İnsan ırkını temsilen tek bir güzel seçilse o bir erkek olurdu

Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.
Açıklamada “biz” deniliyor, buradan kendisiyle birlikte Serkan Altuniğne ve Selçuk Erdem adına da yapıldığı anlaşılıyor, çünkü suçlamalar bu üç sevilen karikatüriste birden yapılıyor.
Gelin önce açıklamayı okuyalım, özetle şöyle diyor:
“Haklı olduğumuz bir konuda suçlanmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Karikatürlerimizden kazanç sağlayanlar, kendi çıkarları doğrultusunda bize saldırıyor. Fakat telif haklarını sonuna kadar koruma ve emeğimizi savunma çabasındayız. Sadece ve sadece izinsiz karikatür yayınlayan internet sitelerine dava açılıyor. Ticari amaç gütmediğini iddia eden onca siteye baktığımızda, siteye ya reklam alıyor ya da kendi işini pazarlamak üzere kurulmuş.”
Buraya kadar her şey normal. Telif hakkı kutsaldır, kimse kimsenin emeği üzerinden kazanç sağlayamaz, eğer yaparsa cezasını çekmelidir.
Ama iş orada bitmiyor.
Şikâyetçilerin iddiası şu:
Sosyal medyada, blog’da, forumlarda, ticari olmayan hatta yıllardır inaktif sitelerde paylaşılmış karikatürler için alakalı alakasız sıradan insanlara yüklü tazminat (30 bin lira gibi) davaları açılıyor, davanın geri çekilmesi için yine yüklü miktarlarda para (7 bin lira gibi) isteniyor.
4105 numaralı daire...
Kapı, girişin hemen ardından salona açılıyor.
Modern çizgileri olan, sade bir dekorasyon:
Oturma grubu, şömine, dev ekran televizyon ve piyano... Boydan boya Boğaz manzarası. Tahminimce Bomonti’deki gökdelenlerden birinin tepesinden bakıyor şehre.
Sonra evin içinde dolaşmaya başlıyoruz. Yatak odası da salonla aynı manzaraya bakıyor ama burada İstanbul’u jakuziden seyredebiliyorsunuz.
Dev bir tuzlu su akvaryumunun olduğu mutfakta ister yemek masasında, ister pişirme tezgâhına eklemlenmiş bar kısmında takılabiliyorsunuz.
Mutfaktan, partiler için tasarlanmış kulüp kısmına geçiyorsunuz. Hem DJ kabini hem de pek az gece mekânında görebileceğiniz büyüklükte bir bar kısmı var.
Dairedeki her şey kişisel parmak iziyle çalışıyor.
Dün Hürriyet’te Burak Coşan’ın hazırladığı otellerde yılbaşı tatili haberini okumuşsunuzdur.
Yeni yıla sokağa çıkma yasağında girmek istemeyenler şimdilik faaliyetlerine devam eden otelleri tercih ediyor.
“4 gün boyunca yine evde oturacağımıza, hiç yoktan bir değişikliktir” diye düşünenler var.
Eski yılbaşı partileri, konser ve eğlenceler yok ama restoranından kafesinden, sosyal mesafeli düzenlenen küçük etkinliklerinden yararlanılabiliyor çünkü.
Oteller de buna göre paketler hazırladı. Lüks klasmanda dört gece için 6 bin Euro’ya kadar tırmanıyor fiyatlar.
Ben bunu bir tık ileri götüreyim: Oteller arasında da en çok kayak otelleri tercih sebebi.
Çünkü kayak, snowboard yapılan pistler otel arazisi içinde kabul ediliyor. Yani sokağa çıkma yasağı nedeniyle binanın içine tıkılmıyorsunuz, açık havaya çıkıp sporunuzu yapma imkânınız da var.
Berrak Tüzünataç yüzü, boynu, kolları ve göğsünün her yerine çeşitli büyüklüklerde “Bla bla bla” (falan filan) yazarak Instagram’da paylaştı.
Bir değil, iki değil, peş peşe çok tartışılacak üç kare.
Aslında fotoğraflar öyle bir kadrajlanmış ki derin dekolteli bir kıyafetten fazlası yok.
Peki neden çok tartışılacak? Çünkü aynı zamanda direkt nüdizme gönderme yapan, çıplaklığı çağrıştıran pozlar.
Paylaşımların altında yaptığı İngilizce açıklamada bunun sanatçı arkadaşları Burcu Karademir ve Esra Gülmen ile yaptığı ortaklaşa bir çalışma olduğunu yazmış.
“Bedenlerimiz üzerinde lüzumlu lüzumsuz konuşmaya hakkınız yok” gibisinden feminist bir mesaj vermeye çalıştığını tahmin ediyorum.
Artık isimlerini eskisi kadar sık duymasak da hatırlarsınız, 2010’ların başında Ukrayna çıkışlı Femen grubu vardı. Kadın meselelerine dikkat çekmek için dünyanın çeşitli yerlerinde büyük ses getiren üstsüz eylemler yapıyorlardı.
Fotoğraf: Selçuk Şamiloğlu
◊ Avustralya’daki restoranınız Efendy’nin ünlü müdavimlerinden hangisini daha çok seviyorsunuz: Nicole Kidman mı, Rebel Wilson mı?
- Kesinlikle Rebel. Nicole Kidman ve aslında pek çok başka önemli insan da var ama Rebel bir başka. Çünkü hem bize sürekli geliyor hem de bizim mahallemiz Balmain’de yaşıyor. Dünyanın en tatlı müşterisi. Türk yemeklerini çok seviyor. Çok da iyi bir insan. O yüzden Hollywood’da yıldızı gittikçe yükselen Rebel Wilson diye cevap veriyorum buna.
◊ Hangi yemeğinize daha çok güvenirsiniz: Avustralya’da yılın yemeği seçilen alinaziğinize mi kadayıflı karidesinize mi?
- Alinazik! Hem restoranımıza hem de şef olarak bana hakikaten çok prestij kazandırdı. İnsanlar da bayılıyor yemeye.
◊ Elinizin lezzetinde kimin daha çok hakkı var: Restoranında yetiştiğiniz anneniz mi, size Avusturalya’da danışmanlık yapan, Çiya’nın sahibi Musa Dağdeviren mi?
- Musa Usta’nın restoranımıza büyük katkıları oldu. Bize destek oldu, kafamızı değiştirmemizi sağladı. Ama yıllardır beraber çalıştığımız için el lezzetim daha çok annemden geliyor.
İngiliz yaşam dergisi Tatler, zenginliğin yeni sembollerini duyurmuş. Bu tür haberler bütün dünyada hemen alıcı bulur, çeşitli mecralarda dolaşıma girer.
Türkiye’de de öyle oldu tabii. Yalnız bizim için biraz fazla “Batılı”.
Mesela zenginliğin yeni kriterleri arasında “nakit taşımamak” var. Bizde olmaz. Bahşiş bile bırakacaksan, onu Batı’da olduğu gibi kredi kartıyla ödediğin hesaba ekleyemezsin.
Tiko para bırakacaksın masanın üstüne. Sonra çıkışta arabanı getiren valeye de soramazsın “Üstünde post cihazı var mı” diye...
Yeni zenginliğin bir diğer alameti “çok çocuk sahibi olmak”mış... Brad Pitt, Kim Kardashian gibi çok çocuklu ünlüler sıralanıyor arkasından.
Bizde çok çocuk yapmak zenginlik alameti olsaydı, nüfusun 70 milyonunun İsviçre ayarında yaşaması gerekirdi.
Ve doğudan batıya doğru değil, batıdan doğuya doğru artması gerekirdi refahın.
Salı günü Ezel Akay’ın yeni filmi “9 Kere Leyla” için “Hiçbir başarısı, bu başarısızlık kadar gündem olmamıştı” diye yazmıştım.
Akay’ın kâh oyuncu, kâh senarist, kâh yapımcı, kâh yönetmen olarak inanılmaz güzel işlerde imzası var.
Mesela “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak”, “Güneşe Yolculuk” ve “Tabutta Rövaşata”nın yapımcısı.
“Neredesin Firuze”nin oyuncusu, yapımcısı ve yönetmeni.
“Karagöz ile Hacivat Neden Öldürüldü?”nün hem senaristi, hem oyuncusu, hem yapımcısı hem de yönetmeni...
“Karagöz ile Hacivat Neden Öldürüldü?” benim için bir başyapıt.
Türkiye’nin 14’üncü yüzyılını İlber Ortaylı bile bu kadar isabetli ve lezzetli bir tarih perspektifinden anlatamaz. O yüzden de ‘gönlümün yönetmeni’. Son işi “9 Kere Leyla” hemen herkes gibi bende de hayal kırıklığı yarattı. Yarısında bıraktım.
Bu kadar kalabalık olduklarını bilmiyordum. Önceki gece saat 21.00’de aynı anda paylaşım yapma çağrısı yaptılar ve Twitter’da gündemin üst sıralarına oturmayı başardılar.
Yıldız Tilbe, Aleyna Tilki gibi ünlü aşı karşıtlarına bakındım ama aralarında göremedim.
Dertleri şu: Aşı olmak istemiyorlar. İsteyenleri ve taraftarlarını da faşistlikle suçluyorlar. Zaten açtıkları tag de #aşıcıfaşistler.
Olduk mu size bir de faşist... Sanki elimizde iğne, sokak sokak dolaşıp yakaladığımıza saplıyoruz.
Paylaşımlardan takip edebildiğim kadarıyla kendi aralarında ikiye ayrılıyorlar. Birinci grup korona salgınının zaten olmadığına inananlar.
İnsan kötü bir şey söylemek istemiyor tabii ama bir nefessiz kal da göreyim seni, var mıymış yok muymuş hastalık.
Allah kimsenin başına vermesin: Gazeteden bir arkadaşımız, gastronomi yazarı Ebru Erke hastalığı ağır geçirdi. Canımız, ciğerimiz. Onun hastanede nefes alamadığını bildikçe telefon başında bizim ciğerlerimiz buz kesti, nefeslerimiz kesildi. Neyse ki şimdi iyi.
Yonca Evcimik’in 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nde çıkardığı “Ayıp Şeyler” adlı rap şarkısı büyük tepki toplamıştı.
Her ne kadar farkındalık yaratmaya çalıştığını söylese de şarkıdaki seksist sözlerden dolayı çok eleştirilmişti.
Tam da kadına şiddet gününde, “Açarsan mahremini içeri girer işte öyle... Dik dur ahlaklı ol ki seni hak ettiğin gibi sevsinler...” gibisinden abuk sabuk, neye hizmet ettiği anlaşılmayan sözler...
Eleştirenlerin arasında ben de vardım: “Kadına şiddete dikkat çekeceğim diye bir darbe de kendisi vurmuş. Ne kör gözüm parmağına bir şey bu yaptığı... Eşi dostu da mı yok? Kimse de ‘Sen n’apıyorsun? Bir dur, bu yanlış olur’ demedi mi?” diye yazmıştım.
Evcimik, sosyal medyada hakaret ve küfür içerikli yazılar yazanlara karşı dava açmaya hazırlanıyormuş. Kendisine karşı linç kampanyasına destek veren köşe yazarlarını da şikayet edecekmiş.
Hakaret ve küfür söz konusuysa elbette hakkını sonuna kadar arasın. Ama “linç kampanyasına destek veren köşe yazarları” denince herhalde buna ben de giriyorum.
Bu vesileyle sözlerimi aynen tekrar edeyim ki o kadar eleştirinin arasında gözden falan kaçar, şikayette ismim eksik kalmasın:
◊ Çalışmalarınıza 1982 tarihli “Bıçak Sırtı” (Blade Runner) filminin yön verdiğini söylüyorsunuz. Hikâyesi, yaşadığınız Los Angeles’ta ve tam da günümüzde geçiyordu. Günümüz Los Angeles’ı mı, “Blade Runner”ın Los Angeles’ı mı?
- “Blade”in dünyası tabii. Çünkü çok daha yaratıcı. En azından uçan bir araba var, yeriniz ve yönünüz var. Günümüz Los Angeles’ı çok büyük. Enteresan bir yalnızlık duygusu yaratıyor. Toplu taşıma yok. Bir yerinden bir yerine gitmek bir fikir, sosyalleşmeye kalkmak bir plan demek. Burada İstanbul’da olduğu gibi “birine rastlamak” kavramı yok. Birine rastlamanız için bunu tasarlamış olmanız gerek.
◊ Peki bir Kadıköylü olarak Los Angeles’ta yaşamanın nesi zorluyor: Her yiyeceği bulamamak mı, burada gündüzken orada gece olması mı?
- Çeşitliliğin her anlamda çok yüksek olduğu bir yer Los Angeles. Dolayısıyla yemek kültürü de çok zengin. Zamanlama konusundaysa evet. Üstelik sadece İstanbul’la yaşamıyorsun bu sorunu. Dünya çapında iş yapıyoruz. Mesela Avustralya-Melbourne’le de saatler farklı. Bazen keşke bir “dünya saati” olsa diyorum.
◊ Sizin için hangisi daha değerli: Walt Disney Konser Salonu’nu tasarlamanız mı, NASA’ya “veri heykeli” hazırlamanız mı?
- NASA. Son 60 yıldır gerçekleşen bütün projelerin yapıldığı 230 numaralı bir binası var. 2 yıldır oranın hatıralarını çalışıyoruz. Arşivlerini kullanıyoruz, uzay araştırmalarına şahitlik ediyoruz. Kurumun en dahi insanlarıyla sohbet edebilmek mükemmel bir motivasyon. Giriş kartım var, NASA çalışanı gibiyim. İstediğim yerine gidebiliyorum. Küçük bir haber de vereyim: Bu çalışmanın bir bölümü baharda İstanbul’a gelecek.
Sanki korona aşısı Türkiye’ye ulaştı; herkese yetti, sıra bize geldi de vurulup vurulmamaya kaldı iş.
Ünlüler aşı hakkında açıklama üzerine açıklama yapıyor.
Mesela testlerinden bazıları negatif, bazıları pozitif çıkan Aleyna Tilki aşı olmak istemiyormuş.
“Sen olsan bari” diye tempo tutacak halimiz yok.
Hem yaşına vermek lazım, küçükken okulda hangimiz korkmadık ki aşıdan?
Asıl zor olanı Yıldız Tilbe.
Tutturmuş çip takacaklar da çip takacaklar...
En son Cüneyt Özdemir’le sosyal medya polemiğine girdi. Bill Gates’e de Cüneyt Özdemir’e de demedik laf, etmedik hakaret bırakmadı:
EN SONUNDA MASKE SATMAYA BAŞLADIMMüslüm Döner (52), müzisyen
Zaten önce görüntüsü etkiliyor insanı: Uzun saçlı, dövmeli, yalınayak, keçi sakallı, darbukacı. Üzerinde şamanik kıyafetler... Her türlü vurmalı çalgıda inanılmaz bir perküsyonist.
The Black Eyed Peas’in ‘Tonight’s Gonna Be A Good Night (I Gotta Feeling)’ şarkısında bir konuştururdu darbukasını, neye uğradığınızı şaşırırdınız.
Kendi organize ettiğim birkaç geceye de çağırmıştım. Ortalığı yıkıp geçmişti.
Müslüm Döner. Facebook’tan takibe alırsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.
‘Ben İnsan Değil miyim’ belgeselinde gördüm. Pandemideki işsiz aylar sonucunda pazarda maske satmaya başlamış: “Rengârenk maskeler 5 lira!”
Salgından önce nasıl para kazanıyordun?
100 üzerinden kaç?
Nesrin Cavadzade şöyle diyor:
“Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var: Kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım. Öptüm.”
Bu yaz çıkan “kilolu fotoğraf paylaşma” trendinden, beden olumlama nakaratlarından falan daha etkili, kısa ve net.
Ünlü kadınların maruz kaldığı dış görünüş şiddetine karşı bugüne kadar verilmiş en özgüvenli, cool, kendiyle barışık mesaj.
“Öptüm” diye bitiriyor, dışarıyla da barışık.
100 üzerinden kaç?
Bülent Ersoy cuma günü yine medya eşliğinde kürk alışverişine çıktı. O sırada kendisine hayvanseverlerin tepkileri sorulunca eski kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını söyleyiverdi.
Bunun için bir gece düzenleneceğini, kürklerin orada satılacağını, epey bir para edeceğini...
Ama bu açıklamanın, önü sonu pek düşünülmeden, hatta ÇYDD’ye hiç sorulmadan/danışılmadan yapıldığı çok belliydi.
“Hemen oracıkta” aklına geldiğine eminim. Sırf medyaya başlık olsun diye.
Oldu da. “Bülent Ersoy eski kürklerini ÇYDD’ye bağışlayacak” diye düştü önümüze haberler.
Ama kürk ticareti yapılan bir geceden gelecek bağışı, ne ÇYDD yönetiminin ne de aralarında çok sayıda hayvansever bulunan destekçilerinin kabul etmesi imkânsız.
Nitekim öyle oldu, ÇYDD pazartesi günü bu bağışı kabul edemeyeceklerini açıkladı.
Bülent Ersoy bunu anlamaya çalışacağına yine kızdı, bu kez el artırdı.
Tam ismi Kylie Kristen Jenner. Kim Kardashian’ın üvey kardeşi.
23 yaşında. 14 yaşından beri moda ve gösteri dünyasının içinde. Stil elçisi. Ayakkabı ve çanta tasarımcısı. Kendi kurduğu Kylie Cosmetics’in CEO’su. Dünyanın en genç milyarderleri arasında gösteriliyor.
ABD, Los Angeles’ta yaşıyor. Ama önüne harita açsanız değil Türkiye’nin yerini, Los Angeles’ı bulabileceğinden emin değilim.
Tam ismi Liz Remka Rebronja. Türkiye’de “Banu Alkan” ve “Afrodit” gibi lakaplarla tanınıyor.
62 yaşında. Yarı erotik, sabun köpüğü filmlerde oynadı.
20-22 sene evvel “Neremi Neremi” diye başarısız bir şarkıcılık denemesi de oldu.
Hayatını medya ve sosyal medyanın ilgisini çekecek tuhaf açıklamalarla idame ettiriyor.
◊ Sadece birini kullanabilseniz kartvizitinize hangisini bastırırdınız: Model mi oyuncu mu?
- Model. Ama hakkım varsa ‘Türkiye Güzeli’ yazmak isterdim.
◊ Hangisi daha avantajlı: Fakir ama güzel doğmak mı zengin ama çirkin doğmak mı?
- Bu tamamen kişinin karakterine bağlı, neyle mutlu olduğunuz önemli... Yoksa hayatın kişiyi nereye götüreceği hiç bilinmez.
◊ 11 Nisan, Koç kadını... Hangi özelliği daha kötü: Sahiplenmecilik mi ihtiyatsızlık mı?
- Gözü karalık. (Gülüyor)
◊
Efsane cuma/kara cuma olarak da bilinen indirim günlerinin şampiyonu Bülent Ersoy.
“Fiyat sormadan” alışveriş ettiği üzerine bir efsane dolaşır ya, o yüzden indirimlerden faydalandı mı bilmiyoruz.
Ama her yerde önümüze çıkan ve gına getiren indirim reklamlarından etkilendiği belli.
Ama her şey film tadında yaşanıyor. Senaryosu biraz acemice, ayaküstü yazılmış bir filmler.
Mesela daha üç gün önce Bodrum’daki evine aksesuvar almaya çıktı. 6 saatte 100 bin lira harcadığı söyleniyor. Hakikaten de Zorlu Center’ın çıkış kapısı paket, paket, paket...
“Alışveriş taksiye sığmadı” diye verildi haberler.
E sığmaz tabii, siz altı saatlik alışverişe niye taksiyle gider de özel van minibüsüyle gitmez?
BUGÜNE KADAR HİÇBİR KRİZ BUNUN YAKININDAN BİLE GEÇMEDİMüdür Halil İbrahim Karagül - Ece (Dokuz) Bar
36 yıldır aynı müessesede çalışıyor. Komi olarak girdiği Ece Bar’ın restoran müdürü. Ece Aksoy mekânını Etiler’den Arnavutköy’e, Kuruçeşme ve sonra Beyoğlu’na taşıdıkça onunla birlikte bu yerlerde ‘esnaflık’ yaptı. Mekânlarında Pakize Suda’dan Sezen Aksu’ya sahneye çıkmayan kalmadı. Bunca yıl içinde elinden yüzlerce garson, komi, barmen, şef geçti.
Bugüne kadar yeme-içme sektörünün etkilendiği çok dönem görmüşsünüzdür herhalde...
Ne ekonomik krizler, ne dönemler... Hatta Gezi olayları bile çok etkili olmuştur sektör üzerinde.
Ama...
Ben hiç böyle bir dönem görmedim, yakınından bile geçmedi. Üç ay zaten kapalı kaldık. Tam belimizi doğrultacağız, saat ‘22.00’de kapanma tedbiri geldi. Sonra tamamen kapama.
Bu işin ‘dükkân’ kısmı. Peki çalışanların durumu nasıl?
Anlattığım süreç içinde 12 kişiden üçe düştük. Maaş alamıyoruz.
Çok önemli kadın. 1991’de çıkardığı “Abone”, 90’larda Türk pop patlamasının miladı kabul ediliyor.
Sonrası da geldi, “8.15 Vapuru” falan...
Ama sen tut, tam 29 yıl sonra, “Ayıp Şeyler” diye bir rap şarkısı yap.
Üstüne klip çek, yayın tarihini de 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ne denk getir.
Ve dünyanın en cinsiyetçi mesajlarını ver:
“Açarsan mahremini içeri girer işte öyle... Dik dur ahlaklı ol ki seni hak ettiğin gibi sevsinler...”
Hiç öyle bir kadın değil, belki niyet de iyi ama amacının ne olduğu anlaşılmayan, kafası karışık, saçma sapan bir şarkı. Kadına şiddete dikkat çekeceğim diye bir darbe de kendisi vurmuş.
Ne kendisinden beklenmeyecek, ne kör gözüm parmağına bir şey bu yaptığı...
İnsan ırkını temsilen tek bir güzel seçilse o bir erkek olurdu
Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy, Deniz Akkaya, Deniz Pulaş... Bugün ekranda, beyazperdede, podyumlarda tanıdığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz kim varsa onun eseri. Güzellik ve yakışıklılığı tescilleyen bir estetik noteri gibi. Fakat Erkan Özerman, 33 kez düzenlediği Best Model’den çok daha fazlası. İnanılmaz bir hayat: Liyakat madalyaları olan bir dans kralı. Ülkemizde show business’in, gece hayatının öncülerinden. En iyisi başa saralım, paşa dedesinden başlayalım.
◊ Paşa torunu olmanın nesi güzel: Tarih kitaplarında dedenizi okumak mı, sat sat bitmeyen antikalar mı?
- Dokuz nesil ailesini bilen nadir insanlardan biriyim ama sat sat bitmeyen antikalarım hiç olmadı. Tabii ki tarih kitaplarından onların devlet yönetiminde ne kadar önemli görevler yaptıklarını bilmek çok güzel bir şey. Sultan Aziz’in Zaptiye Müşiri Pepe Mehmet Paşa’dan itibaren hepsinin çok önemli görevlerini okumak insana değişik bir gurur yaşatıyor.
◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Anadolu Yakası. Kadıköy’de, Khalkedon topraklarında doğdum. O insanlar İstanbul’a Bizanslılardan önce gelmiş, bu toprakların ilk sahipleri.
◊ 1938 doğumlusunuz. Hangisinin bitişini daha mutlu hatırlıyorsunuz: Katılmadığımız II. Dünya Savaşı mı, asker gönderdiğimiz Kore Savaşı mı?
- II. Dünya Savaşı’nın bitişi... Evet, savaşa katılmadık ama babam yine de üç kez askere alındı. Savaş bittiğinde eve dönmesi ailemizin en mutlu olayıydı.
◊ Gençken hangisi size daha inanılmaz geliyordu: Bir gün insanoğlunun Ay’a ayak basacağı mı, Berlin Duvarı’nın yıkılacağı mı?
- Bir gün, insanoğlunun Ay’a ayak basacağı inanılmaz geliyordu. Berlin Duvarı’nın şu veya bu şekilde er geç yıkılacağını zaten bekliyordum.
◊ Hangisine aidiyet duygunuz daha yüksek: Galatasaray Lisesi mi, Ankara Siyasal mı?
- Pek tabii Galatasaray Lisesi... Her zaman Galatasaray Lisesi.
◊ Paris 8 Devlet Üniversitesi’nde 40 yaşında sosyoloji doktorası yaptınız. Hava olsun diye mi, hep içinizde ukde miydi?
- 62 yıllık meslek hayatımda hiçbir zaman hava olsun diye bir işe imza atmadım. Paris 8, sol bir üniversitedir. Doktora tezi olarak “sanatçının halk üzerindeki etkisi” konusunu seçtim. Model olarak aldığım kişiyse klasik müzik eğitimi almış bir opera sanatçısıydı. O devirde solcu diye sanatını icra etmekten men edilmişti. Yurtdışına çıkması yasaktı. Bu kişi halkının sazı olan bağlamayı çalarak halk müziğini, halk şairlerini gündeme getirerek bir ülkeye öncülük etmiş olan Ruhi Su idi.
◊ Hangisi daha gurur verici: Oscar de France ödülü mü, Fransa Devlet Liyakat Madalyası mı?
- Fransa Devlet Liyakat Madalyası tabii ki gurur verici bir ödül. Resmi bir mektupla Fransa Cumhurbaşkanı Ekselans Jacques Chirac’ın bizzat beni seçmiş olduğunu yazması... “Chevalier de L’ordre National de Merite” için Fransız Sarayı’nda özel bir tören yaptılar. Paris’ten Hanedan Prensesi S.A.R. Anne de Bourbon de Sicilies geldi ve sağdıçlık yaptı.
◊ Nasıl gece hayatı, organizasyon ve show business işine girdiniz: Hayatın cilvesi mi, kumaşınız mı böyleymiş?
- Hayatımın birçok ağır cilvesi var. Gece hayatı, organizasyon işleri her zaman var olmuş, fakat modern show business’ın ilki olmak, o cesareti göstermek benim şartlarımda kolay olmadı. Ama açtığım yolda bu mesleğin bugün geldiği yere bakınca mutluluk duyuyorum.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Facebook-Twitter-telefon mu, robdöşambr-terlik-televizyon mu?
- Robdöşambr-terlik...
İSTANBUL DANS KRALIYDIM
◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz? Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün dansları yapabilmek mi?
- İmkânım oldu ve seçtim, uzun yıllar dans ettim. Hatta bir yarışmada “İstanbul dans kralı” bile seçilmiştim.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Sophia Loren mi, Brigitte Bardot mu?
- Sophia Loren... Kendisi ve eşi Carlo Ponti’yle zaten dostluk ve şahsi yakınlığım var. Çok güzel akşam yemeklerimiz olmuştur. Sophia’nın şapkalarının tasarımcısı Jean Barthet, İstanbul’da Best Model of the World Yarışması’nda eserlerini sunmuş, biz de ona “Ömür Boyu Başarı” ödülü vermiştik. Sophia, törenin en görkemli yerinde Los Angeles’tan telefonla bağlanarak bize çok güzel şeyler söylemişti. O zarafetini unutamam.
◊ Peki Yeşilçam’dan? Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit... Birini diğerine tercih etmem, dördünü bir olarak kabul ederim.
◊ Hayatınız bir film olsa kim yönetirdi: Ferzan Özpetek mi, Atıf Yılmaz mı?
- Ferzan Özpetek’i beğeniyorum, çok güzel filmler yapıyor. Ama tercihim dostum, sevgili Atıf Yılmaz olurdu.
◊ Sezen mi, Ajda mı?
- Ajda’yı da Sezen’i de ilk günlerinden tanıyorum. Önce Ajda, sonra Sezen hayatıma girdi. İkisinin de hatıralarımda çok güzel yerleri var.
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Barış Manço Frankofon, Cem Karaca Anglosakson kültürden geldikleri için birbirinden farklı. Galatasaray Lisesi’nden Barış Manço daima tercihim. Ankara Radyosu’nda 8 sene ‘eğlence yayınları müdürlüğü’ yaptım. DJ olarak sanatçılarla içli dışlıydım. Hep destek verdiğim bir sanatçıydı.
◊ Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Cem Yılmaz takdir ettiğim bir sanatçı. Ama Ata Demirer “Eyyvah Eyvah” filmiyle bende öne çıktı.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Dario Moreno’yu anlatan ve yakında piyasaya çıkacak “İzmirli Dario” kitabımda Orhan Veli’ye de yer verdim. Eşi olmayan bu dostluğa şaşıracak ve hayran kalacaksınız. Ama benim şair olarak tercihim daima Nâzım Hikmet’tir.
EN GÜZELLER, EN YAKIŞIKLILAR
İlk büyük başarıyı
Kenan İmirzalıoğlu getirdi
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Fakir ve güzel olmak, zengin ve çirkin doğmaktan daha avantajlı.
◊ İnsan ırkını temsilen tek bir güzel seçilse: Kadın mı olurdu, erkek mi?
- O bir erkek olurdu... Bu cevap sıkıntı yaratabilir ama ben inandığımı söylerim. İnsan ırkını erkeğin temsil ettiğini kabulleniyorum.
◊ Best Model yarışmasıyla sektöre kazandırdığınız hangi erkek hakkını daha iyi verdi: Kenan İmirzalıoğlu mu, Kıvanç Tatlıtuğ mu?
- Best Model Yarışması’nda sektöre kazandırdığım erkek ve kadın model sayısı 147. Hepsi kıymetlimdir. Ama ilk büyük başarıyı bize Kenan İmirzalıoğlu getirdi.
◊ Peki Best Model yarışmasıyla sektöre kazandırdığınız hangi kadın hakkını daha iyi verdi: Deniz Akkaya mı, Deniz Pulaş mı?
- Deniz Akkaya bugüne kadar seçilmiş kadın modeller içinde her zaman en ön sırada.
HAYAT BİLGİSİ
Günün doğuşunda umut vardır
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Geceleri saymazsam 41 yaşıma bastım. Binlerce insan tanıdım, hatırlayamadığım oluyor. Kimseyi kırmak istemem, bazı sorularla kim olduğunu anlamaya gayret ederim.
◊ Misafir gittiğiniz bir yerde yemeği beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- II. Dünya Savaşı’nı yaşadığım için hiç yemek beğenmezlik yapmam. Tabakta yemek, sofrada ekmek parçası bırakmam. Bu bana ailemin verdiği bir terbiyedir. Çünkü biz ekmeği karneyle alıyorduk.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Geceden planlayarak yatar uyurum, sabah o programı uygulamaya geçerim.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Gündoğumu... Günün doğuşunda daima umut vardır.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi,
yenmez mi?
- Hatır için daha güzel şeyler yesek olmaz mı?
ÖZEL MESELELER...
Aşka çok genç yaşta tövbe ettim
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar/yaz mı, sonbahar/kış mı?
- Hayatımın ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemi bitti. Şimdi kışımı yaşıyorum. Anılarla dolu bir hayatın romantizmini giderayak kışta yaşamak kaderim oldu artık.
◊ Kimselere âşık olamamak mı, her aşkın kötü bitmesi mi?
- Kimselere âşık olmamayı çok genç yaşta öğrenmiştim. Tövbe etmiştim.
◊ Hangisini tercih edersiniz/edegeldiniz? Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
- İnsan mutluluktan da ağlar, acıdan da... Önceden planlanan, hesaplanan bir şey değil ki. Ben samimi insanım, şayet içimden ağlamak geçiyorsa ağlarım. Artık eskiye nazaran da daha çabuk gözlerim doluyor.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Nefret güzel bir his değil. Kayıtsızlık, ilgisizlik de yaşamı boşa harcamaktır. Bunların hepsinden uzak olmak lazım. Aşkın karşıtı daima yine aşktır.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- Bodrum.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Obura.
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Tavla.
◊ Hangisi daha çok haz verir?
İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Film.
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