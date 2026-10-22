Kadir İnanır’ın mirası ünlüleri de gerdi

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Kadir İnanır’ın vasiyeti tartışması dallanıp budaklanıyor. Ailenin bazı mensupları Kadir İnanır’ın bütün mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bırakmasını saygıyla karşılarken, son haberse itirazcı grubun yeğen Levent İnanır etrafında birleştikleri...

Levent İnanır’a destek veren bir diğer yeğen Meftun İnanır şu açıklamayı yaptı:

“Levent İnanır, İnanır Ailesi’nin sözcüsü olarak ailemizin ortak hassasiyetlerini aktarmaktadır. Dile getirdiği soru işaretleri yalnızca kendisinin şahsi düşüncelerinden ibaret değildir. Ailemizin büyük çoğunluğu benzer endişeleri taşımaktadır...”

Bakalım iş neye bağlanacak?

İnanır Ailesi içinde bu kamplaşma sürerken mesele, mirasla doğrudan bir ilgisi olmayan ünlülerin de gündeminde.

Bu konuda Hülya Avşar da bir açıklama yaptı:

“Çok zenginsen, paran pulun, malın mülkün varsa belli bir süreden sonra bence oturup ayırsınlar. Birine fazla verip diğerine az bırakmak ya da birini tamamen mirastan mahrum etmek aile içinde telafisi olmayan sorunlar doğuruyor. Herkesin hakkı adil bir şekilde teslim edilmeli...”

Hülya Avşar bu sözleriyle İnanır Ailesi içindeki “itirazcılara” destek vermiş oldu.

Cevapsa yine mirasla bir ilgisi olmayan başka bir ünlüden geldi: Demet Akalın.

Avşar’ın çıkışına tepki gösteren Akalın, bu sözleri saçma buluyor:

“Ne saçma bir düşünce! Yaşarken istersem veririm! Bana ‘Aç mısın tok musun?’ diye soran oldu mu ki...”

İlle sorulması da gerekmiyor tabii ama Demet Akalın bu konuda haklı bence. Miras herkese eşit paylaştırılacaksa o zaman vasiyetin anlamı ne?

Sebep şu ya da bu olabilir ama kişi mirasını isterse herkese eşit, isterse tek bir kişiye yahut bir hayır kuruluşuna bırakabilmeli.

Buradaki tek kıstas bu vasiyet düzenlenirken miras sahibinin akli melekelerinin yerinde olup olmadığı ve herhangi bir telkine maruz kalıp kalmadığı.

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İlişkilerin 1, 3, 5, 7 sınavı

Oyuncu Nilgün Belgün üç kez evlilik yaptığını, tesadüfen bunların üçünün de beşer sene sürdüğünü açıkladı:

“Demek ki limitim o kadarmış...”

Limit mi değil mi bilemem ama ilişkilerin ömrü konusunda yaygın bir inanış var.

Her ilişkinin birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci yılda bir sınavdan geçtiği söylenir. Sınavı atlatan, bir sonraki döngüye kadar rahat! Demek ki Nilgün Hanım hep beşinci sene sınavından çakmış. LGS’yi, üniversite sınavını kazanıp TUS’ta çakılmak gibi bir şey Nilgün Hanım’ınki.

Zaten artık evlilik de istemiyormuş. Bence eğitimin yaşı yok ama hadi bakalım...

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Merve Boluğur’un beynelmilel işleri

Merve Boluğur’un Golden Visa almak için Yunanistan’a başvuracağı ortaya çıktı. Olabilir, imkânı olan insanlar vize problemleriyle uğraşmamak için böyle bir yola girebiliyor.

Belli bir mülk yatırımı karşılığında böyle bir hak tanıyorlar.

Bunu sadece seyahat amaçlı düşünmeyin. İşi, uzmanlığı dolayısıyla fuarları ya da konferansları takip edebilmek için yapan da çok.

Çocuğun yurtdışındaki okulunda sorun çıkmaması için uğraşan da var. Bence uluslararası soygun ama konumuz bu değil...

Merve Boluğur da yurtdışında yapacağı projeler için Golden Visa’ya başvuracağını söylüyor. Diziden müziğe yurtiçindeki bütün projeleri bitirdi de sıra Evropa’ya geldi sanki. Bence Merve Boluğur ilk gruba giriyor, yani “seyahatçilere”.

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Küfürle övünmek de yeni çıktı

“Milyonluk Hurdacı” filminin galasında oyuncu Deniz Oral’ın “Küfürsüz bir film yaptık” diyerek yaptıkları işle övünmesi ortamı gerdi.

“Şimdi bunda ne var ki, ne güzel, küfürsüz film yapmışlar” diyeceksiniz.

Öyle değil. O sırada yanındaki başrol oyuncusu İnan Ulaş Torun, bu sözleri durduk yere üzerine alındı:

“Ne oldu küfürsüz yapınca iyi mi oldu? Ben hep küfürlü filmler çektiğim için bana mı laf ediyorsun?”

Filmin galasında hava buz kesti birden. Deniz Oral durumu toparlamaya çalıştı:

“Bak bu da olabiliyormuş. Sen de yapabiliyormuşsun küfürsüz...”

Küfrün böyle hararetle savunulduğunu da ilk kez görüyoruz. Üstelik, “Küfürsüz iyi mi oldu” diyerek başrolünde oynadığı yeni filmi gömmek pahasına.

Deniz Oral ne efendi insanmış değil mi? Çünkü bazılarına ille de sevdiği makamdan çalmak lazım galiba.