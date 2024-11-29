HEPSİ mi, hiçbiri mi?

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Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer’in ardından, Yasemin Yürük de “Kendisiyle konuşmuyoruz” diyerek, eski çalışma arkadaşları Gülçin Ergül’ü hedef aldı:

“Fazla konuşmak istemiyorum, çünkü Gülçin (Ergül) yanlış anlıyor. Belgeselin olmamasının sebebi Gülçin, kendisi istemedi. O farklı yol çizmek istedi, yolu açık olsun. Gerçekten yanlış bir şey söylemek ve tartışma yaratmak istemiyorum. Hayatımda negatif enerji istemiyorum. Herkes kendi yoluna baksın. Kendisiyle konuşmuyoruz.”





Hepsi grubu, topu topu 4 sene müzik yapıp 2009’da dağıldı. Olmuş 15 sene, hâlâ aynı meseleler!

Batılıların “girl band” dediği kız grupları bizde pek tutmadı. Saysanız hepsi bir elin parmağı kadar: 70’lerde Cici Kızlar, 90’larda Ajlan&Mine, 2000’lerde Hepsi...

O yüzden de el üstünde tutulmuştu bu dört güzel ve şirin kızdan oluşan grup: Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Gülçin Ergül. Mete Özgencil, Sezen Aksu, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, Nükhet Duru gibi efsanelerden “el aldılar”, televizyon ve radyo desteğiyle ülkenin “batılı, popüler, enerjik” gözbebeği oldular.

Ama sindiremediler, 4 yılın sonunda birbirine girip toplumun bu kredisini çarçur ettiler.

“Barıştılar, tekrar birleşiyorlar / yok barışmamışlar, birbirini suçladılar” haberlerinin ardı arkası da kesilmiyor 15 yıldır.

Bu “belgesel çekildi/çekilmedi” meselesi de son halkası işin.

4 sene icraat yapıp 15 sene konuşulmak...

Keşke bu konuda başarılı oldukları kadar, ilk baştaki sinerjiyi sürdürmekte de dirayetli olsalardı.

Madem başka bir şey yapmıyorlar, bari artık hayatımızdan çıksalar,

değil mi?

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Arabeske ilk kez para vereceğim

Pek zevk almadığım, hatta yıllarca biraz hor gördüğüm için ne bir arabesk albüme, ne bir arabesk konsere, star afişine falan para vermişliğim var.





Bunun ilk istisnası geliyor: Yapay zekâ ile Müslüm Gürses albümü “Eskisi Gibi”.

Albümde başka sanatçılar tarafından okunmuş, fakat kendisinin söylemediği 10 şarkısı, yine Müslüm Baba’nın kendi yapay zekâ sesiyle yer alacak. Çıkış şarkısı daha önce Kenan Doğulu’nun seslendirdiği “Vay Be”.

Benim mahallemden birçok insan, Timuçin Esen’in muhteşem performansıyla “Müslüm” filminde keşfedip, gecikmeli olarak sevmişti Müslüm Gürses’i.

Ben avantajlıyım ki Murathan Mungan’ın tasarladığı “Aşk Tesadüfleri Sever” albümü vesilesiyle tanışmış ve röportaj yapmıştım bu büyük adamla.

Sevdiğim gibi bir yandan da teknolojik bir merak içindeyim yapay zekâ aynı tadı verebilecek mi diye.

“Adam hayattayken bir albümünü almamışsın, öldükten sonra yapay sesle mi aklın başına geldi” diyeceksiniz, haklı olarak.

Bırakın o da benim çelişkim olsun.

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Mehmet Ali Erbil’in iyi niyeti

Yasa dışı bahis reklamı nedeniyle aldığı ev hapsi Serdar Ortaç’ın ardından kaldırılan Mehmet Ali Erbil, yaptığı ilk açıklamada iyi niyetinin kullanıldığını iddia etti:





“Beni tanıyanlar çok iyi bilir, hayatım boyunca başıma gelen kötü şeylerin sebebi hep iyi niyetimin kötü kullanılmasıdır.

Bu son olayda da benzeri bir durum yaşadım...”

Serdar Ortaç ile birlikte Malta’daki bir kumarhaneye davet edilip...

Orada bedava ağırlanma ve kumar karşılığında...

Yasa dışı kumar reklamı için emrivakiye getirildiklerini söylüyor.

67 yaşındaki MALİ korusun, hobi olarak iyi niyetini yine korusun da...

Bu devirde kimsenin kimseye günahını bile karşılıksız koklatmayacağını öğrenmiş olması gerekmiyor muydu?