Jülide Kural’a “yakışan” nedir?

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Tabii yine birtakım soru işaretleri eşliğinde: “Jülide Kural, benim gördüğüm en az 26-27 kere dayımı incitmiştir. Niye nikâh yapmayıp her şeyini bırakıyor?”

Üşenmemiş çetele tutmuş: Ya 26 ya da yanlış olmasın 27 kere incitmiş dayısını. Ne kastediyor, neyi ima ediyor; bilemiyoruz tabii.Herhalde Jülide Hanım’ın mirası hak eden biri olmadığını.

“Kendine yakışanı yap” dediği de: Mirastan bana da bir sakal at...

Öyle yapsa emin olun, hiçbir sıkıntı kalmayacak:

Ne Kadir’in iradesizliği, ne Jülide’nin incitmeleri...

Para ne acayip bir şey değil mi? Hele çok para, daha da acayip.

Halbuki vasiyet çok net: Eğer Jülide Hanım almazsa paranın gideceği hayır kurumları, sivil toplum örgütleri bile sayılmış.

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Levent İnanır yok orada. Jülide Hanım’ın “kendine yakışan” şudur bence: Evli olmadıkları için normal verasetten daha fazla vergi ödemesi gerekiyormuş. Onu kuruşu kuruşuna ödesin.

Kendisine kalan mirası istediği gibi kullansın. Kendisinden sonra artan bir şey olursa, onu da Kadir İnanır’ın istediği hayır kurumlarına bıraksın.

Sulu sulu sahne şovları

Müzik dünyası iki dünyaca ünlü şarkıcının sahne şovlarını konuşuyor: İlki, Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau ile aşk yaşayan Katy Perry.

Azerbaycan Grand Prix etkinlikleri kapsamında Bakü’de verdiği konserde üzerinde “Katyade / Katy Suyu” yazan dev bir su şişesinin içinde çıktı.

Bununla da yetinmedi, şişe sahneden indirildi, seyircilerin elleri üzerinde konserin yapıldığı Crystal Hall’ü dolaştı.

Bir diğeri ise ABD Connecticut’ta konser veren Olivia Rodrigo...

Normalde sahneye beyaz bir elbiseyle çıktı. Ama sıra “The Cure” performansına gelince sahneye tepeden yapay yağmur yağmaya başladı. Yağmurla birlikte üzerindeki beyaz elbise eriyip aktı, altından bambaşka kırmızı bir kıyafet çıktı. Seyirciler de coştu tabii bu “sulu sahne şovu” karşısında.

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Beyaz elbise nasıl bir materyalden yapılmıştı, hâlâ onu düşünüyorum.

Ablası da, kendi de, kızı da... Sezen Aksu mezunu!

Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer’den olan kızı Nazlı Bilginer’in albüm hazırlığında olduğunu açıkladı sahneden. Nazlı bu albümü Sezen Aksu ile hazırlıyormuş.

Sezen Aksu’nun Aşkın Nur Yengi’nin kariyerindeki rolü malum: Ablası Süheyla Yengi, Sezen Aksu’nun hem vokalisti hem de asistanıydı. Sonra sıra Aşkın Nur Yengi’ye geldi, o da Sezen’in vokalisti oldu.

1990’da büyük ses getiren ilk albümü “Sevgiliye”nin yapımcısı da yine Sezen Aksu’ydu. Zaten şarkıların birçoğunu da Sezen yazıp bestelemişti.

Aradan geçmiş 40 yıl, yine aynı aile ama bu kez 19 yaşındaki Nazlı...

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Sezen Aksu’yu kuşakların dinlediği malum. Dedelerin sevdiği şarkıları şimdi çocuklar değil, torunlar dinliyor.

Ama işin üretim kısmında da kuşakları dikey kesiyor Sezen Aksu. “Ekol olmak” demek tam da böyle bir şey: Aynı aileden farklı nesilleri mezun etmek...

Meğer gemide öğrenmiş

Mehmet Şef (Yalçınkaya), “MasterChef” programı sırasında boğazına yemek takılan yarışmacı Emre’yi “Heimlich manevrası” uygulayarak kurtardı.

Korkutan saniyelerin ardından yarışmacı Emre İrkilmez tekrar rahat solumaya başladı.

Başınıza böyle bir şey gelse hemen uygulayabilir misiniz bu meşhur manevrayı?

TV’den, videolardan falan bir fikrim var ama ben cesaret edemem açıkçası. Önce etrafta “bir bilen” var mı diye bakınırım.

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Eğer son çare bensem müdahale ederim ancak.

Meğer Mehmet Şef bu hayat kurtaran uygulamayı cruise gemilerinde aşçılık yaparken öğrenmiş. Gemilerde personel bu ve benzeri eğitimlerden geçiriliyormuş.

Tekrar birkaç video izledim ama bir uzmandan öğrenmek şart.

Ne zaman lazım olacağı belli olmuyor işte.