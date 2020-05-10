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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Haftanın testi

10 Mayıs 2020

Bu kez soruları pek magazin takip etmediğini söyleyen Yonca Evcimik’e sordum. Çoğunu bilemedi ama cevapları çok neşeli.

1 - Serenay Sarıkaya ile evleneceği iddiaları üzerine Cem Yılmaz sosyal medyadan hangi açıklamayı yaptı?
a) Oğlan bizim, kız bizim; çatlasın kaynanası
b) Serenay bana sormadan başvurmuş, ben de kara kara düşüyorum
c) Haberim olsa evlenmem, evlensem haberim olur
d) Açsın rengarenk güller, düğünümüz var dostlar
Haftanın testiYonca Evcimik: Bence cevap D şıkkı. E seviyor çünkü!

2 - Oyunculuğa dönmek istediğini açıklayan Aydan Şener’in sıkıntısı neymiş?
a) Yerli dizi yersiz uzun
b) Hürrem, Çalıkuşu’nun pabucunu dama attı
c) Kenan Kalav’ı kim oynayacak?
d) Belli bir yaştan sonra sadece anneyi oynayabiliyorsun
Haftanın testi
Yonca Evcimik: Cevabım C, son kararım...

3 - Bir eşekle fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki altına ne yazdı?
a) İlk eşek arkadaşım
b) Bugüne kadar tanışmamakla eşeklik etmişim
c) Arkadaşım eş, arkadaşım şek
d) Çok komik biri, anıra anıra güldük
Haftanın testi
Yonca Evcimik: Cevap herhalde C... Ama şarkıya yaşı yetmeyebilir.

4 - Her gün düzenli olarak canlı yayın yapan Yıldız Tilbe son olarak kendisiyle ilgili hangi açıklamayı yaptı?
a) Kendimi seviyorum, bir de güzelim
b) Yaş aldım ama gencim, taş gibiyim
c) Makyajımı silmeden beni görün istedim
d) Hepsi
Haftanın testi
Yonca Evcimik: Cevap tereddütsüz D tabii ki!

5 - Nükhet Duru korona günlerini nasıl geçiriyormuş?
a) Rastık çekerek
b) Kazak örerek
c) Gerdan kırarak
d) Börek açarak
Haftanın testi
Yonca Evcimik: Nükhet Duru bu yaa... Cevap hem A hem de C. Gerdan kırarken rastık çekiyordur, net!

6 - Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın “Mücbir Sebepler” isimli yayınına katılan Serdar Ortaç yayın sırasında neden yakındı?
a) 18’likler gibi yaptınız beni
b) 18’imi çok özlüyorum
c) 18 milyon borcum var
d) Binlerce dansöz var
Haftanın testi
Yonca Evcimik: Muhtemelen ağzından B şıkkı çıkmıştır ama gerçekler C tabii...

7 - “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizisinde bölüm başı 60 bin lira alan Hülya Avşar’ın yeni kaşesi ne kadar?
a) Yarıya indirdi, 30 bin lira
b) Pandemi süresince bedava oynayacakmış
c) İkiye katladı, 120 bin lira
d) Hiçbiri
Haftanın testi
Yonca Evcimik: Muhtemelen C şıkkıdır.. Ama Hülya Avşar’a da B yakışır yani...

CEVAP ANAHTARI: 1)C 2)D 3)A 4)D 5)B 6)A 7)C
Haftanın testi
Yonca Evcimik

 

 

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