Hatır için çiğ tavuk... Sadece suşiyse yenir

Semtin adı Yeniköy. Ama en taze mekânlarından biri Eski Yer. Bu tatlı karşıtlığın hikâyesiyse ta Bodrum’a kadar uzanıyor.
Yalıkavak’taki Balıkçı Sait ününe ün katıp artık Yalıkavak Marina’ya taşınmaya karar verince çalışanlardan bazıları yeni yere gitmek istemiyor.
Beş ortak “Biz burada kalalım” diyerek emektar restoranı devralıyor ve kendileri işletmeye başlıyorlar. Adını da ‘Eski Yer’ koyuyorlar.
Demek dükkân uğurlu ki onların da işleri iyi gidiyor; gel zaman git zaman İstanbul’a şube açmaya karar veriyorlar.
Yeniköy’deki Yelken Balıkçısı’nı devralıyorlar. Bodrum’da tanındıkları için müşteri çok, işler gayet iyi ama pandemi patlıyor.
Artık yüzde 50 kapasiteyle çalışabildikleri için restoran üç katlı olmasına rağmen yer bulmak daha zor.
“Herkes aynı anda oturup birkaç saat sonra aynı anda kalktığı için çok zorlanıyoruz” diyor serviste çalışanlar.
Vaka sayısı 30 bin.
Benzer nüfusta olduğumuz Almanya’nın iki katı.
Demek ki normalleşmeyi becerememişiz.
Hiç kimse ağlayıp sızlanmasın.
Kendimiz ettik, kendimiz bulduk: “Ramazanda kapalıyız.”
Kurallar çok net: Bunu beceren toplumlara özgürlük, bizim gibi başaramayan toplumlara karantina...
Akıllanana, aklımızı başımıza devşirene kadar da böyle devam edecek.
Bir organınızı bağışlasaydınız, hangisi olurdu?
Kalbimi vermezdim.
Alana yazık, hep bu sızılarla yaşamak.
Beynimi de vermezdim.
Alana yazık; hep bu kafa karışıklığıyla yaşamak.
Ama göz bambaşka bir şey.
Düşünsenize, sizi ışık geçirmeyen o karanlığa koyduklarında bile gözleriniz bir başkasının bedeninde görmeye devam edecek.
Sanki birine kamera takmışsınız da...
◊ 6 yaşında Bern, Cenevre, New York, Paris’te sergiler... “Harika çocuk” olmanın nesi daha zor: Yüksek beklenti mi, akranlarından farklı yaşamak mı?
- Herkes tersini zanneder ama merak etmeyin ben çocukluğumu doya doya yaşadım...
Bütün mahalle arkadaşlarımla hâlâ görüşürüm. Her gece dizim kanayarak eve dönerdim, tecrit edilmiş bir harika çocuk değildim.
Resim yapmak da doğuştan beri var olan rutin ve keyifli bir olay. Kendimi hatırladığımdan beri dünyaca meşhurum, dolayısıyla şöhret de beni hiç kötü etkilemedi.
◊ Sorbonne’da master yaparken aktörlük eğitimi de alıyorsunuz, tenis dereceleriniz de var. Şimdi bakınca: İştah mı, doyumsuzluk mu?
- İştah! Dünyayı fethetmeiştahı o...
Arama, mesaj at” hareketi, Afterwork adlı bir dijital içerik ajansındaki gençlerin çektiği viral videoyla aldı yürüyor.
Manifesto gibi.
“Eğer çok zor durumda değilsen” diyorlar; “Arama, mesaj at...”
“Sesini duymak istemiyor olabilirim...
O an konuşmaya müsait olmayabilirim...
İstediğimiz an cevap vermek istiyoruz...
Dakikalarca meşgul edilmek istemiyoruz...
Bundan 10-12 yıl önce Karaköy’de dükkân bulamazdınız. İstanbul’un ‘Soho’su olarak şehrin yükselen semtiydi. Buraya taşınan sanat mekânları, sanatçılar, ilginç dükkânlar, plakçılar, gözlükçüler, dövmeciler, Unter gibi yeni nesil kafeler ve Gaspar gibi yeni nesil restoranlar, Mânâ gibi yeni nesil meyhaneler...
Hızla eğlence bölgesi haline de geliyordu semt. İlk sallanmalar Tamirane’de başlamıştı; sonra Raw Clup, Madeo, Mitte, Zelda Zonc, Suma diye devam etti. Bunların çoğunun içinde özel salonlar...
Ama bütün bu yığışmadan dolayı kiralar o kadar arttı ki kimse iş yapamaz, onlar yapsa biz gidemez hale geldik. Fiyatlar Boğaz’la yarışmaya, buranın asıl kitlesini aşmaya, herkes dükkânını devredecek birilerini aramaya başladı. Hızlı yükselişin bedeli hızlı düşüş oldu. Üstüne turistlerin çekilmesi... Ve şimdi pandemi.
Karaköy’ü arşınlamaya Galata Köprüsü’nden başlıyoruz. Neyse ki köprüaltında pek kayıp yok. Dersaadet, Orfoz, Altın Balık hepsi yan yana, tabelaları yakmışlar. Ama her birinde bir, bilemedin iki masa. Arapça ve eski Doğu Bloku dillerini konuşuyorlar.
Acaba bir salaşlık markası olarak Akın Balık ne durumda? Küçücük bir kış bahçesine sığışmış ama yerinde. Pandemide paket servise de başladı, biliyorsunuz.
FİYATLAR ARTMIŞ
Vapur iskelesinin karşısına yan yana sıralanmış Olimpiyat, Odessa, Afrodit gibi sahil meyhaneleri de yerli yerinde. Balık-ekmek 18, kalamar tava 50 lira. Sanki son bir yılda fiyatları bir tık arttırmışlar.
İlkokulda tebeşir tozu adlı şehir efsanesine fena inanıyordum.
Okuldan kaytarmak isteyen öğrenciler tebeşirin tozunu suda eritip içiyormuş, “mahsusçuktan” ateşleri çıkıyormuş, anneleri de okula göndermiyormuş...
Okuldan aşırıp n’olur n’olmaz diye çantamda tebeşir bulundurmuşluğum var bir dönem.
Hatta bir keresinde denemiştim bile ama tozu içtiğimle kaldım.
Ateşim hiç yükselmedi tabii, marş marş okula.
Yıllar yıllar sonra... Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve zengin arkadaşları, “SCOPex” adında bir projeye kaynak sağlıyor. Stratosfere tebeşir tozu püskürtecekler.
Hesap şu: O hafif toz parçacıkları orada asılı kalacak, böylece güneş ışınlarının bir kısmını tutarak küresel ısınmayı azaltacak.
Ciddi ciddi: İlk deneme haziran ayında.
Pandemide bütün sayılar artmıyor neyse ki. Arada mutlu eden sonuçlar da var.
Mesela yoğun bakımdaki hasta aynı hızda artmıyor.
Yani vaka sayıları katlanıyor ama artık daha az kişi yoğun bakımlık oluyor.
Buna sebep olarak 65 yüş üstü yüksek riskli grupta yapılan aşılama gösteriliyor. Bilmem siz de böyle bir şey fark ediyor musunuz:
Aşıyla ilgili böyle başarı sayıları geldikçe...
Aşı karşıtlığını bilemem ama en azından “aşı tereddütçülüğü” hafifledi sanki. Bunları ayırmakta fayda var çünkü ikisi tam aynı şeyler değil bence.
Aşı karşıtları bana daha sistematik, daha kategorik geliyor.
Aşı tereddütçüleriyse karşı olmadığı halde, “Böyle böyle şeyler dolaşıyor, bize chip mi takacaklar” diye bir tereddüte düşenler.
Demet Akalın, bugüne kadar hep desteklediği yeni nesil ünlü popçu Aleyna Tilki’yi eleştirdi.
Kaçırdıysanız çok bir şey kaybetmediniz, hemen özetleyeyim.
Demet dedi ki:
Dünya starı olacaktı, bebe dizisinde oynuyor.
Aleyna dedi ki:
Dünyaca ünlü ekiple çalışıyorum.
Demet dedi ki:
Kızım Hıra bile seyretmiyor.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- İkisi de birbirinden beter... Vazgeçtim yok yok, her aşkın kötü bitmesi daha beter. Çünkü insanın yıpranmaktan artık ne kimseye güveni ne de inancı kalır. Kimseye âşık olamamak da çok kötü tabii ama en azından âşık olmadan da sevebilirsin. Olmaz mı ya, olur bence.
◊ Affetmek mi unutmak mı?
- Unutmak bir koruma kalkanı. Vücudumuzun kendini korumak için geliştirdiği bir refleks gibi. Affetmekse olgunluk gerektirir. İnsanı kökünden rahatlatıp o konudan arındırır. O yüzden mümkünse affetmek, affedip yoluna devam etmek...
◊ Bir insan için hangisi daha ağırdır? İhaneti bilip de susmak mı, habersiz yaşamak mı?
- Bilip de susmak. Habersiz yaşamak da çok üzücü ama en azından habersizsin, mutlusun, hâlâ bir inancın ve güvenin var. Bilip de belli sebepler yüzünden susmak çok ağır. İnsanın inancını, güvenini, neşesini, her şeyi alıp götürür.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
İnsanlık yakın tarihte gördüğümüz en büyük belayla baş etmeye çalışıyor: Korona.
Dünya savaşlarından beri böyle büyük felaket yaşamamıştık.
Yerkürenin şu anda en kudretli ülkesi ABD, Vietnam bozgununda 60 bin kayıp verdi, koronada 500 bin.
Oradan hesaplayın.
Dünya ekonomisi küçüldü, küçülüyor.
Anlı şanlı havayolu şirketleri, turizm zincirleri, sigorta-sağlık sistemleri battı; batmanın eşiğinde.
Gezegenin her yerinde bir küçük soluk için çırpınıyor insanlar yoğun bakımlarda.
Sahnede Sezen Aksu. Yanında sazendeler.
Bardan tek buzlu bir ‘kırmızı viski’ istiyor ve başlıyor programa: “Bas bas paraları Leyla’ya / Bi’daa mı gelicez dünyaya”...
İki şarkı söylüyor, arada durup durup bu nakaratı giriyor. Şarkı verdiği, yetiştirdiği, sözünün geçtiği kim var kim yoksa toplamış mekâna: Aykut Gürel, Cihan Okan, Levent Yüksel, Işın Karaca, Emel Müftüoğlu, Emre Altuğ... Sezen Aksu bar şarkıcısı mı? Yoo.
Ama mekân, yakın arkadaşı Ece Aksoy’un yeri: Kuruçeşme Ece Bar. 2000’in ekim ayı.
Sırf arkadaşına kıyak olsun, mekân şenlensin diye beş kuruş almadan yapıyor programını Kuruçeşme Ece Bar’da. O zamanlar Önder Fırat’la sevgili. Önder Bey en ön masaya kurulmuş.
Sahnede Sezen ve ‘Sezengiller’ olunca varın geri masaları siz düşünün: Ülkenin en zengin, en popüler, en başarılı futbolcuları, sanatçıları, işinsanları, sosyetikler, rantiyeler...
ALMANLARIN, FRANSIZLARIN BU ŞATAFATA PARASI YETMİYORDU
Türkiye’de oksijen oranının en yüksek olduğu yer Kazdağları.
Ülkemizin akciğeri.
Memleketimizi korumayla ekonomik katkı arasında sıkışıp kaldığımız cennet parçası.
Hani denizlerimiz için “mavi vatan” diyoruz ya... İşte bu da “yeşil vatan”.
Buradaki altın madenciliğinin yarattığı tahribat kamuoyunu uzun süre meşgul etmiş, protestolar düzenlenmişti.
Hatırlarsınız, daha iki yaz evvel...
Aslında tamamen aklıselime teslim edilmesi gereken, teknik bir konu.
Ama nasıl becerdiysek, bunun üzerinden bile kamplaşmayı başarmıştık.
Deniz Seki “Savaş ve Aşk” adında yeni bir şarkı çıkardı. Fakat şarkısından çok yeni imajı konuşuluyor.
Buse Tirman’ın çektiği fotoğraflarda bambaşka biri var karşımızda.
Acayip fitleşmiş, hatta tipi, yüzü bile değişmiş.
Yeni fotoğraflarında bir “afet” var karşımızda.
İnsan Nasreddin Hoca’ya bağlıyor: Deniz buradaysa Seki nerede? Seki buradaysa Deniz nerede...
“Eski hüzünlü, kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım. Pandemi ortamında üretmek de içimden gelmedi. Ben de biraz kendime yatırım yaptım” diye açıklıyor bu değişimi.
Şeyda Coşkun’la çalışıp 20 kilo vermiş. Yüzüne-gözüne bazı küçük dokunuşlar yaptırmış.
Fakat bu kadar da değişim mümkün mü?
◊ Bir kadın, boşanınca soyadını neden değiştirmez? Alışkanlık mı, devamlılık mı?
- Birkaç nedeni var. Birincisi, sanat hayatımda kullanmaya başladığım bir isim olması. İkincisi, kızımın soyadıyla aynı olması. Üçüncüsü, sanat hayatımda önemli bir yeri olan hocam, aynı zamanda kayınpederimin soyadı olması...
◊ Uçaktan indiniz... Japonya mı daha şaşırtıcıydı, 17 yıl sonra temelli döndüğünüz Türkiye mi?
- 1981 senesi, İstanbul’dan Tokyo’ya gidiş macerası... Karaçi-İslamabad-Pekin-Tokyo... Pakistan Havayolları ile. Tokyo, o zamanın en yeni, en teknolojiye hakim, en zengin şehri olarak büyük bir şok yaşatmıştı. Ama canım ülkemi hiçbir yerle mukayese etmem. O yüzden büyük değişim geçiren ülkem bana daha şaşırtıcı gelmişti.
◊ Tokyo’da yabancı öğrenci kabul etmeyen Güzel Sanatlar Akademisi’nin kapısını aylarca aşındırdınız ve okulun ilk yabancı öğrencisi oldunuz. Azim mi, inat mı?
- Biliyor musun, her ikisi de.
Kerem Bürsin’in YTÜ Ödül Töreni’nde yaşadığı skandal sonrası olayın müsebbibi sunucu Bay J özür diledi ama biraz zor bence.
Başka biri için belki daha kolay böyle bir hatayı unutturmak.
Ama işi “sunuculuk” olan biri için kendi sunduğu gecede, “davetin starına saldıran kişi” olarak hatırlanacak.
Konuyu kaçıranlar için tam Kerem Bürsin konuşmasını bitirip sahneden iniyor, Bay J arkasından “Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başına 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti” diye bağırıyor.
Bir daha hangi sanatçı Bay J’nin sunduğu bir organizasyona katılmak ister ki?
Farah Zeynep Abdullah anında tweet attı mesela: “Kerem’e yapılan ne kadar ayıp ya”...
Bu olaydan sonra organizatörlerin de bakışı değişecektir Bay J’ye...
Özür konuşması da bir tuhaf.
İzlediğimiz birçok dizi ve filmin çekildiği ve onlarda oynayan ünlülerin kendilerine ‘mahalle’ bellediği meşhur Cihangir semti aslında iki cadde ve onları birbirine bağlayan 4-5 küçücük sokaktan ibaret.
Gazetelerde okuduğumuz ‘el ele görüldüler’, ‘arkadaşlarıyla buluştu’ gibi haberler de buraya serpiştirilmiş mekânlarda cereyan ediyor/ediyordu.
Semtin pandemideki halini görmek için bu iki anacaddeden Akarsu Yokuşu’nun başladığı Firuzağa Camisi’nin önündeyiz. Caminin etrafındaki mekânlardan hiçbiri kapanmamış. Çeşme Kafe, Cafe Firuz, Elvan Pastanesi ve Kardeşler Kebap yerli yerinde. Kardeşler’i açık görmekten bilhassa mutlu oluyorum. Muhteşem kelle paça çorbası vardır ama gerçekten güzel mi, sabahın beşinde eğlence dönüşü mü öyle geliyor insana, orası biraz karışık...
Firuzağa’dan Akarsu Yokuşu Caddesi’ne giriyoruz. 250 metrelik caddenin sağ tarafında sırasıyla Riko Teras, Smyrna, Rose Marine, Hayat Restaurant ve Journey var. İnanılır gibi değil: Hepsi açık ve tıklım tıklım.
Maskeler olmasa sanki salgın hiç uğramamış gibi... Masalarda oturanlar, kaldırımda ikili-üçlü ayakta takılanlar, motosikletler, scooter’lar, köpek gezdirenler, yürüyüş yapanlar, puset ittirenler... Sokak klarnetçisinin çaldığı ‘Hasretinden Yandı Gönlüm’ şarkısı yankılanıyor bütün caddede.
İçlerinde en çok semtin simgelerinden Smyrna için seviniyorum. Kapandığı dedikoduları yayılmıştı. Fakat 17.52 itibariyle hiç yer yok. Ta caddenin en sonundaki Journey’de bir masa bulup atıyoruz kendimizi.
Boşluklarına mı geldi bilmiyorum ama ateş ölçen, HES kodu soran olmadı.
Hatır için çiğ tavuk... Sadece suşiyse yenir
Kuruçeşme’de Sortie, Nişantaşı’nda Salomanje; Barcode, Kalamata, Limoncello... Bugüne kadar gittiğiniz, sosyalleştiğiniz, eğlendiğiniz birçok yerde Erol Kaynar’ın imzası var. Alanım gereği ben onu işletmeci yüzüyle tanıdım ama şapkası çok: Futbol insanı, aşçı, gezgin, dalgıç, belgeselci... Ama ne önemlisi muhabbet adamı ve müşfik bir abi: “Sakın unutma” diyor, “Hayat, umudun olmadığı yerde biter. Ve affetmek ruha iyi gelir.”
◊ İşletmeciliğe Galata Kulesi ile başlıyorsunuz... Avantajlı bir başlangıç mı dezavantajlı bir başlangıç mı?
- Avantajlı bir başlangıç tabii, tam bir hayat okuluydu.
◊ Ticari hayatta: Mantık mı içgüdü mü?
- Mantıklıyımdır aslında. Ama içgüdülerime çok güvenirim. Şimdiye kadar da beni çok çok az yanılttılar. O yüzden içgüdü.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı sabah planlamak mı?
- Güne iyi başlayabilmek için geceden planlamak.
◊Açtığınız mekânlardan hangisi daha avangarttı: Sortie mi Supper Club mı?
- Sortie dünyaya tanıtabildiğimiz bir marka. Ama Supper Club şovlarıyla, dekoruyla, oturma düzeniyle falan tam bir avangarttı.
◊ Kuruçeşme’nin 20 yıl önceki canlılığını düşündüğünüzde... Hüzün mü umut mu?
- Biraz hüzün... Ama sakın unutma hayat, umudun olmadığı yerde biter.
◊ Şehrin en iyi restoranlarına, aşçılarına sahipsiniz ama yıllarca her öğle, annenizin işyerinize gönderdiği yemekleri yediniz. Annenizin eli mi daha lezzetli sizinki mi?
- Ben de yemek yapmaya düşkünümdür ama açık ara annemin. Onun yanında ancak çırak olurum.
◊ Bugün aldığınız kararlarda... Anneniz mi babanız mı daha etkilidir?
- Babam çok karışmayı sevmezdi, o yüzden annem. Dominant kadındı. İşyerlerime geldiğinde beş dakikada röntgenini çekerdi. Kim nedir, ne değildir, yemekler... Ne yapmamız gerektiğini gerekçeleriyle söylerdi. Onu çok özlüyorum.
◊ Her ikisininde yorumculuk ve yazarlık yapıyorsunuz: Spor mu gastronomi mi?
- Çok zor soru. Gastronomi mesleğim, ekmek param ve tutkum. Spor da nasıl diyeyim, benim ayrı bir dünyam gibi.
◊ Dive master lisanslı dalgıçsınız, sualtı fotoğraf ve videoları çekiyorsunuz. Belgeseliniz var. Her yıl mutlaka gittiğiniz Maldivler. Tatil mi kaçış mı?
- Buna şöyle diyeyim: Maldivler hem huzurum hem de kaçışım.
◊ Peki hayatınız belgesel olsa kim çekerdi: Kaptan Cousteau mu Anthony Bourdain mi?
- Anthony çeksin ya... Yurtdışındaki gastronomi yaşantımı, tarzımı hep çok benzetirler.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı gevezeye mi?
- Obura.
◊ Gurmelerden: Vedat Milor mu Mehmet Yaşin mi?
- Mehmet... (Gülüyor) Öyle bir yemek yiyişi var ki canınızın çekmemesi mümkün değil. Yan masada olsanız onun masasına geçmek istiyorsunuz. Ayrıca bence tam halk adamı, anlaşılır bir anlatımı var.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız: Kırmızı et mi deniz mahsulleri mi?
- Kesinlikle kırmızı et.
◊ Gece hayatında hangisi daha iyi sonuç verir: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?
- O çok net: Göz kaçırmak.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Fakir ve güzel olmak.
◊ Hatır için çiğ tavuk: Yenir mi yenmez mi?
- Yenir, yenir tabii ama sadece suşiyse (Gülüyor).
HAYAT BİLGİSİ....
Arada saygı kalmamışsa: Kayıtsızlık
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olmamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Tabii ki kimselere âşık olamamak.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Aşkın karşıtı saygı. Şayet o da kalmamışsa... Kayıtsızlık.
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir: Sevdiğimiz zaman mı sevildiğiniz zaman mı?
- Sevdiğim zaman.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başına ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?
- Tek... Tek başıma.
◊ Affetmek mi unutmak mı?
- Affetmek... Sadece insanı insan yapan duyguların başında gelmez, ruhunuza da iyi gelir.
KÜÇÜK KEYİFLER...
İstanbul en güzel Anadolu Yakası’ndan seyredilir
◊ İstanbul’un kokuları mı sesleri mi?
- Sesleri... Özellikle deniz ve martı sesleri.
◊ Anadolu Yakası mı Avrupa Yakası mı?
- Avrupa Yakası. O yüzden Avrupa Yakası’nda oturuyorum.
◊ Peki hangisinin manzarası daha güzel: Boğazın Anadolu Yakası’nın mı Avrupa Yakası’nın mı?
- Orada iş değişir. Manzara denince Anadolu’dan Avrupa Yakası daha güzel seyredilir.
Ulvi bir görüntü. Özellikle yaz akşamları.
◊ Yılın hangi dönemi sizin zamanlarınız: İlkbahar-yaz mı sonbahar-kış mı?
- Soruya tam cevap vermem gerekirse ilkbahar-yaz. Ama ben sonbahar-yazı tercih ederim.
◊ Deniz-kum-güneş mi orman-ağaç-temiz hava mı?
- Tartışmasız deniz-kum-güneş. Deniz benim vazgeçilmezim.
◊ Bodrum mu Çeşme mi?
- Bodrum. Yılların aşkı bizimkisi. 19 senedir dolunayı Maça Kızı’ndan doğuruyorum.
Türkbükü’nü kucaklar gibi doğmaya başlar, karşı dağların arasından... Off, hadi yaz gelsin.
◊ En iyi tekne kiminkidir: Kendinizinki mi arkadaşınızınki mi?
- En iyi tekne arkadaşımınkidir! (Gülüyor)
◊ Gündoğumu mu günbatımı mı?
- Günbatımı.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı kebap-şalgam-Adana mı?
- Rakı-balık-Ayvalık.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı iskender mi?
- İskender.
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş:
İyi bir roman mı iyi bir film mi?
- İyi bir roman.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı pijama-terlik-televizyon mu?
- Telefon-YouTube-sosyal medya.
GÜNDELİK HALLER...
Köpeğe bile kötü yemek vermeye kıyamam
◊ Asla hatırlamadığınız biri size samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Dolambaçlı sorularla kim olduğunu anlamaya çalışırım.
◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz... Tabakta bırakmak mı çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- Köpeğe bile kötü yemek vermeye kıyamam. Yok, veremem.
◊ Evinize yatılı bir misafir geldi, horlamasından uyunmuyor: Uyandırır mısınız uykusuz mu kalırsınız?
- Kişiye göre değişir bu. Ben uykusuz kalmayı tercih ederim.
◊ Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir teyze var ince ince ittirir misiniz hostese mi şikâyet edersiniz?
- Teyzeyi hiç tedirgin etmem. Yazık, demek ki çok yorgun, kalsın öyle. Ben rahatsız olurum, ona dokunmam.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı Ata Demirer mi?
- Ata.
◊ Nazım Hikmet mi Orhan Veli mi?
- Nâzım.
◊ Twitter mı Instagram mı?
- Twitter.
◊ Cem Karaca mı Barış Manço mu?
- Barış.
◊ Tavla mı satranç mı?
- Satranç.
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?
- Filiz Akın.
◊ Tarık Akan mı Kadir İnanır mı?
- Tarık.
◊ Kedi mi köpek mi?
- Köpek.
◊ İkisi de başvursa hangisini barmaid olarak işe alırdınız: Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?
- Brigitte!