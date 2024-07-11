Jeff’in malı, züğürdün çenesi

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◊ İlk hesap şu: Hadi 10 kişi olsalar, adam başı 10 bin Euro’luk ne yemiş olabilirler ki? Mesele sadece ne yedikleri değil, aynı zamanda ne içtikleri.

Bugün bir şişe Conti şarabın fiyatı 10-15 bin Euro. Böyle bakılınca sadece içki masrafı bile hesabı doldurmaya yeter de artar bile.

◊ Jeff Bezos’un masaya ne kadar hesap geldiğinden haberi bile olmadığını düşünüyorum. Bu tür jet-set rezervasyonlar çoğunlukla ajanslar tarafından yapılıyor. Talep listesi önceden yollanıyor, mekân buna göre tedarik sağlıyor. Ödeme de yine ajans aracığıyla yapılıyor. Yani Jeff Amca öyle Himmet Abi gibi masanın üstünde cebinden çıkardığı Euro’ları saymıyor.

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ADAM TUTUMLU BEYLER!

◊ Dünyanın en zenginleri sıralamasında hep ilk 3’te yer alan Jeff Bezos, Filbond’un rakamlarına göre saniyede 985, dakikada 59 bin 100, saatte 3 milyon 546 bin dolar kazanıyor. Yani bütün akrabalarını toplayıp Conti içseler, yine de saatte kazandığı parayı ezemiyorlar.

◊ Adamın serveti 215 milyar doların üzerinde. Yani bu yemek için servetinin yaklaşık 2 binde 1’ini harcamış. Kendi mal varlığınızı hesaplayın, sonra 2 bine bölün.

Benim bir yemeğe 2-3 bin lira ödememe tekabül ediyor galiba. Adam tutumlu beyler!

◊ Amcanın Ege’ye geldiği Flying Fox adlı süperyat 136 metre. Futbol sahasından büyük.

Bu yüzen sarayın geçebilmesi için Hollanda-Rotterdam’da tarihi bir köprüyü sökmeye kalktılar da halk ayağa kalktı. Bezos Bey bu tekne için Fethiye’den 600 bin litre yakıt almıştı.

SAÇ EKTİRSE YA...

◊ Deniliyor ki: “Türkiye’ye senede bunun gibi 100 adam gelse başka turiste ihtiyaç yok...” E bir bakıma doğru tabii. Ülkemizin geçen yılki turizm geliri 55 milyar dolar civarındaydı.

Böyle 100 kişi gelse sadece akşam yemeği için bırakacakları para 10-15 milyar dolar. Daha bunun öğle yemeği, kahvaltısı falan var.

◊ Nişanlısı Lauren Sánchez de varmış yemekte. Ama hiç demiyor mu sevgilisine: “Jeff, Jeff, hazır Türkiye’ye gelmişken sana saç da ektirelim. Para tamam ama bak hepten kabak oldun çıktın ha...”

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DÜNYA ZENGİNLERE SIKICI

◊ Evet, kapitalizm can sıkıcı. Hele de biz orta ve alt sınıflar için. Ama emin olun ki zenginler için daha sıkıcı. Paran var, harcayacak yer bulamıyorsun, yat-kat-hamam, alacak hiçbir şey kalmamış. Bir oturuşta yesen ne kadar Kobe bifteği yiyebilirsin?

Uzaya da çıktı Bezos Abi ama Satürn’e bile gidebilecek parası var, gel gör ki muasır teknoloji yetmiyor.

◊ Şu anda 60 yaşında, hadi yaşasın yaşasın bir o kadar daha yaşayacak. Servetini dökse üzerine 20 yıl daha koyamayacak. Tekrar söylüyorum, dünya aşırı zenginler için çok sıkıcı bir yer.