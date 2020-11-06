İzmir ne kadar gurur duysa az

Etçi Nusr’et (Gökçe) sosyal medyada sonu İzmir plakası olan 35-35’li bir telefon numarası yayınladı ve isteyen İzmirlilerin gece 12.00’den sonra sohbet etmek için kendisini arayabileceğini söyledi. Şu deprem gündeminde bu duruma nereden bakıyorsunuz?

◊ Nusr’et yanlış çünkü

Orada yakınlarının haberini bekleyenlerin de tek derdi seninle sohbet etmekti sanki. Sen terapist misin arkadaşım? Bir de gece 12.00’den sonra. Ne demek bu? Yani “O saate kadar çok meşgulüm, ancak o saatten sonra arayın” mı demek istiyorsun?

◊ Nusr’et doğru çünkü

Bence mesele Nusr’et’in yapması değil, başka sanatçıların yapmaması. Travma yaşadığınız bir dönemde insana iyi gelmez mi çok sevdiğiniz, hayran olduğunuz biriyle konuşmak? Mesela Türkan Şoray 10 kadınla dertleşse, sakinleştirse, bir diğeri beş gençle sohbet etse...

◊ Nusr’et yanlış çünkü

Bu nasıl bir egodur, nasıl bir üsluptur? Kendini kanaat önderi falan mı sanıyorsun? Bir de duyar kasmış, telefon numarasının sonunu İzmir plaka seçmiş. İstersen diğer şehirlerin plakalarını da şimdiden ayırttır bir kenara, deprem oldukça yayınlarsın.

◊ Nusr’et doğru çünkü

Evet, yaptığı büyük bir ego sergilemesi. Ama böyle durumlarda egoluya egosuza bakmayacaksınız. Yeter ki niyeti iyi olsun. Biz alıştık onları bir şekilde idare etmeye, hoş görmeye. Sıra yüksek egolulara gelene kadar öyle çok fırsatçı, gerçekten art niyetli insan var ki...