Hakkından fazla yiyene de fazla konuşana da tahammül zor

Azeri kadın spiker haberi önce düzgün düzgün sunmaya çalışıyor, sonuna doğru kendini tutamayıp sesi titreyerek ağlamaya başlıyor:
“Bazı torpahlarımız işgaldan azad olundu. Gözünüz aydın olsun.”
Kadın ağlıyor, seyredip ben de ağlıyorum. O anda ne gazeteciyim, ne objektif...
Tarafsız ne demek? İliklerime kadar tarafım. Lise talebesiyken para biriktirip Azerbaycan’a gittiğim günkü kadar taraf. Karabağ krizinin ardından önceki gün bir başka kadın spiker; Ece Üner, bu kez Türkiye’den sunuş yaptı.
Çatışmaların Azerbaycan’ın saldırılarıyla başladığını ve Türkiye’nin bu konuda uyarılması gerektiğini savunan Kim Kardeşyan’ı (Kardashian) yaptığı yorumla ekranda gömdü.
Oyuncu Deniz Çakır, bu yoruma sert biçimde karşı çıktı.
“Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu üslup ile ana haber bülteni sunuyor. İnanılır gibi değil” dedi.
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Şener Şen mi, Kemal Sunal mı?
- Kemal Sunal hiç kuşku yok ki bu halkın en gözde komedyeni. Bugün, yarın ve daima! Ama kendi adıma, çok daha az filmde oynamış olsa da her birini bir mücevher gibi işleyerek birer karaktere dönüştüren Şener Şen’i tercih ederim.
◊ Nuri Bilge Ceylan mı, Zeki Demirkubuz mu?
- İkisini de çok severim. Nuri Bilge bir adım önde.
◊ Gelmiş geçmiş en iyi film seçmesinde finale bunlar kalsa... Oyunuz “Casablanca”ya mı olurdu, “Yurttaş Kane”e mi?
- Öyle iki filmi karşı karşıya getirmişsiniz ki... “Yurttaş Kane”, anlatım özellikleriyle sinema sanatına yollar açmış. Öbürüyse en klasik ögeleri kullanarak tüm duygularımızı ayaklandırmış. Yine de “Casablanca” dersem şaşmayın. Çünkü iflah olmaz bir romantiğim!
Bugün Seyahat ilavemizde harika bir “pazar haberi” var.
Melis Yılmaz imzalı yazıda “sarı yaz”ı en güzel değerlendirmek için 10 seyahat uzmanından 10 öneri sıralanmış: Kaleköy, Yedigöller, Cunda...
Gidemeseniz bile okuyup okuyup hayal kurun, içiniz açılacak.
Bilmeyenler için hemen sarı yaz nedir, kısaca anlatalım...
Aslında tam bir tarihi yok. Eylül ortası gibi başladığı varsayılıyor; yerine, coğrafyasına göre ekim sonuna kadar yolu var.
Yazın o bezdirici harareti elini ayağını çekmiş... Hatta akşamları hafif hafif ısırıyor.
Okullar açıldığı için çocuklu aileler şehirlere dönmüş... Etraf size kalmış, sessiz sakin.
Kansere karşı verdiği umut dolu mücadelesiyle bütün Türkiye’nin sevgilisi olmuştu Neslican Tay.
Bacağını kaybetmesine rağmen hayat dolu mesajlar veriyor, “Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!” diyerek başka kanser hastalarına ve yakınlarına da umut oluyordu.
Fakat kansere çalım atan, ölüme nanik yapan bütün o hallerine rağmen hastalığı ilerledi ve 1 yıl önce kaybettik Neslican’ı.
İnsanlar öyle sevmiş ki onu, pazar günkü ölüm yıldönümünde sosyal medyanın gündeminden düşmedi.
Çevresine, yaşadığı topluma böyle ilham veren insanlar dünyanın her yerinde popüler kültürün ilgisini çeker.
Nitekim hayatının film olacağı duyuruldu: Demir Kadın Neslican. Neslican’ı da oyuncu Neslihan Atagül canlandıracak denildi.
Sadece isimleri benzeşmiyor.
Yeşim Salkım’ın kızı Gizem Salkım, 3 yıllık eşi Ozan Düzdaş’tan boşandı.
İkisine de geçmiş olsun.
Bunlar zor ve hırpalayıcı kararlar. Her iki taraf için de. Hatta aileleri, yakınları, arkadaşları için bile.
Kim bilir o sürece gelene kadar neler, neler yaşandı aralarında...
Ama bazı ilişkilerin de bir miadı var işte.
O gün geldi mi tükeniyor.
Üstelik o sırada bir gönül artık gitmek isterken, bir gönül hâlâ sevebiliyor.
Bu pandemi elbet bir gün bitecek. Ömrümüzün sonuna kadar maskelerle yaşamayacağız.
Ya belli bir sürenin sonunda toplumun önemli bir kısmı bağışıklık kazanmış olacak ya da bir aşı bulunacak.
Fakat salgın bittiğinde can ve ekonomik kayıpların dışında, kendimizi çok ciddi bir kültürel hasarla da karşı karşıya bulabiliriz.
Bir sabah uyandığımızda, artık şehirlerimizde tiyatro yapacak hiçbir kumpanya, müzik yapacak hiçbir mekân, eğlenecek hiçbir işletme kalmamış olabilir.
Aylardır dükkânını açmayan yerler, “perde” demeyen tiyatrolar var.
Zaten onlar dese kim gidecek? İnsanlar tedirgin, toplu yapılan etkinliklere katılmak istemiyor. Hele de kapalı alandaysa.
Bazı iyi niyetli girişimler başlatıldı.
◊ Misafir gittiğiniz bir yerde yemeği beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- Ev sahibinin kötü hissetmemesi için çaktırmadan köpeğe verirdim. Herkesin tahminin aksine, ben misafirliğe gittiğim bir yerde yemeği beğenmediğimi kesinlikle söyleyemem.
◊ Sofrada hangisi çekilmez? Obur mu geveze mi?
- Geveze çekilmez çünkü insanı yorabilir. Obur, insana kendini iyi bile hissettirir.
◊ Sosyal medyada bir anket yaptınız, 500 bin kişi katıldı, memleketi ikiye böldünüz. Siz söyleyin bakalım: Soğanlı menemen mi soğansız menemen mi?
- Çok iyi domates ve biber bulabiliyorsam soğansız. Aksi durumda lezzetini artırmak için soğan cazip geliyor bana.
◊
◊ Sıfırdan başlayacaklar için... Formula 1 nedir ve neden bu kadar önemli?
Değişik spor faaliyetleri arasında en büyüğü olimpiyatlar. Ondan sonra malum, futbol geliyor. Onun da zirvesi Şampiyonlar Ligi ya da Dünya Kupası. Statta 100 bin kişi izliyorsa, televizyon gibi mecralardan da en son bildiğim kadarıyla 1 milyar kişiye kadar çıktı canlı seyredilme oranı. Futboldan aşağı doğru indiğinizde başka hiçbir spor dalı yok bu rakamlara yaklaşan. Tek istisnası Formula 1.
◊ Neden?
Çünkü bugün dünyada en çok izlenen tekil spor faaliyeti. Olimpiyatların küçüğü desek abartmış olmayız. Bernie Eccleston adında zeki bir İngiliz, Formula 1 diye bir marka oluşturdu. Üretici ve yarış takımlarını bir araya getirdi. Ve bu şampiyonayı düzenlemeye başladılar.
◊ Ama başka bir sürü şampiyona var...
Evet ama bunu, tamamını televizyonda canlı yayımlayabilecek bir formatta tasarladılar. Ralli, off road gibi alternatiflerini canlı yayımlayamıyorsun. Ralli de off road da başından sonuna kadar gösteremediğiniz için dünyanın hiçbir yerinde büyük bir olaya dönüşemedi. Ama pist yarışları yüzde 100 gözünüzün önünde ve canlı. Formula 1’i büyüten de bu oldu.
◊ Yani işin sırrı her şeyin gözümüzün önünde olup bitmesi mi?
Ve dünyanın her yerinden her anının aynı anda izlenebilmesi. Bu sene 250 farklı kanaldan 500 milyona yakın şifreli kanal satışı yapıldı. Bir decoder’dan 5 kişi izlese, 2 buçuk milyar kişi bu yarışları izliyor. Bu kadar büyük bir televizyon izleme kapasitesi olunca sponsorlar da daha çok ilgi göstermeye başladı. Böylece çok büyük bir endüstriye dönüştü. Büyük otomotiv firmaları rekabete girdi.
Doğum günü vesilesiyle dün bir açıklama yapan Karlı, oğlunun bu durumdan rahatsız olduğunu söylemiş:
“Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube’a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!”
Tamam, buraya kadar perhiz...
Ama konuşması bitmiyor ki Songül Karlı’nın.
Bakın bu da lahana turşusu...
Otelin kendisi de yeni sayılır, JW Marriott İstanbul Bosphorus’un terası... Karaköy’ün o hizadaki en yüksek binası. Sky Bar 10’uncu katta.
Önden ve yandan 270 derece İstanbul manzarası... Şehir dışından, yurtdışından misafiriniz mi geldi? Kenti gezdirmenize gerek yok, buradan parmakla tek tek gösterebilirsiniz. Öyle bir konum, öyle bir açı.
270 derecenin bir ucundan diğerine gördüğü önemli bina ve yerleri sayıyorum: Galata Kulesi, Süleymaniye Camisi, Beyazıt Kulesi, Mısır Çarşısı, Galata Köprüsü, Sultanahmet Camisi, Ayasofya Camisi, Topkapı Sarayı, Kınalıada, Moda, Haydarpaşa Garı, Selimiye Kışlası, Kız Kulesi, Kuleli, Köprü, Ortaköy Camisi, Çırağan, Dolmabahçe Sarayı...
Duayen işletmeci Emre Ergani’nin yeni numarası... Manzarası olmayan tek kör noktayı bar yapmış. Ortada stantlar. Yan tarafta Alman usulü tribün gibi seyir terası ve localar... En önde küçük, şık bir havuz...Sky Bar pazartesileri kapalı. Onun dışında haftanın her günü 18.00-24.00 arası hizmet veriyor. (0212) 806 20 20
NORMALİ 120, SALGIN KAPASİTESİ 70 KİŞİ
Mekân akşam 6’da açılıyor. O saatte gittiğinizde ki gidin, günbatımı mükemmel, hâlâ şezlongda bir-iki otel müşterisi görebilirsiniz.
Şehirde yeni açılan bir yerle ilgili çok uzun zamandır böyle heyecanlanmamıştım. Gördüğümden beri birilerini tutup kolundan, “Bak İstanbul’da böyle bir yer var” diye götürmek istiyorum.
Halil Sezai dövüyor... Öyle tokat, ittirmek falan değil, kasti yaralamaya dönük şekilde yaşlı adamın kafasından tutup yüzüne diz atıyor.
Dışarıdan bakan “Kendini kaybetmiş” diyebilir.
Hayır, bu olay başlamadan önce, acaba gören var mı diye sokağın sağını solunu kontrol edecek kadar aklı yerinde.
Ama daha korkuncu Halil Sezai tek değil.
Yanında iki kişi daha var.
Yaşlı adam dövülürken seyrediyorlar, araya girip Halil Sezai’yi durdurmuyorlar.
Ne biçim insanlarsınız siz?
Show TV’de yayınlanan “Arıza” dizisinde, Yeşim Salkım’ın canlandırdığı Melek Tekinoğlu karakteri, Van kenti için “dağ başı” deyince Vanlılar ayağa kalktı, sosyal medyada kampanya başlattı.
Şehrin güzelliklerini paylaşıp kentlerini tanıtmaya uğraşıyorlar.
Ben dizilerdeki, filmlerdeki replikleri gerçekmiş gibi ciddiye alıp tepki verilmesine karşıyım.
Dizideki karakter ölünce helva dağıtanlar, film setinde Bizans askeri rolündekilere saldıranlar, neler hatırlıyoruz.
Dizide kötü bir karakter var diye, “Yok (misal olsun diye söylüyorum) kasapları kötü gösteriyorlar, yok (yine misal olsun diye) mefruşatçıları kötü gösteriyorlar” diye dizilere dava açan meslek grupları olmuştu hatta.
Bana hepsi saçma geliyor.
Katil uşak da olabilir, avukat da, muhasebeci de. Ama Vanlıların bu olayda haklı oldukları bir yan var.
O da bence senaristlerin eksikliği.
AVM’de oğluyla kırtasiye alışverişi yapan Cem Yılmaz çıkışta ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bence bu “ayaküstü yanıtlamalar” magazin dünyamızın en tehlikeli yanlarından biri.
Bize bir dönemin “Televole kültürü”yle yerleşti.
Batı’da böyle şeyler pek olmuyor. Ya 40 kere tartarak sosyal medya ya da kurumsal basın toplantılarıyla yapılıyor açıklamalar.
Sanatçı ve medya arasındaki bu “yüz-göz” hâl de genellikle ünlü ya da ünlümsüler tarafından besleniyor.
“Hazır akşam yemeğine gelmişken, haber salın muhabirlere, çıkışta iki sivri cümle edeyim, ertesi günün manşetlerini süsleyeyim” mantığıyla yapılıyor.
Bir kere yer edince, heveslisine de heveslisi olmayana da uzatılmaya başlıyor mikrofonlar.
Cem Yılmaz ikili oynayanlardan.
“Sektörde bu konuyu suistimal eden o kadar çok kişi var ki.
Önce ürünleri kabul edip sonra ‘Menajerim paylaşmama izin vermiyor’ diyerek paylaşım yapmayanlar mı istersiniz...
‘Aynı üründen dört set gönderirseniz paylaşırım’ diyenler mi...
‘Bana düzenli ürün gönderin’ diyerek sürekli bedelsiz ürün talep edenler mi... Hatta bazıları daha da ileri gidip ‘Ürünü kullanırsam şu kadar, kullanmadan paylaşırsam şu kadar talep ederim’ diyebiliyor.
Kurumsal firmalara promosyon ürün göndermek ağırlık vermez.
Ancak bal satışı yapıp üç çocuğuna bakmaya çalışan bir ‘start up’ projesine çok ağır gelir.
500 liralık bal alıp bunu bir fotoğraf paylaşarak geçiştirmek ve bu şekilde sürekli sistemi kendi lehine manipüle etmek çok büyük insafsızlık.
Salıları ‘enduro’cular toplanıyor. Onların motorları uzun yol için; geniş, uzun ve konforlu. BMW ve Yamaha marka makineler.
Çarşambaları Goldwing’cilerin günü. Onların motorları daha sportif. Honda marka.
Akşam 19.30 gibi oldu mu, sıra sıra diziyorlar motosikletleri dükkânın önüne; kuruluyorlar stantlara; birbirini tanıyan tanımayan, başlıyorlar muhabbete.
Burası Goldwing Türkiye, Ducati Owners Club, Harley Owners Club, Vespa Club gibi motorcu kulüplerinin buluşma noktası Cool Jr.200 kişilik Cool Jr.’ın biri önde caddeye bakan, diğeri arkada iki bahçesi var. Haftanın her günü 12.00-2.00 arasında açık. (0212) 279 97 09
Gezi programı yapıp yarışları konuşuyorlar
4. Levent’te, Sabancı Kuleleri’nin girişinde. Sahibi Hakan Lik de yıllardır motorcu olduğu için 2012’de açtığı bu pub zamanla motorcuların uğrak yeri haline gelmiş.
Sadece Türk motorcuların da değil, mesela geçen pazar Türkiye’ye gelen Polonyalı, Ukraynalı ve Rus motorculardan oluşan bir grup da soluğu Cool Jr.’da almış.
Hakkından fazla yiyene de fazla konuşana da tahammül zor
Her gün gazetelerde görüşlerini okuyor, televizyonda tavsiyelerini dinliyoruz. Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan için ‘pandeminin yüzü’ desek yanlış sayılmaz. İkilemli sorularıma konuk olmaya onu şöyle ikna ettim: “Hocam, şimdi sırası mı diye kızabilirsiniz ama sağlık çalışanlarının da özlemlerinin, sevgilerinin, hasret kaldıkları küçük keyif ve tercihlerinin olduğunu, ezcümle insan olduklarını hatırlamaya ihtiyacımız var...”
◊ Kütüphanenizde hangi ödül önde durur: Cihat Tahsin Gürson birincilik ödülünüz mü TÜBİTAK teşvik ödülünüz mü?
- Hiçbiri. Kütüphaneye ödül koymayı sevmem.
◊ Yangında hangisini kurtarırsınız? Mona Lisa tablosunu mu, koronavirüs aşısını mı?
- Koronavirüs aşısını.
◊ İmkân olsa hangisiyle kahve içmek isterdiniz? Einstein mı Pasteur mü?
- Louis Pasteur’le tanışmak isterdim. Aşı bulunmasına öncülük etmenin, insanlığa hizmet açısından izafiyet teorisinin geliştirilmesinden daha önemli olduğunu düşünüyorum.
Louis Pasteur
◊ Tercihiniz birinciyi belirleyecek olsa... İki aday arasında: Bir tık önde olana mı oy verirsiniz yoksa şansı kötü giden gönüllerin birincisine mi?
- Önde olana. Ömrü sınav yapmakla geçmiş biri olarak, diğerini hak yemek olarak görürüm.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı sabah planlamak mı?
- Eğer zaman varsa gece planlamak!
◊ Zaman makinesi icat ettiniz. Nereye giderdiniz: Geçmişe mi geleceğe mi?
- Geçmişe. Çünkü bilinmezlikler beni hep tedirgin etmiştir.
◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi bütün sporları yapabilmek mi?
- Tüm müzik aletlerini çalabilmek... Ama aslında tek bir müzik aletini çok iyi çalabilmeyi ya da tek bir sporu çok iyi yapabilmeyi tercih ederim.
Yoğurtlu her yemeğe bayılırım
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi yenmez mi?
- Hatır için bile yenmez. Kırmızı et belki...
◊ Hangisine tahammül daha zordur? Obura mı gevezeye mi?
- İkisi de eşit derecede rahatsız edici. Hakkından fazla yiyene de hakkından fazla konuşana da tahammül zor.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz... Mantı mı iskender mi?
- Mantı. Yoğurtlu her yemeğe bayılırım.
◊ Deniz-kum-güneş mi orman-ağaç-temiz hava mı?
- Orman-ağaç-temiz hava. Ben denizden uzak büyüdüm. Onun için de çok meraklısı değilim.
◊ İstanbul’un... Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı?
- Anadolu yakası. Neden biliyor musunuz? Çünkü Ankara’ya daha çok benziyor.
Ağlamak utanılacak bir şey değil
◊ İnsanların düşüncelerini okuyabilmek mi istediğiniz bedene bürünebilmek mi?
- İkisi de değil. Çünkü insanların bütün düşündüklerini bilmek acı verir. Öte yandan herkesin kendi bedeniyle uyumlu olduğunu düşünürüm.
◊ Hangisini tercih edersiniz/edegeldiniz? Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
- Tek başıma ağlamayı tercih ederim. Ağlamak doğal bir refleks ve utanılacak bir şey de değil. Ama o, insanın kendine özeldir.
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Ne zor sorular... Kim olduğunu çözmeye çalışırım. Ama bir sır vereyim; genellikle de başaramam.
◊ Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir adam/kadın var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?
- Yok, mümkün değil şikayet edemem. Herhalde yavaşça düzeltmeye çalışırım.
◊ Mangala gittiğiniz bir evde yemeği beğenmediniz: Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- İkisi de değil. Kendimi yemeye zorlarım, yapım böyle.
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız uykusuz mu kalırsınız?
- O biraz da misafirin kim olduğuna bağlı...
Ne MarIlyn ne Brigitte ben asıl NatalIe’ciyim
◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder? Sezen mi Ajda mı?
- Sezen. Ve bir de Nilüfer...
◊ Yeşilçam filmleri izler misiniz? Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?
- Tabii izlerim. Favori filmim “Züğürt Ağa”. Filiz Akın da en favori aktristtir benim için.
◊ Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Cem Yılmaz. Ata Demirer’in şarkı söylemesini tercih ediyorum.
◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi Pamuk Prenses mi?
- Bana kalırsa hep mutluluğu arayan Polyanna ikisinden de daha çok çekti.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz? Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?
- İkisiyle de istemem. Ben Natalie Wood’cuyum.
◊ Hangisini daha talihsiz: Kimselere âşık olamamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Kendime eziyet etmeyi sevmem. Kimselere âşık olamamak daha kolay geliyor bana.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Zengin ve çirkin doğmak tabii. Günümüzde plastik cerrahi ne harikalar yaratıyor!
◊ İnsanın içini hangisi daha çok gıcıklar? Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?
- Göz kaçırmak.
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı sevildiğiniz zaman mı?
- Yalan, zaten ancak sizi seven biri söylediği zaman beyaz olabilir.
Tavlayı satranca tercih ederim
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsanız... Kırmızı et mi deniz mahsulleri mi?
- Deniz mahsulleri.
◊ Peki kedi mi köpek mi?
- Kedi.
◊ Hangi mevsim daha romantik: İlkbahar mı sonbahar mı?
- İlkbahar.
◊ Hangisi daha çok haz verir: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Roman.
◊ Hangisi vazgeçilmez: Klima mı, kalorifer mi?
- Kalorifer.
◊ Kafa boşaltmak için hangisini tercih edersiniz: Tavla mı satranç mı?
- Tavla.
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