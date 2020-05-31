HAFTANIN TESTİ

Haftanın sorularını gazeteci Esin Övet’e sordum. Gayet başarılı ama şıklarıma şık ekleyen ilk konuğum oldu...
1-Cem Yılmaz sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk fotoğrafını nereden paylaştı?
a) Ciddiyetini göstermek için Âşıklar Tepesi’nden
b) Nispet olsun diye Defne Samyeli’nin sokağından
c) Sonu evliliğe varsın diye Telli Baba türbesinden
d) Muziplik olsun diye “Serenay Camping” tabelasının önünden
Esin Övet: Bu sorunun yanıtını biliyorum: D şıkkı. Ama hazır evlilik haberleri çıkmışken camping falan dolaşacağına, Telli Baba türbesine götürseydi keşke...
2-Seda Sayan yeni tanıştığı erkeklerden ilk olarak ne istiyormuş?
a) Evli mi değil mi anlamak için T.C. kimlik no’sunu
b) Nasıl bir insan diye sormak için eski karısının telefon numarasını
c) Gelir seviyesini anlamak için maaş bordrosunu
d) Kadına şiddet vakasına karışmış mı diye sabıka kaydını
Esin Övet: Cevabı bilmiyorum ama A olmasını isterdim. Bence kimlik no isteyip tüm geçmişine baksın. Hatta herkes baksın. Memleket deliden geçilmez oldu, malum.
3-. Oyuncu Anıl Altan üstü çıplak seksi poz paylaşınca eşi Pelin Akil ne yaptı?
a) “Babasın sen baba, ileride çocukların sormaz mı bu fotoğraflar ne diye” diyerek çemkirdi
b) Misilleme olarak kendi kafasını seksi bir kadının vücuduna montajlayarak paylaştı
c) “Açtırma bayramlık ağzımı, son paylaşımını silmen için geri sayım başladı” diye tehdit etti
d) Hepsi
Esin Övet: Onlar çok esprili bir çift ve acayip eğleniyorlar. Cevap kesin B şıkkıdır.
4-Seren Serengil, Hadise’nin şarkıları için hangi yorumu yaptı?
a) Fenalık geçiriyorum, ruhum sıkılıyor, içim daralıyor
b) Ferahlama getiriyor, ruhum gevşiyor, içim açılıyor
c) Zaman zaman ruhumu okşuyor, zaman zaman ruh gibi oluyorum
d) Ey ruh, geldiysen ‘evet’e git
Esin Övet:Sokaktaki çocuğa sorsan “Cevap A” der. Seren’in biri için hiç iyi bir yorum yaptığını gördün mü? Gündeme gelmek için özellikle bazı isimler için kötü yorum yapıyor. Hadise Grammy bile alsa o yorumu yapardı.
5-Bayramdaki sokağa çıkma yasağının ardından kim, kendini ilk nereye attı?
a) Bülent Ersoy kürkçüye, Sibel Can diyetisyene, Serdar Ortaç kumarhaneye
b) Funda Arar kuaföre, Çağla Şıkel manava, Coşkun Sabah markete
c) Demet Akalın sahile, Hande Yener AVM’ye, Gülşen mobilyacıya
d) Aleyna Tilki hayvanat bahçesine, Edis atari salonuna, Ben Fero lunaparka
Esin Övet: Bence cevap B şıkkı ama A da olabilirdi. Olası, yaşanan gerçekler bunlar...
6 - Futbolcu Alpaslan Öztürk’le evlenen Ebru Şancı çocuklarıyla ilgili ne dedi?
a) Evladımızın mezuniyetini balkonda kutlayacağız
b) Kızımızın kınasını müzede yapacağız
c) Oğlumuzun sünnetini şatoda yapacağız
d) Çocukların kurşununu Kurşunlu’da döktüreceğiz
Esin Övet: Ay bunu çok iyi yanıtlarım. Cevap, “e) Hepsi” bence. Gerçekten ne dedi? Şu an kopya çekip açıp bakacağım hemen!
CEVAP ANAHTARI:
1)D, 2)A, 3)D, 4)A, 5)B, 6)C
HAFTANIN TESTİ
Haftanın sorularını gazeteci Esin Övet’e sordum. Gayet başarılı ama şıklarıma şık ekleyen ilk konuğum oldu...
1-Cem Yılmaz sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk fotoğrafını nereden paylaştı?
a) Ciddiyetini göstermek için Âşıklar Tepesi’nden
b) Nispet olsun diye Defne Samyeli’nin sokağından
c) Sonu evliliğe varsın diye Telli Baba türbesinden
d) Muziplik olsun diye “Serenay Camping” tabelasının önünden
Esin Övet: Bu sorunun yanıtını biliyorum: D şıkkı. Ama hazır evlilik haberleri çıkmışken camping falan dolaşacağına, Telli Baba türbesine götürseydi keşke...
2-Seda Sayan yeni tanıştığı erkeklerden ilk olarak ne istiyormuş?
a) Evli mi değil mi anlamak için T.C. kimlik no’sunu
b) Nasıl bir insan diye sormak için eski karısının telefon numarasını
c) Gelir seviyesini anlamak için maaş bordrosunu
d) Kadına şiddet vakasına karışmış mı diye sabıka kaydını
Esin Övet: Cevabı bilmiyorum ama A olmasını isterdim. Bence kimlik no isteyip tüm geçmişine baksın. Hatta herkes baksın. Memleket deliden geçilmez oldu, malum.
3-. Oyuncu Anıl Altan üstü çıplak seksi poz paylaşınca eşi Pelin Akil ne yaptı?
a) “Babasın sen baba, ileride çocukların sormaz mı bu fotoğraflar ne diye” diyerek çemkirdi
b) Misilleme olarak kendi kafasını seksi bir kadının vücuduna montajlayarak paylaştı
c) “Açtırma bayramlık ağzımı, son paylaşımını silmen için geri sayım başladı” diye tehdit etti
d) Hepsi
Esin Övet: Onlar çok esprili bir çift ve acayip eğleniyorlar. Cevap kesin B şıkkıdır.
4-Seren Serengil, Hadise’nin şarkıları için hangi yorumu yaptı?
a) Fenalık geçiriyorum, ruhum sıkılıyor, içim daralıyor
b) Ferahlama getiriyor, ruhum gevşiyor, içim açılıyor
c) Zaman zaman ruhumu okşuyor, zaman zaman ruh gibi oluyorum
d) Ey ruh, geldiysen ‘evet’e git
Esin Övet:Sokaktaki çocuğa sorsan “Cevap A” der. Seren’in biri için hiç iyi bir yorum yaptığını gördün mü? Gündeme gelmek için özellikle bazı isimler için kötü yorum yapıyor. Hadise Grammy bile alsa o yorumu yapardı.
5-Bayramdaki sokağa çıkma yasağının ardından kim, kendini ilk nereye attı?
a) Bülent Ersoy kürkçüye, Sibel Can diyetisyene, Serdar Ortaç kumarhaneye
b) Funda Arar kuaföre, Çağla Şıkel manava, Coşkun Sabah markete
c) Demet Akalın sahile, Hande Yener AVM’ye, Gülşen mobilyacıya
d) Aleyna Tilki hayvanat bahçesine, Edis atari salonuna, Ben Fero lunaparka
Esin Övet: Bence cevap B şıkkı ama A da olabilirdi. Olası, yaşanan gerçekler bunlar...
6 - Futbolcu Alpaslan Öztürk’le evlenen Ebru Şancı çocuklarıyla ilgili ne dedi?
a) Evladımızın mezuniyetini balkonda kutlayacağız
b) Kızımızın kınasını müzede yapacağız
c) Oğlumuzun sünnetini şatoda yapacağız
d) Çocukların kurşununu Kurşunlu’da döktüreceğiz
Esin Övet: Ay bunu çok iyi yanıtlarım. Cevap, “e) Hepsi” bence. Gerçekten ne dedi? Şu an kopya çekip açıp bakacağım hemen!
CEVAP ANAHTARI:
1)D, 2)A, 3)D, 4)A, 5)B, 6)C