Hem katılmadı hem kızdı

Haberin Devamı

Set çekimi mazeretiyle kardeşinin düğününe katılmayan Burak Özçivit eleştirilere adeta ateş püskürdü:

“Arkadaşlar neden bu kadar kötü oldunuz? Biz bütün aile mutluyken niye yeni evlenen bir çifti bu kadar mutsuz ediyorsunuz? Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın...”

E şimdi kötü ilan edilen de “Kardeşinin düğününe neden katılmadı” diye merak edenler ve öne sürülen set mazeretini eleştirenler.

Vakitsizlik mazereti kabul görmedi, çünkü çekimin yapıldığı Adana ile Samsun dünyanın birbirine en uzak yerleri değil.

Hele ki Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmak istesin, zaten ona göre saati, günü bile kaydırılırdı törenin.

Haberin Devamı

İmkânı da var, istedikten sonra düğünün başına sonuna, bir yarım saat olsun helikopterle bile katılabilirdi.

Yaşadıkları başka ülkelerden kalkıp Türkiye’de yakınlarının düğününe gelen insanlar var.

Tabii ki yadırgarlar bu mazereti.

Ve bu da onları “kötü insanlar” yapmaz Özçivit’in dediği gibi.

Zaten bir sıkıntı olduğu belli:

Kendisi olmadığı gibi, eşi ve çocukları da yok düğünde.

Fahriye Evcen aynı saatlerde oğlu Karan’la seyahat fotoğrafı paylaşıyor...

Siz ünlü insanlarsınız. Buna da kendiniz talip oldunuz.

Elbette ki hayatlarınız merak edilecek, kusura bakmayın ama bunda da bir kötülük yok.

Başkasında haber değeri taşımayacak bir aile tablosu, söz konusu ünlüler olunca kıyafetine, surat ifadelerine kadar didikleniyor.

Dünyanın her yerinde böyle. Aile içi bir dargınlık varsa onu da merak edecek insanlar.

Şöhretin iyi yanları yan cebe ama olumsuz tarafları hiç olmasın!

Hadi canım, dünkü çocuk musunuz?

Zerzevan’da senfonik konser

Diyarbakır’daki ünlü Zerzevan Kalesi’nde eylül ayında ilginç bir konser olacak: Diyarbakır türkülerini senfoni orkestrasıyla çalacaklar.





Bir Roma yapısında, evrensel çalgılarla yerel ezgiler... Kaçmaz bir Türkiye kombini!

Haberin Devamı

Geliri de Diyarbakır’da öğrencilerin eğitimine ayrılacak. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın başında şef Eray İnal var.

Türküleri Rojin, Bedri Ayseli, Emin Taşın gibi isimler seslendirecek.

Bana da arkadaşım Rojin haber verdi zaten bu özel çalışmayı.

Çok kafa kadın: Bir yandan heyecanla projeyi anlatıyor, bir yandan da “senfoni işi” olduğu için “Diyarbakır, Diyarbakır olalı, böyle eziyet görmedi” diye espri yapıyor.

Şaka bir yana, zaten güzel olan türkülerimizi bir kez de “klasik müzik eseri” gibi dinlemek herkese keyif verecek, eminim.

Konser 18 Eylül’de. Önceden bir yazayım istedim, vakti yaklaşınca yine hatırlatırız.

Gündemden hızlı hızlı...

Haberin Devamı

∆ Cem Yılmaz’ın kalp krizi geçirdiği Çanakkale-Ayvacık’taki Paşaköy’ü merak ettim. Meğer bilen çokmuş. Assos ve civarı, Simurg Inn, Nadas gibi tesisler sayesinde Beyaz Türklerin neredeyse her virajını ezberlediği bir coğrafya oldu.

Bence de güzel ama bölgenin suyu çok soğuk. Yakında yine yolum geçecek o taraftan, Paşaköy kısa bir mola için ideal görünüyor. Cem Yılmaz’a acil şifalar dilemiş olalım bu vesileyle.

∆ Daha önce ağlayarak yüz nakli sonrası Kore’de başına gelenleri anlatan Survivor’cı Didem Ceran bu kez gitmiş, Bali’de “arınma ritüeli” yapmış. Tozun çamurun içinde! Daha yaraları bile taze, mikrop kapacak. “Anne ben dayak istiyorum” diye yaramaz çocuk videoları paylaşıyorlar ya... Bu kızın fon müziği gibi. Bir yandan da gerçek Survivor ha! Hepsini de atlatıyor, bir şey de olmuyor...

Haberin Devamı

∆ Emoji tahtında kral değişti: En popüler emojiler sıralamasında uzun yıllardır hep birinci olan “gözünden yaş gelerek gülen emoji” yerini, “gözlerinden yaşlar süzülerek ağlayan emojiye” bırakmış.

Çünkü genç kuşaklar tarafından hem olumlu hem olumsuz anlamda yoğun duygu ifadesi olarak kullanılıyormuş. Yani sevinsen de koyuveriyorsunuz gözyaşını, üzülsen de... O yüzden daha çok gidiyormuş.