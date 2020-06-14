HAFTANIN TESTİ

Bu kez sorular 383 bin takipçili fenomen Alâ Tokel’e. Tokel kendisiyle çok tatlı dalga geçiyor.
1-Kira alamadığı için ekonomik zorluk yaşadığını söyleyen Coşkun Sabah’ın elinde avucunda ne varmış?
a) Bir yaşlı öküz ve bir de karasaban
b) Kredi kartında çok az limit
c) 15 milyonluk gayrimenkul, 450 bin nakit para
d) Bir ud, bir hırka
-Cevap D şıkkı. Coşkun Sabah’ın bu açıklaması bir tokat gibi beni kendime getirdi. Onca mal mülke rağmen sıkıntıdayım, parası olmayan beni anlamaz demişti. O yüzden anlamadım çok.
2-Sosyal medyada #erkekyerinibilsin akımıyla erkek egemen sözlere savaş açan Gaye Su Akyol aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz?
a) Plajda üstsüz erkek perdesiz eve benzer. Ya satılıktır ya kiralık
b) Erkek şort giyiyorsa aranıyordur
c) Parfüm süren erkek dikkat çekmeye çalışıyordur, eşi izin verirse evde sürebilir
d) Kadınlar ağlamaz
-Lütfen A demiş olsun. Kesinlikle katılırım çünkü. O ne ya küçücük tek parça mayolar, yürüyorlar milletin içinde. Perdelerimizi takalım lütfen!
3-Meslektaşı Caner Çalışır’ın cenazesini story’den paylaşan fenomen Hakan Kakız kendisini nasıl savundu?
a) Etkileşimi düşük oldu, keşke paylaşmasaydım
b) Ne var ki o da beni koyardı
c) Cenazeye gelemeyen çoktu, rica ettiler
d) Hem ağlarım hem çekerim
-Ayy sanırım “hem ağlarım, hem çekerim” demişti. Ne talihsiz bir açıklama bu. Ben de bir keresinde içinde bulunduğumuz uçakta çarpışma pozisyonu alırken videoya çekmiştim. Hâlâ beni kovalıyor bu durum. Ben ve Hakan Kakız köy yanarken saçımızı tararız sanırım...
4-Sağım makinesine bağlanmış mandalarla poz veren etçi Nusr’et altına ne yazdı da tepki çekti?
a) Çok önemli toplantı
b) Manda yuva yapmış söğüt dalına
c) Mandıra Filozofu-3
d) Manda kabul edilemez, tam bağımsızlık
-A demişti. Bana göre hiç demeseydi daha iyiydi. Her açıdan çok normal bir aktivite bile olsa insanın içini derin bir huzursuzlukla kaplıyor bakınca fotoğrafa. Keşke bir düğmesi falan olsa da basıp tüm o hayvanları özgürlüğüne salabilsem dedim.
5- Oyuncu Demet Evgar’ın başına ardı ardına hangi üç kötü olay geldi?
a) Önce yüzünü kedi tırmaladı, sonra kafasını çarptı, sonra kedi bir de halıya siğdi
b) Önce dudağını arı soktu, sonra merdivenden yuvarlandı, sonra arı bir de ayağını soktu
c) Önce kafasını martı gagaladı, sonra vapurun turnikesine sıkıştı, sonra martı bir de kafasına uğur getirdi
d) Önce elini köpek ısırdı, sonra ayağına tığ battı, sonra köpek bir de aşısız olduğunu açıkladı
-A şıkkı gerçekleşmiş. Her şey nasıl üst üste gelmiş ya. Demet Hanım’a bayılıyorum da ayrıca. Birini sevince o haldeki dudaklarını bile beğenebiliyorsun.
6-1989 model Ferrari’sini satamayan Kıvanç Tatlıtuğ ne yaptı?
a) Ferrari’ye LPG taktırdı
b) “Ferrari’sini Satan Bilge” kitabını okudu
c) Eşi Başak Dizer’e “Rengi o kadar mı kötü?” diye sordu
d) Fiyatı 1 milyon 725 binden 1 milyon 575’e indirdi
-Cevap C şıkkı. Şimdi alıcı çıkacak mı yani? Hani ne biliyim zaten almaya meyilli biri pazarlığını da yapardı zaten. Renginin de etkisi olabilir bu arada hakikaten. Ama Ferrari diye susuyorum. İnşallah satar hemen.
7-Bodrum’da günlüğü 1000 lira olan şezlonglar için Hülya Avşar ne dedi?
a) Ben olsam 5 bin yapardım, hava atmak isteyen çok
b) Yatak yerine şezlong reklamında mı oynasam?
c) Bize ne canım, Eda Taşpınar düşünsün
d) Her erkek aldatır, erkeğimin ayaklarını yıkarım
-Cevap C şıkkı ama D olsa da şaşırmazdım. Her fırsatta bunu normalleştirmeye çalışıyor sanki.
CEVAP ANAHTARI: 1)C, 2)D, 3)C, 4)A, 5)B, 6)D, 7)A
HAFTANIN TESTİ
Bu kez sorular 383 bin takipçili fenomen Alâ Tokel’e. Tokel kendisiyle çok tatlı dalga geçiyor.
1-Kira alamadığı için ekonomik zorluk yaşadığını söyleyen Coşkun Sabah’ın elinde avucunda ne varmış?
a) Bir yaşlı öküz ve bir de karasaban
b) Kredi kartında çok az limit
c) 15 milyonluk gayrimenkul, 450 bin nakit para
d) Bir ud, bir hırka
-Cevap D şıkkı. Coşkun Sabah’ın bu açıklaması bir tokat gibi beni kendime getirdi. Onca mal mülke rağmen sıkıntıdayım, parası olmayan beni anlamaz demişti. O yüzden anlamadım çok.
2-Sosyal medyada #erkekyerinibilsin akımıyla erkek egemen sözlere savaş açan Gaye Su Akyol aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz?
a) Plajda üstsüz erkek perdesiz eve benzer. Ya satılıktır ya kiralık
b) Erkek şort giyiyorsa aranıyordur
c) Parfüm süren erkek dikkat çekmeye çalışıyordur, eşi izin verirse evde sürebilir
d) Kadınlar ağlamaz
-Lütfen A demiş olsun. Kesinlikle katılırım çünkü. O ne ya küçücük tek parça mayolar, yürüyorlar milletin içinde. Perdelerimizi takalım lütfen!
3-Meslektaşı Caner Çalışır’ın cenazesini story’den paylaşan fenomen Hakan Kakız kendisini nasıl savundu?
a) Etkileşimi düşük oldu, keşke paylaşmasaydım
b) Ne var ki o da beni koyardı
c) Cenazeye gelemeyen çoktu, rica ettiler
d) Hem ağlarım hem çekerim
-Ayy sanırım “hem ağlarım, hem çekerim” demişti. Ne talihsiz bir açıklama bu. Ben de bir keresinde içinde bulunduğumuz uçakta çarpışma pozisyonu alırken videoya çekmiştim. Hâlâ beni kovalıyor bu durum. Ben ve Hakan Kakız köy yanarken saçımızı tararız sanırım...
4-Sağım makinesine bağlanmış mandalarla poz veren etçi Nusr’et altına ne yazdı da tepki çekti?
a) Çok önemli toplantı
b) Manda yuva yapmış söğüt dalına
c) Mandıra Filozofu-3
d) Manda kabul edilemez, tam bağımsızlık
-A demişti. Bana göre hiç demeseydi daha iyiydi. Her açıdan çok normal bir aktivite bile olsa insanın içini derin bir huzursuzlukla kaplıyor bakınca fotoğrafa. Keşke bir düğmesi falan olsa da basıp tüm o hayvanları özgürlüğüne salabilsem dedim.
5- Oyuncu Demet Evgar’ın başına ardı ardına hangi üç kötü olay geldi?
a) Önce yüzünü kedi tırmaladı, sonra kafasını çarptı, sonra kedi bir de halıya siğdi
b) Önce dudağını arı soktu, sonra merdivenden yuvarlandı, sonra arı bir de ayağını soktu
c) Önce kafasını martı gagaladı, sonra vapurun turnikesine sıkıştı, sonra martı bir de kafasına uğur getirdi
d) Önce elini köpek ısırdı, sonra ayağına tığ battı, sonra köpek bir de aşısız olduğunu açıkladı
-A şıkkı gerçekleşmiş. Her şey nasıl üst üste gelmiş ya. Demet Hanım’a bayılıyorum da ayrıca. Birini sevince o haldeki dudaklarını bile beğenebiliyorsun.
6-1989 model Ferrari’sini satamayan Kıvanç Tatlıtuğ ne yaptı?
a) Ferrari’ye LPG taktırdı
b) “Ferrari’sini Satan Bilge” kitabını okudu
c) Eşi Başak Dizer’e “Rengi o kadar mı kötü?” diye sordu
d) Fiyatı 1 milyon 725 binden 1 milyon 575’e indirdi
-Cevap C şıkkı. Şimdi alıcı çıkacak mı yani? Hani ne biliyim zaten almaya meyilli biri pazarlığını da yapardı zaten. Renginin de etkisi olabilir bu arada hakikaten. Ama Ferrari diye susuyorum. İnşallah satar hemen.
7-Bodrum’da günlüğü 1000 lira olan şezlonglar için Hülya Avşar ne dedi?
a) Ben olsam 5 bin yapardım, hava atmak isteyen çok
b) Yatak yerine şezlong reklamında mı oynasam?
c) Bize ne canım, Eda Taşpınar düşünsün
d) Her erkek aldatır, erkeğimin ayaklarını yıkarım
-Cevap C şıkkı ama D olsa da şaşırmazdım. Her fırsatta bunu normalleştirmeye çalışıyor sanki.
CEVAP ANAHTARI: 1)C, 2)D, 3)C, 4)A, 5)B, 6)D, 7)A