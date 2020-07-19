HAFTANIN TESTİ

Magazin sözlüsüne kaldırmak ne haddimize... Soruları bu kez duayen yorumcu Hakan Ural’a sordum, tatlı yorumlarını dinledim.
Katıldığı bir televizyon programında Neslihan Atagül’e aşkını anlatan oyuncu Kadir Doğulu, eşi için ne yaparmış?
a) Dağları delip Bolu Tüneli’ne kardeş yaparmış
b) Buradan Iğdır’a, Iğdır’dan Edirne’ye yürürmüş
c) Bir dikişte Van Gölü’nün suyunu içermiş
d) Sabah erken kalkıp kıymalı börek açarmış
Bence cevap A olmalı... Çünkü onlar iletişimleri çok güçlü ve birbirlerine iltifat etmekten keyif alan bir çift. Herhalde “Karım için dağları delerim” demiştir.
2-Mal varlığını açıklayan Serdar Ortaç’ın nesi varmış?
a) Bir kışlık, bir yazlık, bir de tekne
b) Bir han, bir hamam, ağırlığınca altın
c) Bir ev, bir araba, bir de bisiklet
d) Bir lokma, bir hırka, bir de kaşkol
Bu soruya D şıkkı demek istiyorum. İki nedenden. Birincisi, kendi açıklamalarından biliyoruz ki maddi durumu çok iyi değil. İkincisi de Serdar Ortaç maneviyata düşkün bir insan.
3-Bir YouTube programına konuk olan Beren Saat, eşi Kenan Doğulu’yla özel hayatı sorulunca ne dedi?
a) Bu tür haber ve yorumlardan yıprandığımız için uzak durmaya çalışıyoruz
b) Her çiftin kendi mahremi vardır, saygı göstermenizi rica ediyorum
c) Özel hayat konuşmuyorum, lütfen bana bu soruları sormayın
d) Kenan Doğulu’yla beklenen çekirdek aile fotoğrafını veremedik.
Cevap D. Programda da yayınladık. Beren Saat özel meselelerini kamuoyuyla paylaşmayı seviyor. Bu da polemik konusu oluyor. Özeleştiri yapmış, “Evliliği beceremedik” demiş. Özeleştiri yapan insana ne diyeceksiniz?
4-Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti ayrıldı. İkili ne zamandır birlikteydi?
a) Pandemiden beri
b) Ezelden beri
c) 3 yıldır
d) Beşik kertmesi
Cevap C, 3 yıldır birliktelerdi ama parçalı bulutlu bir ilişki izlenimi veriyordu bana. Kız açısından zor. Mesleğinde talep gören, genç biri. “Kimseye mâl olma ki hayranların seni takip etmeye devam etsin” diye bir kural var. Hayırlısı olsun. İkisi de genç, önlerine baksınlar.
5-Prodüktör Erol Köse, Demet Akalın ve Hande Yener’i hangi sözlerle kıyasladı?
a) Hande Yener’in olduğu yerde, Demet Akalın ancak stajyer olur
b) Demet Akalın terfi ederken, Hande Yener yeni başlıyordu
c) Hande Yener’in SSK’sı var, Demet Akalın sigortasız
d) Demet emekli oldu, Hande yaşa takıldı
Bu soruya “E hepsi” demek istiyorum, çünkü benim tarzım bu değil ama Erol Köse hepsini söylemiş olabilir.
6- Cem Yılmaz’la Ozan Güven yüzünden ayrıldığı iddiası ortaya atılan Serenay Sarıkaya nasıl isyan etti?
a) Yahu bir insanın bu kadar da üstüne gidilmez ki
b) Her iftiraya, “Yok öyle değil” diyemem ki
c) Neden beni ilgilendirmeyen konuların ana kahramanı olmak zorundayım?
d) Hepsi
İlk üç şıkın hepsini söyledi. Bence çok da makul bir açıklama. Belli ki Ozan’ın bu kadar gündemde olduğu bir dönemde şuradan buradan, sosyal medyadan çok taciz edildi ve böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
7-Survivor’da birinci olan Cemal Can Canseven aşağıdakilerden hangisini söyledi?
a) Bir tanesinin bile kıymetini anladık, pirinç denince artık aklıma eşitlik geliyor
b) Çinliler büyük milletmiş, bir kez daha anladım
c) Papaz her zaman pilav yemez
d) Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın
Pilav ve pirinçle ilgili bir mevzu var belli. En iyisi bu soruda ben kendimi sağlama alayım, en klişe olanı seçeyim: D) Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.
CEVAP ANAHTARI: 1)B, 2)C, 3)D, 4)C, 5)A, 6)D, 7)A
HAFTANIN TESTİ
Magazin sözlüsüne kaldırmak ne haddimize... Soruları bu kez duayen yorumcu Hakan Ural’a sordum, tatlı yorumlarını dinledim.
Katıldığı bir televizyon programında Neslihan Atagül’e aşkını anlatan oyuncu Kadir Doğulu, eşi için ne yaparmış?
a) Dağları delip Bolu Tüneli’ne kardeş yaparmış
b) Buradan Iğdır’a, Iğdır’dan Edirne’ye yürürmüş
c) Bir dikişte Van Gölü’nün suyunu içermiş
d) Sabah erken kalkıp kıymalı börek açarmış
Bence cevap A olmalı... Çünkü onlar iletişimleri çok güçlü ve birbirlerine iltifat etmekten keyif alan bir çift. Herhalde “Karım için dağları delerim” demiştir.
2-Mal varlığını açıklayan Serdar Ortaç’ın nesi varmış?
a) Bir kışlık, bir yazlık, bir de tekne
b) Bir han, bir hamam, ağırlığınca altın
c) Bir ev, bir araba, bir de bisiklet
d) Bir lokma, bir hırka, bir de kaşkol
Bu soruya D şıkkı demek istiyorum. İki nedenden. Birincisi, kendi açıklamalarından biliyoruz ki maddi durumu çok iyi değil. İkincisi de Serdar Ortaç maneviyata düşkün bir insan.
3-Bir YouTube programına konuk olan Beren Saat, eşi Kenan Doğulu’yla özel hayatı sorulunca ne dedi?
a) Bu tür haber ve yorumlardan yıprandığımız için uzak durmaya çalışıyoruz
b) Her çiftin kendi mahremi vardır, saygı göstermenizi rica ediyorum
c) Özel hayat konuşmuyorum, lütfen bana bu soruları sormayın
d) Kenan Doğulu’yla beklenen çekirdek aile fotoğrafını veremedik.
Cevap D. Programda da yayınladık. Beren Saat özel meselelerini kamuoyuyla paylaşmayı seviyor. Bu da polemik konusu oluyor. Özeleştiri yapmış, “Evliliği beceremedik” demiş. Özeleştiri yapan insana ne diyeceksiniz?
4-Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti ayrıldı. İkili ne zamandır birlikteydi?
a) Pandemiden beri
b) Ezelden beri
c) 3 yıldır
d) Beşik kertmesi
Cevap C, 3 yıldır birliktelerdi ama parçalı bulutlu bir ilişki izlenimi veriyordu bana. Kız açısından zor. Mesleğinde talep gören, genç biri. “Kimseye mâl olma ki hayranların seni takip etmeye devam etsin” diye bir kural var. Hayırlısı olsun. İkisi de genç, önlerine baksınlar.
5-Prodüktör Erol Köse, Demet Akalın ve Hande Yener’i hangi sözlerle kıyasladı?
a) Hande Yener’in olduğu yerde, Demet Akalın ancak stajyer olur
b) Demet Akalın terfi ederken, Hande Yener yeni başlıyordu
c) Hande Yener’in SSK’sı var, Demet Akalın sigortasız
d) Demet emekli oldu, Hande yaşa takıldı
Bu soruya “E hepsi” demek istiyorum, çünkü benim tarzım bu değil ama Erol Köse hepsini söylemiş olabilir.
6- Cem Yılmaz’la Ozan Güven yüzünden ayrıldığı iddiası ortaya atılan Serenay Sarıkaya nasıl isyan etti?
a) Yahu bir insanın bu kadar da üstüne gidilmez ki
b) Her iftiraya, “Yok öyle değil” diyemem ki
c) Neden beni ilgilendirmeyen konuların ana kahramanı olmak zorundayım?
d) Hepsi
İlk üç şıkın hepsini söyledi. Bence çok da makul bir açıklama. Belli ki Ozan’ın bu kadar gündemde olduğu bir dönemde şuradan buradan, sosyal medyadan çok taciz edildi ve böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
7-Survivor’da birinci olan Cemal Can Canseven aşağıdakilerden hangisini söyledi?
a) Bir tanesinin bile kıymetini anladık, pirinç denince artık aklıma eşitlik geliyor
b) Çinliler büyük milletmiş, bir kez daha anladım
c) Papaz her zaman pilav yemez
d) Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın
Pilav ve pirinçle ilgili bir mevzu var belli. En iyisi bu soruda ben kendimi sağlama alayım, en klişe olanı seçeyim: D) Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.
CEVAP ANAHTARI: 1)B, 2)C, 3)D, 4)C, 5)A, 6)D, 7)A