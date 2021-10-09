Hem kalabalıkta, hem mahrem

◊ Adana Lezzet Festivali:
Dün başladı, yarın akşama kadar devam edecek. Ünlü şeflerin yemek şovları ve söyleşilerin yanı sıra katılımcıları elbette bol bol kebap, şalgam suyu, şırdan, ciğer ve içli köfte bekliyor. Merkez Park’taki festivale giriş ücretsiz.
◊ İstanbul Kahve Festivali:
2 yıl aradan sonra yeniden Küçükçiftlik Park’ta. Yarın akşama kadar devam edecek. Farklı coğrafyalardan değişik aromalardaki kahveleri en taze şekliyle tadabilirsiniz. Ayrıca konserler de var.
Bugün: Can Bonomo, Sattas, Astrovelvet, The Abrakadabralar... Yarın: Gökhan Türkmen, Ege Çubukçu, Hazi, Vince The Moon... Festivale giriş tek seans için 40-100 lira.
◊ Geyve Ayva Festivali:
Sakarya’nın ayvasıyla meşhur Geyve ilçesinde bugün ve yarın sürecek. Bando gösterisi, konserler ve tabii ki ayva tadımı yapılacak. En iyi ayva tatlısı yapana ödül de var.
Mehmet Ali Erbil kendisini tacizle suçlayan Ece Ronay’ın nişanlısıyla kamera karşısına geçti, “bu işin üstünün artık kapanması” mesajı verdi.
Sanki nişanlıyla anlaşınca mesele hallolacakmış gibi...
Nişanlı kim ki?
Sahibi mi?
Mehmet Ali Erbil’in bu tuhaf hareketi insanda “panik haldeki bir suçlu” izlenimi bırakıyor.
Ama önce şu nişanlıdan başlayalım.
Diyelim ki Mehmet Ali Erbil doğru söylüyor ve reklam için cinsel bir kumpasa kurban gitti...
Fulya Öztürk, başından beri takip ettiğim, çok da başarılı bulduğum bir gazeteci arkadaşımız.
Hatta “Fulya Öztürk fan kulübü kuracaktım; baktım, kurmuşlar bile” diye yazı yazmışlığım bile var hakkında.
Onun da sağ olsun, teşekkür etmişliği...
Şimdi “Fulya ile Umudun Olsun” adlı bir reality şov sunuyor.
Bu şov, geçen cuma günü yayınlanan bölümüyle gündemde.
Programa televizyonda ben de denk geldim, gelmez olaydım, oturduğum yerde kalakaldım.
Gözüne fener tutulmuş tavşan gibi, ne kapatabiliyorum ne de başka bir kanala geçebiliyorum.
“Hep mi ritim aynı olur ya? Pop müziği rezil eden insanlar!”
Selçuk Ural, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses’e salladı:
“Onlar Türkiye’nin kıro grubunu kapsıyor. Konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin...”
Anladım ki yaz bitmiş, yılın o mevsimi çoktan gelmiş bile:
“Salla ve gündeme gel.”
Ne kadar yükseğe atarsan o kadar iyi.
Öyle de meymenetsiz bir dönemdir ki bu...
Ne “sallayana” faydası vardır: Bir anda gündeme gelirsin ama aynı hızla (tekrar) unutulursun.
◊ 12 Haziran, İkizler erkeği... Nesi daha zor: Çabuk sıkılma özelliği mi, değişken ruh halleri mi?
- 12 Haziran’da doğdum ama İkizler değilim. Ameliyatla aldırdım. Yerine bir burç kokteyli yaptılar. Ferahladım. Yoksa çekilecek ızdırap değil İkizler olmak. Sen iyisin de o mendebur ikizin hep işleri karıştırıyor.
◊ ODTÜ’de psikoloji eğitimi aldın. İllüzyon yaparken işe yarıyor mu, hiç alakası yok mu?
- Temel psikoloji, özellikle de algı psikolojisi bilmeden sihirbazlık yapılamaz. Yapılırsa karikatür olur. Sahneye sihirbaz diye çıkarsın, maymun olarak inersin.
◊ Susam Sokağı’nın senaryo yazarlarındansın. Tarafını seç: Kurabiye Canavarı mı, Kırpık mı?
- Kurabiye Canavarı benim tek kahramanım. “Süper gücünüz ne?” diye soruyorsun elemana “Kurabiyeeee” diyor. Susam Sokağı’nı yazdığımı duyan biri dedi ki “Abi, benim çocukluğum onu izlemekle geçti”. Benim çocukluğum da onu yazarak geçti. Bıdıdıktım Susam Sokağı’nı yazarken.
◊ Bilgi Ünivesitesi’nde “Kaos Yönetimi” üzerine yüksek lisans dersleri verdin. Hakikaten böyle bir ders var mı, kaostan mı besleniyorsun?
Ünlü şef Mehmet Gürs’ün Şişhane’deki Mikla’sı bu yıl yine dünyanın en iyi restoranları arasına girdi.
Mikla, Fifty Best’in 2015’ten beri gediklisi. Listeye altıncı girişi bu.
Geçen gün Mehmet’i tebrik ettiğim yazıda şunu merak etmiştim:
Pandemide restoranlar kapalıydı. Onlar açık olsa sınırlar kapalıydı.
Listeyi belirleyen jüri üyeleri restoranları nasıl gezip puan verdi?
Bu yazı üzerine Mehmet Gürs aradı. Doğru bir soru olduğunu söyleyip açıklama yaptı.
Meğer verilen puanlar geçen yıldan kalmaymış.
Amerika kıtasıyla ‘Bizden size kim düşer’ oynar gibiyiz: Biz, New York’a Türk Evi dikmekle meşgulken aynı sıralarda Kübalılar da Beyoğlu’nda bir Küba Evi açtı: La Bodeguita İstanbul.
‘Küba Evi’ dendiğine bakmayın, özel bir işletme burası. Tam adı, La Bodeguita del Medio. Aslında başkent Havana’daki bir ara sokakta, kendi halinde mütevazı bir kulüp. Mojito’yu bulan bar. Kapısına gittiğinizde bir kokteyl için bir saat sıra beklemenizin nedeni, Kübalıların ağırkanlılığı ve rahatlığı olduğu kadar, turistlerin yoğun ilgisi. Çünkü burası Nobel ödüllü Amerikalı yazar Ernest Hemingway’in her gün mojito’sunu hüplettiği yerdi bir vakitler.
Sosyalist Küba açılıp serpildikçe İtalya, Arjantin, Meksika gibi yerlerde şubelikler vermeye başladı. Uzun yıllar Küba’da yaşadıktan sonra yolu İstanbul’a düşen Anna Ferrara da İstanbul’da bir tane açmaya karar verdi. Tıpkı Havana’daki orijinal La Bodeguita’ya benzer, tek katlı, alınlıklı bir mekân buldu. Beyoğlu’ndaki bu mekâna ‘kanı’ kaynamıştı çünkü bina, adını İtalyan müzisyen Giuseppe Donizetti’den alan Palazzo Donizetti’ydi.
Havana’daki bar, mojito’yu bulan mekân olarak nam saldı.
-Ne şirin:
Ebru Şahin’e evlilik teklifini “Yüzük geçen seneden beri bendeydi. Cesaretimi topladım” diye anlatan Cedi Osman... Kime, ne zaman, ne teklif edeceğin belli olmaz. Yüzük hep cepte olacak.
- Ne lüzumsuz:
Emel Sayın’la bir dönem 3 ay birlikte olduğunu açıklayan Mehmet Ali Erbil... “Ama neden ayrıldığımızı açıklayamam” diyor. Keşke bunu da hiç açıklamasaydın.
-Ne tuhaf:
Sevgilisiyken Seçil Gür’e “Anne” diye hitap eden Serdar Ortaç... “O bir bebek gibi” diyor Seçil Gür. Keşke daha da tuhaflaşmadan sevgili mi arkadaş mı, ne oldukları bir belli olsa artık.
-Ne zor:
“2 yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz...”
Sonra uçağa bindiği gibi soluğu Londra’da aldı:
“4 ay sonra görüşürüz. Ben gidiyorum millet...” İyi fikir bence. Madem kötü zaman geçiriyor, madem üretemiyor, tebdili mekânda ferahlık vardır.
Üstelik gittiği yer de kafasının doluluğunu boşaltabileceği, boşunu doldurabileceği, dünyanın en ilham verici şehirlerinden biri.
Fırsat bilip biz de bir Aleyna detoksu yapsak o sırada...
Çünkü sayılı gün.
Salgın başladığından beri kalabalık yerlerde elbette bulundum. Ama hep açık havada. 1.5 sene sonra ilk kez kapalı bir alanda kalabalığa karıştım.
Cuma günü Zorlu PSM’de klasik baleyi modern dansla birleştiren Companía Nacional de Danza de Espana’nın şovu vardı.
Sergiledikleri gösteri de “Benois de la Danse” ödüllü “Carmen” olunca dayanamadım, kendimi kapıda HES kodu gösterip ateş ölçtürürken buldum.
Görevliler çok titiz davranıyor, maskeyle gitmişseniz bile yeni maske verip değiştirmenizi istiyorlar. Kapalı alanda o kalabalıkla insan kendini biraz tuhaf hissediyor tabii.
Neyse ki kapı açılış saati erkendi ve girişte yığılma olmadı.
Oturma düzeni bir dolu bir boş olacak şekilde oluşturulmuş. Bir ön ve bir arka sıranızda da kimse oturmuyor, boşlukları öyle denk getirmişler.
“Gösteri sırasında maskesini çıkaranlar salonun dışına alınacak” anonsu biraz iç ürpertici oluyor ama anksiyeteyi çabuk atlatıyorsunuz.
Gıda mühendisisiniz. Bir gurme için avantaj mı, dezavantaj mı?
- Avantaj, çünkü herhangi işlenmiş bir gıda ürünüyle alakalı kül yutma ihtimalim pek yok. Mesela bir ürünün lezzeti iyi olsa bile üretiminde kullanılan şeyleri bildiğim için kendim de yemem, çevreme de yedirtmem. Mesela aflatoksin oranı yüksek olma ihtimali olduğu için üniversite yıllarından beri kuru incir yemem.
Sri Lanka’da tarçın ormanlarında hasada katılan Ebru Erke, daha sonra tarçın akademisinde üretim de yapmış.
Gastronomi yolculuğunda aile kültürü mü daha önemlidir, sonradan edinilen çevre mi?
- Her zaman aile. Hele de her an, herkesin birbirinin gözünü oymaya hazır olduğu bizim sektörde... Çok garip gelebilir ama profesyonel gastronomi çevresinde herkesle ilişkim belli mesafede. Arkadaşım çok var ama dostum yok bizim sektörden.
“Kahvaltı” adında bir kitabınız var. Köy kahvaltısı gerçek mi, sonradan uydurulmuş bir şehir kavramı mı?
Yaptığı büyük gaftan sonra çektiği özür videosundaki yıkıklığına üzülmemek elde değil Serdar Ortaç’ın.
Kaş yapayım derken başına iş aldı, göz çıkarıp döndü Adana’dan.
Sanki hayatında her şey iyi gidiyormuş, hiç derdi yokmuş gibi...
Madden, manen, duygusal olarak, kariyer olarak, sağlık açısından çok yorgun bir adam Ortaç.
Bir kere onun har vurup harman savurduğu yıllardaki müzik piyasası yok artık.
Olsa bile bir dönemin “hit makinesi” Serdar Ortaç eskisi gibi üretemiyor.
Çünkü sağlık deseniz:
‘UZUN SEZON’ YALAN OLDU
Sezonun geç başlaması, iklim değişikliği, pandemiyi yaz-kış Güney’de geçirenler gibi nedenlerle bu yıl yazın kasıma kadar uzayacağı öngörülüyordu, yalan oldu! Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla kiralanan evler boşaltıldı, şehirlere ‘kesin dönüş’ yapıldı.
FISILTI GAZETESİ
Hazırlıkları son anda yapan mekânların kendini duyurmak için ne fenomen çağırmaya ne de medya ağırlamaya bütçe ve vakitleri vardı. Bu da bir çeşit fırsat eşitliği yarattı. Tavsiyeler kulaktan kulağa, fısıltı gazetesiyle yayıldı.
KLASİKLER AVANTAJLI ÇIKTI
Tanıtım az olunca ünlüler ve meftunları bildikleri yerleri tercih etti: Çeşme’de Momo Beach, Before Sunset, Sommer Klein, Asma Yaprağı, Ferdi Baba... Bodrum’da Maça Kızı, Mimoza, Sess, Barlar Sokağı, Yalıkavak Marina...
Aleyna Tilki 2 yıldır zor bir dönem geçirdiğini, o yüzden pek bir şey üretmediğini açıkladı sosyal medyadan:
“Ürettiysem de zorlanarak ürettim. Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi. Aleyna geri dönecek, söz.”
Hepi topu 5 senelik şarkıcı... Ne zaman geldi, ne zaman gitti de geri dönecek, onu çok anlayamadım.
Daha düne kadar “Dünya starı olacağım” diyen o değil miydi?
Hem sonra ayıp değil mi?
2 yıldır yaptığı sözleşmeler, oynadığı diziler, reklamlar, yüzü olduğu markalar var.
Şimdi bunları “içinden gelmeyerek” mi yaptığını söylüyor?
Öğrencisini cezalandırmak için eteğini kaldırıp poposuna şaplak attığını anlatan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında İTÜ soruşturma başlattı.
“Bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum.
Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum” diyen Şengör’ün istifa edip yurtdışına gideceği söylentisi başladı.
Peki Prof. Şengör gerçekten ülkeyi terk eder mi? Giderse nereye gider?
ABD’ye mi?
Çünkü orada Ulusal Bilimler Akademisi ve Amerikan Felsefe Topluluğu üyesi.
Rusya’ya mı?
Bülent Ersoy, Mustafa Keser ve Yıldız Tilbe’yi buluşturan “Benzemez Kimse Bize” programı yayına girdiği andan itibaren sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bu üç isim yan yana gelince ortaya 90’lar vari bir şenlik çıkacağı aşikârdı ama bu kadarı da beklenmiyordu.
Bir kere Bülent Ersoy, biraz Safiye Soyman biraz da Seda Sayan olarak çıktı ekrana.
Yüzünde nasıl bir değişiklik yapmışsa zaman zaman kendinden çok bu iki ismi andırıyordu.
Arada konuşmaları da “flulaşınca” içkili olup olmadığı tartışılmaya başladı.
Hatta bu konu sosyal medyadan programa da taşındı; Diva “Bir yudum bile içmedim, içsem söylerim” açıklaması yaptı.
Şahidi de Yıldız Tilbe:
◊ Ablanızda da sizde de... Nereden bu kaşın-gözün temeli: Annenizin Selanik genleri mi, babanızın Çerkes kökenleri mi?
- Babamızın Çerkes genleri.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Fakir ve güzel doğmak.
◊ Eyüpsultan’daki memur ailesi... Kız kardeşlerden büyük olmak mı, küçük olmak mı daha avantajlıydı?
- Küçük olmak her zaman avantajlı. Ben de onu kullanabildiğim kadar kullandım tabii.
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Ege’nin şirin yerleşimi Urla, baharda yaptığı enginar ve ot festivallerine bir yenisini ekledi. Geçen yıl pandemi nedeniyle son dakikada iptal edilen Urla Gastronomi ve Caz Festivali’nin ikincisi bu sene 13 Eylül’de İsmet Saz, Ahmet Güzelyağdöken gibi ünlü şeflerin hazırladığı menüler, üretici ve tüketicileri buluşturan gıda pazarları, paneller ve atölyelerle başladı, yarın akşama kadar da devam edecek...
İzmirliler, Sultanlar Vadisi’ne düğün fotoğrafı çektirmek için gidiyor.
Caz konserleri ilçe merkezinin hemen dışındaki Sultanlar Vadisi’nde. İzmirlilerin düğün fotoğrafı çektirmek için ilk adreslerinden olan bu doğa harikası alanda dün Karsu, Çağrı Sertel ve Dolunay Obruk sahneye çıktı; bugün BaBaZuLa, Jülide Özçelik gibi grup ve sanatçılar, yarınsa Birsen Tezer, Jehan Barbur, Möe ve Kites konserleri var.
Eğer İzmir’deyseniz ya da yolunuz geçecekse bu lokum gibi eylül günlerinde doğanın, tarihin, yemek ve müziğin keyfine varabileceğiniz özel bir seçenek...
Meraklılarına bir de nokta atışı adres: Kepler Bistro. Urla’daki onlarca butik restoran ve kafenin arasından yemekleri ama özellikle de kokteylleriyle sıyrılıyor.
Demet Akalın, “Gelinim Mutfakta” programında Okan Kurt’tan nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı. Çok tatlı, insanı gülümseten bir hikâye.
Bir gün Okan Bey’le kavga ediyorlar, Demet Akalın kendini sokağa atıyor, o gece sabaha kadar beş mekân geziyor.
“Müzikten başım çatlıyordu” diyor ama belli ki o baş ağrısında tek pay müziğin değil.
Her neyse... Sabah Okan Bey kapıya dayanıyor.
Kavgalılar ya, Demet Akalın kapıyı yarım açıyor, içeri almayacak adamı.
Okan Bey “Açsana bir şey söyleyeceğim” diyor. “Dışarıdan söyle” cevabını alınca “Ama ilk kez duyacağın bir şey” diyerek merak uyandırıyor.
Merakına yenilen Demet Akalın, Okan Kurt’u içeri alıyor ama hâlâ “gidici” muamelesi yapıp koltuğun ucuna oturtuyor.
Hem kalabalıkta, hem mahrem
Türkçe Meze’nin teras kubbeleri, pandemide sosyal mesafe arayanlara ilaç gibi olmuş. Şimdi salgının yanı sıra hareketli ortamda biraz izole kalmak isteyen doğum günü sahiplerine, yıldönümü çiftlerine hizmet veriyor.
Beyoğlu Sütlüce sahilindeki Terrace Suites’in en üst katına dört yıl önce Türkçe Meze adında, iki katlı bir teras restoranı açıldı.
İki sene önce de restoranın açık kısmına, kişiye özel cam kubbeler yerleştirmeye başladılar.
İlk kubbeler yerleştirildiğinde henüz pandemi başlamamış. Cam kubbeler salgında sosyal mesafe arayanlara da ilaç gibi gelmiş, bir-iki derken bugün sayıları 12’ye çıkmış.
Çoğu 2 kişilik ama aralarında 10 kişi alabilen modeller de var.
KENDİNİZE ÖZEL MÜZİK YAPIN
Türkçe Meze’nin şu anda büyük kısmı bu teras kubbelerinden oluşuyor, geriye olsun olsun, 50-60 metrekarelik bir kapalı alan kalmış.
Ortam aynı ortam. Yemekler, içecekler aynı. Manzara aynı manzara... Ama isterseniz kubbenizin perdesini çektiğiniz anda kendinizi geri kalan insanlardan soyutlayabiliyorsunuz.
Pervaneniz, ısıtmanız size özel. Dilerseniz açın telefondan, müziğinizi de kendinize özel yapın...
İsteyene önceden gül yaprakları, mumlar, balonlarla süsleme de yapıyorlar; yıldönümü, doğum günü kutlayan da, evlilik teklif eden de var.
Bence en güzel saatleri gece değil, akşamüzeri Haliç’te güneşin battığı saatler.
Yalnız mekânın fiyatları genel olarak makul olmasına rağmen kubbeler hiç ucuz değil. İki kişi fiks menüyle 900 lira. Rezervasyon şart.
Kubbe tutmak istemezseniz somon fileto, kuzu incik, dana bonfile gibi ana yemekler 44-98, salatalar 38-42, biralar 29-39 lira.
Canlı müzik yok, setten modern meyhane müzikleri çalıyorlar. Müşterilerin çoğunluğu çift ama erkek erkeğe, kadın kadına masalar da var. (0544) 220 61 99
BU AKŞAM SEN NEREDESİN?
CUMARTESİ ATEŞİ
Gülşen İzmir Ooze Venue’de, Duman Şanlıurfa, Göbeklitepe’de, Fazıl Say Antalya Akra Hotel’de, Hadise Zeytinburnu Fişekhane’de, Feridun Düzağaç Balıkesir Hayal Kahvesi’nde, Levent Yüksel Vadistanbul Jolly Joker’de, Mabel Matiz Bursa Açıkhava’da, Mor ve Ötesi Antalya Açıkhava’da...
DERSAADET’TE YAŞIYORSUN PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUSUN?
İstanbul’da Hatay Günleri’nin yarına kadar Yenikapı etkinlik alanında devam edeceğini...
Katılanları künefe, kireçte kabak tatlısı, tepsi kebabı, kömbe gibi lezzetler beklediğini...
Tuzla Intercity’deki Formula-1 müsabakalarında yarın büyük kapışma günü olduğunu...
Bilet fiyatlarının açık alanda 370’ten başlayıp final noktasında 4.125 liraya kadar çıktığını...
45 LİRA
Bu akşam KadıköySahne’de yapılacak Reggae Spirit gecesine giriş ücreti... Levvera, C Fyah, İtekaka ve Melis Karaduman sahnede olacak.