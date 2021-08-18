Hande Yener’i motora atmak

New York, Türk Günü Yürüyüşü’nden sonra en büyük Türk etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Linet, Koray Avcı, Volkan Konak, Eypio gibi ünlü sanatçıların sahne alacağı 25 Eylül’deki Türk Festivali’ne 15 bin kişinin katılması bekleniyor. Festivalin ayrıntılarını, organizasyonu yapan Voce Music’in CEO’su Selçuk Sal Küçük’e sordum.

◊ Pandemi dalgalar halinde sürüyor. Bu dönemde böyle bir festival yapmaya nasıl karar verdiniz?

- 48 senedir Amerika’da yaşıyorum. Çocukluğumdan beri ruhumda sanatla ilgili hep bir heyecan vardı. Zaman zaman konser projelerimiz oldu. Türkiye’den birçok sanatçı ağırladık. Mesela Türk Günü Yürüyüşü için Mustafa Sandal’ı getirdik. Amerikalıların bir sözü var: “Sky is the limit”.

“Limit gökyüzüdür” anlamında kullanıyorlar. Benim de aklıma Amerika’da daha büyük bir Türk projesi yapmak geldi.

Vatandaşlarımız bir araya toplamak, Türkiye’nin tanıtımını yapmak, Türkiye’deki sanatçı arkadaşlara destek olmak istedik. Projeye inandık ve yapmaya karar verdim. İlk kez böyle bir festival gerçekleşecek.

◊ Daha önceden festival tecrübeniz var mı?

- Benim yok ama ekibimizin var. Oradaki ortağım Serkan Kubat konser alanları yönetiminde tecrübeli. Türkiye ve dünyada birçok uluslararası projede yer almış Levent Süleyman Ağaoğlu ve eşim Jesi Albayrak var.

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