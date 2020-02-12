Haydar Dümen’e benim de sorum var

Hocam, cinsel sağlık köşenizi devamlı takip etmiyorum ama denk geldiğim zaman sonuna kadar okumadan da bırakamıyorum...
Haydar Hocam ben bugün yine Posta gazetesindeki cinsel sağlık köşenizi okudum.
Devamlı takip etmiyorum ama denk geldiğim zaman da sonuna kadar okumadan bırakamıyorum.
Halbuki orada verdiğiniz temel cinsel bilgilerin hepsine vakıfım.
Yani öğreneceğim yeni bir şey yok aslında.
Tabii o size gönderilen sorular gerçek mi, siz kendiniz yazıp kendiniz mi cevaplıyorsunuz, bunu asla bilemeyeceğiz.
Belki hatırlarsınız, yıllar önce bir söyleşi yapmıştık, orada soruların gerçek olduğunu söylemiştiniz.
Değilse günahı boynunuza. Ama o zaman çok büyük bir dahisiniz.
Yok eğer gerçekse... Onlar nasıl dünyalar, nasıl özel hayatlar, nasıl yatak odaları...
Sayenizde öğrenmedik abukluk, tanık olmadığımız sabukluk, gülmedik cahillik, gezmedik yatak odası bırakmıyoruz.
Utanmasam elime çekirdek alıp çitleye çitleye okuyacağım...
Sorum şu Hocam: Acaba benimki bir çeşit röntgencilik mi?
Bu köşe yıllardır devam edip reytinginiz düşmediğine göre, sizce biz Türkiye’de kaç kişiyiz?
Cevaplarınızın da hastasıyım
Hocam sorulan sorular kadar sizin verdiğiniz cevapların da hastasıyız.
Adam size sormuş: İşte cinsel uzvum şöyle. Sizce normal mi? Bir doktora görünmem gerekiyor mu?
Siz cevap yazmışsınız:
“Değerli okurum, işte göründün.
Doktora göründüğün zaman eline cetvel alıp ölçmeyecek ki. Ayrıca sana bir müjde vereyim, seninkinin süngeri kaliteli.”
Hocam o ne demek ya... O nasıl bir dil, nasıl bir teşbihtir?
Bulmuşuz beleş doktoru, ikinci sorumu yapıştırıyorum: Hocam sizce ben, insanların cinsel müşkülleriyle eğlenen kötü bir insan mıyım?
Hep kendimizi soruyoruz
Mektubuma son verirken hep kendimizi düşündüğümüzü, hep bizim sorduğumuzu, kimsenin size halinizi sormadığını fark ettim.
Hocam siz nasılsınız?
Fakülteden 1955’te mezun olmuşsunuz. 65 senedir yok bekaretim bozuldu mu, yok eşim niye porno izliyor, yok erken oluyor, yok geç kalıyor; 7x24 bu meselelerimizle meşgulsünüz. İnsanda zaman zaman sinir bozukluğu yarattığı olmuyor mu?
“Başlayacağım boyunuza da posunuza da bekaretinize de hamileliğinize de” diye dünyanın öbür ucuna kaçasınız gelmiyor mu?
Bir de yaşınız oldu 89... Peki siz...
Neyse umarım yakında yine yüz yüze görüşürüz de onu öyle sorarım.
Haydar Dümen’e benim de sorum var
Hocam, cinsel sağlık köşenizi devamlı takip etmiyorum ama denk geldiğim zaman sonuna kadar okumadan da bırakamıyorum...
Haydar Hocam ben bugün yine Posta gazetesindeki cinsel sağlık köşenizi okudum.
Devamlı takip etmiyorum ama denk geldiğim zaman da sonuna kadar okumadan bırakamıyorum.
Halbuki orada verdiğiniz temel cinsel bilgilerin hepsine vakıfım.
Yani öğreneceğim yeni bir şey yok aslında.
Tabii o size gönderilen sorular gerçek mi, siz kendiniz yazıp kendiniz mi cevaplıyorsunuz, bunu asla bilemeyeceğiz.
Belki hatırlarsınız, yıllar önce bir söyleşi yapmıştık, orada soruların gerçek olduğunu söylemiştiniz.
Değilse günahı boynunuza. Ama o zaman çok büyük bir dahisiniz.
Yok eğer gerçekse... Onlar nasıl dünyalar, nasıl özel hayatlar, nasıl yatak odaları...
Sayenizde öğrenmedik abukluk, tanık olmadığımız sabukluk, gülmedik cahillik, gezmedik yatak odası bırakmıyoruz.
Utanmasam elime çekirdek alıp çitleye çitleye okuyacağım...
Sorum şu Hocam: Acaba benimki bir çeşit röntgencilik mi?
Bu köşe yıllardır devam edip reytinginiz düşmediğine göre, sizce biz Türkiye’de kaç kişiyiz?
Cevaplarınızın da hastasıyım
Hocam sorulan sorular kadar sizin verdiğiniz cevapların da hastasıyız.
Adam size sormuş: İşte cinsel uzvum şöyle. Sizce normal mi? Bir doktora görünmem gerekiyor mu?
Siz cevap yazmışsınız:
“Değerli okurum, işte göründün.
Doktora göründüğün zaman eline cetvel alıp ölçmeyecek ki. Ayrıca sana bir müjde vereyim, seninkinin süngeri kaliteli.”
Hocam o ne demek ya... O nasıl bir dil, nasıl bir teşbihtir?
Bulmuşuz beleş doktoru, ikinci sorumu yapıştırıyorum: Hocam sizce ben, insanların cinsel müşkülleriyle eğlenen kötü bir insan mıyım?
Hep kendimizi soruyoruz
Mektubuma son verirken hep kendimizi düşündüğümüzü, hep bizim sorduğumuzu, kimsenin size halinizi sormadığını fark ettim.
Hocam siz nasılsınız?
Fakülteden 1955’te mezun olmuşsunuz. 65 senedir yok bekaretim bozuldu mu, yok eşim niye porno izliyor, yok erken oluyor, yok geç kalıyor; 7x24 bu meselelerimizle meşgulsünüz. İnsanda zaman zaman sinir bozukluğu yarattığı olmuyor mu?
“Başlayacağım boyunuza da posunuza da bekaretinize de hamileliğinize de” diye dünyanın öbür ucuna kaçasınız gelmiyor mu?
Bir de yaşınız oldu 89... Peki siz...
Neyse umarım yakında yine yüz yüze görüşürüz de onu öyle sorarım.