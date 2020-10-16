Kadir Şeker’in düşündürdükleri

ABD’li fenomen... Sheyenne Shea... Instagram’da @sheyliee olarak biliniyor. 108 bin takipçisi var.
İddia o ki Instagram’ın hikâyeler bölümünden hem İngilizce hem Türkçe bir paylaşım yaparak Türk erkeklerinin tacizinden şikâyet ediyor.
Haberi okur okumaz @sheyliee hesabını kontrol ettim. Öyle bir paylaşım bulamadım.
Ama hikâye paylaşımları 24 saatte siliniyor.
Belki ben yakalayamadım. İnternette dolaşan ve farklı saatlerde ekran görüntüsü alınmış fotoğraflardaysa fenomenin şöyle yazdığı görülüyor:
“Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye’ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Aylardır Türk erkeklerinden ölüm tehditleri ve fazlasını içeren taciz mesajları alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler.”
Haber uydurma olabilir. İnternet asparagası falan... Hatta hesap toptan sahte olabilir. Yine de Türkiye’de öyle şeyler yaşıyoruz ki insan böyle şeyler karşısında pürdikkat kesiliyor.
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder? Sezen mi, Ajda mı?
- Sezen Aksu daha damar. (Gülüyor) Ajda daha motive edici. Hani “Kalk, kendine gel kızım, hayat devam ediyor” gibisinden... O yüzden “Geçmişe bakmayalım, önümüze bakalım, Ajda” diyorum.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Bence bir ruh için her aşkın kötü bitmesi daha darbeli. Diğer türlü, bilmediğin bir duygu... Ne kadar acıtabilir ki? En fazla canın çeker.
◊ Hangisini tercih edersiniz? Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
◊ Can Yaman’ın gece kulübünde uyuyakalması
İddia o ki Ortaköy’de bir gece kulübünde eğleniyor, o sırada bir kızla flört etmeye başlıyor. Fakat kapıda paparazziler var... Diyor ki “Aynı anda çıkmayalım, sen önden çık, sonra buluşuruz.” Kız çıkıyor. Kapıda bekleyen gazetecilere “Bu akşam yeni tanıştık” diyor.
Ama Can yok... Bekle, bekle çıkmıyor. Meğer içeride uyuyakalmış.
A) Siz kızın yerinde olsanız n’aparsınız?
B) Can Yaman ne yapmaya çalıştı?
A’nın cevabı basit: Engellersin, bir daha telefonlara bile çıkmazsın. Ha sırf Can Yaman’a istisna yapmak istiyorsan, o ayrı.
B’nin cevabı daha karmaşık: Birkaç olasılık var...
Balat’ta yeni açılan Balat Meze’de ilgimi en çok çeken yemek Kayseri tepsi mantısıydı. Tepsi mantısı ama koca tepsiyi meze tabağına dönüşecek şekilde ufaltmışlar. Tabii onunla birlikte içindeki mantı taneleri de minyonlaşmış. Kemik suyuyla pişiriliyor, üstüne yoğurdunu kendiniz döküyorsunuz; normalde iki kişilik ama biraz zorlarsanız tek başınıza bitirebiliyorsunuz.
Malzemeler Anadolu’dan...
Onun dışında tarama, humus, cercerun, öcce (Antakya mücveri), levrek marin, patlıcan ruloları, atom, kokoreç denemeye değer. Malzemelerin her biri Anadolu’nun farklı bir yerinden geliyor. Mesela atomu Karaman’ın yanık yoğurdundan yapıyorlar. Çünkü mekânın işletmecisi ve şefi Savaş Ergen yıllarca yemek programı yapımcılığı yapmış ve bu sayede neyi, nereden, nasıl tedarik edeceğinin güzel bir arşivini oluşturmuş.
Terastan yer bulmaya çalışın
Mekân ilginç bir yerde: Haliç Köprüsü’nün Ayvansaray ayağında, geçmiş yüzyıllara gitmişsiniz hissi yaratan mimariyle yapılmış ultramodern bir sitenin içinde. İkinci katta olduğu için akşamüzeri kızıllığında Haliç’e bakan güzel de bir manzarası var. Gitmeye niyetlenirseniz önündeki terastan yer bulmaya gayret edin.
Mezeler 27-43, salatalar 30, ara sıcaklar 31-43 lira. (0554) 167 70 06.
◊ Kütüphanenizde hangi ödül önde durur: Cihat Tahsin Gürson birincilik ödülünüz mü TÜBİTAK teşvik ödülünüz mü?
- Hiçbiri. Kütüphaneye ödül koymayı sevmem.
◊ Yangında hangisini kurtarırsınız? Mona Lisa tablosunu mu, koronavirüs aşısını mı?
- Koronavirüs aşısını.
◊ İmkân olsa hangisiyle kahve içmek isterdiniz? Einstein mı Pasteur mü?
- Louis Pasteur’le tanışmak isterdim. Aşı bulunmasına öncülük etmenin, insanlığa hizmet açısından izafiyet teorisinin geliştirilmesinden daha önemli olduğunu düşünüyorum.
Cuma günü, Esra Erol’un programında ortaya çıkan son rezaleti yazdım.
Canlı yayını görmemiştim. Sonradan izledim, hakikaten asap bozucu görüntüler.
Kadının biri, çocuğunun kocasından olmadığı tıbbi raporla ortaya çıkınca pişkin pişkin gülüyordu ekranda. Bu olayla birlikte sadece o kadına değil; programın kendisine karşı da tepkiler yükseldi, devam da ediyor.
İş o insanların özelinden çıktı, genel bir ahlak tartışmasına dönüştü; hatta programın kaldırılmasını isteyenler oldu.
Ben de “Esra Erol olmasa her şey düzelecek mi?” diye sormuş, hangisinin sebep, hangisinin sonuç olduğundan emin olamadığımı; bu konuda sizin ne düşündüğünüzü merak etmiştim.
Ortaya çıkan görüşlerden şöyle birkaç ana başlık beliriyor...
‘Sana ne’ciler...
◊ Sana ne? Sanki sen Esra Erol izleyicisi misin?
Sosyal medya neredeyse dördüncü kuvvet... Hukukun geç, yetersiz ya da eksik kaldığı düşünülen alanlarda vicdanların adaletini sağlamada inanılmaz bir etkisi var.
Örneği o kadar çok ki. Şule Çet cinayetinden tutun hani şu araba tekmeleyen “baklavacı kardeşlere”...
Heyecan duymamak mümkün değil. Çağımızın en büyük ilerlemelerinden biri.
Ama her ilerleme gibi kendi sorunlarını da beraberinde getiriyor.
Tozu dumanı biraz geçtiğine göre ters köşeden bakarak bir örnek vermek istiyorum: “Esra Erol olayı”.
Bilmeyenlere kısaca hatırlatalım: Esra Erol, “reality show” denilen bir sabah kuşağı programı yapıyor. Programında evli bir kadının çocuğunun kocasından olmadığı ortaya çıktı. Adam canlı yayında yıkıldı, kadınsa neredeyse kahkaha atacaktı.
Hemen herkesin tüylerini diken diken eden bir sahne.
Azeri kadın spiker haberi önce düzgün düzgün sunmaya çalışıyor, sonuna doğru kendini tutamayıp sesi titreyerek ağlamaya başlıyor:
“Bazı torpahlarımız işgaldan azad olundu. Gözünüz aydın olsun.”
Kadın ağlıyor, seyredip ben de ağlıyorum. O anda ne gazeteciyim, ne objektif...
Tarafsız ne demek? İliklerime kadar tarafım. Lise talebesiyken para biriktirip Azerbaycan’a gittiğim günkü kadar taraf. Karabağ krizinin ardından önceki gün bir başka kadın spiker; Ece Üner, bu kez Türkiye’den sunuş yaptı.
Çatışmaların Azerbaycan’ın saldırılarıyla başladığını ve Türkiye’nin bu konuda uyarılması gerektiğini savunan Kim Kardeşyan’ı (Kardashian) yaptığı yorumla ekranda gömdü.
Oyuncu Deniz Çakır, bu yoruma sert biçimde karşı çıktı.
“Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu üslup ile ana haber bülteni sunuyor. İnanılır gibi değil” dedi.
Daha önce de yazmıştım, resmi olarak araba kullanabiliyorum, ehliyetim var. Ama onu da iki kerede mi, üç kerede mi ne vermişlerdi.
En sonunda sınava giren hocaya şunu dedim:
“Beyefendi ehliyetsiz olmak ağırıma gidiyor, sadece onun için alıyorum. Benim bunu kullanacağım yok zaten.”
Bu lafın sınavı geçmemde etkisi oldu mu, bilmiyorum.
Ama sözümü tuttum, sonra bir daha hiç direksiyon başına geçmedim.
Geçemem de zaten.
Bana çok karmaşık geliyor.
Nasıl yapabiliyorsunuz anlamıyorum:
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Şener Şen mi, Kemal Sunal mı?
- Kemal Sunal hiç kuşku yok ki bu halkın en gözde komedyeni. Bugün, yarın ve daima! Ama kendi adıma, çok daha az filmde oynamış olsa da her birini bir mücevher gibi işleyerek birer karaktere dönüştüren Şener Şen’i tercih ederim.
◊ Nuri Bilge Ceylan mı, Zeki Demirkubuz mu?
- İkisini de çok severim. Nuri Bilge bir adım önde.
◊ Gelmiş geçmiş en iyi film seçmesinde finale bunlar kalsa... Oyunuz “Casablanca”ya mı olurdu, “Yurttaş Kane”e mi?
- Öyle iki filmi karşı karşıya getirmişsiniz ki... “Yurttaş Kane”, anlatım özellikleriyle sinema sanatına yollar açmış. Öbürüyse en klasik ögeleri kullanarak tüm duygularımızı ayaklandırmış. Yine de “Casablanca” dersem şaşmayın. Çünkü iflah olmaz bir romantiğim!
Bugün Seyahat ilavemizde harika bir “pazar haberi” var.
Melis Yılmaz imzalı yazıda “sarı yaz”ı en güzel değerlendirmek için 10 seyahat uzmanından 10 öneri sıralanmış: Kaleköy, Yedigöller, Cunda...
Gidemeseniz bile okuyup okuyup hayal kurun, içiniz açılacak.
Bilmeyenler için hemen sarı yaz nedir, kısaca anlatalım...
Aslında tam bir tarihi yok. Eylül ortası gibi başladığı varsayılıyor; yerine, coğrafyasına göre ekim sonuna kadar yolu var.
Yazın o bezdirici harareti elini ayağını çekmiş... Hatta akşamları hafif hafif ısırıyor.
Okullar açıldığı için çocuklu aileler şehirlere dönmüş... Etraf size kalmış, sessiz sakin.
Kansere karşı verdiği umut dolu mücadelesiyle bütün Türkiye’nin sevgilisi olmuştu Neslican Tay.
Bacağını kaybetmesine rağmen hayat dolu mesajlar veriyor, “Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!” diyerek başka kanser hastalarına ve yakınlarına da umut oluyordu.
Fakat kansere çalım atan, ölüme nanik yapan bütün o hallerine rağmen hastalığı ilerledi ve 1 yıl önce kaybettik Neslican’ı.
İnsanlar öyle sevmiş ki onu, pazar günkü ölüm yıldönümünde sosyal medyanın gündeminden düşmedi.
Çevresine, yaşadığı topluma böyle ilham veren insanlar dünyanın her yerinde popüler kültürün ilgisini çeker.
Nitekim hayatının film olacağı duyuruldu: Demir Kadın Neslican. Neslican’ı da oyuncu Neslihan Atagül canlandıracak denildi.
Sadece isimleri benzeşmiyor.
Yeşim Salkım’ın kızı Gizem Salkım, 3 yıllık eşi Ozan Düzdaş’tan boşandı.
İkisine de geçmiş olsun.
Bunlar zor ve hırpalayıcı kararlar. Her iki taraf için de. Hatta aileleri, yakınları, arkadaşları için bile.
Kim bilir o sürece gelene kadar neler, neler yaşandı aralarında...
Ama bazı ilişkilerin de bir miadı var işte.
O gün geldi mi tükeniyor.
Üstelik o sırada bir gönül artık gitmek isterken, bir gönül hâlâ sevebiliyor.
Bu pandemi elbet bir gün bitecek. Ömrümüzün sonuna kadar maskelerle yaşamayacağız.
Ya belli bir sürenin sonunda toplumun önemli bir kısmı bağışıklık kazanmış olacak ya da bir aşı bulunacak.
Fakat salgın bittiğinde can ve ekonomik kayıpların dışında, kendimizi çok ciddi bir kültürel hasarla da karşı karşıya bulabiliriz.
Bir sabah uyandığımızda, artık şehirlerimizde tiyatro yapacak hiçbir kumpanya, müzik yapacak hiçbir mekân, eğlenecek hiçbir işletme kalmamış olabilir.
Aylardır dükkânını açmayan yerler, “perde” demeyen tiyatrolar var.
Zaten onlar dese kim gidecek? İnsanlar tedirgin, toplu yapılan etkinliklere katılmak istemiyor. Hele de kapalı alandaysa.
Bazı iyi niyetli girişimler başlatıldı.
◊ Misafir gittiğiniz bir yerde yemeği beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- Ev sahibinin kötü hissetmemesi için çaktırmadan köpeğe verirdim. Herkesin tahminin aksine, ben misafirliğe gittiğim bir yerde yemeği beğenmediğimi kesinlikle söyleyemem.
◊ Sofrada hangisi çekilmez? Obur mu geveze mi?
- Geveze çekilmez çünkü insanı yorabilir. Obur, insana kendini iyi bile hissettirir.
◊ Sosyal medyada bir anket yaptınız, 500 bin kişi katıldı, memleketi ikiye böldünüz. Siz söyleyin bakalım: Soğanlı menemen mi soğansız menemen mi?
- Çok iyi domates ve biber bulabiliyorsam soğansız. Aksi durumda lezzetini artırmak için soğan cazip geliyor bana.
◊
◊ Sıfırdan başlayacaklar için... Formula 1 nedir ve neden bu kadar önemli?
Değişik spor faaliyetleri arasında en büyüğü olimpiyatlar. Ondan sonra malum, futbol geliyor. Onun da zirvesi Şampiyonlar Ligi ya da Dünya Kupası. Statta 100 bin kişi izliyorsa, televizyon gibi mecralardan da en son bildiğim kadarıyla 1 milyar kişiye kadar çıktı canlı seyredilme oranı. Futboldan aşağı doğru indiğinizde başka hiçbir spor dalı yok bu rakamlara yaklaşan. Tek istisnası Formula 1.
◊ Neden?
Çünkü bugün dünyada en çok izlenen tekil spor faaliyeti. Olimpiyatların küçüğü desek abartmış olmayız. Bernie Eccleston adında zeki bir İngiliz, Formula 1 diye bir marka oluşturdu. Üretici ve yarış takımlarını bir araya getirdi. Ve bu şampiyonayı düzenlemeye başladılar.
◊ Ama başka bir sürü şampiyona var...
Evet ama bunu, tamamını televizyonda canlı yayımlayabilecek bir formatta tasarladılar. Ralli, off road gibi alternatiflerini canlı yayımlayamıyorsun. Ralli de off road da başından sonuna kadar gösteremediğiniz için dünyanın hiçbir yerinde büyük bir olaya dönüşemedi. Ama pist yarışları yüzde 100 gözünüzün önünde ve canlı. Formula 1’i büyüten de bu oldu.
◊ Yani işin sırrı her şeyin gözümüzün önünde olup bitmesi mi?
Ve dünyanın her yerinden her anının aynı anda izlenebilmesi. Bu sene 250 farklı kanaldan 500 milyona yakın şifreli kanal satışı yapıldı. Bir decoder’dan 5 kişi izlese, 2 buçuk milyar kişi bu yarışları izliyor. Bu kadar büyük bir televizyon izleme kapasitesi olunca sponsorlar da daha çok ilgi göstermeye başladı. Böylece çok büyük bir endüstriye dönüştü. Büyük otomotiv firmaları rekabete girdi.
Kadir Şeker’in düşündürdükleri
Kadına şiddete müdahale etmeye çalışırken çıkan arbedede ölüme sebebiyet veren Kadir Şeker’in cezası 12 yıl 6 ay olarak açıklandı. Karar, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor, ünlüler de açıklama üzerine açıklama yapıyor. Bense ne hissedeceğimi biliyorum ama nasıl düşüneceğim konusunda kafam çok karışık.
◊ Nasıl hissettiğim çok net: Çok üzgünüm.
Okuyan, pırıl pırıl bir gencin, kendisinin hiç dahli olmadığı bir kavgaya müdahale edeyim derken hayatının kararması... Keşke bir 10 dakika önce ya da bir 10 dakika sonra geçseydi oradan da başına hiç böyle bir şey gelmeseydi.
◊ Seda Sayan, Şevval Sam, Bengü, Sevim Emre, Gaye Su Akyol, Didem Soydan gibi kadınlar başta olmak üzere, birçok ünlü tepkisini dile getiriyor. Hatta Şevval Sam, Kadir Şeker’in beraatini istedi; Seda Sayan kendisinden özür diledi: “Bizi affet, senin için bir şey yapamadık.”
◊ Hukukçu olmayanın beraat falan gibi konularda ahkâm kesmesi zor. Ama mahkemenin verilebilecek en az ceza konusunda hassas davrandığı kanısı yaygın. En büyük endişeyse bundan sonra benzeri başka olaylarda insanların müdahale etmekten çekineceği kaygısı.
◊ Şöyle bir paylaşım gördüm: “Demek ki bu ülkede çocuklarımıza ‘Aman yavrum, sokakta bir kadına, bir çocuğa bir şey yapıldığını görürsen kafanı çevir, yürü, git. Sakın yardım etmeye falan kalkma’ diyeceğiz. Ne acı! Bugün insanlığımızdan vazgeçme günü...”
◊ Zaten bunu telaffuz eden de çok: “Asla karışmam, sonra bir de kadın karakolda ‘Kocamdır. Sever de döver de’ diyecek...” Bununla birlikte şunu söyleyenler de var: “Bir şiddet olayına müdahale etmekle o kişinin ölümüne sebep olmak ayrı şeyler. Oyalayın, vakit kazanın, polis çağırın.”
◊ Verilen cezayı doğru bulanlar da mevcut:
“Kadir Şeker dayak yiyen bir kadını kurtardığı için değil, kurtarırken adamı bıçakla öldürdüğü için hapis yatmaktadır. Şiddetle karşı çıkanlar da: “Filanca gibi adamlar elini kolunu sallaya sallaya gezsin, Kadir 12 sene yesin!”
◊ Gördüklerim, okuduklarım arasında şöyle denge kurmaya çalışanlar da var: “Adam öldürmüş biri için az, kadına şiddeti önlemeye çalışan biri için çok cezadır.”
Bilemedim, bilemiyorum, durup durup en başa dönüyorum:
Keşke oradan bir 10 dakika önce ya da bir 10 dakika sonra geçseydi...
Rol icabı yakınlaşmak aldatmak mıdır?
Demet Akalın ve Alişan’ın “Sabah Sabah” programına katılan uzman psikolog Saygın Şimşek, oyuncular için “Rol icabı yakınlaşmak aldatmaktır. Fizyolojik olarak aldatmadır” buyurmuş.
Yok, dememiştir diye girip baktım.
Hakikaten buyurmuş.
Buna ancak “buyurmak” denir, çünkü kendi alanıyla ilgili uzman görüşü değil.
Bu adam kimmiş diye de baktım, böyle sabah programlarını gezmeyi seven “uzman”lardan.
“Uzman”ı da tırnağa aldım, çünkü bu beyin söylediğini ciddiye alacak olursak yerli-yabancı, oyuncu olarak bildiğiniz, tanıdığınız kim varsa karısını veya kocasını aldatmış oluyor.
Kıvanç Tatlıtuğ da, Brad Pitt de... Beren Saat de, Angelina Jolie de...
Hatta işin içine müzik kliplerini ve oradaki rolleri de sokarsanız yeryüzünde eşini aldatmayan ne oyuncu ne de müzisyen kalıyor.
Keşke mesela meslek birlikleri dava açıp “Sen üyelerimize ne demek istiyorsun arkadaş, gel şunu anlat bakalım mahkemede” dese...
Şevval Şahin Türk çıktı
Modacı Raşit Bağzıbağlı, Mercedes-Benz Fashion Week defilesi öncesi modeli Şevval Şahin’le basın toplantısı düzenledi.
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, 1 hafta önce katıldığı bir YouTube programında yaptığı, neredeyse yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasıyla (dondurmaya “ice cream” diyecek kadar) sosyal medyada alay konusu olmuştu.
Bu “İstanbul İngilizcesi”yle yapılan konuşma için “Biz acaba yanlışlıkla başka bir ülkenin kızını mı Türkiye Güzeli seçtik” diye yazmıştım.
Şevval Şahin defile öncesi bu basın toplantısında Türk olduğunu açıkladı: “Kimin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Kendimi Türk olarak görüyorum ve Türk olmaktan gurur duyuyorum.”
Oh içim rahatladı; “ne mutlu” kendisine.
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