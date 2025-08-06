JLO rüzgârı ve yalan yanlış üfürükleri

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Çünkü attığı adım bile haber. Doğruların yanında yanlışlar da var tabii. Mesela Antalya konserinde bir araya geldiği Seda Bakan gibi Türk ünlülerin fotoğraf çektirmek 1 milyon lira ödediği haberi... Hem Seda Bakan hem de otel tarafından yalanlandı.

Doğrusu şu:

Sınırlı sayıda VIP bilet vardı. Bunların değeri 118 bin lira. Bu ücreti ödeyenler, konser alanına özel bir girişten alınıp, şovu VIP alandan seyredip, konser sonrası Lopez’le fotoğraf çektirebildi.

* Sanırım JLo ile ilgili asıl bombayı Patronlar Dünyası patlattı. Ünlü sanatçının alışveriş için gittiği İstinyePark’ta bir mağazaya alınmadığını yazdı.

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Mağazanın güvenlik görevlisi “Doluyuz” diyerek Jennifer Lopez’i kapıdan geri çevirmiş.

O da “Sen benim kim olduğumu biliyor musun” havalarına hiç girmeden başka dükkâna gitmiş.

Durumu fark eden görevli sonra kendisini mağazaya davet etmiş ama geçmiş olsun.

Hem yaptığı yüklü alışverişten olmuşlar hem de bir dünya starını geri çevirmenin ayıbını yaşamışlar.

Kim bilir ne olmuştur o dikkatsiz-işgüzar görevliye...

* Ünlü sanatçıyı izlemeye gidenler arasında Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman da vardı. Genç futbolcu gittiği yerden sevgilisiyle suda top oynarken bir paylaşım da yaptı.

Mağara gibi bir yer, tepesinde kocaman bir delik var ve bu delikten aşağı sular akıyor.

Herkes “Neresi bu doğa harikası? diye soruyor; doğrusunu ben anlatayım:

Burası Jennifer Lopez’in Antalya’da konser verdiği Regnum The Crown oteli. Arda ile sevgilisinin top oynadıkları yerse bir doğa harikası değil, otelin üç yapay mağara havuzundan biri.

Bana kalırsa asıl ilginç olan, Arda’nın tatilde yüzmeye giderken bile yanında top götürmesi.

Çocuk kaç yaşına kadar çıplak yüzebilir?

Bir süre önce Kaş’a yerleşen, evlenip çocuk sahibi olan müzisyen Aylin Aslım’la doğuma 12 saat kala röportaj yapmıştım.

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Öyle ki biz röportajı yaptığımızda hamileydi, röportaj yayımlandığında lohusa... Zaman ne çabuk geçiyor. Orman Umut şimdi 4 yaşında.

Aylin şu sıra Kaş sahilinde yaşadığı bir olayla gündemde. Orman Umut’u yüzdürürken bir adamın kendisine gelip çocuğu mayosuz yüzdürmesine tepki gösterdiğini anlattı sosyal medyadan:

“Dört yaşındaki çocuğun plajda mayosuz oynamasından rahatsız olacak kadar sapıtmış, üstüne bir de annesine hesap sorma cüretini gösteren bu manyaklara iki çift lafım var: Kaş plajlarında hiç yeltenmeyin, taraftar bulamazsınız kendinize, başınız belaya girer, söyleyeyim.”

İlk bakışta Aylin haklı gibi duruyor. Bizim zamanımızda çoluk çocuğun denizde, kumsalda çıplak oynamasına kimse karışmazdı.

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O yüzden adamın buna tepki göstermesine ben de şaşırdım: 4 yaşındaki bir çocuk kime teşhircilik yapıyor olabilir ki?

Böyle bir şey düşünmek bile sapıklık.

Fakat Aylin’in yaptığı paylaşımın satır aralarında, o adamın iki de kızının olduğu, onların da küçük olduğu anlaşılıyor: “Benim kızlarımın cinsiyet anlayışı var ama, olmaz böyle...”

İşte orada kalakaldım.

Çünkü çocuk sahibi değilim ve kız çocuklarına erkeklerden farklı oldukları ne zaman, nasıl anlatılır; bu konuda hakikaten bilgim yok. Tamamen pedagojinin alanı.

Ben yaşı büyümüş erkek çocuklarını hamama götüren kadınlara verilen tepki dönemlerinde kalmışım:

“Hanım hanım, kocanı da getir!”

Bir yakın arkadaşımın 6 yaşında kızı var, ona daha yeni yeni nasıl oturması gerektiğini öğretiyoruz.

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Fakat böyle bir mesele varsa durum çok zor olmalı kız çocuk ebeveynleri için.

Havuz başlarındaki, tablolardaki çocuk heykel ve resimlerini geçtim.

Mağaza vitrinindeki erkek ve kız çocuk mankenleri bile birbirinden farklı.

E çocuk anne-babasını görüyor, onlar da birbirinden farklı. Nasıl olacak bu iş?