İki kişi yan yana sessiz de kalabilmeli

EN PAHALI ESER
‘İstila’, 2020
Yağmur Çalış’ın ‘İstila’sı. Bir geyik heykeli. İnsan egemenliğindeki doğada diğer canlıların varlıklarını sürdürebilmesinin ancak ‘istilacı insan’ı taklit ederek mümkün olacağını savunuyor. Fiyatını hiç sormayın. Asıl mesele, bu ‘istilacı eser’i almaya kalkarsanız nereye sığdıracağınız...
EN UCUZ ESER
Organizasyonun en güzel yanı, doğrudan ‘üreticiden koleksiyonere’ olması. Genç sanatçıların eserleri halka açılıyor. Böylece bir sanat koleksiyoneri olmak istiyorsanız, işe küçük bütçelerle başlayabiliyorsunuz. Mesela Zeynep Aslanoba’nın kuklaları 1000’er lira.
EN DOĞRU ZİYARET SAATİ
Pandemi önlemleri nedeniyle herkes içeri küçük gruplar halinde alınıyor ve ziyaret 45 dakika kadar sürüyor. Benim şansıma mıydı bilmiyorum, sergiyi 14.00’te gezdim ve sanatçılardan dördüyle tanışma ve işlerinde ne anlatmak istediklerini bizzat kendilerinden dinleme fırsatı buldum. Genç bir sanatçıyı heyecanla eserlerini anlatırken izlemek o kadar güzel ki...
Balat’ın bir duvarında bir balina resmi... Beyoğlu’nun bir kaldırımında panda... Etiler’in bir otobüs durağında aslan...
Belki siz de ben de denk geldik ama çok dikkatimizi çekmedi, herhangi bir sokak sanatı örneği sandık.
Ne olduğunu anlayamadık, aklımızda bile kalmadı. Zaten çok büyük değiller.
Fakat bunlardan şehrin farklı noktalarına dağılmış tam 400 tane var. Sonra hepsinin tek tek fotoğrafı çekiliyor.
Çocukken defterin kenarına şekiller çizip yaprakları hızlıca taradığımızda çizgi film elde ederdik ya... İşte o fotoğraflar da arkaya arkaya konduklarında sanki bir balina Balat’ta yüzüyor, sanki bir panda Beyoğlu’nda dolaşıyor, sanki bir aslan Etiler’de av arıyor gibi bir video ortaya çıkıyor.
Üstelik kolaj şeklinde çizildikleri için rengârenkler. Çok eğlenceli.
Ama hepsinin tek tek elle yapıldığını ve 2 sene sürdüğünü düşünürseniz deli işi.
İşte o deli,
Sevdiğim birini sosyal medyada durduk yere gündemde görünce “Acaba bir şey mi oldu?” diye ödüm kopuyor.
Gülşen Bubikoğlu’nu görünce de öyle oldu.
Öyle ya yeni bir filmi yok, yeni programı, projesi, bir yere katılıp açıklama yapmışlığı yok.
Niye durduk yere gündemin en üst sıralarına yerleşsin?
Sonra biraz tarayınca anlaşılıyor ki Gülşen Bubikoğlu’nu seven hayranları ansızın gaza gelmiş, “Bence Türk sinemasının en güzel kadını” yorumları eşliğinde kadını TT yapmışlar.
Güzellik göreceli kavram.
Kimi Türkan Şoray’ı, kimi Filiz Akın’ı, kimi Hülya Koçyiğit’i, kimi de Fatma Girik’i daha güzel bulabilir... Dönüp de “Niye” diye soramazsın.
Emektar oyuncu İlyas Salman, katıldığı bir programda Şener Şen’i “halka açık olmamakla” eleştirdi.
Konuşmanın özetinden anladığımız şu: Neden toplumsal olaylar karşısında ortaya çıkmıyorsun, bildiğimiz/tanıdığımız sanatçı kimliğinle tepkini ortaya koymuyorsun...
Yangın olur...
Deprem olur...
Doğu Akdeniz’de gerginlik başlar...
Azerbaycan’da savaş çıkar...
Hemen bir cadı avı başlıyor. Hangi ünlü reaksiyon gösterdi, hangisi eksik kaldı, kim niye gösterdi; kim, neden göstermedi.
◊ 90 yaşındasınız... Hayatınız bir maç olsa ömrünüzün hangi yarısını tekrar oynamak isterdiniz: İlk 45 mi, ikinci 45 mi?
- Hiç tereddütsüz ikinci yarısını tekrar yaşamak isterim. Çünkü öncelikle eşim Gül olmak üzere, tüm güzellikler başıma ikinci yarıda geldi.
◊ Kimselere âşık olamamak mı, her aşkın kötü bitmesi mi?
- Amma da yaptın yahu, aşksız olmaz. Olsun, olsun da kötü bitsin. Güzelken verdiği enerji, duygu yeter.
◊ Hangisi daha iç gıdıklayıcı: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Göz kırpmak! Çünkü dopamin, serotonin gibi hormonların salgılanmasına neden oluyor.
◊ Yılın hangi mevsimi daha romantik? İlkbahar/yaz mı, sonbahar/kış mı?
Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Takır takır jantın üzerinde gidiyoruz. Durduk. Ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor.”
Bu cümleden anlıyoruz ki bir kocası olduğu için Demet Akalın çok şanslı.
Arayacak kimsesi olmadığı için de arabada beraber gittiği arkadaşı şanssız.
İyi ki lastik eve yakın bir yerde patlamış.
Ezkaza şehirlerarası yolda olsa, atıyorum İzmir girişinde... Çaresiz, herkes gibi “yol yardım ekibi” çağıracaktınız. O zaman şanslar eşitlenecek miydi?
Ama asıl mesele, insanın gönlünü verdiği eşini, o kişi olduğu için, ona ne kadar hayran olduğu için, onunlayken kalbinin, zihninin ne kadar açıldığı için değil de böyle pratik ihtiyaçları öne çıkararak izaha kalkışması.
E sevgi neydi o zaman? Sevgi lastik değiştirmek mi?
Hepsi hepsi Külkedisi’nin balosu kadar. Vakit gece yarısı oldu mu müzik susacak, eğlence bitecek, herkes evlerine dağılacak.
Daha az evvel yarın yokmuşçasına çığlık atıp sirtaki yapan, dolu kadehi ağzıyla yerden kaldırdığı gibi tekrar yere fırlatıp kıran kadının camdan ayakkabısını ara ki bulasın...
Herkes bunu bildiği için saat 20.30’da masalarda çoktan yerlerini almış, Girit ezme, deniz börülcesi, Yunan usulü cacıki gibi mezelere girişmiş bile.
Burası Cihangir’deki eski Hazine.
Biraz makyajla Yunan tavernası ‘Tanisia’ oldu geçen hafta. Camlarda, masalarda Antik Yunan figürleri, etraf biraz daha beyaz, acıcık daha mavi...
Kitle, Hazine’nin kitlesi değil. Daha çok kadın kadına masa gelmiş. Girişte kafalarına çiçekten yapılmış taçlar takıyorlar. Bana mı öyle denk geldi bilmiyorum ama inanılmaz bacak dekoltesi var.
Tam bu sıralarda sohbet ettiniz ettiniz, sonra yavaş yavaş müziğin sesi yükseliyor, birbirinizi duymanız imkânsız hale geliyor. Türkçe-Yunanca ortaya karışık çalıyor. Bildiğimiz Türkçe şarkıların Yunancaları, Yunanca şarkıların Türkçeleri. Mesela Nilüfer’den dinlediğimiz ‘Haykırsam Göklere’... Yani ‘Ta Mavra Matia Sou’...
Kadın masaları çok daha eğlenceli
◊ “Ne olacaksa olsun”cular:
Salgın ilk başladığında önlemler konusunda titizdiler. Evden hiç çıkmıyor, sipariş verdikleri su bidonunu bile önce küvette yıkıyor, sipariş torbalarını bir gün balkonda bekletiyorlardı. Ama aradan geçen 7 ayda bunaldılar.
Artık televizyonda, gazetede bile korona haberlerine dayanamıyorlar. Kendi içlerinde de ikiye ayrılıyorlar: En azından sokakta sosyal mesafe ve maske kuralına uyanlar, polis ve ceza korkusu olmadığı sürece ona da uymayanlar.
◊ “Ben koronayı atlattım”cılar:
Zaman zaman benim de dahil olduğum grup. Tıbbi hiçbir dayanağımız yok. Tamamen goygoy olsun diye, cahillikten. Hatta bana sorsanız iki kere falan bile geçirmiş olabilirim. Fakat cahil-cahile sohbet çok zevkli. Aranızda şöyle konuşmalar oluyor: “Bende ateş yükselmedi, öksürmedim de. Biraz kollarım ağrıdı.”
◊ “Her işin başı tedbir”ciler:
İlk günden itibaren ve hâlâ bütün kurallara sıkı sıkıya uyanlar. Tanıdıklarıyla açık havada bile görüşmüyorlar. Benim asıl dahil olduğum grup burası. Neredeyse sadece iş ve alışveriş için dışarı çıkıyorum, o da haftada iki. Üç kere de şehir dışına çıktım. Gerisi paso karantina. Fakat hiç zorlanmıyorum, hatta biraz işime bile geldi.
Aralıkta evlendi. Amsterdam’da.
O gün “Lunapark gibi bir hayatımız olacak” diye yazmıştı eşi Burcu Kıratlı sosyal medyada.
Kadıncağız ne bilsin çarpışan otolara bineceklerini.
Eylülde boşandı.
E olabilir, her evlilik bir yastıkta kocamayla bitmez, bazen dokuz ayda doğru kararı vermediğini anlarsın, üzücü ama ayrılırsın.
20 gün sonra barıştılar.
Akçıl, sosyal medyadan “24.09.2019 milat” paylaşımı yaptı.
Mabel Matiz’in “Toy” klibi gündemde. Çekimleri Fethiye-Kayaköy ve Kaş-Patara’da yapılan video hakikaten enteresan.
Etekleri led ışıklı semazen görselleri, çölde (Patara kumsalı) oldukları yerde yıkılıp yıkılıp tekrar kalkan dansçılar...
Zaten Matiz de kliple ilgili Onur Baştürk’e verdiği demeçte “Toy; kırılan, düşen, zorluklardan geçen ama bir şekilde yoluna devam eden insanın hikâyesi” demiş.
Tek sorun, klibin bu kadar gerçekçi olmasının nedeninin gerçek olması.
Mabel Matiz, “kırılan, düşen, zorluklardan geçen” diyor ya...
Çekim sırasında bire bir yaşanmış.
Klipte yer alan dansçılar 55 saat aç susuz çalıştırılmış.
◊ 72 yaşındasınız. Ömrün hangi kısmını tekrar yaşamak isterdiniz: İlk 35 mi ikinci 35 mi?
- Ömrümün ikinci 35 yılını tekrar yaşamak isterim. 60 yaşımdan sonra zihnim açıldı ve IQ’m arttı.
◊ Hangisi daha gurur verici: Times dergisinin “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesine girmek mi Rolling Stones dergisinin “100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali” listesine girmek mi?
- İkisi de çok gurur verici tabii ama Times dergisinin listesinde olmanın benim için şöyle bir anlamı var: 15 yaşımdayken Ankara radyosunun stüdyolarında söylediğim ilk şarkı Amalia Rodrigues’in “Abandonado” adlı şarkısıydı. Yıllar sonra alfabetik sırayla yayınlanan ‘Efsane Kadın Şarkıcılar Listesi’nde onunla yer almak benim için daha şaşırtıcı oldu.
◊ Üç kere hapse girdiniz. Trafik kazası geçirip bir süre çelik iskelete mahkum oldunuz. İnsanda hangisi daha çok haksızlık duygusu uyandırıyor: Ruhun demir parmaklıklar arkasında olması mı bedenin çelik iskelete hapsolması mı?
- Ruhun ve bedenin demir parmaklıklar arkasında olması...
◊
Sosyal medyada @sheyliee olarak bilinen Sheyenne Shea İngilizce ve Türkçe olarak yayımladığı mesajında şöyle diyordu:
“Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye’ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Aylardır Türk erkeklerinden ölüm tehditleri ve fazlasını içeren taciz mesajları alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler.”
Olay biraz tuhaftı.
Türkler gerçekten başka bir ülkenin fenomenini tacizleriyle bezdirip Türkçe mesaj yazacak hale getirmiş olabilir miydi?
Eğri oturalım, doğru konuşalım: Olabilir.
Kendi kadınlarımıza yaptığımız taciz, artık sınırlarımızı, okyanusları aşmış; ülke dışına taşmış olabilir miydi?
Eğri oturalım, doğru konuşalım: Olabilir.
Efsane lokanta Kantin’in şefi Şemsa Denizsel’in dillere destan ekşili dili... Reşitpaşa Amanda Bravo’nun şefi İnanç Baykar’ın pekmezli ciğeri... Apartıman Yeniköy’ün şefi Burçak Kazdal’ın pekmezli patlıcanı... Beymen Brasserie’nin şefi Mustafa Otar’ın çiğ rezene salatası... Nişantaşı’nın yenisi Foxy’de menü böyle uzayıp gidiyor.
Çeşit çeşit gelsin, herkes biraz tatsın
Bu isimlerin ortak yanı, Maksut Aşkar ve Levon Bağış’ın yakın arkadaşları olmaları. Ve bu arkadaşlıkları da sahipleri oldukları Foxy’yi kent gastronomisinin en ünlü isimlerinin müdavim mekânı haline getirmiş.
O yüzden imza yemeklerinin Foxy’de servis edilmesine izin vermişler. Mesala çarşamba akşamı ben karides mücvere elimle girişirken Mustafa Otar da yan masada keyif yapıyordu.
Beyin tava, humus ve karides mücver.
Ama menüyü sadece başka şeflerin yemeklerinden ibaret sanmayın. Kuzulu patatesten beyin tavaya, lorlu ot salatasından topiğe seçenek çok. Karar vermesi biraz zor. Dert etmeyin, hiçbiri ne başlangıç, ne ara ne de ana yemek. ‘Çok çok söylensin, çeşit çeşit gelsin, herkes biraz tatsın’ kafasında tabaklar.
Ve bunlara eşlik eden 100’ün üstünde şarap... Sadece yerli üreticilerin, yerli üzümlerle yaptığı, birçoğunu başka hiçbir yerde bulamayacağınız şaraplar. Orada da kararsız kalıp birden fazla denemek isteyen için, ‘yarı fiyatına yarım kadeh’ uygulamaları var.
◊ Nasıl hissettiğim çok net: Çok üzgünüm.
Okuyan, pırıl pırıl bir gencin, kendisinin hiç dahli olmadığı bir kavgaya müdahale edeyim derken hayatının kararması... Keşke bir 10 dakika önce ya da bir 10 dakika sonra geçseydi oradan da başına hiç böyle bir şey gelmeseydi.
◊ Seda Sayan, Şevval Sam, Bengü, Sevim Emre, Gaye Su Akyol, Didem Soydan gibi kadınlar başta olmak üzere, birçok ünlü tepkisini dile getiriyor. Hatta Şevval Sam, Kadir Şeker’in beraatini istedi; Seda Sayan kendisinden özür diledi: “Bizi affet, senin için bir şey yapamadık.”
◊ Hukukçu olmayanın beraat falan gibi konularda ahkâm kesmesi zor. Ama mahkemenin verilebilecek en az ceza konusunda hassas davrandığı kanısı yaygın. En büyük endişeyse bundan sonra benzeri başka olaylarda insanların müdahale etmekten çekineceği kaygısı.
◊ Şöyle bir paylaşım gördüm: “Demek ki bu ülkede çocuklarımıza ‘Aman yavrum, sokakta bir kadına, bir çocuğa bir şey yapıldığını görürsen kafanı çevir, yürü, git. Sakın yardım etmeye falan kalkma’ diyeceğiz. Ne acı! Bugün insanlığımızdan vazgeçme günü...”
◊ Zaten bunu telaffuz eden de çok: “Asla karışmam, sonra bir de kadın karakolda ‘Kocamdır. Sever de döver de’ diyecek...” Bununla birlikte şunu söyleyenler de var: “Bir şiddet olayına müdahale etmekle o kişinin ölümüne sebep olmak ayrı şeyler. Oyalayın, vakit kazanın, polis çağırın.”
◊ Verilen cezayı doğru bulanlar da mevcut:
“Kadir Şeker dayak yiyen bir kadını kurtardığı için değil, kurtarırken adamı bıçakla öldürdüğü için hapis yatmaktadır. Şiddetle karşı çıkanlar da: “Filanca gibi adamlar elini kolunu sallaya sallaya gezsin, Kadir 12 sene yesin!”
ABD’li fenomen... Sheyenne Shea... Instagram’da @sheyliee olarak biliniyor. 108 bin takipçisi var.
İddia o ki Instagram’ın hikâyeler bölümünden hem İngilizce hem Türkçe bir paylaşım yaparak Türk erkeklerinin tacizinden şikâyet ediyor.
Haberi okur okumaz @sheyliee hesabını kontrol ettim. Öyle bir paylaşım bulamadım.
Ama hikâye paylaşımları 24 saatte siliniyor.
Belki ben yakalayamadım. İnternette dolaşan ve farklı saatlerde ekran görüntüsü alınmış fotoğraflardaysa fenomenin şöyle yazdığı görülüyor:
“Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye’ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Aylardır Türk erkeklerinden ölüm tehditleri ve fazlasını içeren taciz mesajları alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler.”
Haber uydurma olabilir. İnternet asparagası falan... Hatta hesap toptan sahte olabilir. Yine de Türkiye’de öyle şeyler yaşıyoruz ki insan böyle şeyler karşısında pürdikkat kesiliyor.
Ivana Sert, oğlu Ateş için eski eşi Yurdal Sert’e açtığı nafaka artırma davasıyla gündemde.
Aylık 5 bin lira olan nafakanın yüzde 300 artırılarak 15 bin lira olmasını istiyor.
Olaya tepkiler çığ gibi. Hatta şarkıcı Hatice (Çarpar), bu olayla ilgili “Ticari evliliklerden midem bulanıyor. Zaten çalışan bir kadın. Ne bu erkekleri haraca bağlamak? Biraz idare ve irade...” dedi.
Davada telaffuz edilen rakamlara, şarkıcı Hatice’nin “erkek tribünleri”ne oynamasına, “idare” ve “irade” gibi uyumlu, laf cambazlığına uygun kelimelere bakıp Hatice için “Ivana’ya füze atmış” diyebilirsiniz.
Ama benim katılmadığım, hatta ciddi itiraz ettiğim birkaç nokta var. Hatice Çarpar, Ivana Sert ve eski eşi Yurdal Sert’in 9 yıllık evliliğini neye dayanarak “ticari” ilan etti bilmiyorum.
Ama söylenen lafa bakmak lazım, bir de söyleyenin kim olduğuna.
İlle de “ticari” bir hareket arıyorsak Hatice’ye ne oluyor?
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder? Sezen mi, Ajda mı?
- Sezen Aksu daha damar. (Gülüyor) Ajda daha motive edici. Hani “Kalk, kendine gel kızım, hayat devam ediyor” gibisinden... O yüzden “Geçmişe bakmayalım, önümüze bakalım, Ajda” diyorum.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Bence bir ruh için her aşkın kötü bitmesi daha darbeli. Diğer türlü, bilmediğin bir duygu... Ne kadar acıtabilir ki? En fazla canın çeker.
◊ Hangisini tercih edersiniz? Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
◊ Can Yaman’ın gece kulübünde uyuyakalması
İddia o ki Ortaköy’de bir gece kulübünde eğleniyor, o sırada bir kızla flört etmeye başlıyor. Fakat kapıda paparazziler var... Diyor ki “Aynı anda çıkmayalım, sen önden çık, sonra buluşuruz.” Kız çıkıyor. Kapıda bekleyen gazetecilere “Bu akşam yeni tanıştık” diyor.
Ama Can yok... Bekle, bekle çıkmıyor. Meğer içeride uyuyakalmış.
A) Siz kızın yerinde olsanız n’aparsınız?
B) Can Yaman ne yapmaya çalıştı?
A’nın cevabı basit: Engellersin, bir daha telefonlara bile çıkmazsın. Ha sırf Can Yaman’a istisna yapmak istiyorsan, o ayrı.
B’nin cevabı daha karmaşık: Birkaç olasılık var...
İki kişi yan yana sessiz de kalabilmeli
Türk popunun en elektronik kanadı Hande Yener, Müslüm Gürses hayranı çıktı. Hayatı paylaşmayı seviyor ama kelimelerle değil. Gevezeliğe tahammülü yok. Meğer yanlış biliyormuşuz, Demet Akalın’a da Serdar Ortaç’a da beş kuruş tazminat ödememiş. İyi bir ev sahibesi. Sıkı bir Bodrumcu. Brad Pitt ile Johnny Depp’e aynı anda, aynı kafede randevu verebilecek kadar da fettan.
◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı geç kalanı beklemek mi?
- Hiçbiri. “Burası İstanbul” der, geçerim...
◊ Kadıköylüsünüz. İstanbul’un Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı?
- Anadolu yakası ve hatta daha nokta atışı yapayım: Erenköy.
◊ Yeşilçam’dan hangisi sizin kadınınız: Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?
- Onları paylaştık biz aile içinde. Türkan Şoray benim ilahem, ablamınki Filiz Akın.
◊ Hangisi daha konforlu: Abla olmak mı kardeş olmak mı?
- Abla olmak... Onun benden önce sahip olduğu hakları hep kıskandım.
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız uykusuz mu kalırsınız?
- Uykusuz kalırım. Misafirimi iyi ağırlamak isterim.
◊ Her yaz Ege’ye gidiyorsunuz... Türk sahilleri mi Yunan adaları mı?
- Türk sahilleri. Dünyanın en güzel ülkesiyiz.
◊ Çeşmeci misiniz Bodrumcu mu?
- Ayol Bodrum tabii... Böyle soru mu olur? Şarkım bile var: “Bodrum’a da gittik berabeeer...”
◊ Uçakta habire omuzunuzda uyuyan bir kadın var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?
- Hostes.
◊ İkisini de yaptınız, hangisi daha zor: Plaj sahibi olmak mı gece kulübü mü?
- Plaj çok eğlenceli. Çünkü herkes tatil modunda. Akşamüstü beş gibi happy hour başlıyor. Ben o saatlerde gidiyorum. Performans yapıyoruz. Konser gibi mesafeli değil. Herkesle tanışabiliyorum, fotoğraf çektiriyorum, sohbet ediyoruz.
Zaten sekiz gibi bitiyor. İki sezon plajda bunu yaptık. Şu anda yapmıyorum ama benim için çok güzel bir deneyimdi.
Güzelin işi her zaman çok zor
◊ Yangında hangisini kurtarırsınız? Grammy ödülünü mü, yeni albümün kayıtlarını mı?
- Grammy tabii. Parçaları tekrar kaydederiz n’olacak. Ezberimizde hepsi.
◊ Sonradan ikisiyle barıştınız ama vaktiyle hangi tazminat içinize daha çok oturdu: Demet Akalın’a ödediğiniz 10 bin mi Serdar Ortaç’a ödediğiniz 3 bin mi?
- Yok, o davalar kapandı. Hiçbir şey ödemedim. Komik komik polemiklerdi...
◊ Hangi düetiniz daha nostaljik tat bıraktı: Müslüm Gürses’le yaptığınız “Sorma Ne Haldeyim” mi Erol Evgin’le yaptığınız “Sevdan Olmasa” mı?
- Müslüm Gürses... Benim de çocukluğumdan beri bildiğim “Konuşsana Bir Tanem”, benim için özeldir. Bir yılbaşı çekiminde tanıştık. Müziğe olan sevgisi; bana, seyirciye, herkese karşı tavrı çok samimiydi. Biri benim, biri onun, iki şarkıda performans yaptık. Bence çocukla çocuk, gençle genç, yaşlıyla yaşlı olabilen; herkese hitap edebilen bir “kral”dı. “Sana Kırmızı Çok Yakışıyor”u bile okudu benimle.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Zengin ve çirkin avantajlı. Güzelin işi her zaman çok zor.
◊ Hangi dekoltenize güvenirsiniz: Göğüs mü bacak mı?
- İkisi de başarılı değil mi ya?
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı her aşkın kötü bitmesi mi?
- E âşık olamamak daha kötü. Bitmişsin demektir.
◊ İmkânınız olsa hangisiyle kahve içmek isterdiniz: Brad Pitt mi Johnny Depp mi?
- İkisini de aynı saatte, aynı yere çağırırdım.
Değer gördüğünüz insanların yanında acınız da hafifliyor
HAYAT BİLGİSİ
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur? Obura mı gevezeye mi?
- Geveze tabii... Bazı insanlar enerjilerini konuşarak atıyor. Böyle modeller farkında olmadan yorucu olabiliyor. Benim de var öyle arkadaşlarım. Bütün gün, gördüğüm herkesle sohbet etmek zorunda hissetmiyorum kendimi. Bir restoranda otururken bazen durup düşünmeyi, dalıp bir manzaraya gitmeyi seviyorum. İki kişi yan yanayken sessiz de kalabilmeli.
◊ Tek başınıza ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?
- Yalnızlığımı seviyorum ama eğer bir tercihim olacaksa neden birinin omzu olmasın? Hayat paylaşınca güzel.
Çünkü gerçekten değer gördüğünüz insanların yanında acınız da hafifliyor.
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman söylerken mi sevildiğiniz zaman işitirken mi?
- Hiç fark etmez. Yalanı yakaladığım anda, uzarım, uzaklaşırım.
Madonna’yla komşu olup konserlerine bedava girmek isterdim
ZEKİ İNSANIN GÜNLÜĞÜ...
◊ İki büyük idolünüzden hangisiyle komşu olmak isterdiniz? Madonna mı Jennifer Lopez mi?
- Madonna... Bitmek bilmeyen bir enerjisi var. Bir dönem onun dansçısı Luca Tommassini ile çalışma fırsatım olmuştu. O söylemişti: “Biz 6 saat prova yaptıktan sonra Madonna tek başına provaya devam ediyor.”
Beni en çok etkileyen tarafı o. Ona komşu olsaydım hemen tanışmanın fırsatını kollardım Ekibiyle neler yaptığını, gününü nasıl geçirdiğini merak ediyorum...
Yaşayan bir efsaneyle komşu olup tanışmak rüya gibi bir şey olurdu. Ne demişler? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Belki konserlerine de böylece bedava girerdim.
◊ Rüyanızda hangisiyle müzik tartışmak isterdiniz: Kayahan mı Barış Manço mu?
- Barış Manço’yu görmek isterdim. Çocuklarla iletişimini beğeniyorum. Şarkılarının, anlattığı hikâyelerin hepsinde harika bir iletişim ve samimiyet var. Ama müzik tartışmak yerine müzik yapmayı yeğlerdim. Mesela birlikte “Dönence”yi performe etmek...
Duydunuz zilin sesini süreniz başladı!
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ İlkinde 1, ikincisinde 3.5 milyon takipçiniz var. Instagram mı Twitter mı?
- Instagram.
◊ Yılın hangi mevsimi daha romantik? İlkbahar mı sonbahar mı?
- Sonbahar.
◊ Mizahta... Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Cem.
◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi Pamuk Prenses mi?
- Pamuk.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı sabah planlamak mı?
- Gece.
◊ Tavla mı satranç mı?
- Tavla.
◊ Hangisi vazgeçilmez: Klima mı, kalorifer mi?
- Kalorifer.
◊ Mantı mı iskender mi?
- Bursa iskender!
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