“İkinci normal”in yeni rakamları

Dışarıdan görünen tablo şu: Zengin, yakışıklı, yetenekli, popüler bir erkek... Ve seksi, güzel, sosyal bir kadın... Her ne olmuşsa olmuş ama taraflar üzerinde helalleşemiyor.

Burcu Çağrı diye biri var. Manken. Mankenliğinden tanımıyor olabilirsiniz, zaten 4 sene önce bırakmış. Ama Emre Altuğ’la ilgili iddialarından duymuşsunuzdur.

4 yıldır aşk yaşadıklarını iddia ediyor.

Durup dururken bir paylaşım yaptı, ortalık karıştı: “Gün geçtikçe çoğaldı bağımız, 4 senede. Seni çok seviyorum.”

Ortalık neden karıştı?

Çünkü biz Emre Altuğ’u manken ve oyuncu Çağla Şıkel ile hatırlıyorduk. Evlilikleri 4 yıl sürmüştü ama o aşktan geriye Uzay ve Kuzey adında iki çocukları kalmıştı.

Çağla Şıkel tek cümleyle çıktı işin içinden. “Beni ilgilendiren bir konu değil” dedi; polemiğe hiç girmedi ve geçti, gitti.

Burcu Çağrı ise paylaşımını sildi. Emre Altuğ’la aralarında ne konuşma geçti; neyi, nasıl hallettiler, orasını bilmiyoruz.

Yetmedi, iş derinleşti... Burcu Çağrı bu sefer “