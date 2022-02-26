Haznedar’ın gizli hazinesi

Güngören’deki Aziz Aspava, döneriyle efsaneleşmiş bir esnaf lokantası. Döneri bir acayip servis ediyorlar; yaygın sipariş şekli ‘pilav üstü kuru üstü döner’. İlk bakışta biraz yağlı gibi. Fakat herkes hemfikir ki lezzetini veren de, ikinci porsiyonu isteten de bu.
Aziz Aspava, Güngören Haznedar’da 32 yıllık bir esnaf lokantası. Alameti farikası, özellikle öğlenleri nefis döneri için dolup dolup taşması. Semtin eskileri “Bu civarda oturup da Aziz’in dönerini tatmayan yoktur” diyor. Tavsiye üzerine iki araba dolusu insan gittik, masadan memnun kalkmayan olmadı. Herkes ikinci porsiyonu istedi, içimizden iki kişi de üçüncüyü...
Kendine has bir servis akışı var Aziz’in. Bir kere öğün, çorba niyetine içilen haşlama suyuyla başlıyor. Bildiğimiz haşlama etin suyu bu. İçinde et yok, patates ve havuç dilimleri, maydanoz yaprakları yüzüyor. Üzerine ister limon, ister sirke... Yalnız unutmayın, midenizi doldurmamak için az porsiyon isteyip tadında bırakacaksınız.
Çorbadan sonra masa olarak ikiye bölündük: Kimimiz lahmacuna saptı, kimimiz rosto, güveç gibi tepsi yemeklerine daldı. Tepsi yemekleri günlük olarak değişiyor. Yine unutmayın, onları da
az porsiyon, lahmacunuysa fındık isteyeceksiniz. Amaç, masanın sultanı dönere mümkün olduğu kadar çok yer bırakmak.
Sıra dönere gelince biraz tuhaf bir servis şekli var: Pilav üstü kuru üstü döner. Benim gibi sade isterseniz yanında dev bir lavaş geliyor, koparıp koparıp lavaş arası yapıyorsunuz. Yaprak döner kimilerine yağlı gelebilir. Fakat sofradaki herkes hemfikir ki lezzetini veren, ikinci, üçüncü porsiyonu isteten de bu. Porsiyonu 30, pilav üstü olursa
37 lira. Tepsi yemekleriyse 25-35 lira.
Dönerden sonra hâlâ mecaliniz varsa Karadeniz lokantalarının klasiği fındıklı sütlaç isteyebilirsiniz tatlı olarak. Yanında da mis gibi taze demlenmiş bir bardak çay...
Mehmet Usta’dan söz aldım, selamımı söylerseniz çaylar ikram. Alkol yok. Esnaf lokantası olduğuna bakmayın, kadın kadına masalar da var. Pazar hariç haftanın her günü 6.00’dan 21.30’a kadar açık. (0212) 557 73 12
Yenilerden yeni beğen
Beyoğlu’nda bir pub: Pinç
Fenomen Oğuzhan Uğur’un İstiklal Caddesi’ndeki FİTAŞ binasının 5’inci katında açtığı yeni mekân. Kendi programını seyirci karşısında yapmasının yanı sıra Latin geceleri, 80’ler-90’lar partileri, konser ve DJ performansları oluyor.
Instagram: @pincpub
Koşuyolu’nda bir kulüp: Urban.co
Canlı caz ve blues eşliğinde dünya mutfağı: Taco’lar, makarnalar, salata ve burgerler...
Beyaz yakalıların iş çıkışı uğrama yeri. Haftada 4 gün canlı müzik var. (0216) 999 08 99
Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?
- Bu akşam 20.30’da Londra’daki British Museum’a kişi başı 125 liraya sanal bir gezi organize edildiğini (www.biletix.com)...
35 yıldır müzeyi gezdiren sanat tarihçisi Atilla Tuna rehberliğinde Ramses Heykeli, Mısır lahitleri gibi eserlerin görüleceğini...
-Yarın 20.00’de Mecidiyeköy Dada Salon Kabarett’te ‘Ben Doğuruyorum, Sen Doğurabiliyor musun?’ oyununun sergileneceğini...
Okan Bayülgen’in yazıp, yönetip oynadığı gösteriye yemekli biletlerin 450 lira, yemeksiz biletlerin 200 lira olduğunu...
-Salı akşamı 19.00’da Gayrettepe Zorlu Center’ın içindeki Eataly’de bir kokteyl atölyesi düzenleneceğini...
Kişi başı 550 liraya üç saatte bella vita, margarita, viski sour ve espresso martini yapmayı öğreteceklerini...
Haznedar’ın gizli hazinesi
Güngören’deki Aziz Aspava, döneriyle efsaneleşmiş bir esnaf lokantası. Döneri bir acayip servis ediyorlar; yaygın sipariş şekli ‘pilav üstü kuru üstü döner’. İlk bakışta biraz yağlı gibi. Fakat herkes hemfikir ki lezzetini veren de, ikinci porsiyonu isteten de bu.
Aziz Aspava, Güngören Haznedar’da 32 yıllık bir esnaf lokantası. Alameti farikası, özellikle öğlenleri nefis döneri için dolup dolup taşması. Semtin eskileri “Bu civarda oturup da Aziz’in dönerini tatmayan yoktur” diyor. Tavsiye üzerine iki araba dolusu insan gittik, masadan memnun kalkmayan olmadı. Herkes ikinci porsiyonu istedi, içimizden iki kişi de üçüncüyü...
Kendine has bir servis akışı var Aziz’in. Bir kere öğün, çorba niyetine içilen haşlama suyuyla başlıyor. Bildiğimiz haşlama etin suyu bu. İçinde et yok, patates ve havuç dilimleri, maydanoz yaprakları yüzüyor. Üzerine ister limon, ister sirke... Yalnız unutmayın, midenizi doldurmamak için az porsiyon isteyip tadında bırakacaksınız.
Çorbadan sonra masa olarak ikiye bölündük: Kimimiz lahmacuna saptı, kimimiz rosto, güveç gibi tepsi yemeklerine daldı. Tepsi yemekleri günlük olarak değişiyor. Yine unutmayın, onları da
az porsiyon, lahmacunuysa fındık isteyeceksiniz. Amaç, masanın sultanı dönere mümkün olduğu kadar çok yer bırakmak.
Sıra dönere gelince biraz tuhaf bir servis şekli var: Pilav üstü kuru üstü döner. Benim gibi sade isterseniz yanında dev bir lavaş geliyor, koparıp koparıp lavaş arası yapıyorsunuz. Yaprak döner kimilerine yağlı gelebilir. Fakat sofradaki herkes hemfikir ki lezzetini veren, ikinci, üçüncü porsiyonu isteten de bu. Porsiyonu 30, pilav üstü olursa
37 lira. Tepsi yemekleriyse 25-35 lira.
Dönerden sonra hâlâ mecaliniz varsa Karadeniz lokantalarının klasiği fındıklı sütlaç isteyebilirsiniz tatlı olarak. Yanında da mis gibi taze demlenmiş bir bardak çay...
Mehmet Usta’dan söz aldım, selamımı söylerseniz çaylar ikram. Alkol yok. Esnaf lokantası olduğuna bakmayın, kadın kadına masalar da var. Pazar hariç haftanın her günü 6.00’dan 21.30’a kadar açık. (0212) 557 73 12
Yenilerden yeni beğen
Beyoğlu’nda bir pub: Pinç
Fenomen Oğuzhan Uğur’un İstiklal Caddesi’ndeki FİTAŞ binasının 5’inci katında açtığı yeni mekân. Kendi programını seyirci karşısında yapmasının yanı sıra Latin geceleri, 80’ler-90’lar partileri, konser ve DJ performansları oluyor.
Instagram: @pincpub
Koşuyolu’nda bir kulüp: Urban.co
Canlı caz ve blues eşliğinde dünya mutfağı: Taco’lar, makarnalar, salata ve burgerler...
Beyaz yakalıların iş çıkışı uğrama yeri. Haftada 4 gün canlı müzik var. (0216) 999 08 99
Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?
- Bu akşam 20.30’da Londra’daki British Museum’a kişi başı 125 liraya sanal bir gezi organize edildiğini (www.biletix.com)...
35 yıldır müzeyi gezdiren sanat tarihçisi Atilla Tuna rehberliğinde Ramses Heykeli, Mısır lahitleri gibi eserlerin görüleceğini...
-Yarın 20.00’de Mecidiyeköy Dada Salon Kabarett’te ‘Ben Doğuruyorum, Sen Doğurabiliyor musun?’ oyununun sergileneceğini...
Okan Bayülgen’in yazıp, yönetip oynadığı gösteriye yemekli biletlerin 450 lira, yemeksiz biletlerin 200 lira olduğunu...
-Salı akşamı 19.00’da Gayrettepe Zorlu Center’ın içindeki Eataly’de bir kokteyl atölyesi düzenleneceğini...
Kişi başı 550 liraya üç saatte bella vita, margarita, viski sour ve espresso martini yapmayı öğreteceklerini...