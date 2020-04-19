Haftanın testi

Bu kez soruları Türkiye’nin sevilen fenomen ve yazarlarından Çağla Gürsoy’a yönelttim, iki soruda tekledi. Bakalım siz ne yapacaksınız?
1 - Mali açıdan zor durumdaki Serdar Ortaç ayda kaç lira ev kredisi ödüyormuş?
a) 120 bin lira, hazirana kadar erteletmiş
b) 100 bin lira, bir karttan çekip öbürüne yatırıyormuş
c) 70 bin lira, Chloe’den borç istemiş
d) 50 bin lira, ödeyebilmek için yeşil çuhalara geri dönmüşSarkastik şıklar arasında en mantıklısı A... Onu seçiyorum ama magazine bu konu yansırken muhakkak kumar hadiseleri veya eski eşi Chloe’nin adı geçirilmiştir. Bu arada hangi şık doğru olursa olsun, bunlar nasıl rakamlar yahu? Mali açıdan zor durumda olmasına şaşmamalı. Zenginin malı züğürdün çenesini korona sürecinde de yormaya devam ediyor sayın seyirciler.
2 - Serdar Ortaç’ın düştüğü zor duruma karşın fenomen Murat Övüç’ün neden hayat boyu yetecek parası varmış?
a) Sevgilisi Rusya’da nikel oligarkıymış
b) Sevgilisi Katar’da petrol şeyhiymiş
c) Sevgilisi Kapalıçarşı’da pırlanta imparatoruymuş
d) Sevgilisi Kolombiya’da uyuşturucu baronuymuşValla takıp takıştırmaya bayılan, gözündeki ipek kirpiklere bile taş koyduran Murat Övüç’e Kapalıçarşı’da pırlanta imparatoru bir sevgili yakışır. Ben seviyorum bu adamı, aklında ne varsa dilinde... En son sahilde balık tutanlar hakkında söyledikleriyle bir nebze de olsa düşüncelerimizi dışa yansıtmamıza yardımcı oldu.
3 - Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım, anne-babasını neden takipten çıkarmış?
a) Günde 20’şer story atıyorlarmış
b) Hadise el öpmeye gidecekmiş, istememişler
c) Takibe takip yapmadıkları ortaya çıkmış
d) Ailesinin özelini korumak için yapmış
Bildiğim yerden geldi, çünkü Kaan’ın açıklamasına denk gelmiştim. D şıkkı, ailesinin özelini korumak için takipten çıkarmış ama amatörce bir hamle olmuş... Kuş uçurtmaz sosyal medya ahalisini hafife almış. Kaan takipten çıkarana kadar çoktan ailesinin mal varlığına kadar şeceresi dökülmüştü. Ebeveyn ve aile büyüklerinin Facebook’tan Instagram’a transfer olmaları, her koşulda sıkıntı yaratmaya devam ediyor gördüğün üzere...
4 - Nil Karaibrahimgil’in yıllar önce yazıp şimdi sosyal medyadan paylaştığı “Pipo” şarkısının manalı sözleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pipoyu içen bir kadın gördüm ama kördüm, bu mu libido?
b) Pipo tiryakisi bir adam sevdim ama tiksindim, bu mu tekvando?
c) Pipoyu tutan bir çocuk çizdim ama sildim, bu mu zibidi?
d) Pipo düşmanı bir yaşlı sordum ama zordum, bu ne yaman çelişki?
Soru hiç hakim olmadığım bir yerden geldi. Şıkların hepsi Nil’in tarzına uyuyor sanki. Çünkü anlamsız cümlelerden anlamlı mesajlar vermeyi çok iyi başaran biri. Bir melodiye uyduracak olsam sanki D şıkkı kulağa daha akıcı geliyor. Fakat bu sefer verilmek istenen mesaj bana iletilemedi, tek tıkta kaldı.
5 - Sosyal mesafe ve “evde kal” çağrılarını hiçe sayan Nusr’et ne yapmış olabilir?
a) Ekibiyle Salda Gölü’ne tuz atma eylemi
b) Hemcinsleriyle havuzda su balesi
c) Akrabalarıyla toplu sünnet şenliği
d) Arkadaşlarıyla Boğaz’da tekne sefası
Ama o Nusr’et! O bizim dünya starımız ona her şey serbest! Çok emin olmamakla beraber, diğer üç şıkkı elemesi kolay olduğundan D şıkkını seçiyorum ve pes doğrusu diyorum! Millet canının derdine düşmüş, bizimki Boğaz’da keyif yapma derdinde mi gerçekten? Korona hakkında Doktor Mehmet Öz ile yaptığı canlı yayınlardan biz bilgilendik ama kendisi bir şey öğrenememiş demek ki.
6 - Ozan Güven, komşusu Cem Yılmaz’ın bahçesinde çıkan yangın sorulunca gazetecilere ne cevap verdi?
a) Mangal yakmaktan bile aciz!
b) Serenay’ın çatapat merakı yüzünden!
c) Bana ne lan Cem’den!
d) Etfaiye miymiş efenim!
Cevabım C şıkkı... Ozan Güven, “Bana ne lan Cem’den!” demiş, izledim görüntüleri. Zaten magazinle alakalı agresif bir geçmişi var, o nedenle hiç şaşırmadım bu cevabına.
7 - Şarkıcı Aynur Aydın’ı kim, neden öldü sanıyormuş?
a) Karantinada hiç takmadığı için sutyenleri
b) Karantinada hiç takmadığı için ziynet eşyaları
c) Kafasına hiç takmadığı için dertleri
d) Peşine hiç takmadığı için fedaileri
Ooo soruya bak... Türk magazini ciddi anlamda can çekişiyor galiba. Umarım bu sorunun gerçek cevabı C şıkkıdır. Aksi takdirde diğer şıkların hepsi talihsiz açıklamalar olurdu.
CEVAP ANAHTARI: 1) A, 2) C, 3) D, 4) A, 5) D, 6) C, 7) A
Haftanın testi
Bu kez soruları Türkiye’nin sevilen fenomen ve yazarlarından Çağla Gürsoy’a yönelttim, iki soruda tekledi. Bakalım siz ne yapacaksınız?
1 - Mali açıdan zor durumdaki Serdar Ortaç ayda kaç lira ev kredisi ödüyormuş?
a) 120 bin lira, hazirana kadar erteletmiş
b) 100 bin lira, bir karttan çekip öbürüne yatırıyormuş
c) 70 bin lira, Chloe’den borç istemiş
d) 50 bin lira, ödeyebilmek için yeşil çuhalara geri dönmüşSarkastik şıklar arasında en mantıklısı A... Onu seçiyorum ama magazine bu konu yansırken muhakkak kumar hadiseleri veya eski eşi Chloe’nin adı geçirilmiştir. Bu arada hangi şık doğru olursa olsun, bunlar nasıl rakamlar yahu? Mali açıdan zor durumda olmasına şaşmamalı. Zenginin malı züğürdün çenesini korona sürecinde de yormaya devam ediyor sayın seyirciler.
2 - Serdar Ortaç’ın düştüğü zor duruma karşın fenomen Murat Övüç’ün neden hayat boyu yetecek parası varmış?
a) Sevgilisi Rusya’da nikel oligarkıymış
b) Sevgilisi Katar’da petrol şeyhiymiş
c) Sevgilisi Kapalıçarşı’da pırlanta imparatoruymuş
d) Sevgilisi Kolombiya’da uyuşturucu baronuymuşValla takıp takıştırmaya bayılan, gözündeki ipek kirpiklere bile taş koyduran Murat Övüç’e Kapalıçarşı’da pırlanta imparatoru bir sevgili yakışır. Ben seviyorum bu adamı, aklında ne varsa dilinde... En son sahilde balık tutanlar hakkında söyledikleriyle bir nebze de olsa düşüncelerimizi dışa yansıtmamıza yardımcı oldu.
3 - Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım, anne-babasını neden takipten çıkarmış?
a) Günde 20’şer story atıyorlarmış
b) Hadise el öpmeye gidecekmiş, istememişler
c) Takibe takip yapmadıkları ortaya çıkmış
d) Ailesinin özelini korumak için yapmış
Bildiğim yerden geldi, çünkü Kaan’ın açıklamasına denk gelmiştim. D şıkkı, ailesinin özelini korumak için takipten çıkarmış ama amatörce bir hamle olmuş... Kuş uçurtmaz sosyal medya ahalisini hafife almış. Kaan takipten çıkarana kadar çoktan ailesinin mal varlığına kadar şeceresi dökülmüştü. Ebeveyn ve aile büyüklerinin Facebook’tan Instagram’a transfer olmaları, her koşulda sıkıntı yaratmaya devam ediyor gördüğün üzere...
4 - Nil Karaibrahimgil’in yıllar önce yazıp şimdi sosyal medyadan paylaştığı “Pipo” şarkısının manalı sözleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pipoyu içen bir kadın gördüm ama kördüm, bu mu libido?
b) Pipo tiryakisi bir adam sevdim ama tiksindim, bu mu tekvando?
c) Pipoyu tutan bir çocuk çizdim ama sildim, bu mu zibidi?
d) Pipo düşmanı bir yaşlı sordum ama zordum, bu ne yaman çelişki?
Soru hiç hakim olmadığım bir yerden geldi. Şıkların hepsi Nil’in tarzına uyuyor sanki. Çünkü anlamsız cümlelerden anlamlı mesajlar vermeyi çok iyi başaran biri. Bir melodiye uyduracak olsam sanki D şıkkı kulağa daha akıcı geliyor. Fakat bu sefer verilmek istenen mesaj bana iletilemedi, tek tıkta kaldı.
5 - Sosyal mesafe ve “evde kal” çağrılarını hiçe sayan Nusr’et ne yapmış olabilir?
a) Ekibiyle Salda Gölü’ne tuz atma eylemi
b) Hemcinsleriyle havuzda su balesi
c) Akrabalarıyla toplu sünnet şenliği
d) Arkadaşlarıyla Boğaz’da tekne sefası
Ama o Nusr’et! O bizim dünya starımız ona her şey serbest! Çok emin olmamakla beraber, diğer üç şıkkı elemesi kolay olduğundan D şıkkını seçiyorum ve pes doğrusu diyorum! Millet canının derdine düşmüş, bizimki Boğaz’da keyif yapma derdinde mi gerçekten? Korona hakkında Doktor Mehmet Öz ile yaptığı canlı yayınlardan biz bilgilendik ama kendisi bir şey öğrenememiş demek ki.
6 - Ozan Güven, komşusu Cem Yılmaz’ın bahçesinde çıkan yangın sorulunca gazetecilere ne cevap verdi?
a) Mangal yakmaktan bile aciz!
b) Serenay’ın çatapat merakı yüzünden!
c) Bana ne lan Cem’den!
d) Etfaiye miymiş efenim!
Cevabım C şıkkı... Ozan Güven, “Bana ne lan Cem’den!” demiş, izledim görüntüleri. Zaten magazinle alakalı agresif bir geçmişi var, o nedenle hiç şaşırmadım bu cevabına.
7 - Şarkıcı Aynur Aydın’ı kim, neden öldü sanıyormuş?
a) Karantinada hiç takmadığı için sutyenleri
b) Karantinada hiç takmadığı için ziynet eşyaları
c) Kafasına hiç takmadığı için dertleri
d) Peşine hiç takmadığı için fedaileri
Ooo soruya bak... Türk magazini ciddi anlamda can çekişiyor galiba. Umarım bu sorunun gerçek cevabı C şıkkıdır. Aksi takdirde diğer şıkların hepsi talihsiz açıklamalar olurdu.
CEVAP ANAHTARI: 1) A, 2) C, 3) D, 4) A, 5) D, 6) C, 7) A