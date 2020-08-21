Hiç de ‘Lider’ce hareketler değil bunlar

Tülay Demir Oktay’ın salı günü Kelebek’te çıkan Lider Şahin röportajı gündem yarattı. Eski ilişkisi için “1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum” diyen Şahin’e, İrem Derici’den yanıt gecikmedi: “O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı.” Şahin’in karşı cevabıyla iş iyice hamam kavgasına dönüştü.
◊ LİDER HAKLI ÇÜNKÜ:
İrem Derici’nin bu ilişkide “unutamayan taraf” olduğu, bazen takıntılı denebilecek şeylere başvurduğu bilenlerin malumu. İnsanın eski ilişkisinin bir türlü peşini bırakmaması yorucu hatta hırpalayıcı bir şey.
Köprünün altından ne sular akmış, Lider Şahin İrem Derici’den sonra Didem Soydan’la birlikte olmuş, ondan da ayrılmış ama gündem hâlâ İrem Derici.
◊ İREM HAKLI ÇÜNKÜ:
Vaktiyle ne yaşanmışsa yaşanmış. Ama bir ilişkinin hırpalanan tarafı söz konusuysa kimse kusura bakmasın, o travmayı da İrem Derici yaşadı.
En basiti, Lider Şahin’in annesi Didem Şahin kendisini istemedi. Didem Şahin, daha ilişkileri sürerken “Horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün” gibi ne kendisine ne de Şahin ailesine yakışacak sözler sarf etmişti.
◊ LİDER HAKLI ÇÜNKÜ:
Belki mükemmel bir sevgili olmadı ama “aslanlar gibi eski sevgili” oldu.
Ayrılığın ardından İrem Derici anoreksiyadan komaya girince tatilini kesip Barselona’dan Türkiye’ye koştu. Hastaneden İrem Derici’nin durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı, tekrar yemek yemeye başladığını duyurdu, ayrılsalar da İrem’in kendisi için çok kıymetli olduğu mesajını verdi.
◊ İREM HAKLI ÇÜNKÜ:
Lider Şahin salı günkü röportajında İrem Derici’yle ilişkisi hakkında “1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum” dedi. Ayrılmalar, barışmalar, hastane kapısından açıklamalar; neredeyse biz ezberledik senin ilişkinin önünü sonunu. İnsana demezler mi: “Bırak bu ağızları Lider. Havan kime?” İrem’in topa girmesi de yanlıştı, tamam ama ağır tahrik var.
◊ LİDER HAKLI ÇÜNKÜ:
İrem Derici bu sözlere cevap olarak sosyal medyada şöyle yazdı:
“O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da hadi neyse.” Ne demek bu? Benim sayemde adın duyuldu, bugün seninle hâlâ röportaj yapılıyorsa bizim ilişkimizle tanındığın içindir...
E ne gerek var şimdi?
Eski ilişkiyi gündeme getirerek İrem Derici “unutamayan taraf” olmakta ısrar ediyor da ediyor.
◊ İREM HAKLI ÇÜNKÜ:
Lider Şahin de karşılık olarak kompozisyon yazdı sosyal medyadan.
Ama ne kompozisyon!
Uzun uzun, ağdalı ağdalı, kinayeli kinayeli...
Bir de yanına, 1.5 yaşındayken babası Selami Şahin’le Hürriyet’te yayımlanmış bir fotoğrafını koymuş. Türkçesi: “Sen kimsin? Ben magazinin göbeğine doğdum.” Doğdun, doğdun da keşke bir de doyaymışın. Ne bu alınganlık?
İyisi mi tarafları bu hamam kavgasını bir an önce bitirmeye ve sağduyuya davet edelim; sonra sessizce dağılalım.
Açık hava tımarhanesinde bugün
◊ Çeşme-Alaçatı’daki Amante, hesap pusulasında bir porsiyon karpuza 100 lira fiyat yazmış. Aklınızda olsun: “Daha karpuz keseceğidik” falan derlerse, hemen uzayın.
◊ Sezen Aksu’nun “Konduramadım” şarkısını Cem Yılmaz-Defne Samyeli ayrılığına yazdığı iddia edildi. Sezen’in hangi şarkısı, hangi ayrılığa uymuyor ki?
◊ Miray Daner, Kubilay Aka ile “geri barışmış”. Geri barışmış çünkü iki ileri bir geri, mehter takımı gibiler. İkinci bir emre kadar ayrılmak/barışmak yasaklansa da bir 10 gün kafa dinlesek.
Yemeksepeti boykotu
Yemeksepeti bünyesinde faaliyet gösteren Banabi sipariş uygulamasının Maltepe’deki deposunda 14 yaşındaki bir çocuk, bir çalışan tarafından taciz edildi.
Mağdur çocuk, yaşadıklarını orada çalışan üç kişiye anlattı. Bu üç çalışan, tacizciyi sorguya çekti.
Olayın ortaya çıkmasının ardından tacizciyle birlikte bu üç kişi de işten kovuldu.
Sosyal medyada bu yüzden boykot çağrıları yapılıyor.
Yemeksepeti ve CEO Nevzat Aydın bu konuda açıklama yaptı. Söz konusu üç kişinin kovulmasının nedenini tacizciyi darp etmeleri olarak gösterdiler. Açıklamalarda özetle şöyle demişler:
Söz konusu üç kişi, iç işleyişi ya da hukuki girişimleri dahi beklemeden, iddiaya adı karışan kişiyi şiddetli darp etmişlerdir. Yasaların dışında kalan herhangi bir seçenek bizim için yok hükmündedir.
Eğer şirketin savunması doğruysa o kişiler, iyi niyetli bile olsa tacizcinin cezasını kendileri vermek yerine adalete teslim olmasını sağlamalıydı.
Çünkü herkes adaleti kafasına göre kendi dağıtmaya kalkarsa bundan fayda değil, sadece kargaşa çıkar.
Hiç de ‘Lider’ce hareketler değil bunlar
Tülay Demir Oktay’ın salı günü Kelebek’te çıkan Lider Şahin röportajı gündem yarattı. Eski ilişkisi için “1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum” diyen Şahin’e, İrem Derici’den yanıt gecikmedi: “O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı.” Şahin’in karşı cevabıyla iş iyice hamam kavgasına dönüştü.
◊ LİDER HAKLI ÇÜNKÜ:
İrem Derici’nin bu ilişkide “unutamayan taraf” olduğu, bazen takıntılı denebilecek şeylere başvurduğu bilenlerin malumu. İnsanın eski ilişkisinin bir türlü peşini bırakmaması yorucu hatta hırpalayıcı bir şey.
Köprünün altından ne sular akmış, Lider Şahin İrem Derici’den sonra Didem Soydan’la birlikte olmuş, ondan da ayrılmış ama gündem hâlâ İrem Derici.
◊ İREM HAKLI ÇÜNKÜ:
Vaktiyle ne yaşanmışsa yaşanmış. Ama bir ilişkinin hırpalanan tarafı söz konusuysa kimse kusura bakmasın, o travmayı da İrem Derici yaşadı.
En basiti, Lider Şahin’in annesi Didem Şahin kendisini istemedi. Didem Şahin, daha ilişkileri sürerken “Horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün” gibi ne kendisine ne de Şahin ailesine yakışacak sözler sarf etmişti.
◊ LİDER HAKLI ÇÜNKÜ:
Belki mükemmel bir sevgili olmadı ama “aslanlar gibi eski sevgili” oldu.
Ayrılığın ardından İrem Derici anoreksiyadan komaya girince tatilini kesip Barselona’dan Türkiye’ye koştu. Hastaneden İrem Derici’nin durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı, tekrar yemek yemeye başladığını duyurdu, ayrılsalar da İrem’in kendisi için çok kıymetli olduğu mesajını verdi.
◊ İREM HAKLI ÇÜNKÜ:
Lider Şahin salı günkü röportajında İrem Derici’yle ilişkisi hakkında “1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum” dedi. Ayrılmalar, barışmalar, hastane kapısından açıklamalar; neredeyse biz ezberledik senin ilişkinin önünü sonunu. İnsana demezler mi: “Bırak bu ağızları Lider. Havan kime?” İrem’in topa girmesi de yanlıştı, tamam ama ağır tahrik var.
◊ LİDER HAKLI ÇÜNKÜ:
İrem Derici bu sözlere cevap olarak sosyal medyada şöyle yazdı:
“O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da hadi neyse.” Ne demek bu? Benim sayemde adın duyuldu, bugün seninle hâlâ röportaj yapılıyorsa bizim ilişkimizle tanındığın içindir...
E ne gerek var şimdi?
Eski ilişkiyi gündeme getirerek İrem Derici “unutamayan taraf” olmakta ısrar ediyor da ediyor.
◊ İREM HAKLI ÇÜNKÜ:
Lider Şahin de karşılık olarak kompozisyon yazdı sosyal medyadan.
Ama ne kompozisyon!
Uzun uzun, ağdalı ağdalı, kinayeli kinayeli...
Bir de yanına, 1.5 yaşındayken babası Selami Şahin’le Hürriyet’te yayımlanmış bir fotoğrafını koymuş. Türkçesi: “Sen kimsin? Ben magazinin göbeğine doğdum.” Doğdun, doğdun da keşke bir de doyaymışın. Ne bu alınganlık?
İyisi mi tarafları bu hamam kavgasını bir an önce bitirmeye ve sağduyuya davet edelim; sonra sessizce dağılalım.
Açık hava tımarhanesinde bugün
◊ Çeşme-Alaçatı’daki Amante, hesap pusulasında bir porsiyon karpuza 100 lira fiyat yazmış. Aklınızda olsun: “Daha karpuz keseceğidik” falan derlerse, hemen uzayın.
◊ Sezen Aksu’nun “Konduramadım” şarkısını Cem Yılmaz-Defne Samyeli ayrılığına yazdığı iddia edildi. Sezen’in hangi şarkısı, hangi ayrılığa uymuyor ki?
◊ Miray Daner, Kubilay Aka ile “geri barışmış”. Geri barışmış çünkü iki ileri bir geri, mehter takımı gibiler. İkinci bir emre kadar ayrılmak/barışmak yasaklansa da bir 10 gün kafa dinlesek.
Yemeksepeti boykotu
Yemeksepeti bünyesinde faaliyet gösteren Banabi sipariş uygulamasının Maltepe’deki deposunda 14 yaşındaki bir çocuk, bir çalışan tarafından taciz edildi.
Mağdur çocuk, yaşadıklarını orada çalışan üç kişiye anlattı. Bu üç çalışan, tacizciyi sorguya çekti.
Olayın ortaya çıkmasının ardından tacizciyle birlikte bu üç kişi de işten kovuldu.
Sosyal medyada bu yüzden boykot çağrıları yapılıyor.
Yemeksepeti ve CEO Nevzat Aydın bu konuda açıklama yaptı. Söz konusu üç kişinin kovulmasının nedenini tacizciyi darp etmeleri olarak gösterdiler. Açıklamalarda özetle şöyle demişler:
Söz konusu üç kişi, iç işleyişi ya da hukuki girişimleri dahi beklemeden, iddiaya adı karışan kişiyi şiddetli darp etmişlerdir. Yasaların dışında kalan herhangi bir seçenek bizim için yok hükmündedir.
Eğer şirketin savunması doğruysa o kişiler, iyi niyetli bile olsa tacizcinin cezasını kendileri vermek yerine adalete teslim olmasını sağlamalıydı.
Çünkü herkes adaleti kafasına göre kendi dağıtmaya kalkarsa bundan fayda değil, sadece kargaşa çıkar.