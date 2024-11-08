Hadise’nin dip boyası

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Belçika’nın Mol kasabasında, orta halli, göçmen bir ailenin 17 yaşındaki kızı. Henüz ilk single’ı “Sweat”i yayınlayıp kariyer basamaklarını tırmanmaya başlamasına 2 yıl var. Demek daha Belçika döneminden kestirmiş gözüne kuaförünü.

Olabilir, masaj, makyaj, berber gibi işlerde tanıdığınız, güvendiğiniz biriyle çalışmak büyük lüks.

Ama Türkiye’den sonrası...





Koca ülkede kuaför yokmuş gibi, yıllarca binip binip Belçika’ya mı gitti Hadise?

Uçak parası kuaför parasını katlar. Ayrıca olmaz ki öyle, fön bile çektirsen dönene kadar dümdüz olur o saç.

Hadise’nin bazen dip boyası aşırı gelmiş oluyor ya. Kızmamak lazım demek.

Açıkhava tımarhanesinde bu hafta

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Çağla Aydın isimli genç bir kadın, “Ablan star bebeğim” repliğiyle tanınan fenomen Kerimcan Durmaz tarafından dolandırıldığını iddia etti. İddia o ki: Kerimcan evlilik vaadiyle kandırıp 20 milyon lirasını yemiş Almanya’da yaşayan genç kadının.

Birliktelerken Kerimcan ona “Ben böyle tanındım. Böyle çıkmak zorundayım. Ama ben de bu durumdan sıkıldım” diyormuş. Eğer bunlar doğruysa bir yanıyla da bravo Kerimcan’a. Oscar’lık performans sergilemiş.

Ha bize, ha Çağla Hanım’a...

Tiyatrodan 150, diziden 400 bin

“Tiyatro ölüyor mu” tartışmaları içinde girdiğimiz yeni milenyum, bu kadim sanata Antik Çağ’daki popülaritesini geri verdi gibi. Kamu, özel, oda, cep gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kumpanyalar dolup taşıyor, talep ve ilgiyle birlikte arz da çeşitleniyor.

Bunun en somut örneklerinden biri Nurseli İdiz’in tiyatro ve dizi arasında yaptığı en son kıyaslama:

“Eskiden tiyatrodan para kazanılmazdı. Şimdi ayda 150-200 bin kazanıyoruz. Dizi olsa bölüm başı 100 bin lira, ayda 400 bin lira kazanacağım. Dolayısıyla ‘Bana dizi ver abi, çok ihtiyacım var’ demiyoruz kimseye.”

Ne güzel bir laf şu işittiğimiz, farkında mısınız? Arada da olsa güzel bir şey duymaya ne kadar susamışız.

Kibritçi Kız Nükhet

Bayan bacak adıyla tanınan Yeşilçam emektarı Serpil Örümcer, Magazinburada’ya ünlü olmadan önce Nükhet Duru’yla yaşadığı bir anısını anlattı.

O dönem komşularmış Nükhet Duru’yla. Nükhet bir çocuğa âşıkmış. Belli ki annesi istemiyor çocuğu, aşkı için kibrit yiyerek intihara kalkışmış. Gece yarısı yoğurt falan yedirmişler, annesiyle barıştırmışlar.

Kibritle nasıl intihar edilir, anlayamadım. Çöpleri midene mi saplanıyor yani? Yoksa ucundaki kimyasal ateşleyicileri mi kemirmiş?

O da, bu da mümkün. Hatta Serpil Hanım’ın bu olayı külliyen yanlış hatırlaması falan da mümkün. Ama hikâye ne oturuyor değil mi Nükhet Duru’nun üstüne?

Tam da böyle deliliklere kalkışacak bir kadın.

İnsan ister istemez gülümsüyor kibrit yerkenki halini düşününce.

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94 yılda 1 gün

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç en çok kurduğu hayali açıkladı: “Plajda mayoyla plansız programsız gezmek. Ama hiç olmadı!”





94 yıllık hayatın boyunca hayalini kuracaksın ama bir gününü mayoyla aylak aylak plajda geçiremeyeceksin...

Neredeyse Rahmi Koç’a üzüleceğim, “Bu yaşadığı da hayat mı?” diye.

İçimden bir ses “Sen kendi Özbey’ine üzül” deyince, öyle kan ter içinde uyanmışım.