Halk Serenay’ın yanına Çağatay, Kerem gibi genç jön yakıştırıyor

Haftanın magazin gündemini yapımcı Erol Köse’ye sordum.
1) Hazal Mesudiyeli’nin adını yıllar sonra nasıl hatırladık?
a) Nikah masasında “Evet” diyecekken hapşırmış, nikah yenilenmiş
b) Mezuniyet fotoğrafı çekilirken hıçkırmış, liseyi baştan okumuş
c) Balkona yetişemeden salonda geğirmiş, misafirler kalkıp gitmiş
d) Tuvalete almayan komşunun paspasına pislemiş, dava sonuçlanmış
EROL KÖSE’YE SORDUM:
Bence cevap D... Zaten benim de telefon numaramı yaymıştı sosyal medyada, yargılanıp ceza aldı.
2) Sunucu Ece Erken’in adının karıştığı son skandal nedir?
a) Eşinin yeni sevgilisinin bisikletini parçalamış
b) Yeni sevgilisinin şimdiki eşinin arabasına saldırmış
c) Eski eşinin yeni sevgilisinin scooter’ına tükürmüş
d) Eski sevgilisinin eski eşiyle sandal kiralamış
EROL KÖSE’YE SORDUM:
Bence cevap B... Ama Ece’yi hoşgörelim. Gözü dönmüş gibi âşık bu çift. Normalde, adamın karısının Ece’nin arabasını parçalaması lazım.
3) Cem Yılmaz kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya hangi şarkıyı yakıştırdı?
a) Yalın’dan “Küçücüğüm Herşeyim”
b) Sezen Aksu’dan “Ünzile”
c) Özdemir Erdoğan’dan “Öğretmenin Aşkı”
d) Sertab’dan “Büyü de Gel Çocuk”
EROL KÖSE’YE SORDUM:
Bence cevap A... Ama keşke tek sorun yaş farkı olsa. Halk Serenay’ın yanına Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin gibi genç jön yakıştırıyor. Cem Yılmaz, Serenay’ın boyuna yetişebilmek için 12 santim gizli ökçe topuk giyiyor. Kankası Ozan Güven ile küstü. Çünkü “Fi” dizisi zamanı Ozan da Serenay’la “flörtingen” olmuş ya da olmak istemiş ama kızımız kabul etmemiş. Yani Cem Yılmaz “Behlül” gibi yengeci çıktı.
4) Aleyna Tilki yeni parçası “Yalan” az tıklanınca ne açıklama yaptı?
a) Kondisyon meselesi; önümüzdeki maçlara bakalım
b) Prodüksiyon meselesi; yönetmeni kovdum
c) Vizyon meselesi; çok gezen, çok okuyan anlar
d) Misyon meselesi; misyonerler mesajlarımı alacaklar
EROL KÖSE’YE SORDUM:
Bence cevap C... Aleyna, şarkısı tutsa da tutmasa da star bence. Yakında dünyaya açılacak, az sabredin, bakın neler olacak. Bu arada piyasada Aleyna’ya ve Edis’e ait olduğu ileri sürülen pornalar dolaşıyor; inanmayın ikisi de “fake”.
5) Cristiano Ronaldo, koronavirüsten korunmak için ne yaptı?
a) Gobi Çölü’nde bir vaha kiraladı
b) Kuzey Kutbu’nda devremülk buzdağına girdi
c) Atlantik’te bir ada satın aldı
d) Kız Kulesi’nin üst katını üç aylığına kapattı
EROL KÖSE’YE SORDUM:
Bence cevap B ama D olsa daha akılcı olurdu... Türk geni koronaya uygun değil.
6) Youtuber Enes Batur bir süre önce yaptığı yalandan evlilik açıklaması için artık ne düşünüyor?
a) İleri zekâlılıktı, yine yaparım
b) Geri zekâlılıktı, yapacak bir şey yok
c) Sivri zekâlılıktı, yapacak çok şey var
d) Üstün zekâlılıktı, yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır
EROL KÖSE’YE SORDUM:
Bence cevap B... Ama Enes’in modası geçti, şarkı yapayım derken rezil oldu.
CEVAP ANAHTARI: 1)D, 2)B, 3)A, 4)C, 5)C, 6)B
Halk Serenay’ın yanına Çağatay, Kerem gibi genç jön yakıştırıyor
Haftanın magazin gündemini yapımcı Erol Köse’ye sordum.
1) Hazal Mesudiyeli’nin adını yıllar sonra nasıl hatırladık?
a) Nikah masasında “Evet” diyecekken hapşırmış, nikah yenilenmiş
b) Mezuniyet fotoğrafı çekilirken hıçkırmış, liseyi baştan okumuş
c) Balkona yetişemeden salonda geğirmiş, misafirler kalkıp gitmiş
d) Tuvalete almayan komşunun paspasına pislemiş, dava sonuçlanmış
EROL KÖSE’YE SORDUM:
Bence cevap D... Zaten benim de telefon numaramı yaymıştı sosyal medyada, yargılanıp ceza aldı.
2) Sunucu Ece Erken’in adının karıştığı son skandal nedir?
a) Eşinin yeni sevgilisinin bisikletini parçalamış
b) Yeni sevgilisinin şimdiki eşinin arabasına saldırmış
c) Eski eşinin yeni sevgilisinin scooter’ına tükürmüş
d) Eski sevgilisinin eski eşiyle sandal kiralamış
EROL KÖSE’YE SORDUM:
Bence cevap B... Ama Ece’yi hoşgörelim. Gözü dönmüş gibi âşık bu çift. Normalde, adamın karısının Ece’nin arabasını parçalaması lazım.
3) Cem Yılmaz kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya hangi şarkıyı yakıştırdı?
a) Yalın’dan “Küçücüğüm Herşeyim”
b) Sezen Aksu’dan “Ünzile”
c) Özdemir Erdoğan’dan “Öğretmenin Aşkı”
d) Sertab’dan “Büyü de Gel Çocuk”
EROL KÖSE’YE SORDUM:
Bence cevap A... Ama keşke tek sorun yaş farkı olsa. Halk Serenay’ın yanına Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin gibi genç jön yakıştırıyor. Cem Yılmaz, Serenay’ın boyuna yetişebilmek için 12 santim gizli ökçe topuk giyiyor. Kankası Ozan Güven ile küstü. Çünkü “Fi” dizisi zamanı Ozan da Serenay’la “flörtingen” olmuş ya da olmak istemiş ama kızımız kabul etmemiş. Yani Cem Yılmaz “Behlül” gibi yengeci çıktı.
4) Aleyna Tilki yeni parçası “Yalan” az tıklanınca ne açıklama yaptı?
a) Kondisyon meselesi; önümüzdeki maçlara bakalım
b) Prodüksiyon meselesi; yönetmeni kovdum
c) Vizyon meselesi; çok gezen, çok okuyan anlar
d) Misyon meselesi; misyonerler mesajlarımı alacaklar
EROL KÖSE’YE SORDUM:
Bence cevap C... Aleyna, şarkısı tutsa da tutmasa da star bence. Yakında dünyaya açılacak, az sabredin, bakın neler olacak. Bu arada piyasada Aleyna’ya ve Edis’e ait olduğu ileri sürülen pornalar dolaşıyor; inanmayın ikisi de “fake”.
5) Cristiano Ronaldo, koronavirüsten korunmak için ne yaptı?
a) Gobi Çölü’nde bir vaha kiraladı
b) Kuzey Kutbu’nda devremülk buzdağına girdi
c) Atlantik’te bir ada satın aldı
d) Kız Kulesi’nin üst katını üç aylığına kapattı
EROL KÖSE’YE SORDUM:
Bence cevap B ama D olsa daha akılcı olurdu... Türk geni koronaya uygun değil.
6) Youtuber Enes Batur bir süre önce yaptığı yalandan evlilik açıklaması için artık ne düşünüyor?
a) İleri zekâlılıktı, yine yaparım
b) Geri zekâlılıktı, yapacak bir şey yok
c) Sivri zekâlılıktı, yapacak çok şey var
d) Üstün zekâlılıktı, yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır
EROL KÖSE’YE SORDUM:
Bence cevap B... Ama Enes’in modası geçti, şarkı yapayım derken rezil oldu.
CEVAP ANAHTARI: 1)D, 2)B, 3)A, 4)C, 5)C, 6)B