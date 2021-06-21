Güzel yaşadım güzel öleyim

◊ Babaların çocuklarından sevgi beklentisi daha fazla. Çocuklarınsa yüzde 78’i babalarının hayallerini desteklemesini bekliyor.
◊ Görüşülen çocukların neredeyse yarısı, hayallerinden babalarının bihaber olduğunu ifade ediyor.
◊ Babaların yüzde 87’si çocuğuyla daha açık bir iletişim kurmak istediğini söylerken, bu oran çocuklarda yüzde 78.
◊ Benzer şekilde yüzde 73’lük bir kesim babalarının onları değiştirmeye çalışmak yerine onlardaki olumlu özellikleri görmesini istiyor.
◊ Babaların yarısından fazlası çocuklarının kullandıkları kelimeleri, konuştukları şeyleri anlamıyor, yabancı hissediyor.
◊ Babaların yüzde 80’i konuşmadan bakışarak bile anlaşabileceklerini düşünürken, çocukların yüzde 41’i buna katılmıyor.
◊ Babaların yüzde 88’i “Çocukların anneyle iletişimi daha iyi”, yüzde 70’i “En son babalar duyar” diyor.
Saat 19.00. Kuruçeşme’de geçen hafta açılan Korto’nun püfür püfür terası çoktan dolmuş. Çoğunluk boydan boya Boğaz’a ve Kuleli’ye bakan barın önünde. Barın gerisinde kalan masalarda da insanlar var.
Ama personeli saymazsak neredeyse herkes kadın. Gülen kadın, onu süzen kadın, konuşan kadın... Tek başına kokteyl içen kadın, uzaklara dalan kadın... Güzel kadın, daha güzel kadın, çok bakımlı kadın... Ebru Akel, Pınar Hotiç, Milka Karaağaçlı İnce, Çiğdem Kayalı. Belki aralara tek tük bir Erdem Yener, bir de Şükrü Özyıldız. İşletmeci Berti Palambo’ya bunun sebebini soruyorum. “Benden çok, ortağım Seda Vardar’ın arkadaşları ve çevresi. Sevdiler burayı” diyor. Çoğunlukla Bebek, İstinye, Ulus, Yeniköy ahalisi. Turist hiç yok.
SOHBET DE MÜMKÜN AYAKTA SALLANMAK DA
Mekân üç katlı. Girişte çok şirin, çinili bir bahçe ve konser alanı var. Daha çok 25-35 yaş grubuna hitap ediyor. Zaten belli bir saatten sonra onların müzikleri ayrılıyor, daha elektroniğe dönüyor. 250 kişilik konser alanı şu anda kapalı. Bir aksilik olmaz da kışın devam ederlerse canlı performanslar olacak. Ara kat Civarda adında yeni bir modern meyhane.
ASIL KORTO, ÜÇÜNCÜ KATTAKİ AÇILIR-KAPANIR TERAS. BURASI ESKİ LA MANCHA.
O hali biraz koyu ve karanlıktı. Şimdi duvarlar beyaza boyanmış, beyaz avizeler, beyaz masa-sandalyeler, muz ağaçları gelmiş; ferah, havadar, yazlık bir yer olmuş.
Milli takım için hazırladığı “Haydi” isimli marş beğenilmeyince Kıraç küplere bindi.
“Olmayan ne? Müziği mi? Asker mi? Mehmet mi? Bayrak mı? Nedir gerçekten olmayan?” diye sordu sosyal medyadan.
Bir kuruş bile almadan, iyi niyetle yaptığı çalışmanın bu kadar sert eleştirilmesine içerlemekte kendince haklı olabilir Kıraç.
Ama beğenmeyenler de haklı.
Mesela ben de ne sözlerini, ne bestesini ne de klibini sevebildim “Haydi”nin. Lafzi kadar, ruhu da aykırı geldi bana.
Asker göndermeleri falan...
Savaşa mı gidiyoruz, spor karşılaşmasına mı?
Bugün ikinci doz BionTech aşımı vurulacağım.
İlk aşı, akşamında hafif sersemlik, sabahında da hafif kol ağrısı yapmıştı.
İkinci dozun biraz daha sert geçeceğini söylüyor olanlar. Grip gibi oluyormuş.
O kadarına can feda.
Yeter ki korona olmayayım. Daha mühimi, başkasına bulaştırmayayım.
Yaşadığımız kapkaranlık aylardan sonra haberler öyle aydınlık ki...
Aşılamada rekor üstüne rekor kırıyoruz. Bu gidişle çok yakında salgının da belini kıracağız. Bütün dünyayı titreten bu felakete karşı, başka ülkelerle kıyasladığımızda...
O dönemin popu, arabesk müzik yapıyordu. “Şikâyetim Var” albümüyle 1982’de meşhur oldu, büyük başarı.
Daha 22 yaşındaydı. Yani bizim Aleyna Tilki kadar henüz ya var, ya yok o zamanlar...
Ama tadını süremedi.
O meşhur olduğu yıl iki gözünü birden kaybetti.
Halbuki ne güzel kızdı, kalem kaş-badem göz...
Gözlerini kaybetmesinin nedeni kocasıydı. Sahnedeyken, yüzüne kezzap attı. Teslim olmadı, kaçtı.
Doktorlar Bergen’in sol gözünü kurtardılar. Ama sağ gözü bir daha açılmadı.
◊ Ekran mı, sahne mi?
- Ayıramam. İkisinin zevkleri, ulaştığı hedef kitleler çok farklı. Sahne aldığınız yerde yüzler binler olur ama TRT ekranına çıkarsınız en ücra köylere dokunursunuz.
◊ Kariyerinizde hangisi daha önemlidir: Kelebek’in düzenlediği “Sinema Yıldızı” yarışmasında ikincilik mi, yine Altın Kelebek’te “Dadı” ile en iyi kadın oyuncu ödülü kazanmanız mı?
- “Dadı” meslek hayatımın dönüm noktalarından biri. Seneler geçmesine rağmen unutulmayan bir ekran klasiği. Yarışmaysa ilk yıllarım, ilk adımlarım.
◊ 25 Ağustos, Başak kadını... Nesi daha zor: Aşırı titizlik mi fazla sorumluluk mu?
- Detaycılık ve titizlik. Ve bitmeyen bir otokontrol sistemi. Ömür törpüsü.
Yıllar yıllar önce, minicik bir ofis. Yemeksepeti’nin şimdiki CEO’su Nevzat Aydın, o zamanlar “genç girişimci”. Yemeksepeti’nin ilk röportajı için çok heyecanlı.
Sanıyorum benim gibi, Nevzat Aydın’ın da işin bir gün bu kadar büyüyüp bugünkü gibi bir deve dönüşeceğinden haberi yok...
Uygulamayı yıllardır kullanıyorum. Çok da memnunum. Özellikle geri dönüş sisteminden.
Bir sorun yaşadığınız anda karşınızda hemen bir muhatap bulabiliyorsunuz.
Hatta “Siparişiniz yolda” falan diyen kişi, sırf bizi oyalamak için oraya konulmuş bir robot mu diye merak ettim bir gün, yazdım.
Kanlı canlı, gerçek insan cevap verdi “Yok efendim, ben robot değilim” diye.
Birkaç yıl önce yeni merkezlerini ziyaret etmiştim.
7 şarkılık yeni albümü “7” için Sinem Vural’a konuşan Gökhan Türkmen, “dişi enerjisi”ne alışık olduğunu açıkladı:
“Evlenmeden önce de ablam ve annemle yaşadığım için dişi enerjisine hep alışkınım. Eşim ve kızlarım vizyonumu genişletiyor, farkındalığımı artırıyor. Çok şey öğreniyorum eşim ve çocuklarımızdan.”
Gökhan Türkmen’in bahsettiği bu “dişi enerji” konusu mühim.
Biraz açmak lazım.
Ben de son birkaç gündür Bodrum’da böyle bir “dişi enerji”nin tam ortasındayım.
Misafiri olduğum kadın arkadaşım, annesiyle çok içli dışlı yaşıyor. İki kadının hakimiyetini evde sürekli hissediyorsunuz.
İki kadının sistem kurduğu bir yerde sizin hanenize sadece beceriksizlik, sakarlık, işgüzarlık düşüyor.
Tartışmanın fitilini ateşleyen, söz yazarı Günay Çoban’ın bir tweet’i. Ebru Gündeş’in Bodrum’dan aldığı teklifi geri çevirdiğini duyuruyor ve “Gerçek sanatçı duruşu budur” diyordu.
Diğer sanatçı arkadaşları sahneye çıkamıyor diye Ebru Gündeş’in bu yaptığı ilk bakışta çok “cool” hareket.
Hani yandaki esnaf siftah yapmadan ben ikinci müşteri kabul edemem diyenler gibi...
Ama bu reddin ya da iptalin başka bir sebebi olmasın?
Çünkü biraz incesini düşününce, Gündeş’in bu hareketinin başta kendi kadrosundaki müzisyenler, o mekânda çalışan garson, şef, komiye zararı var ama başka kimseye bir faydası yok.
Bilakis otelin bahçesinde dinleti olur, açılış-gala-kutlama olur, ne kadar çok müzisyen kemanını, gitarını bir yerlerde tıngırdatabilse o kadar kâr bence.
Mevcut kısıtlamalara riayet ederek tabii.
Gülben Ergen
En son oyuncu Melek Baykal’ı “öldürdüler”. Haberi uydurup yayanlara dava açma kararı almış.
En son Baykal ama en çok “Çaycı Hüseyin” Alpaslan Özmol “öldürüldü” galiba.
Kimi “koronadan”, kimi “uçak kazasında” diye o kadar çok ölüm haberi yayıldı ki...
“Arkadaşlar, ben yaşıyorum” diye isyan etti: “Öldüğüm gün size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin. Bir gün öleceğiz, bu sefer de ‘Yok ölmemiştir’ diyecekler...”
Allah gecinden versin, daha geçen ay Emel Sayın “gitti” mesela. Kalpten.
Kadıncağız sevenlerimi yaşadığıma inandırayım diye canlı video yayınlamak zorunda kaldı: “Gördüğünüz gibi gayet iyiyim.”
Aslında çok sinir bozucu bir şey. Özellikle de yakınlarınız için... İnsanlar başsağlığı niyetiyle ilk iş ailenizi arıyor.
Gecesi-sabahı da yok bu işin.
◊ Hakan Aysev olmanızda hangisi daha etkili: Viyana Devlet Operası’na kabul edilmeniz mi, Pavarotti’nin hocanız olması mı?
- En önemli etken, Viyana Devlet Operası’na kabul edilen ilk Türk solist olmam. 21 yaşında bu tecrübeyi yaşamak, benim için önemli başlangıç oldu. Sonra dünya ve Türkiye’deki kariyerimin temelini oluşturdu.
◊ Sizce hocanıza hangi yönünüz daha çok benziyor: Tekniğiniz mi, balıketliliğiniz mi?
- Aslında her ikisi de. (Gülüyor) Çünkü beraber yaptığımız şan derslerinin yarısı makarna tarifleriyle geçiyordu. Ondan öğrendiğim en önemli şey, efsane bir sanatçı olsanız bile önce iyi insan olmanız gerektiği... Luciano bir fırıncı oğlu olarak doğdu ve o şekilde bu dünyadan ayrıldı.
◊ Hangisinde müzik ortamında albüm kaydı yapmak daha profesyonel: Frankfurt mu, Barselona mı?
- Almanlar her zaman daha profesyonel ve disiplinli. Almanya’da yaptığım kayıtlar hep daha hoşuma gitmiştir. O yüzden Frankfurt diyorum.
Ne şiirler, ne şarkılar var... “Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır”dan tut...
(Günümüz Türkçesiyle diyor ki: Tek bir çakılını bile bütün İran’a değişmem.)
Kaldı ki o zaman İran, kıymetli memleket.
“Sana dün bir tepeden”e kadar...
İşte “Aziz İstanbul”u seyredebileceğimiz en yüksek bina, artık Çamlıca Kulesi.
Uzunluğu 369 metre.
Deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek yapısı.
Anlatamıyorlar, duyuramıyorlar.
Pandemi harala gürelesinde fark edilmiyor.
Müzisyen Hakan Altun sazının tellerini kesti.
“Bu ud artık sustu” diyor.
Ne yapacaklar artık?
Canlı yayında ses tellerini mi kessinler?
80 milyon toplanıp bir avuç yeteneğimize sahip çıkamıyoruz.
Usta oyuncu Rasim Öztekin’i üç ay önce, 8 Mart’ta kaybettik.
Kızı Pelin Öztekin şu sözlerle dağladı yürekleri sosyal medyada:
“Eskiden en sevdiğim 8, artık uğursuz. Her ayın 8’i çıkmaz sokak gibi. Bıraktığından beri daha dağınık buralar. Ben toparlamaya çalıştıkça tuttuğum, tutunduğum her şey paramparça. ‘Alışacaksın’ diyorlar ama sormuyorlar hiç baba: Ben alışmak istiyor muyum?”
Sadece baba kaybetmenin acısı değil bu sözler.
Aynı zamanda “muhterem” biri hayatınızdan gittiğinde yarattığı boşluğun ifadesi.
Yani Pelin Öztekin’in acısı çifte:
Güreşin tarafları o kadar “ağır sıklette” ki...
Bir tarafta Seda Sayan...
“Sen kimsin” Seda.
Kadırga kaplanı.
Karşı köşede Demet Akalın...
Polemik, kavga ve giderler kraliçesi.
Mevzu: Birinin programının bitmesi, öbürünün başlaması...
Kabaca böyle.
◊ Kariyerinizde hangisi daha büyük dönüm noktası: “İstanbul Kanatlarımın Altında” mı, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu mu?
- İkisi de değil. Konservatuvarı kazandığım gün. İşte o zaman herhangi biri olmaktan çıktım. Bir daha geri dönmemek üzere sahne için yetiştirildim.
◊ Oyuncusunuz ve şimdi de influencer... Hangisi: Sahne mi, ekran mı?
- E sahne. Kendimi daha iyi hissediyorum çünkü eğitimim, birikimim tamamen o yönde. Onu becerebiliyorum. En iyi bildiğim şey sahneye çıkmak.
◊ Sosyal medyada çok reklam yapmakla eleştiriliyorsunuz: Kişisel fayda mı, toplum faydası mı?
- Olabilir. Herkesi memnun edemezsin. Ama daha çok teşekkür ediyorlar. Ben de işime olumlu tarafından bakmayı tercih ediyorum. Influencer olarak körü körüne bir şeyi önermeyi doğru bulmuyorum. Bunun sonuçları çok ağır oluyor. Bana güvenip bir ürünü alan herhangi bir tüketici değil, benim takipçim. Onları hayal kırıklığına uğratacağıma güvenmediğim ürünün tanıtımını yapmamayı tercih ederim.
◊ 14 Nisan, Koç. Nesi daha zor: Küçük şeyleri büyütmek mi, acelecilik mi?
Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’la ilişkisini aylarca saklamasının haklı bir gerekçesi vardı.
Oğuzhan Koç, aslında “arkadaşının aşkı”ydı.
Kim o?
Yağmur Tanrısevsin.
“Gizli Kalsın” adlı gece kulübünün çıkışında “yakalanmalarının” ardından “arkadaşız” diyerek magazin basınını 1 sene oyaladılar.
Ama Yağmur yemedi tabii.
Anlar anlamaz arkadaşına bastı “engel”i...
Bodrum’da aynı lüks villada görüntülenince ilişkileri ortaya çıkan Sıla ve İlker Kaleli, art arda yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını itiraf etti.
Önce İlker Kaleli birlikte fotoğraflarını koyup yazdı:
“Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymetli köşesine. Bilmediğim canımdan can bir yere.”
Sonra Sıla’dan etkileşim geldi:
“Diyecek afili söz çok fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın.”
Sıla’nın bir süre önce ayrıldığı eşi Hazer Amani’ye de aynı şekilde “canımın canı” diye hitap ettiği ortaya çıkınca sosyal medya kullanıcıları şarkıcıyı topa tuttu.
E n’apsın yani kadın?
İmzalar, dilekçeler, demeçler... Bulunabilen her ortamda sürdürdü kampanyasını Müjde Ar.
Bodrum Gündoğan’daki komşularıyla beraber BVS Bosphorus Resort Hotel’de yazlık açan Günay restoranın gürültüsünden şikâyetçiydi. Sonuç alamadıkça gözünü daha da kararttı. İşletmeyle karşılıklı davalık oldu.
Hatta açık bir mektup yazıp belediye başkanına da dava açtı.
Bence Gündoğan’daki bu evin bir önemi de şuradan kaynaklanıyor Müjde Ar için...
Nisanda kanserden kaybettiği oyuncu kardeşi Mehtap Ar da son dönemlerinin orada geçirmişti.
Neyse ki hikâyede mutlu son göründü.
Geçen yaz Müjde Ar’ı rahatsız olduğu konserler bu yaz Günay’ın Yalıkavak’taki yeni yerinde yapılacak.
4 bin metrekare, denize sıfır. Komşuları Şenol Koloğlu Kebap ile Paysage deniz ürünleri restoranı. Sahilinde Costa Beach var.
Güzel yaşadım güzel öleyim
Manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, herkeste farklı duygular uyandıran bir kadın. Kimine göre gelmiş geçmiş en güzel kadınlardan, kimine göre bir estetik abidesi. “Mükemmel anne” diyen de var, “kötü ebeveyn” diyen de... Kariyeri boyunca hep tartışmaların, polemiklerin konusu, hatta odağında oldu. Acaba evinde nasıl biri? Nasıl âşık oluyor? Pişmanlıkları var mı? İnsan egzoz kokusunu neden sever? Cevapları ikilemli sorularda...
◊ Hangi gizli yanınızın duyulması sizi daha mahcup eder: Yaşlı hastalara kitap okumanız mı, İstiklâl Savaşı gazilerine elişi hediyeler göndermeniz mi?
- Mahcup etmez. Mahcubiyet benim literatürümde yok. Madem bulup öğrendin, gurur duymak daha yoğundur bende. (Gülüyor)
◊ Tescilli güzelsiniz. Sizce hangisi daha etkili: Çerkez genleri mi, estetik mucizesi mi?
- Güzelliğimde hem Çerkez genlerim, hem spor hem de estetik dokunuşlarda bilinçli seçimlerim rol oynuyor. Yoksa kaş göz herkeste var.
◊ 3 Ağustos, Aslan burcu... Hangi özelliğiniz daha fena: Otoriterlik mi, keyfe aşırı düşkünlük mü?
- Aslanlar gururlarına sarılıp yatarlar geceleri.
◊ Hayatınız film olsa macera mı olurdu, romantik-komedi mi?
- Bilimkurgu tadında ama iki parçalık bir film. Hayatın “Truman Show” gibi simülasyon olduğunu anladığın an, hayat yeniden başlıyor. Sonrası “Black Mirror” tadında ilerliyor. Hele de koronadan sonra...
◊ Anne olmak... İnsanı daha kaygılı ve titrek mi yapıyor, daha cesur ve gözü kara mı?
- Anne olmak, daha gözü kara, cesur birine eviriyor kişiyi... Tabii gerçekten anneliği yaşıyorsanız. Şehirde annelik görevi dadılara bırakıldığı için birçok kadın anneliği hissetmeden, “çocuklar bir bakmışsın büyümüşler” diyerek durumdan bihaber yaşayıp gidiyor. Buna annelik değil, üreme deniyor doğada...
◊ Bir dönem röportajlar da yaptınız. Hangisi daha keyifliydi: Brad Pitt mi, Colin Farrell mi?
- İkisi de değil, Angelina Jolie. O zaman da bugün de en özel bulduğum dünya insanı.
◊ Sosyal medyada girdiğiniz polemiklerden hangisi daha gereksizdi: Size “şaşı” diyen takipçinizi ifşa etmek mi, Selin Ciğerci ile annelik tartışmasına girmek mi?
- Polemik dediğin mevzulara “cevap hakkı” olarak bakıyorum. Televizyon formatının getirisi ve götürüleri... Hiçbirinden geri adım atmadım, duruşum her zaman net oldu. N’apayım mizacım böyle.
◊ Para... Saadet getirir mi, getirmez mi?
- Para saadet getirmez. Farkındalık yükselmedikçe hiçbir şey saadet getirmez. Çünkü saadeti algılamak yerine hep eksik peşinde koşarsın.
◊ 25 yaşınıza dönmek mi, Sait Halim Paşa Yalısı mı?
- 25 yaşına dönmek. Maddiyat her zaman kazanılır. Hele 25’e bugünkü mantıkla dön...
◊ Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?
- Babam. 40’tan sonra ben de tamamen mantığa döndüm.
◊ Peki mantık mı, içgüdü mü?
- Mantık ve içgüdü birlikte gidiyorsa epifiz beziniz çalışıyor demektir. En ideali de bu.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- 24 saat. Ara vermeden... Kendi enerjimde birini arıyorum, yok öyle bir avatar! (Gülüyor)
◊ Kedi mi, köpek mi?
- E kedi... Onlar görevli varlıklar, mistik bir yanları var. Kedilerin gerçeğini bilseniz önlerinde düğme iliklersiniz.
◊ Hangisiyle ev arkadaşı olmak daha şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, Yıldız Tilbe mi?
- Ev arkadaşım mümkünse Ellen DeGeneres olsun ya... Artık hayata daha geniş vizyonla bakıyorum. Biraz dış kültürlere, yaşamlara kendimizi açma zamanımız. Dijital çağ kendi yağımızda kavrulalım diye değil, dünyaya açılalım diye var.
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Satranç. Duruşu, katılımcısı, vizyonu, felsefesi yeter. Sorunu şöyle düzelteyim: Hayatı tavla gibi görmek mi, satranç tahtasında gibi hamle yapmak mı? (Gülüyor)
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Hayranı olduğunuz Liv Tyler mı, Monroe mu?
- Monroe tabii ki. Ne yaşanmışlıklar, inişli çıkışlı, dopdolu bir hayat... Riskler almış, yeri gelmiş üzülmüş, yeri gelmiş hayatına mâl olmuş... Yaşanmışlıklar ancak risk alanlar cephesinde var olabilir.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Hatır için hiç böyle şeyler yapmam. Genel olarak sınanmaya karşıyım zaten. Kimseyi sınamam, kendimi sınatmam da.
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Net ileriye. Zaten ölümsüz olmak için kendime bu kadar iyi bakıyorum.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı? Neden?
- Fakir ve güzel doğmak tabii. Tarih bunu ispatlayan örneklerle dolu.
POPÜLER ŞEYLER
Kıvanç forever!
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- Aslında Twitter ama orada yokum. Instagram’da varım. Niye acaba? Gerçekten böyle ikilemde kalmış, araf hareketlerim var benim...
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Aziz Nesin desem? Şiir hiç sevmedim, sevemedim.
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Ya Gülşen Bubikoğlu! En global güzelimiz bence oydu.
◊ Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?
- Kıvanç forever! (Her daim) Eşinden torpilli benim gönlümde. Başak (Dizer) seni çok seviyorum.
◊ Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?
- “Alice” müzikalini izleyen herkes Serenay der. İzleyenler bilir
sebebini...
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- En çok Yılmaz Erdoğan’a gülerim. Çünkü güldürürken hep ağlatır beni.
En sevdiğim üçlü pijama-terlik-televizyon
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- Sarsarım. Kişilerin konforu, benim konfor alanımı tehdit ettiği yerde biter.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Pijama-terlik-televizyon en sevdiğim üçlü. Gelenekçiyim ben. (Gülüyor)
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Her zaman boş beleş eğlence tarzlarının yerine kitapları tercih ettim. Kitap eşsiz bir dosttur.
KÜÇÜK KEYİFLER
Şehir-restoran-egzoz...
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Gündoğumu. En favori saatim. En ıssız, özel saatler...
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Şehir-restoran-egzoz... Şehir tatiline bayılıyorum...
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Mantı tabii ki. Kayseriliye sorulacak soru mu bu! Geçiniz.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Sofradaki obur hep benim. Ama gevezelik etmeye de varım her zaman.
◊ İstanbul’un... Kokuları mı, sesleri mi?
- İstanbul’un her şeyi güzel bana ya... Dünyanın başkenti! Mistik tarafını bilmeyen, tarihini okumayan bilmez, bilemez bu özel şehri. Her haliyle kabulüm.
◊ Kadıköylüsünüz. Anadolu yakası mı, Avrupa yakası mı?
- Tartışmasız Avrupa yakası. İnsanı farklı, daha kozmopolit. Kadıköy daha sağlamcı. Monotonluk sevenlerin yakası.
◊ Hangisinin manzarası daha güzel: Anadolu yakasından Avrupa’nın mı, Avrupa’dan karşının mı?
- Avrupa yakasında kalayım da manzarası mühim değil. İnsana insan gerek.
◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?
- Tekne sevmem. Benim karaya, toprağa basmam şart.
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- Mykonos! 25 senemi verdim bu güzel adaya...
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi? Neden?
- Vazgeçmek zorunda kalsam karbonhidrattan vazgeçerim. Güzel yaşadım, güzel öleyim. (Gülüyor)
ÖZEL MESELELER
Ağlamak yalnızken güzel, susturmaya çalışan biri oldu mu keyfi kaçıyor
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affetmeden unutamazsın. Yani affetmem de unutmam da...
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- Aşk mevsim tanımaz yahu... Âşık olmadan önce takvime mi bakacağız?
◊ Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?
- Yılandan korkarım, yalanı yakalarım!
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?
- Beyaz yalan sadece hastalık zamanlarında maruz görülür. Bazen hastalıktan bihaber olmak, yaşama tutunmak için iyidir.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Aşkın karşıtı nefret tabii. Çok âşık olduğundan, çok da nefret edersin.
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Ajda Hanım’a taparım. Ama aşklarımı hep Sezen Aksu şarkılarıyla yaşadım.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkın kötü bitmesi mi?
- Kimseye âşık olmamak korku filmi gibi. Aşk zaten, her an bitebilir oluşuyla güzeldir.
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı? Neden?
- Göz kaçırmak bulunmaz tavır. Çünkü öküz gibi gözünü dikmeyi, özgüven sananların ülkesi burası.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı? Neden?
- Ağlamak yalnızken güzel. Susturmaya çalışan biri oldu mu keyfi kaçıyor.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Gurmelerden: Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?
- Milor.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Tekila-Mykonos desem?
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Barış.
◊ Zorla güzellik olur mu, olmaz mı?
- Zorla hiçbir şey olmaz.
◊ Laurel mi, Hardy mi?
- Charlie Chaplin.
◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Spor.
◊ Hangisi daha çok çekti: Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- İkisi de değil, Malefiz.