Haftanın testi

Bu kez soruları Nükhet Duru’ya sordum. Ünlü sanatçı hepsine “duru duru” cevaplar verdi...
1 - İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un Beylerbeyi’ndeki evi güzellik salonu oldu. Bu ev kime aitmiş?
a) 350 bin liraya almış, Sezen Aksu’ya
b) 400 bin liraya almış, Ajda Pekkan’a
c) 450 bin liraya almış, Bülent Ersoy’a
d) 500 bin liraya almış, Nükhet Duru’ya
NÜKHET DURU: Yok, benim değildi (gülüyor); Sezen’indi orası, cevap A... Hatırlıyorum hatta bana gezdirmişti de.
Güzellik salonu olması fenaymış. Değerlerimize hiç sahip çıkamıyoruz. Keşke müze olsa.
2 - Canlı yayında nasıl makyaj yaptığını gösteren Yıldız Tilbe kendisi için ne dedi?
a) Görmemişin beni olmuş, tutmuş üstünü kapatmış
b) Görmemişin pudrası olmuş, tutmuş yüzüne bulamış
c) Görmemişin ruju olmuş, tutmuş gıdısına sürmüş
d) Görmemişin aynası olmuş, tutmuş tersini çevirmiş
NÜKHET DURU: Yıldız Tilbe, sanatçı deliliği had safhada bir kadın. O ne yapsa güzel yapar. “Tutarım da tutmam da, tutarsızım” diyor özetle. Bence cevap D.
3 - Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından Survivor Gönüllüler takımıyla yaptığı yayın kaç kişi tarafından izlenerek bir rekora imza attı?
a) 50 bin kişi
b) 100 bin kişi
c) 1 milyon kişi
d) 80 milyon kişi
NÜKHET DURU: 80 milyon neredeyse bütün memleket. O olamayacağına göre cevap C... Acun’a 1 milyon kişi yakışır!
5 - Aleyna Tilki 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağını hangi kıyafetle deldi?
a) Gelinlikle
b) Pijamayla
c) Astronot kıyafetiyle
d) Hemşire önlüğüyle
NÜKHET DURU: Cevabı bilmiyorum ama bana “Gelinlikle” gibi geliyor. Çünkü her şeyi hep bir sansasyon üzerine kurulu. Planlı olarak hareket ettiriliyor gibi geliyor bana.
5 - Beren Saat, Anneler Günü’nü hangi kuantum sözleriyle kutladı?
a) Herkese moleküllerimden biraz gönderiyorum
b) Bilincinizle annenizin frekansını yakalayın
c) Kolektif anne sevgisi meditasyonu yapalım
d) Hepsi
NÜKHET DURU: Okudum o yazıyı. Cevap A... Hepimize molekül yolladı. Molekül gelecekse ondan gelsin. Ne güzel moleküllerdir onlar!
6 - Şarkıcı Ece Seçkin salgından sonrası için en çok neden korkuyormuş?
a) Hayranlarının kendisini unutmasından
b) Şarkılarının sözlerini unutmaktan
c) Sevgilisinin boyunu posunu unutmaktan
d) Ne unuttuğunu unutmaktan
NÜKHET DURU: Bence cevap A... Hayranlarının kendisini unutmasından korkuyordur. Gençlerin problemi bu işte. Bir şarkıyla emekli olacağız sanıyorlar. Ama aralarından sevip saygı duyduklarım da çok.
7 - Oyuncu Aslı Enver, bir süre flört ettiği basketbolcu Kerem Tunçeri’den çevresinin tavsiyesiyle ayrılmıştı. Tunçeri geçen hafta kendisine ne gönderdi de Aslı Enver iade etti?
a) Karantinada oynasın diye basket topu
b) Oruçluyken oyalansın diye sudoku
c) Doğum günü için koca bir çiçek
d) Anneler Günü için koca bir bebek
NÜKHET DURU: Onlar Murat Boz’la değil miydi? Ay yetişemiyorum artık bu gençlere. Cevap herhalde C... Bir erkek, bir kadının gönlünü kazanmak için çiçek göndermiştir diye düşünüyorum.
CEVAP anahtarı:1)A, 2)B, 3)C, 4)B, 5)D, 6)A, 7)C
Haftanın testi
Bu kez soruları Nükhet Duru’ya sordum. Ünlü sanatçı hepsine “duru duru” cevaplar verdi...
1 - İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un Beylerbeyi’ndeki evi güzellik salonu oldu. Bu ev kime aitmiş?
a) 350 bin liraya almış, Sezen Aksu’ya
b) 400 bin liraya almış, Ajda Pekkan’a
c) 450 bin liraya almış, Bülent Ersoy’a
d) 500 bin liraya almış, Nükhet Duru’ya
NÜKHET DURU: Yok, benim değildi (gülüyor); Sezen’indi orası, cevap A... Hatırlıyorum hatta bana gezdirmişti de.
Güzellik salonu olması fenaymış. Değerlerimize hiç sahip çıkamıyoruz. Keşke müze olsa.
2 - Canlı yayında nasıl makyaj yaptığını gösteren Yıldız Tilbe kendisi için ne dedi?
a) Görmemişin beni olmuş, tutmuş üstünü kapatmış
b) Görmemişin pudrası olmuş, tutmuş yüzüne bulamış
c) Görmemişin ruju olmuş, tutmuş gıdısına sürmüş
d) Görmemişin aynası olmuş, tutmuş tersini çevirmiş
NÜKHET DURU: Yıldız Tilbe, sanatçı deliliği had safhada bir kadın. O ne yapsa güzel yapar. “Tutarım da tutmam da, tutarsızım” diyor özetle. Bence cevap D.
3 - Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından Survivor Gönüllüler takımıyla yaptığı yayın kaç kişi tarafından izlenerek bir rekora imza attı?
a) 50 bin kişi
b) 100 bin kişi
c) 1 milyon kişi
d) 80 milyon kişi
NÜKHET DURU: 80 milyon neredeyse bütün memleket. O olamayacağına göre cevap C... Acun’a 1 milyon kişi yakışır!
5 - Aleyna Tilki 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağını hangi kıyafetle deldi?
a) Gelinlikle
b) Pijamayla
c) Astronot kıyafetiyle
d) Hemşire önlüğüyle
NÜKHET DURU: Cevabı bilmiyorum ama bana “Gelinlikle” gibi geliyor. Çünkü her şeyi hep bir sansasyon üzerine kurulu. Planlı olarak hareket ettiriliyor gibi geliyor bana.
5 - Beren Saat, Anneler Günü’nü hangi kuantum sözleriyle kutladı?
a) Herkese moleküllerimden biraz gönderiyorum
b) Bilincinizle annenizin frekansını yakalayın
c) Kolektif anne sevgisi meditasyonu yapalım
d) Hepsi
NÜKHET DURU: Okudum o yazıyı. Cevap A... Hepimize molekül yolladı. Molekül gelecekse ondan gelsin. Ne güzel moleküllerdir onlar!
6 - Şarkıcı Ece Seçkin salgından sonrası için en çok neden korkuyormuş?
a) Hayranlarının kendisini unutmasından
b) Şarkılarının sözlerini unutmaktan
c) Sevgilisinin boyunu posunu unutmaktan
d) Ne unuttuğunu unutmaktan
NÜKHET DURU: Bence cevap A... Hayranlarının kendisini unutmasından korkuyordur. Gençlerin problemi bu işte. Bir şarkıyla emekli olacağız sanıyorlar. Ama aralarından sevip saygı duyduklarım da çok.
7 - Oyuncu Aslı Enver, bir süre flört ettiği basketbolcu Kerem Tunçeri’den çevresinin tavsiyesiyle ayrılmıştı. Tunçeri geçen hafta kendisine ne gönderdi de Aslı Enver iade etti?
a) Karantinada oynasın diye basket topu
b) Oruçluyken oyalansın diye sudoku
c) Doğum günü için koca bir çiçek
d) Anneler Günü için koca bir bebek
NÜKHET DURU: Onlar Murat Boz’la değil miydi? Ay yetişemiyorum artık bu gençlere. Cevap herhalde C... Bir erkek, bir kadının gönlünü kazanmak için çiçek göndermiştir diye düşünüyorum.
CEVAP anahtarı:1)A, 2)B, 3)C, 4)B, 5)D, 6)A, 7)C