraflardaysa fenomenin şöyle yazdığı görülüyor:

“Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye’ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Aylardır Türk erkeklerinden ölüm tehditleri ve fazlasını içeren taciz mesajları alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler.”

Haber uydurma olabilir. İnternet asparagası falan... Hatta hesap toptan sahte olabilir. Yine de Türkiye’de öyle şeyler yaşıyoruz ki insan böyle şeyler karşısında pürdikkat kesiliyor.