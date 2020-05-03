Haftanın testi

Bu kez soruları gazeteci-yazar İpek Durkal’a sordum, haftanın en çok konuşulan mevzularına gayet vakıf çıktı. Bakalım siz nasılsınız?
1 - Ramazanda canlı yayınlarda su içenlere “Oruçluyuz” diyerek tepki gösteren Demet Akalın’ı bir takipçisi hangi sözlerle bozdu?
a) İnsanlar açlıktan intihar ederken sen çocuğuna minibüs satın alıyorsun, duyarlıymış gibi yapma
b) İnsanlar karantinada dışarı çıkamaz, eve ekmek götüremezken sen kebapçıyı eve çağırıp reklamını yapıyorsun
c) Herkes mesaj atıyor, Instagram’da magazin gündemindeymişim, arkadaşlar ben sanatımla gündeme gelmek istiyorum
d) Hepsi
Konuya çok hakimim, cevap D) Hepsi. Demet Akalın oruç tuttuğunu duyurmak istedi ama büyük faka bastı. Haftanın en taşı gediğine koyan diyaloğuydu.
2 - Sosyal medyada bir canlı yayına katılan oyuncu Miray Daner, şarkıcı Yalın’la ilgili hangi itirafta bulundu?
a) Çocukluk yıllarımda Yalın’a hayran ve âşıktım
b) Yalın’a âşıktım ama boyum uzadıkça soğudum
c) “Küçücüğüm Her Şeyim” şarkısı bana yazıldı sanırdım
d) Yalın’la Serdar Ortaç’ı oldum olası karıştırırım
Bilmiyorum. Herhalde A şıkkı doğrudur. Çocukken hepimizin böyle hayalleri vardı. Ben de Thomas Anders’e âşıktım.
Hayat işte, yıllar sonra tanıştık ve ona bunu söyledim. İçimden de bir Yalın şarkısı söylüyordum: “Yaşlanmışsın görmeyeli, şişmanlamışsın, evlendin mi söyle kaç kere...”
3 - Kanal D’deki “İkinci Sayfa” programına bağlanıp samimi açıklamalar yapan Ajda Pekkan’ın nesi sahteymiş?
a) Doğum belgesi
b) Çantaları
c) Dudakları
d) Pasaportu
Cevap B ama aynı zamanda C de olabilir. Ajda Pekkan akıllı kadındır.
Çantalar dışında ayakkabı ve kıyafete de öyle büyük paralar vermez.
Evdeyiz ya, bizim aklımız şimdi başımıza geldi. Yıllarca ne gereksiz şeylere para yatırmışız öyle.
Allah hepimize Ajda Pekkan aklı versin.
4 - Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp altına “Baba” yazınca hangi yorumlar geldi?
a) Nevzat Bey babanıza mutlu yıllar dilerim, selamlar
b) Babanızla Trabzon’da pide kuyruğunda tanışmıştık, çok muhterem biri
c) Ne mutlu ki sizin gibi bir evlat yetiştirmiş ama sokağa çıkarmayın, malum yasak var
d) Hepsi
Karantina boyunca en güldüğüm hikâyelerden biri bu oldu. Cevap veriyorum: A ve C. Nasıl da içten sağlık dilemişler Baba’ya... Keşke biri bu paylaşımı ve altındaki yorumları İngilizce’ye çevirip Al Pacino’ya yollasa.
5 - Zerrin Özer’in evlendikten 36 saat sonra boşandığı Murat Akıncı ile hâlâ aynı evde yaşadığı iddia edildi. Evde başka kim varmış?
a) Nikâh memuru
b) Boşanma avukatı
c) Kayınvalide
d) Görümce
Cevap C. Kayınvalidesi varmış. Ama bence bir nikâh memuruyla bir boşanma avukatı da her an hazır beklemeli. Zerrin Özer ne yapacağı asla önceden kestirilemeyecek biri. Kendisi için bile...
6 - Hintli aktör Aamir Khan, gerçekten ihtiyacı olanlara yardım yapabilmek için nasıl bir kurnazlığa başvurdu?
a) Bir kiloluk un paketleri dağıttı, tenezzül etmeyen almadı ama içinde 15 bin rupi vardı
b) Hint fakirlerini çivili masaya yatırdı, dayanabilene iki porsiyon suşi ısmarladı
c) Milleti ateşin üstünde çıplak ayak yürüttü, bitirene iki çift ayakkabı verdi
d) Gece tek tek evlerini gezdi, gecekonduda oturanlara erzak kutusu bıraktı
Bunu da kaçırmadım: Cevap A... Azla yetinmeyen hiçi hak eder. Çok akıllıca ama bizde yürür müydü bu sistem bilmiyorum.
7 - Darülaceze yaptığı yardımları şova çevirmeye çalışıp teşekkür isteyen fenomen-şarkıcı Murat Övüç’e kurumun başkan yardımcısından ne yanıt geldi?
a) Aynı şovu polise de yapmaya kalktınız, lütfen kendinize geliniz
b) Darülaceze gösteriş yapanların değil, gönülden verenlerin desteğiyle ayaktadır
c) Kusura bakmayın, teşekkürü unutmuşuz, size hemen Nekşflikş bağlatıyoruz
d) Evli bir kuyumcuyla 12 yıldır aşk yaşadığınız dedikoduları doğru mu?
Bence B şıkkı. Bu insanlar yardım yapmasın, psikolojik yardım alsın. Bak, ben böyle basitliklere gülüp geçemiyorum, sinirleniyorum.
CEVAP ANAHTARI: 1)D 2)A 3)B 4)D 5)C 6)A 7)B
İpek Durkal
Haftanın testi
Bu kez soruları gazeteci-yazar İpek Durkal’a sordum, haftanın en çok konuşulan mevzularına gayet vakıf çıktı. Bakalım siz nasılsınız?
1 - Ramazanda canlı yayınlarda su içenlere “Oruçluyuz” diyerek tepki gösteren Demet Akalın’ı bir takipçisi hangi sözlerle bozdu?
a) İnsanlar açlıktan intihar ederken sen çocuğuna minibüs satın alıyorsun, duyarlıymış gibi yapma
b) İnsanlar karantinada dışarı çıkamaz, eve ekmek götüremezken sen kebapçıyı eve çağırıp reklamını yapıyorsun
c) Herkes mesaj atıyor, Instagram’da magazin gündemindeymişim, arkadaşlar ben sanatımla gündeme gelmek istiyorum
d) Hepsi
Konuya çok hakimim, cevap D) Hepsi. Demet Akalın oruç tuttuğunu duyurmak istedi ama büyük faka bastı. Haftanın en taşı gediğine koyan diyaloğuydu.
2 - Sosyal medyada bir canlı yayına katılan oyuncu Miray Daner, şarkıcı Yalın’la ilgili hangi itirafta bulundu?
a) Çocukluk yıllarımda Yalın’a hayran ve âşıktım
b) Yalın’a âşıktım ama boyum uzadıkça soğudum
c) “Küçücüğüm Her Şeyim” şarkısı bana yazıldı sanırdım
d) Yalın’la Serdar Ortaç’ı oldum olası karıştırırım
Bilmiyorum. Herhalde A şıkkı doğrudur. Çocukken hepimizin böyle hayalleri vardı. Ben de Thomas Anders’e âşıktım.
Hayat işte, yıllar sonra tanıştık ve ona bunu söyledim. İçimden de bir Yalın şarkısı söylüyordum: “Yaşlanmışsın görmeyeli, şişmanlamışsın, evlendin mi söyle kaç kere...”
3 - Kanal D’deki “İkinci Sayfa” programına bağlanıp samimi açıklamalar yapan Ajda Pekkan’ın nesi sahteymiş?
a) Doğum belgesi
b) Çantaları
c) Dudakları
d) Pasaportu
Cevap B ama aynı zamanda C de olabilir. Ajda Pekkan akıllı kadındır.
Çantalar dışında ayakkabı ve kıyafete de öyle büyük paralar vermez.
Evdeyiz ya, bizim aklımız şimdi başımıza geldi. Yıllarca ne gereksiz şeylere para yatırmışız öyle.
Allah hepimize Ajda Pekkan aklı versin.
4 - Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp altına “Baba” yazınca hangi yorumlar geldi?
a) Nevzat Bey babanıza mutlu yıllar dilerim, selamlar
b) Babanızla Trabzon’da pide kuyruğunda tanışmıştık, çok muhterem biri
c) Ne mutlu ki sizin gibi bir evlat yetiştirmiş ama sokağa çıkarmayın, malum yasak var
d) Hepsi
Karantina boyunca en güldüğüm hikâyelerden biri bu oldu. Cevap veriyorum: A ve C. Nasıl da içten sağlık dilemişler Baba’ya... Keşke biri bu paylaşımı ve altındaki yorumları İngilizce’ye çevirip Al Pacino’ya yollasa.
5 - Zerrin Özer’in evlendikten 36 saat sonra boşandığı Murat Akıncı ile hâlâ aynı evde yaşadığı iddia edildi. Evde başka kim varmış?
a) Nikâh memuru
b) Boşanma avukatı
c) Kayınvalide
d) Görümce
Cevap C. Kayınvalidesi varmış. Ama bence bir nikâh memuruyla bir boşanma avukatı da her an hazır beklemeli. Zerrin Özer ne yapacağı asla önceden kestirilemeyecek biri. Kendisi için bile...
6 - Hintli aktör Aamir Khan, gerçekten ihtiyacı olanlara yardım yapabilmek için nasıl bir kurnazlığa başvurdu?
a) Bir kiloluk un paketleri dağıttı, tenezzül etmeyen almadı ama içinde 15 bin rupi vardı
b) Hint fakirlerini çivili masaya yatırdı, dayanabilene iki porsiyon suşi ısmarladı
c) Milleti ateşin üstünde çıplak ayak yürüttü, bitirene iki çift ayakkabı verdi
d) Gece tek tek evlerini gezdi, gecekonduda oturanlara erzak kutusu bıraktı
Bunu da kaçırmadım: Cevap A... Azla yetinmeyen hiçi hak eder. Çok akıllıca ama bizde yürür müydü bu sistem bilmiyorum.
7 - Darülaceze yaptığı yardımları şova çevirmeye çalışıp teşekkür isteyen fenomen-şarkıcı Murat Övüç’e kurumun başkan yardımcısından ne yanıt geldi?
a) Aynı şovu polise de yapmaya kalktınız, lütfen kendinize geliniz
b) Darülaceze gösteriş yapanların değil, gönülden verenlerin desteğiyle ayaktadır
c) Kusura bakmayın, teşekkürü unutmuşuz, size hemen Nekşflikş bağlatıyoruz
d) Evli bir kuyumcuyla 12 yıldır aşk yaşadığınız dedikoduları doğru mu?
Bence B şıkkı. Bu insanlar yardım yapmasın, psikolojik yardım alsın. Bak, ben böyle basitliklere gülüp geçemiyorum, sinirleniyorum.
CEVAP ANAHTARI: 1)D 2)A 3)B 4)D 5)C 6)A 7)B
İpek Durkal