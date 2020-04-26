Haftanın testi

Bu kez soruları gazeteci Şirin Sever’e sordum. Haftanın mevzularına epeyce hakimçıktı. Bakalım siz nasılsınız?
1-Kelebek’e konuşan Edis karantinada ne yapıyormuş?
a) Biraz kilo almış ama yemeye devam!
b) Biraz kilo vermiş ama rejime devam!
c) Biraz boy atmış ama baskete devam!
d) Biraz esmerleşmiş ama solaryuma devam!
ŞİRİN SEVER: Edis’in ne yaptığını kaçırdım, zaten bu ara hayat kaçıyor elimizden, Edis’i kaçırmışım çok mu? O yüzden buna üzülmek yerine hemen tahmin yapıyorum: Kesin kilo almıştır ve yemeye devam ediyordur. Çünkü yemekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Ama ufak bir sorun var; mutfağa giren erkekler mutfağı çok dağıtıyor! Karantina uzayacaksa yetkililer bu konuya da el atsın.
2-Oyuncu Burcu Biricik sarma sararken yaptığı paylaşımda bu yemeği yapmayı neye benzetti?
a) Çarşaf germeye
b) Çamaşır çitilemeye
c) Sökük dikmeye
d) Tişört katlamaya
ŞİRİN SEVER: Burcu Biricik neye benzetti bilmiyorum, açıklamayı kaçırmışım. Hiç sarma sarmadığım için olaya hakim de değilim. Ama olsa olsa tişört katlamaya benziyordur! İyi gardırop düzerim, iyi tişört katlarım oradan biliyorum.
3-Cansu Dere, Ürdün’deki bir internet sitesine röportaj verdi. Söyleşi sırasında Tuba Büyüküstün hakkında ne dedi de sonra özür dilemek zorunda kaldı?
a) Tuba Büyüküstün’ün vücudu erkek vücudu gibi
b) Güzel kas yaptı ama hormon iğnesi kullanıyor
c) Soyunma odasında denk geldik, aşırı ter kokuyor
d) VAR odasından baktım, sürekli faul yapıyor
ŞİRİN SEVER: Bu habere hakimim. “Tuba’nın vücudu erkek vücudu gibi” demiş. Söylenenden çok, söyleyene şaşırdım. Cansu Dere gibi etliye sütlüye karışmayan, izole yaşayan biri nasıl oldu da gaza geldi? Karantina ayarlarımızla oynamış olabilir mi? Bence karantinada konuşulan karantinada kalmalı.
4-Ozan Güven karantina boyunca evde ne yaptığını açıkladı?
a) Paso dedikodu
b) Sürekli temizlik
c) Akşamüzerleri dantel
d) Kollarına ağda
ŞİRİN SEVER: Temizlik yaptığını açıklamıştır, çünkü şu sıra herkes enerjisini böyle boşaltıyor. Ama Ozan nasıl dedikodu yapıyordur, yaptığı dantel güzel olur mu, onu da merak ettim şimdi... Sahi niye dantel akşamüzeri Savaş?
5-Aslı Enver, 1 ay önce aşk yaşamaya başladığı Kerem Tunçeri’nin eski defterleri açılınca ne yaptı?
a) Sen bilirsin bu işleri diye, Gönül Yazar’a danıştı
b) Bunu fırsata çevirebilir miyim diye, Hülya Avşar’a telefon açtı
c) “Seni Gidi Fındıkkıran” şarkısını single yapmak için Tarkan’dan izin istedi
d) Ayrılmakla kalmadı, Kerem’i çat diye takipten de çıkardı
ŞİRİN SEVER: Ayrılmakla kalmadı, şak diye takipten çıkardı! Bak dikkat edersen çat diye değil, şak diye. Çünkü bu, daha etkili, daha hızlı! Şaka bir yana her kadının yapması gerekeni yaptı, helal olsun. “Seviyorum, ölüyorum, âşığım, yapmamıştır” da diyebilirdi. Ama çocuğu da bir dinleyip çıkarsaydı takipten keşke. Acaba ne diyecekti? Çok merak ettim şimdi...
6-Şarkıcı Aynur Aydın haftalık gündeme gelme kontenjanını doldurabilmek için bu hafta ne dedi?
a) Şef Hazer Amani’yle karantinada olmak isterdim; Sıla kusura bakmasın, makarnaya ihtiyacım var
b) Kenan Doğulu ile karantinada olmak isterdim; Beren kusura bakmasın, müziğe ihtiyacım var
c) Cem Yılmaz’la karantinada olmak isterdim; Serenay kusura bakmasın, gülmeye ihtiyacım var
d) İlber Ortaylı’yla karantinada olmak isterdim; kimse kusura bakmasın, akla fikre ihtiyacım var
ŞİRİN SEVER: Cevap C... Demek ki herkesin ihtiyacı ve önceliği farklı. Bana sorsalardı, makarna isterdim ya da akıl fikir mesela. Ama hanımefendi Cem Yılmaz’da onu güldürecek moral kaldığından emin demek, hayırlısı olsun diyelim...
7-Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre mart ayının en çok konuşulan isimleri hangileri oldu?
a) Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Türkan Şoray
b) Cem Yılmaz, Hadise, Murat Boz
c) Serenay Sarıkaya, Kaan Yıldırım, Can Yaman
d) Nihat Doğan, Tuğçe Kazaz, Mehmet Akif Alakurt
ŞİRİN SEVER: Yanıt veriyorum: Kesinlikle C şıkkı! Serenay Sarıkaya’nın Cem Yılmaz’la aşkını, Kaan Yıldırım’ın Hadise ile ilişkisini, Can Yaman’ın kaslarını falan, eline çekirdek alıp izlemeyen de... Ne bileyim yani, karantina boyunca ne yapacaktık ki başka?
CEVAP ANAHTARI: 1)A, 2)D, 3)A, 4)B, 5)D, 6)C, 7)C
Haftanın testi
Bu kez soruları gazeteci Şirin Sever’e sordum. Haftanın mevzularına epeyce hakimçıktı. Bakalım siz nasılsınız?
1-Kelebek’e konuşan Edis karantinada ne yapıyormuş?
a) Biraz kilo almış ama yemeye devam!
b) Biraz kilo vermiş ama rejime devam!
c) Biraz boy atmış ama baskete devam!
d) Biraz esmerleşmiş ama solaryuma devam!
ŞİRİN SEVER: Edis’in ne yaptığını kaçırdım, zaten bu ara hayat kaçıyor elimizden, Edis’i kaçırmışım çok mu? O yüzden buna üzülmek yerine hemen tahmin yapıyorum: Kesin kilo almıştır ve yemeye devam ediyordur. Çünkü yemekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Ama ufak bir sorun var; mutfağa giren erkekler mutfağı çok dağıtıyor! Karantina uzayacaksa yetkililer bu konuya da el atsın.
2-Oyuncu Burcu Biricik sarma sararken yaptığı paylaşımda bu yemeği yapmayı neye benzetti?
a) Çarşaf germeye
b) Çamaşır çitilemeye
c) Sökük dikmeye
d) Tişört katlamaya
ŞİRİN SEVER: Burcu Biricik neye benzetti bilmiyorum, açıklamayı kaçırmışım. Hiç sarma sarmadığım için olaya hakim de değilim. Ama olsa olsa tişört katlamaya benziyordur! İyi gardırop düzerim, iyi tişört katlarım oradan biliyorum.
3-Cansu Dere, Ürdün’deki bir internet sitesine röportaj verdi. Söyleşi sırasında Tuba Büyüküstün hakkında ne dedi de sonra özür dilemek zorunda kaldı?
a) Tuba Büyüküstün’ün vücudu erkek vücudu gibi
b) Güzel kas yaptı ama hormon iğnesi kullanıyor
c) Soyunma odasında denk geldik, aşırı ter kokuyor
d) VAR odasından baktım, sürekli faul yapıyor
ŞİRİN SEVER: Bu habere hakimim. “Tuba’nın vücudu erkek vücudu gibi” demiş. Söylenenden çok, söyleyene şaşırdım. Cansu Dere gibi etliye sütlüye karışmayan, izole yaşayan biri nasıl oldu da gaza geldi? Karantina ayarlarımızla oynamış olabilir mi? Bence karantinada konuşulan karantinada kalmalı.
4-Ozan Güven karantina boyunca evde ne yaptığını açıkladı?
a) Paso dedikodu
b) Sürekli temizlik
c) Akşamüzerleri dantel
d) Kollarına ağda
ŞİRİN SEVER: Temizlik yaptığını açıklamıştır, çünkü şu sıra herkes enerjisini böyle boşaltıyor. Ama Ozan nasıl dedikodu yapıyordur, yaptığı dantel güzel olur mu, onu da merak ettim şimdi... Sahi niye dantel akşamüzeri Savaş?
5-Aslı Enver, 1 ay önce aşk yaşamaya başladığı Kerem Tunçeri’nin eski defterleri açılınca ne yaptı?
a) Sen bilirsin bu işleri diye, Gönül Yazar’a danıştı
b) Bunu fırsata çevirebilir miyim diye, Hülya Avşar’a telefon açtı
c) “Seni Gidi Fındıkkıran” şarkısını single yapmak için Tarkan’dan izin istedi
d) Ayrılmakla kalmadı, Kerem’i çat diye takipten de çıkardı
ŞİRİN SEVER: Ayrılmakla kalmadı, şak diye takipten çıkardı! Bak dikkat edersen çat diye değil, şak diye. Çünkü bu, daha etkili, daha hızlı! Şaka bir yana her kadının yapması gerekeni yaptı, helal olsun. “Seviyorum, ölüyorum, âşığım, yapmamıştır” da diyebilirdi. Ama çocuğu da bir dinleyip çıkarsaydı takipten keşke. Acaba ne diyecekti? Çok merak ettim şimdi...
6-Şarkıcı Aynur Aydın haftalık gündeme gelme kontenjanını doldurabilmek için bu hafta ne dedi?
a) Şef Hazer Amani’yle karantinada olmak isterdim; Sıla kusura bakmasın, makarnaya ihtiyacım var
b) Kenan Doğulu ile karantinada olmak isterdim; Beren kusura bakmasın, müziğe ihtiyacım var
c) Cem Yılmaz’la karantinada olmak isterdim; Serenay kusura bakmasın, gülmeye ihtiyacım var
d) İlber Ortaylı’yla karantinada olmak isterdim; kimse kusura bakmasın, akla fikre ihtiyacım var
ŞİRİN SEVER: Cevap C... Demek ki herkesin ihtiyacı ve önceliği farklı. Bana sorsalardı, makarna isterdim ya da akıl fikir mesela. Ama hanımefendi Cem Yılmaz’da onu güldürecek moral kaldığından emin demek, hayırlısı olsun diyelim...
7-Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre mart ayının en çok konuşulan isimleri hangileri oldu?
a) Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Türkan Şoray
b) Cem Yılmaz, Hadise, Murat Boz
c) Serenay Sarıkaya, Kaan Yıldırım, Can Yaman
d) Nihat Doğan, Tuğçe Kazaz, Mehmet Akif Alakurt
ŞİRİN SEVER: Yanıt veriyorum: Kesinlikle C şıkkı! Serenay Sarıkaya’nın Cem Yılmaz’la aşkını, Kaan Yıldırım’ın Hadise ile ilişkisini, Can Yaman’ın kaslarını falan, eline çekirdek alıp izlemeyen de... Ne bileyim yani, karantina boyunca ne yapacaktık ki başka?
CEVAP ANAHTARI: 1)A, 2)D, 3)A, 4)B, 5)D, 6)C, 7)C