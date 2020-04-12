Haftanın testi

Soruları bu kez oyuncu Nilgün Belgün’e sordum, bir yanlışı çıktı. Bakalım siz kaç alacaksınız...
1-Kirasını geciktirince ev sahibiyle arasında geçen yazışmayı sosyal medyadan paylaşan sunucu Ece Erken, hangi faulü yaptı?
a) İfşa: Kendisinin de kiralarını alamadığını söyleyerek tanıyanlara kiracılarını ifşa etti
b) Ahde vefasızlık: “Bu paraya villada otururum” diyerek sanki daireyi zorla tutmuş hissi yarattı
c) Gösteriş: 12 bin 500 lira kira ve 3 bin küsur lira aidat ödediğini belli ederek dardaki insanları incitti
d) Hepsi
Cevap D, hepsi diyorum... Hepimiz kaç liraya oturduğunu, aidatının ne olduğunu öğrendik, aydınlandık.
Mal sahibinin de kiracının da mali durumu iyiymiş yani.
2-Nurgül Yeşilçay karantina altında spor önerisi olarak hangi ev aletiyle video çekip takipçileriyle paylaştı?
a) Salonda elektrikli süpürgeyle hem temizlik hem stretching hareketleri yaptı
b) Odada yatak bazasının altında çöküp kalkarak Naim Süleymanoğlu’na bağladı
c) Mutfakta buzdolabıyla güreş tuttu, kapağından tutup kündeye getirdi
d) Hole zigonlardan Survivor parkuru kurup duşakabine koltuk minderleri soktu
Cevap A... Gördüm o videoyu. Ben bunca yıl elektrik süpürgesiyle ancak yerleri süpürdüm. Nurgül ne yetenekli kız!
3-“Söylemezsem Olmaz” programının sunucusu Seda Akgül korona şüphesiyle gittiği hastanede ne yaptı?
a) Kendisiyle ilgilenilmedi diye çıngar çıkarıp ortalığı birbirine kattı
b) Korona olduğu ortaya çıkınca hastabakıcıyı rehin aldı
c) Kimseye bir şey söylemeden kolunda kataterle hastaneden kaçtı
d) Ortamı çok sevdi, programı bundan sonra hastaneden sunma kararı aldı
Bence cevap C. Hastaneden kaçış hikâyesi polisiye film gibi. Acaba sabah programa yetişmek için mi? Yani mesleğine canı pahasına aşkla bağlı olduğu için mi diye düşünmedim de değil hani.
4-Dünyaca ünlü oyuncu Naomi Watts neden sinir krizi geçirdi?
a) Aynı hafta hem filmi, hem dizisi hem de reklamı iptal oldu
b) Aynı gün hem çamaşır makinesi, hem süpürgesi hem de yazıcısı bozuldu
c) Aynı anda hem pasaportu, hem kredi kartı hem de parası çalındı
d) Aynı gece hem arkadaşını, hem komşuyu hem de hizmetçiyi kocasıyla bastı
Bence cevap A... Ama dua etsin, D şıkkı bir durumla karşılaşmamış. Hem arkadaşını, hem komşuyu hem de hizmetçiyi kocayla basmak kolay kaldırılabilir bir durum değil haliyle...
5-Seren Serengil’in korona olduğundan şüphelendiği Özbek yardımcısına ne yaptığı iddia edildi?
a) Kadını darp edip ormana bırakmış
b) Kırmızı Başlıklı Kız’ın ninesine şikayet etmiş
c) Beraber cadının şekerden evini kemirmişler
d) Gargamel’in şatosuna gündeliğe göndermiş
Cevap A... Ama ben olsam yani yardımcımın korona olmasından şüphe ediyorsam acil ambulans çağırıp doktorlara teslim ederdim.
6-Londra’da yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli koronavirüsle ilgili hangi açıklamayı yaptı?
a) Üç vakte kadar çocuk kalan akılsızdır
b) Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
c) Orta vadede çocuk yetiştiren parasızdır
d) Geçmişte çocuğumu düşüren hırsızdır
Doğru cevap B ama ben A şıkkını seçmek istiyorum: Üç vakte kadar çocuk kalan akılsızdır!
7-Nusr’et, “Korona zamanında seks yapabilir miyiz?” diye sorunca Dr. Mehmet Öz canlı yayında ne cevap verdi?
a) Eldiven ve maske olduktan sonra bir şey olmaz
b) En az 1 metre mesafe kuralına riayet edeceksiniz
c) Parklar, piknik yerleri ve sahil yolları yasak
d) Öpüşmezsiniz ama diğer mevzuları yapabilirsiniz
Ay öleceğim gülmekten! Cevap D... Ama 1 metre mesafe uygulayıp o iş nasıl olacak, merak içindeyim. Sus, ancak uzaylılar çözer bu durumu...
CEVAP ANAHTARI: 1) D, 2) A, 3) C, 4) B, 5) A, 6) B, 7) D
Haftanın testi
Soruları bu kez oyuncu Nilgün Belgün’e sordum, bir yanlışı çıktı. Bakalım siz kaç alacaksınız...
1-Kirasını geciktirince ev sahibiyle arasında geçen yazışmayı sosyal medyadan paylaşan sunucu Ece Erken, hangi faulü yaptı?
a) İfşa: Kendisinin de kiralarını alamadığını söyleyerek tanıyanlara kiracılarını ifşa etti
b) Ahde vefasızlık: “Bu paraya villada otururum” diyerek sanki daireyi zorla tutmuş hissi yarattı
c) Gösteriş: 12 bin 500 lira kira ve 3 bin küsur lira aidat ödediğini belli ederek dardaki insanları incitti
d) Hepsi
Cevap D, hepsi diyorum... Hepimiz kaç liraya oturduğunu, aidatının ne olduğunu öğrendik, aydınlandık.
Mal sahibinin de kiracının da mali durumu iyiymiş yani.
2-Nurgül Yeşilçay karantina altında spor önerisi olarak hangi ev aletiyle video çekip takipçileriyle paylaştı?
a) Salonda elektrikli süpürgeyle hem temizlik hem stretching hareketleri yaptı
b) Odada yatak bazasının altında çöküp kalkarak Naim Süleymanoğlu’na bağladı
c) Mutfakta buzdolabıyla güreş tuttu, kapağından tutup kündeye getirdi
d) Hole zigonlardan Survivor parkuru kurup duşakabine koltuk minderleri soktu
Cevap A... Gördüm o videoyu. Ben bunca yıl elektrik süpürgesiyle ancak yerleri süpürdüm. Nurgül ne yetenekli kız!
3-“Söylemezsem Olmaz” programının sunucusu Seda Akgül korona şüphesiyle gittiği hastanede ne yaptı?
a) Kendisiyle ilgilenilmedi diye çıngar çıkarıp ortalığı birbirine kattı
b) Korona olduğu ortaya çıkınca hastabakıcıyı rehin aldı
c) Kimseye bir şey söylemeden kolunda kataterle hastaneden kaçtı
d) Ortamı çok sevdi, programı bundan sonra hastaneden sunma kararı aldı
Bence cevap C. Hastaneden kaçış hikâyesi polisiye film gibi. Acaba sabah programa yetişmek için mi? Yani mesleğine canı pahasına aşkla bağlı olduğu için mi diye düşünmedim de değil hani.
4-Dünyaca ünlü oyuncu Naomi Watts neden sinir krizi geçirdi?
a) Aynı hafta hem filmi, hem dizisi hem de reklamı iptal oldu
b) Aynı gün hem çamaşır makinesi, hem süpürgesi hem de yazıcısı bozuldu
c) Aynı anda hem pasaportu, hem kredi kartı hem de parası çalındı
d) Aynı gece hem arkadaşını, hem komşuyu hem de hizmetçiyi kocasıyla bastı
Bence cevap A... Ama dua etsin, D şıkkı bir durumla karşılaşmamış. Hem arkadaşını, hem komşuyu hem de hizmetçiyi kocayla basmak kolay kaldırılabilir bir durum değil haliyle...
5-Seren Serengil’in korona olduğundan şüphelendiği Özbek yardımcısına ne yaptığı iddia edildi?
a) Kadını darp edip ormana bırakmış
b) Kırmızı Başlıklı Kız’ın ninesine şikayet etmiş
c) Beraber cadının şekerden evini kemirmişler
d) Gargamel’in şatosuna gündeliğe göndermiş
Cevap A... Ama ben olsam yani yardımcımın korona olmasından şüphe ediyorsam acil ambulans çağırıp doktorlara teslim ederdim.
6-Londra’da yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli koronavirüsle ilgili hangi açıklamayı yaptı?
a) Üç vakte kadar çocuk kalan akılsızdır
b) Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
c) Orta vadede çocuk yetiştiren parasızdır
d) Geçmişte çocuğumu düşüren hırsızdır
Doğru cevap B ama ben A şıkkını seçmek istiyorum: Üç vakte kadar çocuk kalan akılsızdır!
7-Nusr’et, “Korona zamanında seks yapabilir miyiz?” diye sorunca Dr. Mehmet Öz canlı yayında ne cevap verdi?
a) Eldiven ve maske olduktan sonra bir şey olmaz
b) En az 1 metre mesafe kuralına riayet edeceksiniz
c) Parklar, piknik yerleri ve sahil yolları yasak
d) Öpüşmezsiniz ama diğer mevzuları yapabilirsiniz
Ay öleceğim gülmekten! Cevap D... Ama 1 metre mesafe uygulayıp o iş nasıl olacak, merak içindeyim. Sus, ancak uzaylılar çözer bu durumu...
CEVAP ANAHTARI: 1) D, 2) A, 3) C, 4) B, 5) A, 6) B, 7) D