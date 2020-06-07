HAFTANIN TESTİ

Soruları bu kez gazeteci ve sunucu Güneri Cıvaoğlu’na sordum. Bütün zarafetiyle yine allem edip kallem edip birilerine iltifat etti.
1-“10 milyonum olsa müziği bırakırım” açıklaması yapan İrem Derici, üstüne bir de hesap numarası vermişti. Sonuç hakkında ne söyledi?
a) Verdiği hesap numarasına para yağdığını
b) Üç gün boyunca paraları tek tek geri gönderdiğini
c) Bu kadar insanın müziği bırakmasını istemesine şaşırdığını
d) Hepsi
Güneri Cıvaoğlu: Bence cevap D... Ama ben olsam böyle bir açıklamayı en baştan yapmazdım. Para yağmış mıdır, geri yollanmış mıdır... Bilmiyorum, bizim ülkemizde olabiliyor böyle şeyler ama keşke böyle bir açıklama olmasaymış.
2-Sosyal medya ahalisi Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çifti hakkında bu hafta hangi sakızı çiğnedi?
a) Serenay yaşlanmış, bir derdi mi varmış?
b) Serenay kaslanmış, yoksa body’ye mi başlamış?
c) Serenay göbeklenmiş, acaba hamile miymiş?
d) Serenay kelleşmiş, öne mi tarasaymış?
Güneri Cıvaoğlu: Cevap veriyorum: e) Serenay çok güzel bir kadın.
3-Volkan Demirel’in eşi, Yade ve Yeda adında iki kız çocuk annesi olan Zeynep Sever üçüncü ve dördüncü çocuğu olursa ne isim koyacakmış?
a) Üçüncüye Ayur, dördüncüye Veda
b) Üçüncüye Efendi, dördüncüye Yoda
c) Üçüncüye Sade, dördüncüye Seda
d) Üçüncüye Yada, dördüncüye Veda
Güneri Cıvaoğlu: Cevap A herhalde. Ayur-Veda hoşuma gitti. Çok rahatlatıcı bir teknik. Şimdi çocuklara böyle mistik isimler koyuyorlar, onunla da uyumlu.
4-Oyuncu Hande Erçel, eşi Murat Dalkılıç’ın gül jestini hangi mesajla paylaştı?
a) Hazzetmediğim zatın “barışma” çabası
b) Sevdiğim beyin “Hayırlı olsun” deme şekli
c) Murat Bey’le seviyeli bir ilişkimiz var
d) Ben bilmem, beyim bilir
Güneri Cıvaoğlu: A zaten olamaz. Ama bunlar zaten karı-koca değil mi? Niye birbirleriyle ‘bey’li falan konuşuyorlar?
5-Etçi Nusr’et eğitim dünyasıyla ilgili ne söyledi?
a) Çok okuyan mı çok gezen mi bilir?
b) Tuz serpme üniversitesi açacağım
c) İyi ki okumamışım, hayat okulunda eğitim aldım
d) Erzurum’da Cordon Bleu vardı da biz mi gitmedik?
Güneri Cıvaoğlu: Nusr’et Erzurumlu muymuş? Herhalde üniversite açacak. Cevap B bence...
6-Şarkıcı Ebru Polat bu hafta hemcinslerini hangi veciz uyarıyla aydınlattı?
a) Dost diye eve aldıklarınız yarın kocalarınızı elinizden alır
b) Ayıdan post, düşmandan dost olmaz
c) Su uyur, düşman uyumaz
d) Dost dost diye nicesine sarıldım
Güneri Cıvaoğlu: Cevaba D diyelim ki hiç olmazsa müzikal olsun. Bugün çok güzel uyandım, olumlu düşünüyorum.
7-“Güzel kadın değil, tatlı kadın hayatı uzatır” diyen Tuba Ünsal’a, sunucu Seda Akgül, bodoslama nasıl daldı?
a) “N’apalım kadını, bize erkeğin formülünü söyle” diye isyan ederek
b) “E zaten güzel sayılmaz, doğru demiş” diye yorum yaparak
c) “Erkekler ortalama 2 sene az yaşıyor zaar“ diye ti’ye alarak
d) “Bu devirde dilberdudağı, hanımgöbeği kafası” diye eleştirerek
Güneri Cıvaoğlu: “Çirkin ama kalbi güzel olsun” derler ya, herhalde oradan yola çıkılarak söylenmiş bir söz. Bu de hem kadın hem erkek için geçerli olduğuna göre cevap A.
CEVAP ANAHTARI: 1)D 2)C 3)D 4)B 5)C 6)A 7)B
HAFTANIN TESTİ
Soruları bu kez gazeteci ve sunucu Güneri Cıvaoğlu’na sordum. Bütün zarafetiyle yine allem edip kallem edip birilerine iltifat etti.
1-“10 milyonum olsa müziği bırakırım” açıklaması yapan İrem Derici, üstüne bir de hesap numarası vermişti. Sonuç hakkında ne söyledi?
a) Verdiği hesap numarasına para yağdığını
b) Üç gün boyunca paraları tek tek geri gönderdiğini
c) Bu kadar insanın müziği bırakmasını istemesine şaşırdığını
d) Hepsi
Güneri Cıvaoğlu: Bence cevap D... Ama ben olsam böyle bir açıklamayı en baştan yapmazdım. Para yağmış mıdır, geri yollanmış mıdır... Bilmiyorum, bizim ülkemizde olabiliyor böyle şeyler ama keşke böyle bir açıklama olmasaymış.
2-Sosyal medya ahalisi Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çifti hakkında bu hafta hangi sakızı çiğnedi?
a) Serenay yaşlanmış, bir derdi mi varmış?
b) Serenay kaslanmış, yoksa body’ye mi başlamış?
c) Serenay göbeklenmiş, acaba hamile miymiş?
d) Serenay kelleşmiş, öne mi tarasaymış?
Güneri Cıvaoğlu: Cevap veriyorum: e) Serenay çok güzel bir kadın.
3-Volkan Demirel’in eşi, Yade ve Yeda adında iki kız çocuk annesi olan Zeynep Sever üçüncü ve dördüncü çocuğu olursa ne isim koyacakmış?
a) Üçüncüye Ayur, dördüncüye Veda
b) Üçüncüye Efendi, dördüncüye Yoda
c) Üçüncüye Sade, dördüncüye Seda
d) Üçüncüye Yada, dördüncüye Veda
Güneri Cıvaoğlu: Cevap A herhalde. Ayur-Veda hoşuma gitti. Çok rahatlatıcı bir teknik. Şimdi çocuklara böyle mistik isimler koyuyorlar, onunla da uyumlu.
4-Oyuncu Hande Erçel, eşi Murat Dalkılıç’ın gül jestini hangi mesajla paylaştı?
a) Hazzetmediğim zatın “barışma” çabası
b) Sevdiğim beyin “Hayırlı olsun” deme şekli
c) Murat Bey’le seviyeli bir ilişkimiz var
d) Ben bilmem, beyim bilir
Güneri Cıvaoğlu: A zaten olamaz. Ama bunlar zaten karı-koca değil mi? Niye birbirleriyle ‘bey’li falan konuşuyorlar?
5-Etçi Nusr’et eğitim dünyasıyla ilgili ne söyledi?
a) Çok okuyan mı çok gezen mi bilir?
b) Tuz serpme üniversitesi açacağım
c) İyi ki okumamışım, hayat okulunda eğitim aldım
d) Erzurum’da Cordon Bleu vardı da biz mi gitmedik?
Güneri Cıvaoğlu: Nusr’et Erzurumlu muymuş? Herhalde üniversite açacak. Cevap B bence...
6-Şarkıcı Ebru Polat bu hafta hemcinslerini hangi veciz uyarıyla aydınlattı?
a) Dost diye eve aldıklarınız yarın kocalarınızı elinizden alır
b) Ayıdan post, düşmandan dost olmaz
c) Su uyur, düşman uyumaz
d) Dost dost diye nicesine sarıldım
Güneri Cıvaoğlu: Cevaba D diyelim ki hiç olmazsa müzikal olsun. Bugün çok güzel uyandım, olumlu düşünüyorum.
7-“Güzel kadın değil, tatlı kadın hayatı uzatır” diyen Tuba Ünsal’a, sunucu Seda Akgül, bodoslama nasıl daldı?
a) “N’apalım kadını, bize erkeğin formülünü söyle” diye isyan ederek
b) “E zaten güzel sayılmaz, doğru demiş” diye yorum yaparak
c) “Erkekler ortalama 2 sene az yaşıyor zaar“ diye ti’ye alarak
d) “Bu devirde dilberdudağı, hanımgöbeği kafası” diye eleştirerek
Güneri Cıvaoğlu: “Çirkin ama kalbi güzel olsun” derler ya, herhalde oradan yola çıkılarak söylenmiş bir söz. Bu de hem kadın hem erkek için geçerli olduğuna göre cevap A.
CEVAP ANAHTARI: 1)D 2)C 3)D 4)B 5)C 6)A 7)B