Haftanın testi

Magazin sözlüsüne bu kez kent ve trend yazarı Çağdaş Ertuna’yı kaldırdım. Cevabı bilmese bile diğer şıkları eleye eleye bütün soruları doğru yanıtladı.
1-Yeni aşkı Burak Dayı ile Çeşme’de el ele görüntülenen Merve Boluğur, sevgilisinin kim olduğunu soran gazetecilere ne cevap verdi?
a) Bu sefer tanınmayandan buldum
b) Bazen kendisini tanıyamıyorum
c) Bir tanıdığa bakıp çıkacaktım
d) Tanımam etmem, bu da kim?
Daha yeni okudum bu haberi, cevabım A, son kararım. ‘Tanınmayan’ yine şanslı, D cevabını almadığı için.
2-Ali Sunal, Bodrum’da gece yarısı gelen yüksek sesli müziğe isyan etti. Müzik nereden geliyormuş?
a) Karşı plajda Şeyma Subaşı ve Guido Senia’nın verdiği partiden
b) Yan villadaki Berkay ve orkestra arkadaşlarından
c) Çapraz otelde kalan Eda Taşpınar’ın solaryum makinesinden
d) Tabak kırarak şarkı söyleyen Fedon’un mutfağından
Hiçbir fikrim yok, sırayla eleyerek gidelim: Şeyma ve Eda nedense Bodrum değil de daha Çeşme’deler gibi geliyor. Fedon mutfağa girmez, ya slip mayosuyla sahillerde ya da sahnededir. Bu durumda B şıkkı kalıyor geriye. Doğru mu?
3-Kadın, erkeğin bir adım gerisinde duracak” açıklamasını yapan fenomen Murat Övüç’e Yeşim Salkım hangi sözlerle tepki gösterdi?
a) Haddini aşıp bize kadınlığı öğretmeye kalkma
b) Basiretsiz ve çirkin sözlerin toplumu yanlış yönlendiriyor
c) İki kızım var, nasıl yürüyeceğimiz senin haddin değil
d) Hepsi
O açıklamayı kale almaya bile gerek yok, tepki göstererek neden çoğumuzun tanımadığı birini fenomen haline getiriyoruz? Yine de madem Yeşim Salkım tepki vermiş, hepsini (D) ve daha fazlasını demiştir diye umuyorum.
4-“Huysuz Virjin” karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu 21 milyon liralık servetini nereye bağışladı?
a) ÇYDD - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne
b) İDOB - İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne
c) İKSD - İstanbul Kanarya Sevenler Derneği’ne
d) TCDD - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na
Seyfi Dursunoğlu çağdaş yaşamın simgelerindendi, mirasını ÇYDD’ye bırakmasıyla da bunu bir kez daha kanıtladı. Yani cevap A şıkkı.
5-Cem Yılmaz’ın kendi yaptığı bir çizim eşliğinde 2022’ye yetişeceğini duyurduğu ilk dizisi “Erşan Kuneri”, neyi konu alıyor?
a) Bir senfonik orkestranın şefini
b) Bir elektronik eşya mağazacısını
c) Bir erotik film yapımcısını
d) Bir platonik âşığın eltisini
Erşan Kuneri’yi nasıl unuturuz? Cevabım C ama Cem Yılmaz’ın ilk dizisi neyi konu alırsa alsın izlenir.
6-Zeynep Bastık’ın yeni teklisinin adı ne?
a) Bir Solukta
b) Bir Ara
c) Bir Daha
d) Bir Anda
C, Bir Daha... Görmeseydim onu keşke onu bir kez bile / Üzülmezdim asla / Söyleseydim en azından dur diye / Bir daha / Bir daha... Bir daha diye diye Gizli Kalsın’da Zeynep’i canlı izleyerek, aynı dev klima altında takırdayarak yıllarımız geçti.
7-Daire bakmak için gittiği sitede Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftini gören Gülşen ne yaptı?
a) Görüntü vermekten kaçındı
b) Görmezden geldi
c) Görücüye çıktı
d) Görümcesini aradı
Cevabım B ama A ve D’yi de yapmışsa şaşırmam.
CEVAP ANAHTARI:
1)A, 2)B, 3)D, 4)A,
5)C, 6)C, 7)B
Haftanın testi
Magazin sözlüsüne bu kez kent ve trend yazarı Çağdaş Ertuna’yı kaldırdım. Cevabı bilmese bile diğer şıkları eleye eleye bütün soruları doğru yanıtladı.
1-Yeni aşkı Burak Dayı ile Çeşme’de el ele görüntülenen Merve Boluğur, sevgilisinin kim olduğunu soran gazetecilere ne cevap verdi?
a) Bu sefer tanınmayandan buldum
b) Bazen kendisini tanıyamıyorum
c) Bir tanıdığa bakıp çıkacaktım
d) Tanımam etmem, bu da kim?
Daha yeni okudum bu haberi, cevabım A, son kararım. ‘Tanınmayan’ yine şanslı, D cevabını almadığı için.
2-Ali Sunal, Bodrum’da gece yarısı gelen yüksek sesli müziğe isyan etti. Müzik nereden geliyormuş?
a) Karşı plajda Şeyma Subaşı ve Guido Senia’nın verdiği partiden
b) Yan villadaki Berkay ve orkestra arkadaşlarından
c) Çapraz otelde kalan Eda Taşpınar’ın solaryum makinesinden
d) Tabak kırarak şarkı söyleyen Fedon’un mutfağından
Hiçbir fikrim yok, sırayla eleyerek gidelim: Şeyma ve Eda nedense Bodrum değil de daha Çeşme’deler gibi geliyor. Fedon mutfağa girmez, ya slip mayosuyla sahillerde ya da sahnededir. Bu durumda B şıkkı kalıyor geriye. Doğru mu?
3-Kadın, erkeğin bir adım gerisinde duracak” açıklamasını yapan fenomen Murat Övüç’e Yeşim Salkım hangi sözlerle tepki gösterdi?
a) Haddini aşıp bize kadınlığı öğretmeye kalkma
b) Basiretsiz ve çirkin sözlerin toplumu yanlış yönlendiriyor
c) İki kızım var, nasıl yürüyeceğimiz senin haddin değil
d) Hepsi
O açıklamayı kale almaya bile gerek yok, tepki göstererek neden çoğumuzun tanımadığı birini fenomen haline getiriyoruz? Yine de madem Yeşim Salkım tepki vermiş, hepsini (D) ve daha fazlasını demiştir diye umuyorum.
4-“Huysuz Virjin” karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu 21 milyon liralık servetini nereye bağışladı?
a) ÇYDD - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne
b) İDOB - İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne
c) İKSD - İstanbul Kanarya Sevenler Derneği’ne
d) TCDD - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na
Seyfi Dursunoğlu çağdaş yaşamın simgelerindendi, mirasını ÇYDD’ye bırakmasıyla da bunu bir kez daha kanıtladı. Yani cevap A şıkkı.
5-Cem Yılmaz’ın kendi yaptığı bir çizim eşliğinde 2022’ye yetişeceğini duyurduğu ilk dizisi “Erşan Kuneri”, neyi konu alıyor?
a) Bir senfonik orkestranın şefini
b) Bir elektronik eşya mağazacısını
c) Bir erotik film yapımcısını
d) Bir platonik âşığın eltisini
Erşan Kuneri’yi nasıl unuturuz? Cevabım C ama Cem Yılmaz’ın ilk dizisi neyi konu alırsa alsın izlenir.
6-Zeynep Bastık’ın yeni teklisinin adı ne?
a) Bir Solukta
b) Bir Ara
c) Bir Daha
d) Bir Anda
C, Bir Daha... Görmeseydim onu keşke onu bir kez bile / Üzülmezdim asla / Söyleseydim en azından dur diye / Bir daha / Bir daha... Bir daha diye diye Gizli Kalsın’da Zeynep’i canlı izleyerek, aynı dev klima altında takırdayarak yıllarımız geçti.
7-Daire bakmak için gittiği sitede Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftini gören Gülşen ne yaptı?
a) Görüntü vermekten kaçındı
b) Görmezden geldi
c) Görücüye çıktı
d) Görümcesini aradı
Cevabım B ama A ve D’yi de yapmışsa şaşırmam.
CEVAP ANAHTARI:
1)A, 2)B, 3)D, 4)A,
5)C, 6)C, 7)B