Hız ve haz bir arada

Tuzla’daki Intercity Park’ta kendi aracınızla yarışa katılabilir; off-road, drift eğitimi alabilir, motosiklet ve otomobil şampiyonalarını izleyebilir hatta kendi drone’unuzu yapıp pilotu olabilirsiniz.
Geçen hafta tüm pazar günümü Tuzla’daki eski Formula 1 pisti Intercity İstanbul Park’ta geçirdim. Buradaki F1 yarışlarına hiç gitmemiştim. Televizyonda göründüğünden çok daha büyük bir tesis. Dev bir stadyumu andıran tribünler, alt ve üst geçitler, kültürel ve sosyal alanlar... Aynı zamanda dünyada sadece yedi tane bulunan Porsche sürüş merkezlerinden biri.Formula 1 defteri kapanınca bir motor sporları merkezine dönüşmüş. Senenin 300 günü bir etkinlik yapılıyor ve her ay en az bir hafta sonu halka açık olarak planlanıyor.
Neler yok ki! Türkiye’nin en büyük motor sporları festivali V Weekend, herkesin kendi aracıyla piste çıkarak hız tutkusunu yaşayabildiği Pist Günleri, defansif sürüş, off-road, drift, motosiklet sürüş eğitimleri, SBK Dünya Superbike Şampiyonası, FIA Dünya Rallycross RX Şampiyonası, Ferrari Yarış Günleri, ETRC Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası...
Tek sorun, bu yıl pandemi nedeniyle bütün etkinlik takviminin altüst olması. Dolayısıyla ilgilendiğiniz program ve yarışları internet sitesinden sürekli takip
etmeniz gerekiyor.Intercity’de bana bir sürpriz hazırlamışlar; Schumacher’lerin, Massa’ların direksiyon salladığı pistte bir Porsche GT3 aracının co-pilot koltuğunda ben de bol bol adrenalin salgıladım. Bana sorarsanız acayip hızlıydık ama gerçek bir yarışta ancak nal toplarmışız.
GENİŞ BİR KOLEKSİYON SİZİ BEKLİYOR
Intercity İstanbul Park’ta konularına göre düzenlenmiş üç müze var: Klasik otomobiller, tarihi traktörler ve tesisin sahibi Ali Vural Ak’ın inanılmaz yarış ve binek araçlarından oluşan kişisel koleksiyonu. İlk iki müze bütün etkinlik günlerinde ücretsiz olarak ziyarete açık. Eğer meraklısıysanız dikkat, bitirmek saatlerinizi alabilir! Kişisel koleksiyondaki araçlarsa sadece özel davetlilere gösteriliyor, içlerinden bazıları etkinlik günlerinde korumalı alanlarda sergileniyor.
DRONE PİLOTU OLMAYA NE DERSİNİZ?
Intercity’nin bu yazki yeniliğiyse drone pisti. Tech Drone League tarafından kurulan pistte yapılacak bütün yarışları izlemek ücretsiz. 2020-2021 sezonunda planlanan dört büyük resmi yarış var. Kaçırmamak için bunların tarihlerini de yine techdroneleague.com adresinden takip etmeniz gerekiyor.Drone pistindeki yarışlar da çok heyecanlı geçiyor.
Yarışlar dışında ziyaretçilerin yine ücretsiz deneyim yaşayabilmesi için farklı drone alanları, maker alanları (robotik kodlama ve 3D çalışmalar workshop’ları) kurulmuş. Bütün bunlar sahne şovları ve kesintisiz müzik eşliğinde sunuluyor.Ayrıca ücretli eğitimlere de katılabiliyorsunuz. Mesela ‘Drone Başlangıç’ eğitimi dört kişilik sınıflarda kişi başı 400 lira. ‘Drone’unu Kendin Yap’ eğitimi yine dört kişilik sınıflar için kişi başı 800 lira. “Yok, ben yarış pilotu eğitimi almak istiyorum” derseniz o da var ama biraz pahalı: Kişi başı 2500 lira.
DERSAADET’TE YAŞIYORSUN, PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUSUN?
- İstanbul’un yanı başındaki Gebze’de arabalı sinema gecelerinin yapıldığını...
- Gebze Center’daki ücretsiz gösterimlerde mısır ve içecek ikramı da olduğunu...
- Şişli Belediyesi’nin Maçka Demokrasi Parkı’nda haftanın altı günü spor dersi organize ettiğini...
- Pazar hariç her gün 10.00-14.00 arasında ücretsiz pilates ve streching yapabileceğinizi...
179 TL
Bu akşam Yenikapı Açık Hava Gösteri Merkezi’nde Sertab Erener’in vereceği arabalı konsere kişi başı en ucuz bilet fiyatı...
Hız ve haz bir arada
Tuzla’daki Intercity Park’ta kendi aracınızla yarışa katılabilir; off-road, drift eğitimi alabilir, motosiklet ve otomobil şampiyonalarını izleyebilir hatta kendi drone’unuzu yapıp pilotu olabilirsiniz.
Geçen hafta tüm pazar günümü Tuzla’daki eski Formula 1 pisti Intercity İstanbul Park’ta geçirdim. Buradaki F1 yarışlarına hiç gitmemiştim. Televizyonda göründüğünden çok daha büyük bir tesis. Dev bir stadyumu andıran tribünler, alt ve üst geçitler, kültürel ve sosyal alanlar... Aynı zamanda dünyada sadece yedi tane bulunan Porsche sürüş merkezlerinden biri.Formula 1 defteri kapanınca bir motor sporları merkezine dönüşmüş. Senenin 300 günü bir etkinlik yapılıyor ve her ay en az bir hafta sonu halka açık olarak planlanıyor.
Neler yok ki! Türkiye’nin en büyük motor sporları festivali V Weekend, herkesin kendi aracıyla piste çıkarak hız tutkusunu yaşayabildiği Pist Günleri, defansif sürüş, off-road, drift, motosiklet sürüş eğitimleri, SBK Dünya Superbike Şampiyonası, FIA Dünya Rallycross RX Şampiyonası, Ferrari Yarış Günleri, ETRC Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası...
Tek sorun, bu yıl pandemi nedeniyle bütün etkinlik takviminin altüst olması. Dolayısıyla ilgilendiğiniz program ve yarışları internet sitesinden sürekli takip
etmeniz gerekiyor.Intercity’de bana bir sürpriz hazırlamışlar; Schumacher’lerin, Massa’ların direksiyon salladığı pistte bir Porsche GT3 aracının co-pilot koltuğunda ben de bol bol adrenalin salgıladım. Bana sorarsanız acayip hızlıydık ama gerçek bir yarışta ancak nal toplarmışız.
GENİŞ BİR KOLEKSİYON SİZİ BEKLİYOR
Intercity İstanbul Park’ta konularına göre düzenlenmiş üç müze var: Klasik otomobiller, tarihi traktörler ve tesisin sahibi Ali Vural Ak’ın inanılmaz yarış ve binek araçlarından oluşan kişisel koleksiyonu. İlk iki müze bütün etkinlik günlerinde ücretsiz olarak ziyarete açık. Eğer meraklısıysanız dikkat, bitirmek saatlerinizi alabilir! Kişisel koleksiyondaki araçlarsa sadece özel davetlilere gösteriliyor, içlerinden bazıları etkinlik günlerinde korumalı alanlarda sergileniyor.
DRONE PİLOTU OLMAYA NE DERSİNİZ?
Intercity’nin bu yazki yeniliğiyse drone pisti. Tech Drone League tarafından kurulan pistte yapılacak bütün yarışları izlemek ücretsiz. 2020-2021 sezonunda planlanan dört büyük resmi yarış var. Kaçırmamak için bunların tarihlerini de yine techdroneleague.com adresinden takip etmeniz gerekiyor.Drone pistindeki yarışlar da çok heyecanlı geçiyor.
Yarışlar dışında ziyaretçilerin yine ücretsiz deneyim yaşayabilmesi için farklı drone alanları, maker alanları (robotik kodlama ve 3D çalışmalar workshop’ları) kurulmuş. Bütün bunlar sahne şovları ve kesintisiz müzik eşliğinde sunuluyor.Ayrıca ücretli eğitimlere de katılabiliyorsunuz. Mesela ‘Drone Başlangıç’ eğitimi dört kişilik sınıflarda kişi başı 400 lira. ‘Drone’unu Kendin Yap’ eğitimi yine dört kişilik sınıflar için kişi başı 800 lira. “Yok, ben yarış pilotu eğitimi almak istiyorum” derseniz o da var ama biraz pahalı: Kişi başı 2500 lira.
DERSAADET’TE YAŞIYORSUN, PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUSUN?
179 TL
Bu akşam Yenikapı Açık Hava Gösteri Merkezi’nde Sertab Erener’in vereceği arabalı konsere kişi başı en ucuz bilet fiyatı...