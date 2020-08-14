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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Kadınlara regl izni

14 Ağustos 2020

Zomato, şirket bünyesinde çalışan kadınlara yılda 10 gün regl izni tanıdı.

Yeme-içme ve online sipariş uygulaması Zomato kadınlara regl izni tanıma kararı aldı.
Şirket bünyesinde çalışan her kadının yılda 10 gün olmak üzere bu izinden yararlanma hakkı olacak.
Japonya, Endonezya, Tayvan gibi ağırlıklı olarak Uzakdoğu ülkelerinde tanınan bu hak, Zomato’nun faal olduğu 24 ülkeyle birlikte Türkiye’de de geçerli olacak.
Bildiğim kadarıyla özel sektörde bir ilk.
Daha önce kamuda Tunceli Belediyesi’nin de böyle bir kararı olmuştu.
Alınan bu kararı ayakta alkışlamak için birçok sebep var.
Birincisi, şirketten yapılan açıklamada “muayyen gün”, “muayyen zaman” falan gibi kıvırmalı laflara hiç girmeden, yekten “regl izni” deniyor olması.
Çünkü bunun bir adı var ve utanılacak, etrafından dolaşılacak bir şey değil.
İUygulamanın erkekler aleyhine bir ayrımcılık olduğunu düşünenler elbette çıkacaktır.
Gülüp geçin, zamanla alışırlar.

Koylarda tekne bağlayacak yer kalmadı

Salgından dolayı otellere gitmeye korkanlar tekne tatiline yöneldi.
Bu vesileyle bu yaz ilk kez “teknelenenler” arasında Seda Sayan da varmış.
Bu işten anlayanların söylediğine göre aslında kendisi için mütevazı bir tekne seçmiş Sayan.
Onu yakından tanıyanlar kafasına yatarsa ileride daha büyük/ileri modellere geçeceğini düşünüyor.
Ama tekne sahibi olmak ya da kiralamakla ilgili şöyle bir mesele var.
Yunan tarafına geçiş de açılmadığı için kiralanan, satın alınan bütün tekneler Türk kıyılarında.
Rağbet o kadar çok ki koylarda demir atacak yer kalmamış.
Herkes balık istifi şeklinde dip dibe “kıçtan kara” yapıyormuş.

Arapların yerini Azeriler aldı

Güneyde konuştuğum işletmeciler sahillerdeki Arap turist sayısının bu yaz yarıdan fazla azaldığını söylüyor.
Ultra lüks teknesiyle 1 aylığına gelip esnafı ihya eden Suudi prensler bu yıl yok.
Onların yerini çok iyi para harcayan Rus ve Azeriler almış.

Yumruk tokalaşması

İstanbul’da pek denk gelmedim ama güneyde herkes yumruk tokalaşması yapıyor. İlk gençliğimizde havalı olsun diye yapardık biz.
Elinizi yumruk haline getiriyorsunuz, karşınızdaki kişiyle yumrukları birbirine değdiriyorsunuz.Bunu yaparken de “Şöyle korona usulü tokalaşalım” deniyor. Ne manası var hiç anlamadım.
Eller, parmaklar birbirine temas ettikten sonra korona tokalaşması olmuyor ki o.
Bir uzman çıkıp anlatsa da insanlar kendilerini bu şekilde koronadan koruyup koruyamadıklarını bilse bari.

“Ken on the Beach”

Hayır, “Sex on the Beach” gibi yeni bir kokteyl adı değil.
Kenan Doğulu’nun her sene Caresse Bodrum’da verdiği, artık gelenekselleşen yaz konserlerinin ismi bu.
Kenan Doğulu, İstanbul’da verdiği arabalı konserle sosyal mesafeli etkinlikleri ilk başlatan şarkıcı olmuştu.
O hassasiyet bu pazar 18.00’deki Caresse konserinde de devam edecek, sahne dizaynı sayesinde isteyenler konseri odalarının balkonundan ve özel teraslardan takip edebilecek.

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