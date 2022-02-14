Hayat böyle bir şey aşık oldukça büyürsün

Maksimum yarım saat oturulabilen masa, minimum şu kadar yapılması gereken harcama...
Yeme-içme dünyasında işletmelerin başvurduğu bu uygulamalar iştahımızı da tadımızı da kaçırıyor.
Artık pek yadırgamıyoruz, bu tür tuhaflıkları. Masaya gelen hesap pusulalarının surat astırması da cabası...
Yine de “Kafelerde ücretli ısıtıcı” haberi her yerde paylaşılırken bunun gerçek olmayabileceğini yazmıştım.
Sonuçta bütün mecralarda aynı görsel kullanılıyordu: Bir elektrikli soba ve üstünde “Açılış 2.99 TL / Saati 3.99 TL” yazıyor. Ama bu soba hangi kafede, orası bir kafe mi, öyle bir yazı gerçekten var mı, yoksa montaj mı gibi soruların cevapları yoktu.
Bana biraz, eğlenmek için yapılmış bir viral gibi gelmişti.
Bu kadar ciddiye alınmasının nedeniyse Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği’nin (TURES) olayı doğrulayıp maliyetlerden ötürü “normal bir durum” olarak nitelemesiydi.
Ayda bir, iki ayda bir düzenli olarak hamama giden tanıdıklarım var. Ruh ve beden sağlığı için iyi olduğu gibi kent soylu da bir davranış bence. Yakın arkadaşlar arasında yapılan hamam sefaları çoğunlukla başka bir etkinlikle ikileniyor. Önüne veya sonuna ya bir yemek ya bir öğleden sonra içkisi, bazen sergi, konser falan ekleniyor. Bir nevi Doğu’nun gentlemen’s kulübü. Tek seansta sağlık, huzur, terapi, sohbet, sanat, dedikodu...
Dünyanın en zengin hamam kültürüne sahip şehirlerinden İstanbul’da böyle bir ritüel oturtamamış olmak benim eksikliğim. Tellaktan duyulan utanç da cabası. Aradan geçen yıllarda sanki hiç su yüzü görmemişim...
Oryantal, pazar hariç her gün 12.00-00.00 arası açık. (531) 239 17 41
ETTEN ÖNCE PİDE
Cağaloğlu Hamamı şehrin en şıklarından. Tellaklar dövmeli falan. İmparatorluk döneminde yaptırılmış son hamammış. Müşterileri üst gelir grubundan turist ve Türkler. Ömer Şerif’ten Kate Moss’a, Cameron Diaz’dan, John Travolta’ya buranın huzurunu/keyfini üzerine tas tas dökmeyen yok. Sertab Erener’in Eurovision klibi burada çekildi. New York Times, Dünyanın Görülmesi Gereken 100 Mekânı arasında gösterdi mesela. Fiyatlar da ona göre tabii. Hamam, kese, köpük masajı ve ikramlar 50 Euro. Ek masaj istedikçe fiyat 300 Euro’ya kadar çıkabiliyor.
Buse Varol’la boşanma aşamasına gelen Alişan, “Bizi bize bırakın” çağrısı yaptı.
“Yok o haklıymış, yok bu haklıymış. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız” diyor.
Ayrılık sürecindeki her normal insanın talep edeceği, çok doğal bir tavır Alişan’ın sergilediği. Hele ki daha çok yakın zamanda bir de kardeşini kaybetmişken.
Ama Alişan normal bir insan değil ki. Bir star. Eşini de öyle seçti, yine meşhurlar dünyasından.
Evlilik teklifi bile kameraların önünde milyonların karşısında yapıldı. Çocuğun erkek olacağını biz bilmiyorduk. Kendileri duyurdu sosyal medyadan. Adının Burak olacağını da... İlk kucaklarına aldıkları anı da herkesle birlikte yaşamayı tercih ettiler. Aylık dadı masrafının 60 bin lira olduğunu da...
İlişkilerinin ikinci yılı kutlaması için 70 bin liralık oda tuttuklarını da... Sipariş verdikleri arabaların plakalarının kendi ve çocuklarının baş harflerinden oluştuğunu da...
Sosyal medyada like üzerine like alırken, bütün bunlar çarşaf çarşaf haber olurken iyiydi.
Adı öyle olsun diye oluşturulan afrodizyak menüler... Her zamanki odaya iki kalpli balon, çikolata, tütsü ve şarap konularak yapılan aşk süitleri...
Fotoğraftan yapma kupalar, takvimler, tablolar...
Hemen her Sevgililer Günü’nde birbirini tekrarlayan, birbirini kopyalayan sıkıcı etkinlikler, programlar...
Bu mutat günü protesto edenlerin düzenlediği single/yalnızlar partileri bile artık “out”.
Bu fikrin bir rüzgâr yakaladığı, bir anlam ifade ettiği zamanlar da çok geride kaldı.
Yaklaşmakta olan “bir yeni” 14 Şubat’ın arifesinde kimse de çıkıp “Bıktık, bize yeni bir şeyler sunun artık” demiyor.
Neyse ki sesleri çok gür olmasa da aşkı başka türlü ele alan, başka biçimde işleyen “kafalar” da mevcut.
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın ayrılığı kesinleşti, boşanmak için mahkemeye başvurdular.
Taraflar birbirini suçlamıyor, neredeyse “severek ayrıldık” diyecek kıvamdalar.
En azından bu kısmı güzel. Davul zurnayla evlenip kanlı bıçaklı boşananların, ayrılmayı beceremeyenlerin ülkesi burası.
Baksanıza son birkaç gündür duyduğumuz haberlere...
Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı’dan güvenlik güçlerine sığındı. Futbolcu Hurmacı’nın avukatı, arbedede kadının sadece kaşının yarıldığını, yüzündeki diğer kanların da oradan geldiğini iddia ediyor ama yersen...
Fotoğrafta ağzından ve burnundan da kan geliyor.
Hakeza fenomen İrem Ay ile Berkay Saner...
◊ “Repertuar” adlı serinizde şarkılarını seslendirdiklerinizden hangisine kendinizi daha yakın hissettiniz: Tanju Okan mı, Ferdi Özbeğen mi?
- Aslında kendime yakın hissetmekten ziyade, ikisinden de bir şeyler buldum kendimde. İkisinden de etkilendim. Ferdi’nin nafliği, Tanju’nun o muhteşem yorumculuğu...
- Peki serideki hangi albümün geri dönüşü daha büyük oldu: Selda Bağcan mı, Barış Manço mu?
- Selda Bağcan’ın.
◊ Hangisini bırakmak daha ağır oldu: Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu mu, Ankara Radyosu mu?
- Ankara Radyosu’nu keşke bırakmasaydım, biraz daha devam edebilseydim... Çok üzgünüm bunun için. Ama maalesef o zamanki şartlar sahneye itti beni.
◊ Sunuculuk yaparken yemek programları mı daha keyifli, magazin programları mı?
Boğaz hattındaki ünlülerin Emirgân’da Gizli Kalsın’ı varsa Nişantaşı ve Cihangirlilerin de artık Rika’sı var. İrem Derici son single’ı ‘Konu
O Olunca’nın lansman partisini orada yapıyor, ‘La Casa de Papel’in Berlin’i Pedro Alonso İstanbul’a geldiğinde soluğu orada alıyor. Tıpkı Gizli Kalsın’ınki gibi küçücük sahnesinde Edis’in vokalisti Aybüke Albere, Ozan Doğulu’nun sevgilisi Hera Aslan, Murat Balcı, Müjde Kızılkan boy gösteriyor, vagon gibi ince uzun mekânın masalarında Hasan Can Kaya, Kadir Doğulu, İlker Ayrık gibi isimler göze çarpıyor.
CİHANGİR-BASKETÇİ KARMASI
Bıraksanız Merve Boluğur her akşam gidip paylaşım yapmaya devam edecek ama mekânın işletmecisi Erkan Şen’le ayrıldığından beri ayağını kesti, artık adımını atmıyor. Bu iyi haber mi mi kötü mü, bakın onu da tam bilemedim şimdi...
Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi akşamları canlı müzik var, pazar geceleriyse DJ Hasan Saydam’la 80’ler-90’lar Türkçe pop partisi... Yakında müzik yazarı Suat Kavukluoğlu gibi konuk DJ’leri de olacak. İlginçtir, bu partilerde Cihangir ahalisiyle basketbol camiası bir arada eğleniyor.
Yaş ortalaması 25-40. Saat 22.30 gibi Mustafa Sandal, Kenan Doğulu şarkılarıyla ‘kızlar için kalk borusu’ çalıyor. Kadın kadına dans ediyorlar çünkü erkekler hâlâ ‘ağır abi’ takılıyor. Yarım saate kalmadan ısrarlara dayanamayıp onlar da ayakta, Türk erkeğinin tipik ‘istemem, yan cebime’ nazları... Sonrası: Beş kuruş ver oynasın, servetini harca oturtama... Neymiş efendim? Bir of çekermiş, oooof... Ayrıca Ay’a benzermiş yüreği... Bir de hovarda diye kıymayacakmışız ona... Peki.
Başlıktaki fikir Marilyn Monroe’ya ait. Özetle, kadınların güzelliği erkekleri nasıl ışığa koşan pervaneler gibi kendine çekiyorsa, erkeğin zenginliği de kadınlarda aynı etkiyi yaratıyor demeye getiriyor.
Şu sıralar bütün dünyada popüler olan bir suç belgeseli tam da bunu anlatıyor: Tinder Avcısı.
Dünyanın farklı ülkelerinden kadınlarla bu arkadaşlık sitesi üzerinden sevgili olup onları dolandıran Simon Leviev adında birinin gerçek hikâyesi.
Hepsiyle farklı farklı kişiliklerle tanışıyor. Kendini büyük bir silah tüccarı ya da pırlanta devinin vârisi olarak tanıtıyor.
İnanılmaz lüks bir yaşamı var.
Tanıştığı kadınları bu şekilde büyülüyor.
Daha ikinci görüşmede alıyor, özel jetle yurtdışı seyahate götürüyor. En pahalı restoranlar, beş yıldızlı oteller...
Her şey Hadise’nin yüzüklü paylaşımıyla başladı. Kadınca bir hareket. Erkeklerde böyle bir “yüzük obsesyonu” yok mesela. Kadınlar nedense biririne hava basmak için yapıyor bu tür şeyleri.
Heyhat! Insta-nazar diye bir şey var...
Yüzük önce Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına girdi.
Alacaklı taraf “Yüzüğe bu kadar para harcayacağına borçlarını ödesin” dedi haklı olarak.
Dinçerler ailesi de “yüzük yanlıları” ve “yüzük karşıtları” diye ikiye bölündü.
Sonra yüzük karşıtlığı tabana yayıldı. Yapılan olumsuz yorumlardan sonra Mehmet Dinçerler Instagram hesabını askıya almak zorunda kaldı.
“Hadise nişanlısını takibi bıraktı” dedikodularının kaynağı da bu. Hesap kapanınca sadece kendi giyim markasıyla Dinçerler’i takip eden Hadise’nin “takip ettikleri” sayısı tekrar 1’e düştü.
Seyirci olarak kötü bir huyumuz var: Bir oyuncuyu bir karaktere bir kere yakıştırdığımız zaman onu başka tiplemelerde görmeyi istemiyoruz, o rollerde inandırıcı bulmuyoruz.
Sanatçının üzerinde “hayran prangası” gibi bir şey bu. Ve bir oyuncu kırması da çok zor bir şey.
Halbuki oyuncu her rolü oynar. Oynayabilmeli daha doğrusu. Yeri gelir çapkın koca olur, yeri gelir hırsız, yeri gelir bir aptal ya da bir mahkum...
Şener Şen mesela... Biz bugün onu “Neşeli Günler”de başka, “Eşkıya”da başka, “Züğürt Ağa”da bambaşka rollerle biliyoruz ama bunu başarabilmek için ne risklere girip ne zorluklara göğüs gerdiğini es geçiyoruz.
Sinema kariyerine “Hababam Sınıfı”, “Tosun Paşa” gibi filmlerde üçkâğıtçı, uyanık tiplemeleriyle başladı. Halk da onu o haliyle çok sevdi. İstese bu konfor alanında hayatının sonuna kadar devam edebilirdi.
Ama başka bir şeyi seçti Şener Şen. Başrol oynadığı ilk filmi “Namuslu”da halkın isteğinin dışına çıktı, alışıldık sahtekâr tiplemesi yerine işine bağlı, namuslu bir mutemedi canlandırdı.
Ertem Eğilmez’in “Eğer bu film tutmazsa bir daha fırsat yakalayamazsın. Ama öbürünü seçersen yılda beş, altı film yaparsın, para da kazanırsın” demesine rağmen, “hayran prangası”nı söküp atmayı tercih etti.
◊ Aynı anda hem kitap hem albüm çıkarmak... Açgözlülük mü, dolup taşmak mı?
- Mecburiyetti, birikmeydi, taşmaydı... Senelerdir bir roman tutuyordum içimde. Dışarı çıkardım. Albüm de müzisyen ve sahne emekçilerinin yok sayıldığı ve yok olduğu kriz senelerinde bizleri hayata bağladı ekipçe. Birbirlerini tamamlıyorlar. İyi ki böyle bir şeyi yapan ilk Türkiye vatandaşı ben oldum diye de bencilce haz alıyorum.
◊ Kitabınız “Eski Dünyanın Yangını”nda onlardan “en eski arkadaşlarım” diye bahsediyorsunuz. Hangisiyle küsmek daha zor olurdu: Sesler mi, sözcükler mi?
- Sözcüklerle. Saatlerce sessiz otursam bile aklımda hep uçuşuyor sözcükler. Günlük akışta ilgimi çeken bir sahneyi zihnimde yazıp duruyorum. Durmuyor pek o içsel yazma ve konuşma.
◊ Çok küçük yaştan beri müzikle ilgileniyorsunuz ama Bilkent’te uluslararası ilişkiler okudunuz. Kafa karışıklığı mı, kaderin cilvesi mi?
- Müzikle böyle bir yolculuğum olacağını tahmin etmezdim. Rahmetli annem Türkiye’de ressam olarak ekmek parası kazanamayacağından, resim öğretmeni olmuş bir sanatçıydı. Sanata meslek gözüyle bakmamı istemezdi. Diplomat olmamı istiyordu, ben de ona istediğini vereyim diye o bölüme girdim. Ben okurken annem rahmetli oldu. Dilediğim gibi dersler aldım, yüksek lisans tezimi “yadigârlar ve anı saklamanın yolları” üzerine tamamladım. İşlere girip çıktım sonra. Belirsizdi geleceğim. Müzik, ofisten döndüğüm bitik günlerde beni bırakmadı. Açlıkta, işsizlikte, umutsuzlukta da hiç bırakmadı beni. Sonra da içine aldı. Herkese böyle bir uğraş, dost dilerim. Müziğin bana olduğu gibi.
◊
Yeme-içme fiyatları öyle yükseldi ki insanlar gelen hesaplara inanamıyor, masada hesap pusulası önce elden ele şöyle bir dolaşıyor, sonra “Zaten marketten alsan kaç lira ki” cümlesi eşliğinde pamuk eller ceplere uzanıyor.
Bu yüzden fiks menü yükselişte. Ucuz olduğu için mi? Hayır, onlar da katlandı. Ama gecenin sonunda kötü bir sürprizle karşılaşmamak için herkes ne ödeyeceğini baştan bilmek istiyor.
Kapılarını geçen hafta açan Kita’s Meyhane’de 200 liraya fiks menü uygulandığını duyunca soluğu Bomonti’de aldım. Yeme-içmenin yanında solistli-DJ’li müzik, davullu-dansözlü eğlence vaat ediyorlardı.
Fotoğraf: Murat ŞAKA
ANA YEMEK YOK, EKSTRA İSTENEBİLİR
Önce bir şok: Renkli neonlar, ahşap, sade masalar... Dışarıdan bakınca, modern meyhaneden ziyade bir kafeyi andırıyor Kita’s. Ama masalar doldukça atmosfer değişmeye, ortam kıvamını bulmaya başladı. 150 kişilik bir mekân.
Sonra ikinci şok: Mezelerin kalitesi. Bu fiyatlara daha vasat tabaklar bekliyordum açıkçası, yanılmışım. Parmaklarımızı yiyorduk. Tadım menüsünde iki kadeh içkinin yanında beş çeşit meze servis ediyorlar. İsteyen üstüne parasıyla da ekleme yapabiliyor. Fikir vermesi için mezelerden birkaç örnek: Rakılı fava, çift peynirli Girit ezme, yoğurtlu-kıymalı soğan gömme, hardal soslu levrek marine, iki biberli atom, tahinli deniz börülcesi... Ekstra fiyatları 25-47 lira.
Tadım menüsünde bir de ara sıcak hakkınız var. Tıpkı mezelerde olduğu gibi dilerseniz ekleyebiliyorsunuz: Sütlü yaprak ciğer, keşkekli pazı sarması, ballı karides, ot kavurma... Bana da ot yedirdi ya... Kalktım Tuğba Şef’i tebrik ettim. Ekstra söylerseniz fiyatları 47-110 lira.
Evet, bunu da yaptık: Fatma Girik için düzenlenen cenaze törenini bile itişip kakışmanın vesilesi haline getirmeyi başardık.
Sosyal medyaya baksanız sanki ülkenin bir büyük değerini uğurlamadık, ergenlerin maçını izliyoruz.
Kim ne demiş, kim, kime ne cevap vermiş, nasıl da kapak olmuşmuş...
Böyle bir kayıp karşısında gereken vakarı sergileyememek hepimizin ayıbı. Ama öncelikle bunu tetikleyen konuşmacıların...
Törende konuşan Hülya Koçyiğit, hiç yapmaması gereken bir şey yaptı...
Siyaset kelimesinin “s”sinden bile kaçınılması gereken o ortamda, Fatma Girik’le ilgili çok “lüzumsuz” bir ayrıntıya girdi:
“Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda olsak da...” sözleri döküldü ağzından.
Madrid’de bir kafeden çıkan iki kişi keskin nişancılar tarafından vurulur. Kafenin içinde kalan diğer insanlar bunun bir hükümet operasyonu olduğunu anlar, çünkü tüm civar sokaklar boşaltılmıştır.
Bunun nedeninin içerdekilerden biri olduğu kanaatine varıp birbirini suçlamaya başlarlar.
Tam o sırada tuvaletten bir adam çıkar.
Adam yere yığılıp ölmeden önce “Kimse benimle temas etmesin” diyebilir sadece.
Artık şurası kesindir:
Operasyon, ölen adamın taşıdığı bir bulaşıcı hastalık yüzünden yapılmıştır ve içeridekilerin hepsi aslında o kafede karantinaya alınmışlardır...
İspanyol yapımı “El Bar” (Bar) filmi Türkiye’de “Taxim” adıyla tiyatroya uyarlandı...
Bugün ülkenin en tanınan kadınlarından biri. Ona göre bir çevresi, imkânları, hayat standartı var.
Sevgilisi Umut Evirgen şehrin en popüler kulüplerinin sahibi. Ha dediğinde kapısına bir koruma ordusu yığabiliyor. Fakat yine de kadına şiddetten kendini koruyamıyor, tehdit alıyor, küfür hakaretler işitiyor, şehrin göbeğinde arabasında saldırıya uğruyor.
Takıntılı bir erkek hayranı yüzünden evini, arabasını değiştirmek; telefonuna KADES (Kadın Destek Uygulaması) indirmek zorunda kalıyor.
Ki başına bir şey gelirse en yakın güvenlik güçlerinden yardım alabilsin...
Yaşadığı kâbusu düşünebiliyor musunuz?
Türkiye’yi kadınlar için bir “can pazarı”na dönüştürdük.
Ve en muktedirinden en savunmasızına, bunun istisnası yok.
Serenay Sarıkaya’ya bunu yapan hayat diğerlerine neler yapıyor, zaten hemen her gün görüyor, izliyoruz.
- TEZ: Ne var ki bunda? Kar-kış demeden ben de her sabah işime gidip her akşam geri geliyorum. Bu kadar abartacak bir durum yok ortada.
ANTİTEZ: Bu yokuşlu şehrin buzlu yollarında motor kullanmak, senin otobüsle, metroyla, vapurla ya da arabayla işe gitmenle aynı şey değil ama.
-TEZ: Siparişimi ille de güzel havalarda, günlük güneşlik zamanlarda mı vereceğim? Asıl böyle zor zamanlarda lazım kurye hizmeti.
ANTİTEZ: Topu topu senede üç-beş gün. Pizza yemesen ölmezsin. Makarna haşlayamıyor musun, iki yumurta kırıp yiyemiyor musun?
-TEZ: O zaman karlı havalarda asker de nöbet tutmasın, sağlık çalışanı da mezraya gitmesin, hatta kar temizleme çalışanları da işi bıraksın...
ANTİTEZ: İkisi aynı şey mi? Biri zorunluluk, diğeri keyfi. Doğru olan bütün bu zor meslekleri yapanlara gerekli donanımın sağlanması.
-TEZ: Firma hizmet veriyorsa, ben bu hizmeti aldığım için niye vicdan azabı çekeyim? Alan memnun, veren memnun. Kime ne bundan?
◊ Tiyatro sahnesine ilk kez 6 yaşında çıktınız ama oyunculuğunuz 26 yaşında “Hayat Devam Ediyor”la başladı. Gecikme mi oldu, doğru zamanı mı beklediniz?
- 26 yaş televizyona çıkışım aslında. Bu dönemde üreten insanlarla beraber konunun hep içindeydim zaten. Doğru zamanı bekleyen biri olamıyorum sanırım. Tesadüfler siz hazırsanız gelip sizi buluyor gibi bir şey.
◊ Her ikisini de oynadınız: Basketbol mu, voleybol mu?
- Benim için basketbol her zaman başka.
◊ 14 yaşından beri müzikle ilgilisiniz, ses ve nota eğitiminiz var. Gitar çalmak mı, piyano çalmak mı?
- İkisi de farklı tınılar ve bütün içinde farklı görevleri var. O yüzden ayırt edemem ama piyano sesini daha çok seviyorum. Daha yoğun ve tam duyabildiğim bir enstrüman bence.
Kentsel dönüşüm nedeniyle büyük marka ve zincirlerin ayrıldığı Kadıköy, Bağdat Caddesi yazdan beri yeniden canlanmaya başladı. Ardı ardına açılan mekânlara en son Şaşkınbakkal’daki Paolina eklendi. Tam bir ‘mahalle barı’, yeme-içmenin yanı sıra DJ’li eğlence de var.
Mitolojiden esinlenen Paolina’da sizi iki tanrıça heykeli karşılıyor, duvarlar ve tavan antik görsellerle kaplı. Aklınıza ören yerleri gelmesin.
O soğukluğu bol ahşap, hasırlar ve sarı ışıklarla kırmışlar.
Menüde kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, burgerler ve makarnalara ana yemek olarak et, tavuk ve balık eşlik ediyor. İmza yemeği Hindistan cevizi sütlü ananasla soslanan somon (140 lira).
KAPIDA KALMAK YOK
Buranın alameti farikasıysa kokteylleri. Aynı zamanda mekânın ortaklarından, tanınmış bar şefi İsmail Çimentay’ın elinden çıkan kokteyller de mitoloji temalı: Zeus, Juno, Moena ve Afrodit öne çıkanlar (130-135 lira).
Kanal D’deki “Camdaki Kız” dizisinin başrolü Burcu Biricik, Ayvalık’ta butik otel açıyor. Bunun 9 yıllık sevgilisi, 6 yıllık eşiyle ortak hayali olduğunu söyleyen oyuncu, “Eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmeyeceğim bir iş kolu” diyor.
Ben de yaptığım için bilirim, zor ama zevkli meslektir garsonluk.
Hiç tanımadığınız insanların ilginç özelliklerine ya da çok tanınan kişilerin bilinmeyen yönlerine tanık olursunuz.
Burcu&Emre (Yetkin) çifti oteli açınca oraya kesin gidilir.
Kendileri gibi pırıl pırıl, zevkli, huzur ve sevgi dolu bir yer olacağına eminim.
Darısı, Los Angeles’taki fakir dönemlerinde garsonluk yapan Kerem Bürsin’in başına.
Burcu Biricik’in ünlü olmadan önce yaptığı başka işler de var.
Hayat böyle bir şey aşık oldukça büyürsün
Selim Bayraktar’ı çoğunlukla ‘Sümbül Ağa’ gibi tarihi karakterlerle biliyoruz. Sebebini o da bilmiyor, “Kaderimde var galiba” diyor. Yeni filmi “Soygun Oyunu: Büyük Vurgun”la günümüze dönen oyuncuyla kitesurf ve bir çeşit yoga olan budokon tutkusunu, gündelik hallerini, aşka ve hayata bakışını konuştuk: “Mutluluk kişinin kendisidir. Para sadece kolaylaştırır.”
◊ Cuma günü vizyona girecek “Soygun Oyunu: Büyük Vurgun”da üç kafadarın polisiye macerasını izleyeceğiz. Sizin hayatınız film olsa aksiyon mu olurdu, romantik komedi mi?
- Kesin aksiyon! (Gülüyor)
◊ Peki kim çekerdi: Oynadığınız
“İstanbul Kırmızısı” filminin yönetmeni Ferzan Özpetek mi, “Arada”nın yönetmeni Mu Tunç mu?
- Aaa Ferzan olsun lütfen...
◊ Canlandırdığınız dizi karakterlerinden hangisinin tanınmanızda daha büyük etkisi oldu: “Ufak Tefek Cinayetler”deki ‘Edip’ mi, “Muhteşem Yüzyıl”daki ‘Sümbül Ağa’ mı?
- Çok büyük ihtimalle ‘Sümbül Ağa’mızın payı daha büyüktür.
◊ “Othello”, “Vezir Parmağı”, “Destan”, “Rise of Empires: Ottoman”... Kariyerinizdeki tarihi yapımların ağırlığı... Tipinizden
dolayı mı, kaderin cilvesi mi?
- Kaderimde var galiba. N’apayım? (Gülüyor)
◊ Müzikle de ilgileniyorsunuz: Peki hangisinden daha çok keyif alıyorsunuz: Şarkı söylemek mi, mızıka çalmak mı?
- Şarkı söylemek tabii.
◊ Hangi tutkunuzdan vazgeçmek daha zor olurdu: Budokon mu, kitesurf mü?
- Kitesurf’ten vazgeçmek daha zor. Kite’sız olmaz.
◊ 25 yaşınıza dönmek mi, Dolmabahçe Sarayı’na sahip olmak mı?
- Şöyle bir düşününce... 25 yaşa dönmek daha iyi galiba.
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- İkisi arasında gidip gelsem kısa kısa...
Öyle olmaz mı?
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- “Zengin ama çirkin” doğayım hadi. Güzellik geçici dememişler miydi bize?
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Mutluluk kişinin kendisidir. Para kolaylaştırır. Ama sadece günümüzde.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- Mantık.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Genellikle geceden kafamda işi bitiririm.
POPÜLER ŞEYLER
Cem Yılmaz’la oynamak eğlenceli olurdu
◊ Hangisiyle aynı filmde oynamak daha eğlenceli olurdu: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Cem Yılmaz’la birlikte oynamak. Bayağı eğlenceli olurdu.
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Sezeeen...
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Cem Karaca.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Nâzım.
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Filiz Akın.
◊ Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Tarık Akan.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Bardot’yla isterdim.
KÜÇÜK KEYİFLER
Epeydir gidememiştim; Ayvalık çok iyi olur
◊ Sosyal medya paylaşımlarınızdan ikisini de çok sevdiğinizi biliyoruz:
Kedi mi, köpek mi?
- Kurban olduğumun kedileri ya. Kedi, kedi.
◊ İstanbul’un... Lezzetleri mi, sesleri mi?
- Lezzetleri elbette. Nice uygarlıkların bıraktıklarıyla beraber.
◊ Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Avrupa.
◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Tren.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Orman-ağaç-temiz hava. Nefes için.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Epeydir gidememiştim; Ayvalık çok iyi olur.
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- Çeşme.
◊ Güneş mi, ay mı?
- Güneş.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Günbatımı. Çünkü daha melankolik. (Gülüyor)
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Genelde tavla.
◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?
- Çaycıyım.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- İskender olsun.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Kırmızı et... Geçtim bile.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Gevezeye... Sen de dayanamazsın herhalde.
◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Müzik aletlerinin tozunu attırmak daha güzel olurdu tabii.
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- Insta. Nokta.
◊ Peki bir daha asla sosyal medya kullanmamak mı, bir daha asla film izlememek mi?
- Bir daha asla sosyal medya kullanmamak... Daha kolay geliyor insana.
ÖZEL MESELELER
“Düz ovada keklik” deyin siz bana
◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?
- Bunların her ikisi de dayanma gücü isteyen tipler. Ama negatifimizin ilginç kısmını merak ederim tabii.
◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?
- Zor soru... Sevgilimin.
◊ Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?
- “Düz ovada keklik” deyin siz bana. (Gülüyor)
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affetmek. Her şeyden önce kendime faydası olur.
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Bakıp gülümsemek mi, göz kaçırmak mı?
- Bakıp gülümsemek. Böylece iyiyi, güzeli fark etmek. (Gülüyor)
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- İlkbahar yahu. En romantik.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
- Tek başıma olsun şöyle doya doya...
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Kimseye âşık olamamak tabii. Hayat böyle bir şey: Âşık oldukça büyürsün.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Yenmez, yok... Kusura bakmasın.
GÜNDELİK HALLER
Yerinde duramayan tiplerdenim
◊ Az tanıdığınız birine telefon açmak mı, mesaj atmak mı?
- Direkt telefon açarım ya ben.
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Kim olduğunu anlamaya çalışırım. Çok yüz görüyoruz, bir bilsen. Birbirine benzer kişileri ayıklamak zor. (Gülüyor)
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- İnan hiçbiri... Ben yerimde duramam. Yani duramayan tiplerdenim.
◊ Peki ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Ha o zaman iyi bir film.