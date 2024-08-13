Havuz problemi

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Sosyal medyada “Oturmadığım eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde” diye yazdı.

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı üzerine Muğla Su ve Kanalizasyon İşleri (MUSKİ) yetkilileri derhal harekete geçmiş, Akalın’ın yazlığında sayaç kontrolü ve herhangi bir tuhaf artış var mı diye geçmişe dönük tarama yapmışlar.

Sonuç: Sayaçta bir bozukluk yok ve kullanılan su miktarı önceki dönemlerle paralel.

MUSKİ, otomatik bahçe sulama ve havuzun devir daim sistemlerini kontrol ettirmesini tavsiye etmiş Demet Akalın’a. Yine sosyal medyadan...



Akalın, “yazlık” dediği evini bir magazin programında gezdirmişti.

Yalıkavak’ta kocaman havuzlu, geniş bahçeli, saray yavrusu gibi bir villa.

“Masrafı da ona göre herhalde” muhabbetine hiç girmeyeceğim.

Benim merak ettiğim asıl şu: Madem evde oturulmuyor, o havuz niçin dolu?

Üstelik bu yıl Bodrum’da korkunç bir susuzluk ve uzun süreli su kesintileri yaşanıyorken...

“Hayaletler geziyor herhalde” diye sitem etmiş ya ünlü popçu. Koca havuz hayaletler için mi dolu?

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Güzeli like’lamak sevaptır

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Olimpiyatlar’da Norveç’i temsil eden atlet Embla Matilde Njerve’nin paylaşımına beğeni attı, bu küçük kalp işareti dikkatli sosyal medya kurtlarının gözünden kaçmadı tabii. Mert’e stalker (ısrarlı takipçi) yakıştırmaları falan...



Yahu ne var bunda? Adam single/bekar. Üstelik Norveç’te 10 takipçili ev hanımını like’lamıyor ki. Milyarlarca insanın izlediği bir organizasyonda popüler bir sporcuya sinyal atmış.

“Güzele bakmak sevaptır” sözü günümüzde “Güzeli like’lamak sevaptır”a dönüşmüş durumda.

El arttırıyorum: Keşke devamı gelse bu işin...





Kaşların arasına dom dom kumandası

İbrahim Tatlıses tam kanlı bıçaklı olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’le yıllar sonra barıştı ki bu kez de kızı Dilan Çıtak’la birbirine girdi: “Soyadımı kullanmasın!”



Bilal Özcan’a şöyle anlattı olup biteni:

“Bodrum’da otursun diye verdiğim evi 6 milyon liraya sattı. Bilgim ve iznim olmadan. ‘Bana kira vereceksin’ dedim, evimi bastı, kumanda fırlattı. Eski halim olsaydı bana bunları yapabilir miydi?”

72 yaşındaki İmparator’dan kafasına kumanda fırlatıldığını dinleyince insan üzülüyor tabii, fonda “Kaşların Arasından Dom Dom Kurşunu Değdi” şarkısı çalmaya başladı.

Öyle kan ter içinde uyanmışım.

Tamam da arkadaş, çocukların ve hatta torunlarınla bu kaçıncı “Evimi aldı, evimi sattı, boşalt evimi, ver birikmiş kiramı” meselen...

Hep mi sen haklısın?

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Yapay zekâ Elon Musk’ı da vurdu

Dahi mi desek, deli mi desek ABD’li iş insanı Elon Musk ile ilgili bir fotoğraf dolaşıma girdi. Lüks bir restoranda oturmuş, robot sevgilisiyle yemek yiyor. Robot bir afet.

Robot için “Onu yemeğe çıkardım, akıllı, güzel ve itaatkâr” demiş Musk.



Anlı şanlı gazetelere, internet sitelerine haber oldu bu olay.

Yorumların, paylaşımların bini bir para.

Yeryüzünde belki en yüksek perdeden tepkiyse Erzincan’dan geldi.

Şişli eski belediye başkanı ve şehrin şimdiki milletvekili Mustafa Sarıgül şöyle seslendi Musk’a:

“Ölüyü bıraktın, diriyi bıraktın, kadın robotla yemeğe çıktın. Bakalım bunun altından ne çıkacak!”

Sonra ortaya çıktı ki fotoğraf sahte.

Teyid.org’a göre muhtemelen Elon Musk’ın daha önce çekilmiş bir fotoğrafına yapay zekâyla (AI) bir robot yerleştirilmiş.

Elon Musk, gezegendeki birçok insanın başına iş açan yapay zekânın geliştiricilerinden. Yapay fotoğraf, yapay video, yapay ses üretilerek birçok kişiye zarar veriliyor, kitleler yönlendirilmeye çalışılıyor.

Ama Musk’ın yarattığı canavar döndü, sonunda onu da vurdu.

Elon Musk’a mı gülersiniz, onu eleştiren Sarıgül’e mi?

Sahi ya yemeğe çıkmak için “Ölüyü diriyi bıraktın” ne demek?